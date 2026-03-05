Υπέρ της εφαρμογής στα Grand Slam ενός φορμάτ best-of-five σετ (δηλαδή στα τρία νικηφόρα)- όπως στους άνδρες- τίθεται ξεκάθαρα το Νο1 του Παγκόσμιού τένις Αρίνα Σαμπαλένκα με δηλώσεις της.

Η η 27χρονη Λευκορωσίδα υποστηρίζει αν συμβεί αυτό στο γυναικείο τένις τότε θα κατακτούσε περισσότερους τίτλους Grand Slam»: «Ας το κάνουμε. Νομίζω ότι πιθανότατα θα είχα περισσότερους τίτλους Grand Slam. Νιώθω πολύ δυνατή σωματικά, είμαι σίγουρη ότι το σώμα μου θα μπορούσε να το αντέξει», απάντησε η Σαμπαλένκα, όταν ρωτήθηκε στη Media Day του Indian Wells για μια πιθανή αλλαγή στην μορφή των γυναικείων αγώνων σε μεγάλα τουρνουά.

Θυμίζουμε ότι πρόταση να παίζουν και οι γυναίκες στα τρία νικηφόρα σετ στα μεγάλα τουρνουά, εξακολουθεί να διχάζει τις κορυφαίες τενίστριες του κόσμου, αλλά και τους οπαδούς του αθλήματος. Παράλληλα επαναφέρει το θέμα τις διαφοράς στις αμοιβές ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες.

Η Αμερικανίδα, Τζέσικα Πεγκούλα (Νο 5 παγκοσμίως) -η οποία ηγείται μια επιτροπής που έχει αναλάβει την αναμόρφωση του ιδιαίτερα κουραστικού ημερολογίου της WTA- θεωρεί πως οι γυναίκες «δεν πρέπει να παίζουν στα τρία νικηφόρα σετ». Τα επιχειρήματά της έχουν να κάνουν με ότι θεωρεί πως θα χαθεί το ενδιαφέρον των φιλάθλων αν οι αγώνες διαρκούν τόσο πολύ, αλλά και με οργανωτικά θέματα.

Επίσης, η Πολωνή πρώην, Ιγκα Σβιάτεκ(No2) ειναι αρνητική σε αυτό το ενδεχόμενο κάνοντας για «…περίεργη ιδέα σε έναν κόσμο όπου όλα επιταχύνονται συνεχώς», ενώ η Κόκο Γκοφ, η οποία κατέκτησε το French Open πέρυσι, πιστεύει ότι μια τέτοια αλλαγή θα ήταν προς όφελός της καθώς συμπεριλαμβάνεται «…μεταξύ των καλύτερων αθλητριών σωματικά». Η Αμερικανίδα προσθέτει ότι υοbest-of-five σετθα πρέπει να εφαρμοσθεί εξ αρχής σε ένα τουρνουά για μεγαλύτερη δικαιοσύνη και όχι από κάποια φάση κι έπειτα.

Τέλος να σημειώσουμε ότι τον Ιανουάριο που μας πέρασε ο διευθυντής του Australian Open, Κρεγκ Τίλεϊ, πρότεινε την επέκταση των αγώνων Grand Slam γυναικών σε αγώνες best-of-five σετ αρχίζοντας από τα προημιτελικά.