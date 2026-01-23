magazin
Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Ναόμι Οσάκα ντύθηκε Μέδουσα στο Αυστραλιανό Όπεν και πυράκτωσε τις εντυπώσεις
Live in Style 23 Ιανουαρίου 2026, 11:30

Η Ναόμι Οσάκα ντύθηκε Μέδουσα στο Αυστραλιανό Όπεν και πυράκτωσε τις εντυπώσεις

Με τα χρόνια, το τένις έχει γνωρίσει πολλές κι αξέχαστες στιγμές ως προς το στάιλινγκ. Και η Ναόμι Οσάκα πρόσθεσε άλλη μία στη Μελβούρνη.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
«Δεύτερη ευκαιρία» για την καρδιά – Πώς αυτοθεραπεύεται μετά από έμφραγμα

«Δεύτερη ευκαιρία» για την καρδιά – Πώς αυτοθεραπεύεται μετά από έμφραγμα

Spotlight

Το περίφημο σερβίς της Ναόμι Οσάκα, με ταχύτητα 125 χλμ/ώρα, είναι ακόμα πιο γρήγορο από το τσίμπημα μιας μέδουσας, που μπορεί να καλύψει 10 έως 20 μικρομέτρα σε λιγότερο από ένα εκατομμυριοστό του δευτερολέπτου. Αλλά δεν ήταν μόνο η ταχύτητα του ασπόνδυλου που η τενίστρια επικαλέστηκε όταν επέλεξε μια στολή εμπνευσμένη από τις μέδουσες για να αντιμετωπίσει την Αντόνια Ρούζιτς από την Κροατία στον αγώνα του πρώτου γύρου του Αυστραλιανού Όπεν.

Θύμιζαν πλοκάμια

Μπαίνοντας στο Rod Laver Arena του Μελβούρνη, η 28χρονη τενίστρια φορούσε μια πλισέ μίνι φούστα πάνω από φαρδιά παντελόνια, ένα καπέλο με μεγάλο γείσο, λευκό πέπλο και μια λευκή ασύμμετρη ομπρέλα.

Στοιχεία εμπνευσμένα από τη μέδουσα ενσωματώθηκαν επίσης στη στολή της για το γήπεδο, η οποία χαρακτηριζόταν από μια υδάτινη παλέτα τυρκουάζ και πράσινου χρώματος και απαλά βολάν στο μπουφάν και το φόρεμα προθέρμανσης, που θύμιζαν πλοκάμια.

Η κόρη της την ενέπνευσε

Όπως είπε η Οσάκα στη Vogue πριν από τον αγώνα, τον οποίο κέρδισε με 6-3, 3-6, 6-4, η έμπνευση της ήρθε όταν διάβαζε ένα παραμύθι στην δύο ετών κόρη της, Σάι: «Το να διαβάζω στην κόρη μου, να ανακαλύπτω την ομορφιά σε απρόσμενα μέρη όπως ο υποβρύχιος κόσμος, να συνεργάζομαι με καλλιτέχνες που ενδιαφέρονται για το νόημα – όλες αυτές οι στιγμές έχουν διαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο βλέπω την αυτοέκφραση τώρα».

Μια πεταλούδα στο πρόσωπο

Είναι το αποτέλεσμα μιας συνεργασίας μεταξύ της Nike, της Οσάκα, του μακροχρόνιου δημιουργικού συνεργάτη της Μάρτι Χάρπερ και του Λονδρέζου σχεδιαστή μόδας Ρομπέρ Γουν (Robert Wun), ο οποίος έχει ντύσει στο παρελθόν αστέρες όπως η Beyoncé, η Cardi B και η Αριάνα Γκράντε.

Ο Γουν, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είναι μεγάλος οπαδός του τένις, είχε εμπνευστεί από την Οσάκα για μία από τις προηγούμενες συλλογές του.

«Ένα από τα looks της συλλογής μου για το φθινόπωρο του 2024 ξεπήδησε από μια στιγμή της στο γήπεδο, όταν μια πεταλούδα προσγειώθηκε στο πρόσωπό της κατά τη διάρκεια του αγώνα» είπε στη Vogue, αναφερόμενος στη στιγμή κατά τη διάρκεια του Australian Open 2021, ενός τουρνουά που κέρδισε, όταν μια πεταλούδα προσγειώθηκε στο πρόσωπό της κατά τη διάρκεια του αγώνα του τρίτου γύρου εναντίον της Τυνήσιας, Ονς Ζαμπέρ.

Ο Γουν το περιέγραψε ως «μια απλή, όμορφη σκηνή που έγινε viral. Ήθελα να ξαναθυμηθώ αυτή την ιστορία και να την ενσωματώσω σε αυτό το σχέδιο και τη συνεργασία». Το λουκ περιλαμβάνει πεταλούδες στο καπέλο και την ομπρέλα.

Είναι το αποτέλεσμα μιας συνεργασίας μεταξύ της Nike, της Οσάκα, του μακροχρόνιου δημιουργικού συνεργάτη της Μάρτι Χάρπερ και του Λονδρέζου σχεδιαστή μόδας Ρομπέρ Γουν (Robert Wun), ο οποίος έχει ντύσει στο παρελθόν αστέρες όπως η Beyoncé, η Cardi B και η Αριάνα Γκράντε

YouTube thumbnail

Μόδα και σερβίς

Με την πάροδο των χρόνων, το τένις έχει γνωρίσει πολλές αξιοσημείωτες στιγμές στον χώρο της μόδας. Από τη Σερένα Γουίλιαμς με το τουτού φόρεμα Virgil Abloh x Nike στο US Open του 2018, μέχρι τη Σουζάν Λενγκλέν  των αρχών του περασμένου αιώνα και τα μήκη των φουστών της, και την Αν Ουάιτ, που φόρεσε μια λευκή φόρμα για να παίξει στο Wimbledon το 1985 και της ζητήθηκε να μην την ξαναφορέσει.

Τα τελευταία χρόνια, με πρωτοστάτη τον Γιανίκ Σίνερ που κρέμασε μια τσάντα duffel με το μονόγραμμα GG της Gucci για να μεταβεί από τα αποδυτήρια στο γήπεδο στο Wimbledon, η ιδέα ότι το τένις έχει τη δική του εκδοχή της πασαρέλας έχει εδραιωθεί.

Το NBA έχει τη «μόδα του τούνελ», με τους παίκτες να ντύνονται με ρούχα σχεδιαστών για να μπουν στην αρένα πριν από έναν αγώνα, η Premier League έχει την πασαρέλα από το λεωφορείο στα αποδυτήρια και όλα τα τουρνουά τένις έχουν την βόλτα από τα αποδυτήρια στο γήπεδο.

Οι εμφανίσεις της Σερένα Γουίλιαμς στο γήπεδο, μέσα στα χρόνια

YouTube thumbnail

Οι άλλοι γράφουν τις ιστορίες μας

Η Οσάκα γνωρίζει καλά τις ενδυματολογικές προτιμήσεις του τένις. Σε συνέντευξή της στη Vogue, δήλωσε: «Όταν σκέφτομαι τους παίκτες που προηγήθηκαν, αναλογίζομαι πώς εκείνες οι στιγμές – εκείνες οι εμφανίσεις – έχουν γίνει αναμνήσεις που θα μείνουν για πάντα. Τις περισσότερες φορές, είναι άλλοι που γράφουν τις ιστορίες μας».

Για το σύνολο της, εμπνευσμένο από τις μέδουσες, πρόσθεσε: «Αυτό μου φάνηκε σαν μια στιγμή όπου μπορούσα να γράψω λίγο από τη δική μου ιστορία».

Αλλά αυτό μοιάζει να άνοιξε νέους ορίζοντες. Όπως σημείωσε η Vogue: «Η υψηλή ραπτική δεν έχει φορεθεί ποτέ με αυτόν τον τρόπο σε ένα ζωντανό αθλητικό περιβάλλον».

Παρά το γεγονός ότι έχει πειραματιστεί με το στυλ στο παρελθόν – ίσως με τον πιο παιχνιδιάρικο τρόπο μέσω των λαμπερών μπρελόκ με κούκλες Labubu που φορούσε στους αγώνες της – αυτό μοιάζει να είναι η πιο δραματική στιγμή της Οσάκα σε ό,τι αφορά το στυλ.

Η νέα αυτοπεποίθηση

Μιλώντας στη Vogue για τη νέα της αυτοπεποίθηση όσον αφορά τα ρούχα, η τενίστρια είπε: «Η μόδα, για μένα, άνοιξε πραγματικά όταν σταμάτησα να σκέφτομαι πώς θα την δεχτούν και άρχισα να σκέφτομαι πώς με έκανε να νιώθω.

Η μεγαλύτερη αλλαγή ήταν πραγματικά η συνειδητοποίηση ότι το στυλ δεν χρειάζεται να είναι φανταχτερό για να είναι ισχυρό. Μπορεί να είναι ήσυχο, συναισθηματικό, πολυεπίπεδο. Αυτή η συνειδητοποίηση άλλαξε τα πάντα για μένα».

Photo: REUTERS/Jaimi Joy

Η ώρα της μέδουσας

Αλλά, εκτός από την Οσάκα, η μέδουσα είναι επίσης ένας (δευτερεύων) πρωταγωνιστής της παράστασης, και δεν είναι η πρώτη φορά που αυτά τα εξωπραγματικά θαλάσσια πλάσματα έχουν γνωρίσει αυξημένη δημοτικότητα στην ξηρά.

Το 2024, η μέδουσα ενέπνευσε τα πάντα, από κουρέματα μέχρι λάμπες, μακιγιάζ και φορέματα υψηλής ραπτικής.

Οι σιλουέτες τους είναι ένα δώρο για το θέαμα. Όπως είπε η επιστήμονας που έγινε συγγραφέας επιστημονικών βιβλίων Τζούλι Μπέρβαλντ συγγραφέας του Spineless: the Science of Jellyfish and the Art of Growing a Backbone, στην εφημερίδα Guardian το 2024, περίπου την εποχή της «μόδας των μεδουσών»:

«Οποιοσδήποτε έχει αισθητική αντίληψη θα πρέπει να σταματήσει και να πει: “Πω πω, τι είναι αυτό;”. Επιπλέον, η χάρη των κινήσεών τους μοιάζει με κάτι που ένας τενίστας θα ήθελε να μιμηθεί – για να μην αναφέρουμε ότι σηματοδοτεί ότι έχεις κεντρί – κάτι που δεν μπορεί να είναι κακό από την άποψη της αθλητικής ψυχολογίας».

*Με στοιχεία από theguardian.com | Αρχική Φωτό: REUTERS/Jaimi Joy 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
LNG: Ρεκόρ εισαγωγών από Ευρώπη, επιδότηση στον Κάθετο Άξονα ζητά ο Εξάρχου

LNG: Ρεκόρ εισαγωγών από Ευρώπη, επιδότηση στον Κάθετο Άξονα ζητά ο Εξάρχου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Δεύτερη ευκαιρία» για την καρδιά – Πώς αυτοθεραπεύεται μετά από έμφραγμα

«Δεύτερη ευκαιρία» για την καρδιά – Πώς αυτοθεραπεύεται μετά από έμφραγμα

Ασφαλιστικές
Εθνική Ασφαλιστική: Θρυαλλίδα εξελίξεων για την ασφαλιστική αγορά – Τα σχέδια για εξαγορές

Εθνική Ασφαλιστική: Θρυαλλίδα εξελίξεων για την ασφαλιστική αγορά – Τα σχέδια για εξαγορές

inWellness
inTown
Stream magazin
Νέα επαγγελματική «σφαλιάρα» για την Νίκολα Πελτζ με φόντο τον πόλεμο των Μπέκαμ – Είναι ενοχλητικό, δεν βλέπεται
Φαπ 23.01.26

Νέα επαγγελματική «σφαλιάρα» για την Νίκολα Πελτζ με φόντο τον πόλεμο των Μπέκαμ – Είναι ενοχλητικό, δεν βλέπεται

Την ώρα που πολλοί την κατηγορούν ως υπεύθυνη για τον πόλεμο στην οικογένεια Μπέκαμ, η Νίκολα Πελτζ βλέπει και τους κριτικούς να «θάβουν» το τελευταίο της επαγγελματικό εγχείρημα.

Σύνταξη
«Τα γυμνά της μητέρας μου είναι δώρο» – Η κόρη της Σίντι Κρόφορντ, Κάια Γκέρμπερ, για τη μοναχική παιδική ηλικία και το «χαμαιλεοντικό» αύριο
Συνέντευξη 22.01.26

«Τα γυμνά της μητέρας μου είναι δώρο» – Η κόρη της Σίντι Κρόφορντ, Κάια Γκέρμπερ, για τη μοναχική παιδική ηλικία και το «χαμαιλεοντικό» αύριο

Από το μόντελινγκ στην υποκριτική η μεταμόρφωση της Κάια Γκέρμπερ σε «χαμαιλέοντα» της τέχνης συνεχίζεται σε δημόσια θέα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Έκλεψαν ιατρικά δεδομένα ενώ ήμουν έγκυος» – Η Λιζ Χάρλεϊ με λυγμούς στην πολύκροτη δίκη κατά της Daily Mail
«Αποκρουστικό, ταπεινωτικό, εξευτελιστικό» 22.01.26

«Έκλεψαν ιατρικά δεδομένα ενώ ήμουν έγκυος» – Η Λιζ Χάρλεϊ με λυγμούς στην πολύκροτη δίκη κατά της Daily Mail

Με σπασμένη φωνή και δάκρυα που δεν μπορούσε να συγκρατήσει η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ περιέγραψε τον εφιάλτη της διαρκούς παρακολούθησης από τη Daily Mail και τη λεγεώνα των βρετανικών ταμπλόιντ στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου

Σύνταξη
«Τη δέρνουν, σας παρακαλώ βοηθήστε» – Ο Μπάρον Τραμπ έσωσε γυναίκα στο Λονδίνο
Go Fun 22.01.26

«Τη δέρνουν, σας παρακαλώ βοηθήστε» – Ο Μπάρον Τραμπ έσωσε γυναίκα στο Λονδίνο

Μια βιντεοκλήση ρουτίνας μετατράπηκε σε θρίλερ, με τον γιο του Αμερικανού Προέδρου Μπάρον Τραμπ να παρακολουθεί σε ζωντανή σύνδεση τον άγριο ξυλοδαρμό μιας φίλης του και να παρεμβαίνει καθοριστικά για τη σωτηρία της

Σύνταξη
Στέφανος Παπαδόπουλος: «Σκέφτηκα να αποσύρω τη μήνυση κατά του Γιώργου Μαζωνάκη»
Fizz 22.01.26

Στέφανος Παπαδόπουλος: «Σκέφτηκα να αποσύρω τη μήνυση κατά του Γιώργου Μαζωνάκη»

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος πήρε προθεσμία προκειμένου να καταθέσει το υπόμνημα με τις διευκρινίσεις που ζητά ο εισαγγελέας γύρω από τη μήνυση που κατέθεσε εναντίον του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύνταξη
Ελευθερία ή επαγγελματική ευκαιρία; Το plan b του Μπρούκλιν Μπέκαμ πίσω από το ξέσπασμά του
Στα βήματα του Χάρι 22.01.26

Ελευθερία ή επαγγελματική ευκαιρία; Το plan b του Μπρούκλιν Μπέκαμ πίσω από το ξέσπασμά του

Το online ξέσπασμα του Μπρούκλιν Μπέκαμ εναντίον των γονιών του σε κάποιους φάνηκε ως «κραυγή για βοήθεια», σε άλλους ως αντίδραση ενός κακομαθημένου παιδιού, ωστόσο ορισμένοι βλέπουν ένα σχέδιο για να «χτίσει» το δικό του brand.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Bad Bunny γράφει ήδη ιστορία στο φετινό Super Bowl – Και ακόμα δεν έχει ανέβει στη σκηνή του halftime show
Fizz 22.01.26

Ο Bad Bunny γράφει ήδη ιστορία στο φετινό Super Bowl – Και ακόμα δεν έχει ανέβει στη σκηνή του halftime show

Στις 8 Φεβρουαρίου όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στο Levi's Stadium για το Super Bowl και ιδιαίτερα το μεγάλο σόου του ημιχρόνου. Ωστόσο ο Bad Bunny ήδη έχει καταφέρει να καταγράψει τα πρώτα του ρεκόρ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σχεδιασμός νέου οδικού άξονα στην Ρόδο
Οδικές υποδομές 23.01.26

Σχεδιασμός νέου οδικού άξονα στην Ρόδο

Συνεργασία Δήμου Ρόδου και Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για την κοινή χάραξη και υλοποίηση νέου οδικού άξονα σύνδεσης της Λεωφόρου Καλλιθέας με την Εθνική Οδό Ρόδου-Λίνδου.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Το σκάνδαλο των υποκλοπών τώρα αρχίζει – Μύδροι κατά της κυβέρνησης μετά την αποκάλυψη του in
Ζητούνται απαντήσεις 23.01.26

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών τώρα αρχίζει» - Μύδροι της Νέας Αριστεράς κατά της κυβέρνησης μετά την αποκάλυψη του in

Μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του in που έφερε στο φως ποιοι βουλευτές της ΝΔ εκφώνησαν τις στημένες ερωτήσεις στην εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές, η Νέα Αριστερά απαιτεί την απόδοση ευθυνών

Σύνταξη
Νέα επαγγελματική «σφαλιάρα» για την Νίκολα Πελτζ με φόντο τον πόλεμο των Μπέκαμ – Είναι ενοχλητικό, δεν βλέπεται
Φαπ 23.01.26

Νέα επαγγελματική «σφαλιάρα» για την Νίκολα Πελτζ με φόντο τον πόλεμο των Μπέκαμ – Είναι ενοχλητικό, δεν βλέπεται

Την ώρα που πολλοί την κατηγορούν ως υπεύθυνη για τον πόλεμο στην οικογένεια Μπέκαμ, η Νίκολα Πελτζ βλέπει και τους κριτικούς να «θάβουν» το τελευταίο της επαγγελματικό εγχείρημα.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση μετά την αποκάλυψη του in για τις «στημένες» ερωτήσεις στην εξεταστική για υποκλοπές – «Πόση ακόμη δυσωδία…»
Πολιτική Γραμματεία 23.01.26

Πυρά ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση μετά την αποκάλυψη του in για τις «στημένες» ερωτήσεις στην εξεταστική για υποκλοπές - «Πόση ακόμη δυσωδία...»

«Πόσο ακόμη θα κρύβονται η κυβέρνηση και οι βουλευτές που αναφέρονται στο δημοσίευμα του in;» αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Αγροτικά μπλόκα: το ρήγμα θα παραμείνει
Ανοιχτή πλήγη 23.01.26

Αγροτικά μπλόκα: το ρήγμα θα παραμείνει

Μπορεί να ολοκληρώθηκαν οι κινητοποιήσεις και τα αγροτικά μπλόκα, όμως κάθε άλλο παρά ξεμπέρδεψε η κυβέρνηση με το αγροτικό ζήτημα

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Πώς η αντιεμβολιαστική στάση των ΗΠΑ απειλεί να βλάψει όλο τον πλανήτη
Στο έλεος των ψεκασμένων 23.01.26

Πώς η αντιεμβολιαστική στάση των ΗΠΑ απειλεί να βλάψει όλο τον πλανήτη

Το διαζύγιο του υπουργού Υγείας από την επιστήμη επηρεάζει τα προγράμματα ανάπτυξης νέων εμβολίων και απειλεί να φέρει θανάτους που θα μπορούσαν να προληφθούν.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Υπόθεση Κολωνού: Αναβολή για τη δίκη σε δεύτερο βαθμό για τον βιασμό της 12χρονης
Ελλάδα 23.01.26

Υπόθεση Κολωνού: Αναβολή για τη δίκη σε δεύτερο βαθμό για τον βιασμό της 12χρονης

Η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό είχε προσδιοριστεί για σήμερα ,αλλά τελικά λόγω κωλύματος στο πρόσωπο συνηγόρων υπεράσπισης δεν ξεκίνησε η δευτεροβάθμια δίκη και οι δικαστές έκριναν δεκτό το αίτημα αναβολής

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Νοσοκομείο Παίδων: Διασωληνώθηκε 3χρονος που εισήχθη με γρίπη – Στη ΜΕΘ σε καλύτερη κατάσταση 6χρονος
Συναγερμός 23.01.26

Διασωληνώθηκε 3χρονος που εισήχθη στο Παίδων με γρίπη - Στη ΜΕΘ σε καλύτερη κατάσταση 6χρονος

Η γρίπη έχει επηρεάσει εκατοντάδες παιδιά στη χώρα μας, προκαλώντας βαριές νοσηλείες, καθώς τα κρούσματα αυξάνονται ραγδαία το τελευταίο διάστημα, επισημαίνει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος

Σύνταξη
Άρχισαν τα «όργανα» στο Μουντιάλ: Η Γερμανία σκέφτεται σοβαρά το μποϋκοτάζ λόγω Γροιλανδίας – Στον… χορό και η υπόλοιπη Ευρώπη
Ποδόσφαιρο 23.01.26

Άρχισαν τα «όργανα» στο Μουντιάλ: Η Γερμανία σκέφτεται σοβαρά το μποϋκοτάζ λόγω Γροιλανδίας – Στον… χορό και η υπόλοιπη Ευρώπη

Η Γερμανία σκέφτεται να αποσύρει τη συμμετοχή της από το επικείμενο Μουντιάλ λόγω των συνεχιζόμενων απειλών ΗΠΑ και Τραμπ για τη Γροιλανδία και η... μπάλα μπορεί να πάρει και άλλες χώρες.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Οι «Δεσμώτες επιστρέφουν» προστατευμένοι από μουσειακό κέλυφος, στην Εσπλανάδα του Φαλήρου
Culture Live 23.01.26

Οι «Δεσμώτες επιστρέφουν» προστατευμένοι από μουσειακό κέλυφος, στην Εσπλανάδα του Φαλήρου

Το σημαντικό εύρημα των “Δεσμωτών” του Φαλήρου, αφορά στην ομαδική ταφή ανδρών, η οποία εντοπίστηκε τον Μάρτιο του 2016, στο πλαίσιο του έργου ανέγερσης του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο