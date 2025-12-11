Η Κ-19 της Μπενφίκα… έπαθε ΠΑΣ Γιάννινα και «αντέγραψε» το απίθανο γκολ των Σιαλμά-Σκούφαλη (vids)
Ήταν Μάιος του 2011 όταν ο ΠΑΣ Γιάννινα πετύχαινε ένα από τα καλύτερα γκολ που έχουν μπει σε ελληνικό γήπεδο και σχεδόν 15 χρόνια μετά, οι Νέοι της Μπενφίκα το... αντέγραψαν σχεδόν στο 100%!
- Το «παραλήρημα» της ΑΙ απειλεί την ψυχική υγεία – Αμερικανοί εισαγγελείς προειδοποιούν τις Big Tech
- Ελεύθερος με όρους ο 90χρονος που έθαψε ζωντανό σκυλί στη Θεσσαλονίκη
- Σήμερα «κληρώνει» για την προεδρία του Eurogroup - Οι πιθανότητες Πιερρακάκη και οι ισορροπίες
- «Θέλουμε απαντήσεις - Ο γιος μας πέθανε από κωλυσιεργία» - Συγκλονίζουν οι γονείς του 37χρονου ορειβάτη
Στις 8 Μαΐου του 2011, ο ΠΑΣ Γιάννινα νικούσε 3-0 τον Εθνικό Αστέρα για τη Football League (σ.σ. 2η κατηγορία), με τους Μανώλη Σκούφαλη και Δημήτρη Σιαλμά να πετυχαίνουν το γκολ της χρονιάς τότε στην Ελλάδα και ένα από τα κορυφαία που έχουν μπει ποτέ συνολικά στα γήπεδα της χώρας μας. Ο Σκούφαλης είχε δημιουργήσει το γκολ με ενέργεια από τα δεξιά και σέντρα με «ραμπόνα», ενώ ο Σιαλμάς ήταν ο σκόρερ με ανάποδο ψαλίδι.
Μετά από 14 χρόνια, μια ομάδα Νέων -αυτή της Μπενφίκα– αναβίωσε την απίθανη εκείνη φάση, στο ματς του Youth League με αντίπαλο τη Νάπολι. Για την Ιστορία και αυτό το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με το ίδιο σκορ, με τους γηπεδούχους να παίρνουν τη νίκη με 3-0.
Το γκολ των Σιαλμά-Σκούφαλη
Το γκολ της Μπενφίκα Κ-19
— follow @_scof1904 (@bckscofff) December 10, 2025
- Ολυμπιακός: Σε καλό δρόμο η αποθεραπεία του Φαλ
- Betsson Super Cup: Η ώρα του τελικού Ολυμπιακός – ΟΦΗ
- Η Παρτιζάν προσπάθησε να υπογράψει τον Μόρις πριν τον Ολυμπιακό
- Η Κ-19 της Μπενφίκα… έπαθε ΠΑΣ Γιάννινα και «αντέγραψε» το απίθανο γκολ των Σιαλμά-Σκούφαλη (vids)
- Σάλος στη Σερβία για το συμβόλαιο του Ομπράντοβιτς στην Παρτιζάν
- «Καμπάνα» από τη Euroleague στον Ερυθρό Αστέρα
- Eurocup Women: Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Αθηναϊκός ρίχνονται στη «μάχη» των «32»
- Φινλανδία: Έφηβος έβαλε φωτιά στο γήπεδο της ομάδας του μετά τον υποβιβασμό της! (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις