Ένας ακόμα τίτλος για τον Ολυμπιακό: Έφτασε τους 335 (vid)

Μία ακόμα κούπα κατέκτησε ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκες» κατέκτησαν προ ολίγου τον πρώτο τίτλο της χρονιάς, το Super Cup στο μπάσκετ γυναικών, επικρατώντας με σκορ 70-34 του ΠΑΣ Γιάννινα.

Με αυτόν τον τρόπο ο σύλλογος έφτασε τους 335 τίτλους στα πέντε βασικά ομαδικά αθλήματα, συνεχίζοντας έτσι τη συλλογή τροπαίων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ολυμπιακός παραμένει στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας των πιο επιτυχημένων βάσει τίτλων πολυαθλητικών συλλόγων στην Ευρώπη.

Η λίστα με τους 335 τίτλους του Ολυμπιακού: