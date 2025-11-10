Κατάσκοποι, σαμπάνιες και διάσημοι: Η Κρις Τζένερ γιόρτασε με «θόρυβο» τα 70ά της γενέθλια – και η αστυνομία δεν ήξερε τι να κάνει

Είναι μάνατζερ των παιδιών της, το «μυαλό» πίσω από το reality show The Kardashians, στενή φίλη των δισεκατομμυριούχων των ΗΠΑ και εκατομμυριούχος η ίδια, καθώς η περιουσία της ξεπερνάει τα 200 εκατ. δολάρια. Αλλά πάνω από όλη η Κρις Τζένερ είναι ένα party animal, που θέλει να περνάει καλά – ιδιαίτερα αν πρόκειται για τα 70ά γενέθλιά της.

Η τηλεπερσόνα και μαμά της Κιμ Καρντάσιαν, στις 5 Νοεμβρίου έγινε 70 ετών και το Σάββατο το γιόρτασε με ένα εντυπωσιακό πάρτι στην 165 εκατ. δολαρίων βίλα του Τζεφ Μπέζος και της Λόρεν Σάντσεζ. Το dress code ήταν εμπνευσμένο από τις ταινίες του Τζέιμς Μποντ – ο ιδρυτής της Amazon κάνει τα πάντα για να τον κρατήσει στην επικαιρότητα, 300 Α-listers βρίσκονταν στη λίστα των καλεσμένων, ενώ ο Μπρούνο Μαρς έδωσε ένα δυνατό live για την εορτάζουσα.

Ωστόσο αποδείχθηκε ότι παραήταν δυνατό, καθώς κάποια στιγμή το τηλεφωνικό κέντρο του αστυνομικού τμήματος του Μπέβερλι Χιλς άρχισε να δέχεται εκατοντάδες κλήσεις για υπερβολικό θόρυβο, με τους άλλους εκατομμυριούχους της περιοχής να μην μπορούν να κλείσουν μάτι.

Ουκ ολίγες φορές οι Αρχές έκαναν συστάσεις στους σεκιούριτι της βίλας, ωστόσο το πρόβλημα δεν σταματούσε. Αν και τα παράπονα για θόρυβο λαμβάνονται πολύ σοβαρά στην Καλιφόρνια, και ιδιαίτερα σε περιοχές σαν το Μπέβερλι Χιλς, στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορούσαν να γίνουν και πολλά – μιλάμε για τη βίλα του Μπέζος.

Λίγο πριν το τέλος του πάρτι, η αστυνομία πήγε για πολλοστή φορά στην έπαυλη του δισεκατομμυριούχου, καθώς είχε αποφασίσει να κλείσει τον δρόμο μπροστά από αυτήν, ώστε οι διάσημοι καλεσμένοι του να φύγουν με την άνεσή τους. Βέβαια, κάτι τέτοιο απαιτεί άδεια, κάτι που δεν είχε ο Τζεφ Μπέζος.

Το πάρτι θεωρήθηκε επιτυχία, δεκάδες A-listers ανέβασαν φωτογραφίες και βίντεο στα social media, ωστόσο κάμερα από το σόου The Kardashians δεν έκανε την εμφάνισή του, καθώς η Κρις Τζένερ ήθελε αυτή η βραδιά να είναι μόνο για εκείνη. Και την αστυνομία.