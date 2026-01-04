Η Σαμπαλένκα θέλει ρεβάνς από τον Κύργιο (vid)

Ο Νικ Κύργιος βγήκε νικητής στη σύγχρονη εκδοχή του «Battle of the Sexes», επικρατώντας της Αρίνα Σαμπαλένκα με 2-0 σετ.

Η Λευκορωσίδα τενίστρια, πάντως, δεν το βάζει κάτω και με δηλώσεις της ζητάει rematch από τον Αυστραλό τενίστα. Μάλιστα, αυτή τη φορά το Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης της WTA θέλει να έχει δύο σερβίς αντί για ένα, που είχαν στο παιχνίδι που έδωσαν πριν από λίγες ημέρες στο Ντουμπάι.

«Πιστεύω πως θα το κάνουμε ξανά. Εμένα μου αρέσουν οι ρεβάνς και δεν θα ήθελα να το αφήσω όπως είναι. Πιστεύω πως για το επόμενο ματς θα επανέλθουμε με διαφορετικό φορμάτ, θα κρατήσω ολόκληρο το court του Νικ, αλλά θα έπαιζα με δύο σερβίς. Οι ήττες είναι μαθήματα και έμαθα πολλά απ’ αυτό το παιχνίδι. Νιώθω πως τώρα ξέρω πως πρέπει να παίξω απέναντί του και θα το έκανα ξανά, θέλω τη ρεβάνς», είπε η Νο.1 τενίστρια του κόσμου.

Sabalenka wants revenge for “Battle of the Sexes” loss to Nick Kyrgios “For the next match, we’ll come up with a different format…I think I would keep the full court for Nick, but I would take two serves. I think that would even our level a bit more..” 🎥: 🎾 Australia pic.twitter.com/4HsfQ2e9vD — TennisONE App (@TennisONEApp) January 2, 2026

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Αρίνα Σαμπαλένκα βρίσκεται στο Μπρίσμπεϊν, όπου την ερχόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει την περιπέτειά της στη νέα σεζόν.