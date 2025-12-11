Η Κ-19 της Μπενφίκα… έπαθε ΠΑΣ Γιάννινα και «αντέγραψε» το απίθανο γκολ των Σιαλμά-Σκούφαλη (vids)

Στις 8 Μαΐου του 2011, ο ΠΑΣ Γιάννινα νικούσε 3-0 τον Εθνικό Αστέρα για τη Football League (σ.σ. 2η κατηγορία), με τους Μανώλη Σκούφαλη και Δημήτρη Σιαλμά να πετυχαίνουν το γκολ της χρονιάς τότε στην Ελλάδα και ένα από τα κορυφαία που έχουν μπει ποτέ συνολικά στα γήπεδα της χώρας μας. Ο Σκούφαλης είχε δημιουργήσει το γκολ με ενέργεια από τα δεξιά και σέντρα με «ραμπόνα», ενώ ο Σιαλμάς ήταν ο σκόρερ με ανάποδο ψαλίδι.

Μετά από 14 χρόνια, μια ομάδα Νέων -αυτή της Μπενφίκα– αναβίωσε την απίθανη εκείνη φάση, στο ματς του Youth League με αντίπαλο τη Νάπολι. Για την Ιστορία και αυτό το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με το ίδιο σκορ, με τους γηπεδούχους να παίρνουν τη νίκη με 3-0.

Το γκολ των Σιαλμά-Σκούφαλη

Το γκολ της Μπενφίκα Κ-19