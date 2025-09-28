ΠΑΣ Γιάννινα – Ολυμπιακός 30-74 : Οι «ερυθρόλευκες» κατέκτησαν το πρώτο Super Cup της ιστορίας (vid)

Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής του πρώτου Σούπερ Καπ στην ιστορία του γυναικείου μπάσκετ, επικρατώντας με 74-30 του ΠΑΣ Γιάννινα στον τελικό της Άρτας.

Η Ελεάννα Χριστινάκη ήταν η κορυφαία του αγώνα (αναδείχθηκε και MVP) με ένα φοβερό double-double 32 πόντων και 10 ριμπάουντ, ενώ έγραψε 40 μονάδες στην αξιολόγηση. Επίσης η προπονήτρια Φρόσω Δρακάκη κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο ντεμπούτο της στον πάγκο της ομάδας.

Οι «ερυθρόλευκες» ήταν καταιγιστικές στο ματς, δεν άφησαν περιθώριο στην ομάδα των Ιωαννίνων, με τον Ολυμπιακό να παίρνει διαφορές άνω των 30 πόντων από νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο, τελειώνοντας την υπόθεση του τελικού από την ανάπαυλα.

Η ομάδα του Αρίστιππου Χαντέλη δεν έβγαλε αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο, αφού πέτυχε μόλις έξι πόντους και δέχθηκε 38.

Ο τελικός ολοκληρώθηκε με τη διαφορά στους 44 πόντους και το τελικό 30-74, με τον Ολυμπιακό να κατακτά άνετα το πρώτο Σούπερ Καπ Γυναικών στην ιστορία.

Διαιτητές: Καρπάνος, Λιότσιος, Λιαρομμάτης

Δεκάλεπτα: 13-24, 24-38, 27-57, 30-74

ΠΑΣ Γιάννινα (Χαντέλης): Μπρούγκλερ 11 (1), Κατσάνου, Σαρηγιαννίδου, Μαρίνη 3 (1), Τριανταφύλλου, Καμπερίδου, Ξανθοπούλου, Μόουρχαουζ 9, Μιχαηλίδου, Σίνγκλετον 8, Παπανικολάου

Ολυμπιακός (Δρακάκη): Σπυριδοπούλου 2, Κατσαμούρη 4, Γιακούμπτσοβα 4, Γούλφολκ 6, Καρλάφτη 3 (1), Δίελα 4, Χριστινάκη 32 (3), Κολλάτου 5, Τζόνσον 8, Ράμπερ 2, Ντάλα 3 (1)

