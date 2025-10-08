Τουλάχιστον 24 νεκροί από βομβαρδισμό του στρατιωτικού καθεστώτος σε φεστιβάλ στη Μιανμάρ

Τουλάχιστον 24 άτομα σκοτώθηκαν και 47 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια διαδήλωσης κατά της στρατιωτικής κυβέρνησης της Μιανμάρ, όταν ένα στρατιωτικό μηχανοκίνητο σκάφος έριξε δύο βόμβες στο πλήθος, σύμφωνα με δήλωση εκπροσώπου της εξόριστης κυβέρνησης στο BBC Burmese.

Επιθέσεις από τις στρατιωτικές δυνάμεις

Ο στρατός επιτέθηκε το βράδυ της Δευτέρας, όταν περίπου 100 άτομα συγκεντρώθηκαν στην πόλη Τσάουνγκ Ου, στο κέντρο της Μιανμάρ, για να γιορτάσουν την εθνική εορτή.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί από το στρατιωτικό πραξικόπημα του 2021, το οποίο πυροδότησε εμφύλιο πόλεμο με ένοπλες ομάδες αντίστασης και εθνοτικές πολιτοφυλακές.

Αφού έχασε τον έλεγχο σε περισσότερο από το ήμισυ της χώρας, ο στρατός σημειώνει και πάλι σημαντικές νίκες, μέσω μιας ιδιαίτερα αιματηρής εκστρατείας αεροπορικών επιδρομών και σφοδρών βομβαρδισμών.

Η επίθεση της Δευτέρας είναι μόνο μία από τις εκατοντάδες παρόμοιες αεροπορικές επιδρομές που έχουν πραγματοποιηθεί φέτος από τις ένοπλες δυνάμεις της Μιανμάρ.

Τους τελευταίους μήνες, η στρατιωτική κυβέρνηση ενίσχυσε την αεροπορία της με νέα drones που αγόρασε από την Κίνα – η οποία τώρα υποστηρίζει πλήρως τη χούντα – καθώς και με τεχνική βοήθεια από τη Ρωσία.

Αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το Πεκίνο ασκεί πίεση στους αντάρτες κατά μήκος των συνόρων του με τη Μιανμάρ να σταματήσουν να προμηθεύουν όπλα σε ομάδες της αντιπολίτευσης, σημαίνει ότι η στρατιωτική ισορροπία έχει αλλάξει και οι αντάρτες αναγκάζονται να εγκαταλείψουν πολλά από τα εδαφικά κέρδη που είχαν επιτύχει τα τελευταία δύο χρόνια.

Πού επιτέθηκαν οι αλεξιπτωτιστές

Η επίθεση της Δευτέρας είχε ως στόχο μια κωμόπολη στην περιοχή Σαγκάινγκ, όπου οι κάτοικοι είχαν συγκεντρωθεί για να πραγματοποιήσουν μια διαμαρτυρία με κεριά με αφορμή το φεστιβάλ της πανσελήνου, Thadingyut.

Η συγκέντρωση είχε οργανωθεί ως ειρηνική διαμαρτυρία κατά της στρατιωτικής επιστράτευσης της χούντας και των επικείμενων εθνικών εκλογών.

Ζητούσε επίσης την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένης της Αούνγκ Σαν Σου Κί, της δημοκρατικά εκλεγμένης ηγέτιδας που ανατράπηκε με πραξικόπημα και φυλακίστηκε.

Η περιοχή Σαγκάινγκ έχει αποτελέσει βασικό πεδίο μάχης στον πόλεμο, με μεγάλα τμήματά της να βρίσκονται υπό τον έλεγχο εθελοντικών πολιτοφυλακών.

Αυτές οι ομάδες, γνωστές ως Λαϊκές Αμυντικές Δυνάμεις (PDF), διαχειρίζονται επίσης την τοπική διοίκηση.

Ένας αξιωματούχος των τοπικών PDF δήλωσε στο BBC Burmese ότι είχαν λάβει πληροφορίες για πιθανή αεροπορική επίθεση κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης της Δευτέρας.

Προσπάθησαν να τερματίσουν γρήγορα τη διαμαρτυρία, αλλά τα παραμοτέρ – όπως είναι γνωστά τοπικά τα αλεξίπτωτα πλαγιάς – έφτασαν στο σημείο νωρίτερα από το αναμενόμενο, ανέφερε.

Όλα συνέβησαν σε επτά λεπτά, είπε.

Λέει ότι η έκρηξη τον τραυμάτισε στο πόδι, αλλά μερικοί άνθρωποι κοντά του σκοτώθηκαν.

Οι ντόπιοι είπαν ότι ήταν δύσκολο να αναγνωριστούν τα πτώματα μετά το τραγικόσυμβάν.

«Τα παιδιά ήταν εντελώς διαμελισμένα», είπε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP μια άλλη γυναίκα που είχε βοηθήσει στην οργάνωση της εκδήλωσης.

Δεν βρισκόταν στον τόπο του συμβάντος, αλλά παρευρέθηκε στις κηδείες την Τρίτη και πρόσθεσε ότι «συλλέγουν ακόμα ανθρώπινα μέλη».

Μία κλιμακούμενη κατάσταση

Σε δήλωση την Τρίτη, η Διεθνής Αμνηστία ανέφερε ότι η χρήση μηχανοκίνητων αλεξιπτωτιστών από τη χούντα για να επιτεθεί σε κοινότητες αποτελεί μέρος μιας «ανησυχητικής τάσης».

Το BBC Burmese ανέφερε πρόσφατα ότι η χούντα επιλέγει όλο και περισσότερο τα παραμοτέρ λόγω της έλλειψης αεροσκαφών και ελικοπτέρων, καθώς και καυσίμων για τζετ.

Οι διεθνείς κυρώσεις των τελευταίων ετών έχουν δυσκολέψει την προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού από τους ηγέτες της Μιανμάρ, αν και η πρόσφατη εισροή τεχνολογίας από χώρες όπως η Κίνα και η Ρωσία φαίνεται να έχει συμβάλει στην ανατροπή της κατάστασης.

Ο Τζο Φρίμαν, ερευνητής της Διεθνούς Αμνηστίας για τη Μιανμάρ, δήλωσε ότι η επίθεση «θα πρέπει να λειτουργήσει ως ένα φρικτό ξυπνητήρι για την επείγουσα ανάγκη προστασίας των αμάχων στη Μιανμάρ».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Φρίμαν ζήτησε επίσης από την ASEAN, την περιφερειακή ένωση χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας που θα συνεδριάσει αργότερα αυτό το μήνα, να «αυξήσει την πίεση στη χούντα και να αναθεωρήσει μια προσέγγιση που έχει αποτύχει να προστατεύσει τον λαό της Μιανμάρ για σχεδόν πέντε χρόνια».

Η Μιανμάρ έχει προγραμματίσει να διεξαγάγει γενικές εκλογές τον Δεκέμβριο, τις πρώτες εκλογές μετά το πραξικόπημα του 2021.

Ωστόσο, οι επικριτές υποστηρίζουν ότι οι εκλογές δεν θα είναι ελεύθερες και δίκαιες και ότι αποσκοπούν στην νομιμοποίηση της στρατιωτικής διακυβέρνησης.

Πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν απαγορευτεί και η ψηφοφορία πιθανότατα θα διεξαχθεί μόνο στο μισό περίπου της χώρας, στις περιοχές που ελέγχονται από τον στρατό.