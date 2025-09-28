sports betsson
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
28.09.2025 | 18:24
Πυροβολισμοί σε εκκλησία στο Μίσιγκαν - Αναφορές για θύματα
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
ΠΑΣ Γιάννινα – Ολυμπιακός 30-74 : Οι «ερυθρόλευκες» κατέκτησαν το πρώτο Super Cup της ιστορίας (vid)
Μπάσκετ 28 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:52

ΠΑΣ Γιάννινα – Ολυμπιακός 30-74 : Οι «ερυθρόλευκες» κατέκτησαν το πρώτο Super Cup της ιστορίας (vid)

Μετά την επιβλητική του νίκη με 74-30 επί του Πας Γιάννινα, ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία καθώς κατέκτησε το πρώτο Σούπερ Καπ της ιστορίας του γυναικείου μπάσκετ.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ύπνος και κοιλιακό λίπος: Πώς συνδέονται;

Ύπνος και κοιλιακό λίπος: Πώς συνδέονται;

Spotlight

Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής του πρώτου Σούπερ Καπ στην ιστορία του γυναικείου μπάσκετ, επικρατώντας με 74-30 του ΠΑΣ Γιάννινα στον τελικό της Άρτας.

Η Ελεάννα Χριστινάκη ήταν η κορυφαία του αγώνα (αναδείχθηκε και MVP) με ένα φοβερό double-double 32 πόντων και 10 ριμπάουντ, ενώ έγραψε 40 μονάδες στην αξιολόγηση. Επίσης η προπονήτρια Φρόσω Δρακάκη κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο ντεμπούτο της στον πάγκο της ομάδας.

Οι «ερυθρόλευκες» ήταν καταιγιστικές στο ματς, δεν άφησαν περιθώριο στην ομάδα των Ιωαννίνων, με τον Ολυμπιακό να παίρνει διαφορές άνω των 30 πόντων από νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο, τελειώνοντας την υπόθεση του τελικού από την ανάπαυλα.

Η ομάδα του Αρίστιππου Χαντέλη δεν έβγαλε αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο, αφού πέτυχε μόλις έξι πόντους και δέχθηκε 38.

Ο τελικός ολοκληρώθηκε με τη διαφορά στους 44 πόντους και το τελικό 30-74, με τον Ολυμπιακό να κατακτά άνετα το πρώτο Σούπερ Καπ Γυναικών στην ιστορία.

Διαιτητές: Καρπάνος, Λιότσιος, Λιαρομμάτης

Δεκάλεπτα: 13-24, 24-38, 27-57, 30-74

ΠΑΣ Γιάννινα (Χαντέλης): Μπρούγκλερ 11 (1), Κατσάνου, Σαρηγιαννίδου, Μαρίνη 3 (1), Τριανταφύλλου, Καμπερίδου, Ξανθοπούλου, Μόουρχαουζ 9, Μιχαηλίδου, Σίνγκλετον 8, Παπανικολάου

Ολυμπιακός (Δρακάκη): Σπυριδοπούλου 2, Κατσαμούρη 4, Γιακούμπτσοβα 4, Γούλφολκ 6, Καρλάφτη 3 (1), Δίελα 4, Χριστινάκη 32 (3), Κολλάτου 5, Τζόνσον 8, Ράμπερ 2, Ντάλα 3 (1)

Μπορείτε να δείτε στην στατιστική της αναμέτρησης ΕΔΩ

Headlines:
Ναυτιλία
Κρουαζιέρα: Προς νέο ρεκόρ, αλλά σύννεφα μετά το 2026-2027

Κρουαζιέρα: Προς νέο ρεκόρ, αλλά σύννεφα μετά το 2026-2027

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος και κοιλιακό λίπος: Πώς συνδέονται;

Ύπνος και κοιλιακό λίπος: Πώς συνδέονται;

Business
ΔΕΛΤΑ: Γιατί δεν βρίσκει αγοραστή – Το ανοιχτό πωλητήριο 

ΔΕΛΤΑ: Γιατί δεν βρίσκει αγοραστή – Το ανοιχτό πωλητήριο 

inWellness
Πώς αντιμετωπίζεις το άγχος της Κυριακής;
Sunday Scaries 28.09.25

Πώς αντιμετωπίζεις το άγχος της Κυριακής;

Η Κυριακή είναι μια περίεργη μέρα. Ναι μεν ανήκει σε εμάς και μπορούμε να κάνουμε ότι θέλουμε, ωστόσο όλοι ξέρουμε ότι μόλις περάσει έρχεται η Δευτέρα και η επιστροφή στη σκληρή ρουτίνα.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
LIVE: ΟΦΗ – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 28.09.25

LIVE: ΟΦΗ – Κηφισιά

LIVE: ΟΦΗ – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την αναμέτρηση ΟΦΗ – Κηφισιά, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 28.09.25

LIVE: Νιούκαστλ – Άρσεναλ

LIVE: Νιούκαστλ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την αναμέτρηση Νιούκαστλ – Άρσεναλ, για την 6η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Premier League.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
LIVE: ΠΑΣ Γιάννινα – Ολυμπιακός
Super Cup 28.09.25

LIVE: ΠΑΣ Γιάννινα – Ολυμπιακός

Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη του ΠΑΣ Γιάννινα – Ολυμπιακός, στο μπάσκετ γυναικών για τον τελικό του Super Cup. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2.

Σύνταξη
Επίσημο: Στην Dubai BC ο Σανλί (pic)
Euroleague 28.09.25

Επίσημο: Στην Dubai BC ο Σανλί (pic)

Ο Σερτάτς Σανλί θα συνεχίσει την καριέρα του στην Dubai BC, η οποία απέκτησε τον Τούρκο σέντερ μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Τζαϊτέ.

Σύνταξη
«Αυτός είναι ο ρόλος που προορίζει ο Μπαρτζώκας τον Ντιλικίνα»
Euroleague 28.09.25

«Αυτός είναι ο ρόλος που προορίζει ο Μπαρτζώκας τον Ντιλικίνα»

Ο Φρανκ Ντιλικίνα είναι κι επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού και ο Γιώργος Μπαρτζώκας προετοιμάζεται για το πώς θα τον χρησιμοποιήσει – Η αποκάλυψη από το εξωτερικό για τον ρόλο του Γάλλου γκαρντ.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Δεν ήμασταν σοβαροί για 40’»
Μπάσκετ 27.09.25

Μπαρτζώκας: «Δεν ήμασταν σοβαροί για 40’»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ και τόνισε τη σημασία της κατάκτησης του Super Cup, ενώ δήλωσε πως κάποιοι παίκτες έδειξαν να βαριούνται μετά το +20

Σύνταξη
Με σφραγίδα Παπανικολάου ο Ολυμπιακός σήκωσε το Super Cup (92-83)
Μπάσκετ 27.09.25

Με σφραγίδα Παπανικολάου ο Ολυμπιακός σήκωσε το Super Cup (92-83)

Με οδηγό του τον αρχηγό του ο Ολυμπιακός επικράτησε με 92-83 του Προμηθέα και κατέκτησε για μία ακόμα χρονιά το Super Cup,. Ο Παπανικολάου ήταν καθοριστικός, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έβαλε 23 πόντους. Βεζένκοφ και Χολ 16 και 11, αντίστοιχα.

Σύνταξη
Ισπανικά ΜΜΕ: «Δύσκολος ο αποκλεισμός των μπασκετικών ομάδων του Ισραήλ»
Μπάσκετ 27.09.25

Ισπανικά ΜΜΕ: «Δύσκολος ο αποκλεισμός των μπασκετικών ομάδων του Ισραήλ»

Οι πιέσεις για τον αποκλεισμό των ποδοσφαιρικών ομάδων του Ισραήλ είναι μεγάλες, ωστόσο ισπανικό δημοσίευμα καταγράφει την δύσκολη πραγματικότητα για να συμβεί κάτι τέτοιο, τουλάχιστον στο μπάσκετ...

Σύνταξη
Ντιλικινά: «Ο Ολυμπιακός έκανε ξεκάθαρο ότι με θέλει – Έτοιμος να ζήσω την ατμόσφαιρα των οπαδών του»
Μπάσκετ 27.09.25

Ντιλικινά: «Ο Ολυμπιακός έκανε ξεκάθαρο ότι με θέλει – Έτοιμος να ζήσω την ατμόσφαιρα των οπαδών του»

Ο Φρανκ Ντιλικινά έφτασε στην Ελλάδα το απόγευμα του Σαββάτου (27/9) και μίλησε για την απόφασή του να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, για τους στόχους, αλλά και για τον κόσμο της ομάδας.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: ΟΦΗ – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 28.09.25

LIVE: ΟΦΗ – Κηφισιά

LIVE: ΟΦΗ – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την αναμέτρηση ΟΦΗ – Κηφισιά, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Μαρία Καρυστιανού: Διαψεύδει πως θα ιδρύσει νέο κόμμα: «Θέλω να δω κάτι νέο, αλλά δεν θα το οργανώσω εγώ»
«Τέμπη 2023» 28.09.25

Διαψεύδει η Καρυστιανού πως θα ιδρύσει νέο κόμμα: «Θέλω να δω κάτι νέο, αλλά δεν θα το οργανώσω εγώ»

Διαψεύδει τα σενάρια για τη δημιουργία κόμματος η Μαρία Καρυστιανού ενώ αναφέρει ότι οι περιοδείες που πραγματοποιούνται από την ίδια και άλλους γονείς που έχασαν τα παιδιά τους στα Τέμπη ξεκίνησαν με στόχο να ενημερωθεί η κοινωνία.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Το αδιαχώρητο στο αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς – Καθηλωμένοι επιβάτες, λόγω προβλημάτων
Εκατοντάδες επιβάτες 28.09.25

Κακοκαιρία: Το αδιαχώρητο στο αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς – Καθηλωμένοι επιβάτες, λόγω προβλημάτων

Άγνωστο παραμένει πότε θα υλοποιηθούν οι προγραμματισμένες από και προς την Κεφαλονιά, που έχει πληγεί όπως και η υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα από την κακοκαιρία.

Σύνταξη
LIVE: Νιούκαστλ – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 28.09.25

LIVE: Νιούκαστλ – Άρσεναλ

LIVE: Νιούκαστλ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την αναμέτρηση Νιούκαστλ – Άρσεναλ, για την 6η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Premier League.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Κίνδυνος να χαθεί το «τρένο» των πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ανησυχία στον αγροτικό κόσμο
Αγώνας δρόμου 28.09.25

Κίνδυνος να χαθεί το «τρένο» των πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ - Ανησυχία στον αγροτικό κόσμο

Σε δεινή θέση έχουν περιέλθει οι αγρότες που έχουν μείνει απλήρωτοι και πλέον ανησυχούν σφόδρα για το τι μέλλει γενέσθαι καθώς εκκρεμούν τα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να εφαρμοσθεί στο σύνολό του το σχέδιο δράσης που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των εθνικών και των κοινοτικών Αρχών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Υπερβολικά φιλόδοξη, θα κινήσει γη και ουρανό»: Η Κάρλα Μπρούνι ορκίζεται εκδίκηση για τον ατιμασμένο Σαρκοζί
«Ίδιοι» 28.09.25

«Υπερβολικά φιλόδοξη, θα κινήσει γη και ουρανό»: Η Κάρλα Μπρούνι ορκίζεται εκδίκηση για τον ατιμασμένο Σαρκοζί

Συγκλονιστικές είναι οι διαστάσεις που λαμβάνει η δικαστική περιπέτεια του πρώην Προέδρου της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, μετά την καταδίκη του σε πέντε χρόνια φυλάκιση. Την ίδια στιγμή η σύζυγός του, Κάρλα Μπρούνι, εμφανίζεται αποφασισμένη να κάνει τα πάντα για αυτόν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βοιωτία: Μάρτυρας «κλειδί» στην υπόθεση της 62χρονης «σπάει» τη σιωπή του
Αποκλειστικό MEGA 28.09.25

Μάρτυρας «κλειδί» στην υπόθεση της 62χρονης από τη Βοιωτία «σπάει» τη σιωπή του

Με την 62χρονη που έκρυψε τον θάνατο της υπερήλικης μητέρας της, θάβοντάς την σε στάβλο δίπλα στο σπίτι της στη Βοιωτία, να δηλώνει μετανιωμένη, βασικός μάρτυρας κατηγορίας ξετυλίγει το κουβάρι της υπόθεσης.

Σύνταξη
Μολδαβία: Δύο «ψηφοδέλτια» στις κάλπες – Η επιλογή των πολιτών είναι μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας
Κρίσιμη αναμέτρηση 28.09.25

Μολδαβία: Δύο «ψηφοδέλτια» στις κάλπες – Η επιλογή των πολιτών είναι μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας

Ανάλυση δημοσκοπήσεων δείχνει ελάχιστή τη διαφορά μεταξύ του φιλοευρωπαϊκού PAS και του φιλορωσικού BEP. Η νίκη του ενός ή του άλλου θα κρίνει περισσότερα από το ποιος θα κυβερνήσει τη Μολδαβία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η απονομή του χρυσού μεταλλίου και ο Εθνικός ύμνος προς τιμήν του Παγκόσμιου πρωταθλητή Στέφανου Ντούσκου
Κωπηλασία 28.09.25

Η απονομή του χρυσού μεταλλίου και ο Εθνικός ύμνος προς τιμήν του Παγκόσμιου πρωταθλητή Στέφανου Ντούσκου

Δείτε βίντεο από την απονομή του χρυσού μεταλλίου που κέρδισε ο Στέφανος Ντούσκος το σκιφ ανδρών στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σανγκάης καθώς επίσης και τον Εθνικό Ύμνο που έπαιξε προς τιμήν του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Oι κόρες μου υποφέρουν»: Οργή, δράμα και η ελπίδα του Έρικ Ντέιν μετά τη διάγνωση του με ALS
Μάχη 28.09.25

«Oι κόρες μου υποφέρουν»: Οργή, δράμα και η ελπίδα του Έρικ Ντέιν μετά τη διάγνωση του με ALS

«Τα κορίτσια μου υποφέρουν πραγματικά και απλώς προσπαθούμε να το ξεπεράσουμε. Είναι μια δύσκολη περίοδος» είπε η σύζυγος του Έρικ Ντέιν για το οικογενειακό δράμα μετά τη σκληρή διάγνωση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: ΑΕΚ – Βόλος
Ποδόσφαιρο 28.09.25

LIVE: ΑΕΚ – Βόλος

LIVE: ΑΕΚ – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση ΑΕΚ – Βόλος, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Αιμίλιος Χειλάκης: Δεν ήταν ατύχημα, ήταν ένα έγκλημα το οποίο μακροημέρευε μέχρι να συμβεί – αυτό ήταν τα Τέμπη
Βίντεο 28.09.25

Αιμίλιος Χειλάκης: Δεν ήταν ατύχημα, ήταν ένα έγκλημα το οποίο μακροημέρευε μέχρι να συμβεί – αυτό ήταν τα Τέμπη

«Η πολιτική είναι αυτοαναφερόμενη, διαρκώς μαθαίνουμε για τα προβλήματα των κομμάτων. Δεν έμαθε ποτέ κανένα κόμμα τα προβλήματά μας», είπε μεταξύ άλλων ο Αιμίλιος Χειλάκης σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
LIVE: Ρόμα – Ελλάς Βερόνα
Serie A 28.09.25

LIVE: Ρόμα – Ελλάς Βερόνα

LIVE: Ρόμα – Ελλάς Βερόνα. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρόμα – Ελλάς Βερόνα για την 5η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Must Read
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο