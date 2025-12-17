Η στρατιωτική χούντα της Μιανμάρ διώκει 229 ανθρώπους για «διατάραξη της εκλογικής διαδικασίας»

Το στρατιωτικό καθεστώς στη Μιανμάρ ανακοίνωσε σήμερα ότι ασκεί διώξεις σε βάρος διακοσίων και πλέον ανθρώπων για διατάραξη της εκλογικής διαδικασίας, μερικές ημέρες πριν από τις εκλογές που έχει ανακοινώσει πως θα οργανωθούν την 28η Δεκεμβρίου — εν μέσω εμφύλιας σύγκρουσης.

«Συνολικά 229 πρόσωπα» διώκονται «επειδή αποπειράθηκαν να σαμποτάρουν την εκλογική διαδικασία», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της κυβέρνησης της χούντας Τουν Τουν Ναούνγκ, σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ.

Το στρατιωτικό καθεστώς θέσπισε τον Ιούλιο νόμο που προβλέπει ποινές φυλάκισης, ως και κάθειρξης δέκα ετών, τις επικρίσεις ή παρεμπόδιση εκλογικών διαδικασιών.

Υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατήγγειλαν τον νόμο αυτό, που είχε στην πραγματικότητα σκοπό να φιμωθεί κάθε διαφωνία, όπως τόνισαν.

Political repression rose in #Myanmar in November as the military pushed ahead with 28 Dec elections. Authorities used the Election Protection Law to detain 7 people over online anti-election content and sentenced 2 protesters to nearly 50 years in prison. https://t.co/DVkFgmrub2 pic.twitter.com/zyI7ThjzCt — ACLED (@ACLEDINFO) December 11, 2025

Μιανμάρ: Μία διχασμένη χώρα

Η στρατιωτική χούντα πήρε την εξουσία με το πραξικόπημα του Φεβρουαρίου του 2021, το οποίο έβαλε τέλος στη δεκαετή δημοκρατική παρένθεση και βύθισε το κράτος της Ασίας σε γενικευμένο πλέον εμφύλιο πόλεμο.

#Myanmar: @RapporteurUN urged the United Kingdom to help mobilise international opposition to the military junta’s claim of a legitimate upcoming election. «A strong rejection of these sham elections is crucial to deny the junta the means to fabricate credibility & legitimacy” pic.twitter.com/kfnpSi7DKl — United Nations Geneva (@UNGeneva) December 14, 2025

Το καθεστώς παρουσιάζει την εκλογική διαδικασία ως μέρος εγχειρήματος για την εθνική συμφιλίωση, για να τερματιστεί η εμφύλια ένοπλη σύρραξη. Διεθνείς παρατηρητές ωστότο δεν βλέπουν παρά φενάκη, πρόσχημα ώστε οι στρατηγοί να παραμείνουν στην εξουσία.

Από την πλευρά τους, οργανώσεις αναρτών διαμηνύουν πως θα εμποδίσουν την ψηφοφορία στους τομείς που ελέγχουν.