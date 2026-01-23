Η Ναόμι Οσάκα ντύθηκε Μέδουσα στο Αυστραλιανό Όπεν και πυράκτωσε τις εντυπώσεις

Το περίφημο σερβίς της Ναόμι Οσάκα, με ταχύτητα 125 χλμ/ώρα, είναι ακόμα πιο γρήγορο από το τσίμπημα μιας μέδουσας, που μπορεί να καλύψει 10 έως 20 μικρομέτρα σε λιγότερο από ένα εκατομμυριοστό του δευτερολέπτου. Αλλά δεν ήταν μόνο η ταχύτητα του ασπόνδυλου που η τενίστρια επικαλέστηκε όταν επέλεξε μια στολή εμπνευσμένη από τις μέδουσες για να αντιμετωπίσει την Αντόνια Ρούζιτς από την Κροατία στον αγώνα του πρώτου γύρου του Αυστραλιανού Όπεν.

Θύμιζαν πλοκάμια

Μπαίνοντας στο Rod Laver Arena του Μελβούρνη, η 28χρονη τενίστρια φορούσε μια πλισέ μίνι φούστα πάνω από φαρδιά παντελόνια, ένα καπέλο με μεγάλο γείσο, λευκό πέπλο και μια λευκή ασύμμετρη ομπρέλα.

Στοιχεία εμπνευσμένα από τη μέδουσα ενσωματώθηκαν επίσης στη στολή της για το γήπεδο, η οποία χαρακτηριζόταν από μια υδάτινη παλέτα τυρκουάζ και πράσινου χρώματος και απαλά βολάν στο μπουφάν και το φόρεμα προθέρμανσης, που θύμιζαν πλοκάμια.

Η κόρη της την ενέπνευσε

Όπως είπε η Οσάκα στη Vogue πριν από τον αγώνα, τον οποίο κέρδισε με 6-3, 3-6, 6-4, η έμπνευση της ήρθε όταν διάβαζε ένα παραμύθι στην δύο ετών κόρη της, Σάι: «Το να διαβάζω στην κόρη μου, να ανακαλύπτω την ομορφιά σε απρόσμενα μέρη όπως ο υποβρύχιος κόσμος, να συνεργάζομαι με καλλιτέχνες που ενδιαφέρονται για το νόημα – όλες αυτές οι στιγμές έχουν διαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο βλέπω την αυτοέκφραση τώρα».

Μια πεταλούδα στο πρόσωπο

Είναι το αποτέλεσμα μιας συνεργασίας μεταξύ της Nike, της Οσάκα, του μακροχρόνιου δημιουργικού συνεργάτη της Μάρτι Χάρπερ και του Λονδρέζου σχεδιαστή μόδας Ρομπέρ Γουν (Robert Wun), ο οποίος έχει ντύσει στο παρελθόν αστέρες όπως η Beyoncé, η Cardi B και η Αριάνα Γκράντε.

Ο Γουν, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είναι μεγάλος οπαδός του τένις, είχε εμπνευστεί από την Οσάκα για μία από τις προηγούμενες συλλογές του.

«Ένα από τα looks της συλλογής μου για το φθινόπωρο του 2024 ξεπήδησε από μια στιγμή της στο γήπεδο, όταν μια πεταλούδα προσγειώθηκε στο πρόσωπό της κατά τη διάρκεια του αγώνα» είπε στη Vogue, αναφερόμενος στη στιγμή κατά τη διάρκεια του Australian Open 2021, ενός τουρνουά που κέρδισε, όταν μια πεταλούδα προσγειώθηκε στο πρόσωπό της κατά τη διάρκεια του αγώνα του τρίτου γύρου εναντίον της Τυνήσιας, Ονς Ζαμπέρ.

Ο Γουν το περιέγραψε ως «μια απλή, όμορφη σκηνή που έγινε viral. Ήθελα να ξαναθυμηθώ αυτή την ιστορία και να την ενσωματώσω σε αυτό το σχέδιο και τη συνεργασία». Το λουκ περιλαμβάνει πεταλούδες στο καπέλο και την ομπρέλα.

Μόδα και σερβίς

Με την πάροδο των χρόνων, το τένις έχει γνωρίσει πολλές αξιοσημείωτες στιγμές στον χώρο της μόδας. Από τη Σερένα Γουίλιαμς με το τουτού φόρεμα Virgil Abloh x Nike στο US Open του 2018, μέχρι τη Σουζάν Λενγκλέν των αρχών του περασμένου αιώνα και τα μήκη των φουστών της, και την Αν Ουάιτ, που φόρεσε μια λευκή φόρμα για να παίξει στο Wimbledon το 1985 και της ζητήθηκε να μην την ξαναφορέσει.

Τα τελευταία χρόνια, με πρωτοστάτη τον Γιανίκ Σίνερ που κρέμασε μια τσάντα duffel με το μονόγραμμα GG της Gucci για να μεταβεί από τα αποδυτήρια στο γήπεδο στο Wimbledon, η ιδέα ότι το τένις έχει τη δική του εκδοχή της πασαρέλας έχει εδραιωθεί.

Το NBA έχει τη «μόδα του τούνελ», με τους παίκτες να ντύνονται με ρούχα σχεδιαστών για να μπουν στην αρένα πριν από έναν αγώνα, η Premier League έχει την πασαρέλα από το λεωφορείο στα αποδυτήρια και όλα τα τουρνουά τένις έχουν την βόλτα από τα αποδυτήρια στο γήπεδο.

Οι εμφανίσεις της Σερένα Γουίλιαμς στο γήπεδο, μέσα στα χρόνια

Οι άλλοι γράφουν τις ιστορίες μας

Η Οσάκα γνωρίζει καλά τις ενδυματολογικές προτιμήσεις του τένις. Σε συνέντευξή της στη Vogue, δήλωσε: «Όταν σκέφτομαι τους παίκτες που προηγήθηκαν, αναλογίζομαι πώς εκείνες οι στιγμές – εκείνες οι εμφανίσεις – έχουν γίνει αναμνήσεις που θα μείνουν για πάντα. Τις περισσότερες φορές, είναι άλλοι που γράφουν τις ιστορίες μας».

Για το σύνολο της, εμπνευσμένο από τις μέδουσες, πρόσθεσε: «Αυτό μου φάνηκε σαν μια στιγμή όπου μπορούσα να γράψω λίγο από τη δική μου ιστορία».

Αλλά αυτό μοιάζει να άνοιξε νέους ορίζοντες. Όπως σημείωσε η Vogue: «Η υψηλή ραπτική δεν έχει φορεθεί ποτέ με αυτόν τον τρόπο σε ένα ζωντανό αθλητικό περιβάλλον».

Παρά το γεγονός ότι έχει πειραματιστεί με το στυλ στο παρελθόν – ίσως με τον πιο παιχνιδιάρικο τρόπο μέσω των λαμπερών μπρελόκ με κούκλες Labubu που φορούσε στους αγώνες της – αυτό μοιάζει να είναι η πιο δραματική στιγμή της Οσάκα σε ό,τι αφορά το στυλ.

Η νέα αυτοπεποίθηση

Μιλώντας στη Vogue για τη νέα της αυτοπεποίθηση όσον αφορά τα ρούχα, η τενίστρια είπε: «Η μόδα, για μένα, άνοιξε πραγματικά όταν σταμάτησα να σκέφτομαι πώς θα την δεχτούν και άρχισα να σκέφτομαι πώς με έκανε να νιώθω.

Η μεγαλύτερη αλλαγή ήταν πραγματικά η συνειδητοποίηση ότι το στυλ δεν χρειάζεται να είναι φανταχτερό για να είναι ισχυρό. Μπορεί να είναι ήσυχο, συναισθηματικό, πολυεπίπεδο. Αυτή η συνειδητοποίηση άλλαξε τα πάντα για μένα».

Η ώρα της μέδουσας

Αλλά, εκτός από την Οσάκα, η μέδουσα είναι επίσης ένας (δευτερεύων) πρωταγωνιστής της παράστασης, και δεν είναι η πρώτη φορά που αυτά τα εξωπραγματικά θαλάσσια πλάσματα έχουν γνωρίσει αυξημένη δημοτικότητα στην ξηρά.

Το 2024, η μέδουσα ενέπνευσε τα πάντα, από κουρέματα μέχρι λάμπες, μακιγιάζ και φορέματα υψηλής ραπτικής.

Οι σιλουέτες τους είναι ένα δώρο για το θέαμα. Όπως είπε η επιστήμονας που έγινε συγγραφέας επιστημονικών βιβλίων Τζούλι Μπέρβαλντ συγγραφέας του Spineless: the Science of Jellyfish and the Art of Growing a Backbone, στην εφημερίδα Guardian το 2024, περίπου την εποχή της «μόδας των μεδουσών»:

«Οποιοσδήποτε έχει αισθητική αντίληψη θα πρέπει να σταματήσει και να πει: “Πω πω, τι είναι αυτό;”. Επιπλέον, η χάρη των κινήσεών τους μοιάζει με κάτι που ένας τενίστας θα ήθελε να μιμηθεί – για να μην αναφέρουμε ότι σηματοδοτεί ότι έχεις κεντρί – κάτι που δεν μπορεί να είναι κακό από την άποψη της αθλητικής ψυχολογίας».

*Με στοιχεία από theguardian.com | Αρχική Φωτό: REUTERS/Jaimi Joy