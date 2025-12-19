Η στρατιωτική χούντα της Μιανμάρ συλλαμβάνει εκατοντάδες πολίτες με το πρόσχημα της «διατάραξης« των εκλογών

Η χούντα της Μιανμάρ ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι συνέλαβε περισσότερους από 200 ανθρώπους βάσει ενός νέου νόμου κατά της υπονόμευσης των εκλογών, προκαλώντας κριτική από μια ομάδα παρακολούθησης που υποστηρίζει ότι η νομοθεσία χρησιμοποιείται για να εμποδίσει την κριτική του καθεστώτος και να αποτρέψει τον έλεγχο.

Η στρατιωτική κυβέρνηση πρόκειται να ξεκινήσει γενικές εκλογές στις 28 Δεκεμβρίου, τις πρώτες από το πραξικόπημα του 2021 που ανέτρεψε την πολιτική διοίκηση.

Το Ασιατικό Δίκτυο για Ελεύθερες Εκλογές (ANFREL), το οποίο διετέλεσε διαπιστευμένος διεθνής παρατηρητής κατά τις εκλογές του 2015 και του 2020, δήλωσε σε μια αξιολόγηση ότι ο νόμος για την προστασία των εκλογών που θέσπισε η χούντα τον Ιούλιο αποτελεί μείζον πρόβλημα.

Οι αρχές της Μιανμάρ έχουν κατηγορήσει τουλάχιστον 229 άτομα βάσει του νόμου για απόπειρα σαμποτάζ της εκλογικής διαδικασίας, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Global New Light of Myanmar, που ελέγχεται από τη χούντα, αυτή την εβδομάδα.

After agreeing to a ceasefire with the military junta, the ethnic armed group Myanmar National Democratic Alliance Army (MNDAA) is overseeing arrangements for the upcoming military-run polling outside northern Shan State’s junta-controlled capital Read more:… pic.twitter.com/BUPXgXR6Th — Myanmar Now (@Myanmar_Now_Eng) December 18, 2025

Δεν παρέχονται λεπτομέρειες σχετικά με τους κατηγορούμενους ή το ακριβές μέτρο τιμωρίας που τους επιβλήθηκε. Ο εκπρόσωπος της χούντας της Μιανμάρ, Ζαου Μιν Τουν, δεν απάντησε σε τηλεφωνήματα για να σχολιάσει το θέμα.

Ο νόμος απαγορεύει πράξεις που αποσκοπούν στη «διαταραχή» των εκλογών, καθώς και τη διοργάνωση διαδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένης της κριτικής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όσοι καταδικαστούν για παράβαση του νόμου μπορούν να αντιμετωπίσουν ποινές που κυμαίνονται από τρία χρόνια φυλάκιση έως τη θανατική ποινή.

Σύμφωνα με την ANFREL, ο νόμος έχει χρησιμοποιηθεί εναντίον νέων που έβαλαν αυτοκόλλητα μποϊκοτάζ, σκηνοθετών και καλλιτεχνών που δημοσίευσαν αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και για να κατηγορηθούν δημοσιογράφοι.

«Αντί να διασφαλίζει ειρηνικές, ανταγωνιστικές εκλογές, ο νόμος για την προστασία των εκλογών χρησιμοποιείται για να σιγήσει τη διαφωνία, να αποτρέψει τις διαμαρτυρίες και να εμποδίσει τον ανεξάρτητο έλεγχο, μετατρέποντας κάθε μορφή παρακολούθησης των εκλογών σε ποινικό κίνδυνο», δήλωσε η ομάδα.

Εκλογές εν μέσω εμφυλίου

Αρκετές χώρες, τα Ηνωμένα Έθνη και οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν περιγράψει τις επικείμενες πολυφασικές εκλογές ως μια απάτη που αποσκοπεί στο να διατηρήσει τους κυβερνώντες στρατηγούς της Μιανμάρ στην εξουσία μέσω αντιπροσώπων, αν και η χούντα επιμένει ότι οι εκλογές έχουν τη δημόσια υποστήριξη.

Πάνω από 100 δήμοι, συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής πρωτεύουσας Γιανγκόν, θα ψηφίσουν στην πρώτη φάση των εκλογών στα τέλη Δεκεμβρίου, ακολουθούμενοι από άλλους 100 στη δεύτερη φάση στις 11 Ιανουαρίου.

From Sudan to Haiti to Myanmar, many of the world’s worst crises are failing to make the headlines. On Awake At Night, @UN_Spokesperson Stéphane Dujarric talks about why it’s imperative that these human tragedies stay on the top of the global agenda.https://t.co/puCLzvknVW pic.twitter.com/gwKmyKKjz5 — United Nations (@UN) December 17, 2025

Οι λεπτομέρειες για μια πιθανή τρίτη φάση δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν εν μέσω ενός σφοδρού εμφυλίου πολέμου, που πυροδοτήθηκε από το πραξικόπημα του 2021, στο οποίο ο στρατός ανέτρεψε την εκλεγμένη πολιτική κυβέρνηση με επικεφαλής τη νομπελίστα Αούνγκ Σαν Σου Κίι και το Εθνικό Συνασπισμό για τη Δημοκρατία.

Το κόμμα της παραμένει διαλυμένο σύμφωνα με τις οδηγίες της χούντας και αρκετές άλλες πολιτικές ομάδες μποϊκοτάρουν επίσης τις εκλογές, προκαλώντας διεθνή κριτική για την αξιοπιστία των εκλογών. Η χούντα, ωστόσο, υπερασπίζεται το σχέδιό της να προχωρήσει στις εκλογές.

«Οι εκλογές διεξάγονται για τον λαό της Μιανμάρ, όχι για τη διεθνή κοινότητα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της χούντας Ζαου Μιν Τουν σε συνέντευξη Τύπου στο Γιανγκόν την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με την κρατική εφημερίδα.

«Το αν η διεθνής κοινότητα είναι ικανοποιημένη ή όχι, είναι άσχετο».