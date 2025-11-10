Τένις από… χρυσάφι: Πάνω από 15 εκατ. δολάρια τα φετινά χρηματικά έπαθλα για την Σαμπαλένκα (vids)

Ολοκληρώθηκαν τα WTA Finals και μαζί ουσιαστικά η φετινή σεζόν για το γυναικείο τένις, με την Έλενα Ριμπάκινα να κερδίζει στον τελικό την Αρίνα Σαμπαλένκα με 2-0 σετ και μαζί το χρηματικό έπαθλο των 5.235.000 δολαρίων, για την αήττητη πορεία της στο Ριάντ.

Η Λευκορωσίδα μπορεί να ηττήθηκε από την Καζάκα, αλλά θα κλείσει το 2025 στην κορυφή της σχετικής λίστας με τα περισσότερα χρηματικά έπαθλα της φετινής σεζόν, χάρη στις εξαιρετικές πορείες που έκανε στις περισσότερες διοργανώσεις που έλαβε μέρος.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα κατέκτησε τον τίτλο στο US Open, στο Μαϊάμι και στη Μαδρίτη (σ.σ αμφότερα WTA 1000) αλλά και στο Μπρισμπέιν (WTA 500), ενώ ήταν φιναλίστ στο Ρολάν Γκαρός, στο Αυστραλιανό Όπεν, στα WTA Finals, στο Indian Wells και στη Στουτγκάρδη.

Συνολικά η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο (Νο. 1) έβγαλε 15.008.519 δολάρια μόνο από τα τουρνουά στα οποία αγωνίστηκε φέτος. Ένα ποσό που μπορεί να διπλασιαστεί, ακόμα και να τριπλασιαστεί, αν προσθέσουμε και τα έσοδα που έχει από διαφημίσεις και χορηγούς.

Σβίατεκ και Ριμπάκινα

Στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας βρίσκεται το πρώην Νο.1 και νυν Νο.2 στον κόσμο, Ίγκα Σβίατεκ, με την Πολωνή να κλείνει το 2025 με έσοδα ύψους 4.069.500 δολαρίων.

Η 24χρονη κατέκτησε τον τίτλο στο Γουίμπλεντον, όπως επίσης στο Σινσινάτι, αλλά και στην Σεούλ, ήταν φιναλίστ στο Μπαντ Χόμπουργκ, ενώ ήταν ημιφιναλίστ σε Αυστραλιανό Όπεν, Ρολάν Γκαρός, Ντόχα, Indian Wells και Μαδρίτη.

Τρίτη στη λίστα η Έλενα Ριμπάκινα, που όπως προαναφέραμε, κατέκτησε αήττητη τα WTA Finals και θα ολοκληρώσει το 2025 με έσοδα 8.456.632 δολάρια. Η Καζάκα πήρε επίσης τον τίτλο σε Στρασβούργο και Νίνγκμπο, ενώ ήταν ημιφιναλίστ σε Ντουμπάι, Μόντρεαλ, Τόκιο και Σινσινάτι.

Η πρώτη 15άδα

Την πεντάδα συμπληρώνουν οι Κοκό Γκαφ και Αμάντα Ανισίμοβα, που έχουν έσοδα από 7.969.845 δολάρια και 7.260.577 δολάρια αντίστοιχα.

Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν οι Τζέσικα Πέγκουλα (5.262.311 δολάρια), Τζασμίν Παολίνι (5.253.997 δολάρια), Μίρα Αντρέεβα (4.726.226 δολάρια), Μάντισον Κις (4.357.787 δολάρια) και Ελίζ Μέρτενς (2.895.029 δολάρια).

Μέχρι την πρώτη 15άδα υπάρχουν επίσης οι Βερόνικα Κουντερμέτοβα (2.809.563 δολάρια), Εκατερίνα Αλεξάντροβα (2.689.766 δολάρια), Μπελίντα Μπέντσιτς (2.609.769 δολάρια), Ναόμι Οσάκα (2.515.892 δολάρια) και Γελένα Οσταπένκο (2.328.202 δολάρια).

Η Σάκκαρη και οι 65 με πάνω από 1 εκατ. δολάρια

Όσον αφορά στη Μαρία Σάκκαρη, η Ελληνίδα τενίστρια ολοκληρώνει το 2025 με έσοδα ύψους 1.166.732 δολαρίων, αλλά και στην 52η θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Μια δύσκολη σεζόν για τη συμπατριώτισσά μας, που ευελπιστεί σε ένα καλύτερο 2026.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι 65 παίκτριες έχουν πάνω από 1 εκατ. δολάρια έσοδα στη φετινή σεζόν από διοργανώσεις (μονά και διπλά), με 23 από αυτές μάλιστα να έχουν ξεπεράσει το όριο των 2 εκατομμυρίων δολαρίων.