«Η συμβουλή του πατέρα μου» – Τα καθημερινά τηλεφωνήματα του 26χρονου Χόμερ με τον Ρίτσαρντ Γκιρ
Ο γιος του Ρίτσαρντ Γκιρ, Χόμερ, αποκαλύπτει τη «σπουδαία» συμβουλή που έλαβε από τον πατέρα του και την έχει ως οδηγό στη ζωή του.
Ο 26χρονος ηθοποιός είπε ότι ο πατέρας του είναι κάποιος στον οποίο τηλεφωνεί «κάθε μέρα», αφού έχουν μια πολύ στενή σχέση. Ο Χόμερ Γκιρ εμπνέεται από τον διάσημο πατέρα του, Ρίτσαρντ, με πολλούς τρόπους.
Ο Χόμερ μίλησε για το πώς τον βοήθησε ο 76χρονος πατέρας του, κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της 3ης σεζόν της σειράς «Euphoria», στην οποία υποδύεται έναν νέο χαρακτήρα, τον Ντίλαν Ριντ.
Με τι έχει να κάνει
Αν και ο Χόμερ δεν έχει κάνει ποτέ πρόβες με τον πατέρα του, δήλωσε στο ET ότι ο πατέρας του είναι κάποιος που «δίνει εξαιρετικές συμβουλές».
«Δεν έχει απαραίτητα να κάνει με την τέχνη της δουλειάς, αλλά περισσότερο με το πώς συμπεριφέρεσαι, πώς καταφέρνεις να το κάνεις αυτό να λειτουργήσει θετικά» είπε ο 26χρονος αποκαλύπτοντας τη συμβουλή του πατέρα του και τη στάση ζωής του, την οποία μοιράστηκε με τον γιο του.
Πατέρας και γιος
«Είναι καταπληκτικό να έχεις συνεχώς κάποιον να συζητάς μαζί του» είπε για τα καθημερινά τηλεφωνήματα πατέρα και γιου.
Ο Ρίτσαρντ μοιράζεται την επιμέλεια του Χόμερ με την πρώην σύζυγό του Κέρι Λόουελ, 65 ετών. Έχει επίσης δύο γιους, τον Αλεξάντερ, 7 ετών, και τον Τζέιμς, 6 ετών, με τη σημερινή σύζυγό του Αλεχάντρα Σίλβα, 43 ετών.
Ο μεγαλύτερος γιος
Ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Pretty Woman» μίλησε για τη σχέση του με τον μεγαλύτερο γιο του, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο περιοδικό People στο City Harvest Presents The 2025 Gala, στη Νέα Υόρκη.
«Πάντα μου αρέσει να είμαι με τον γιο μου» είπε τον Απρίλιο του 2025. «Είτε βρισκόμαστε έξω, για περίπατο στο δάσος, είτε είμαστε εδώ κάνοντας κάτι καλό για άλλους ανθρώπους, πάντα χαίρομαι που τον βλέπω».
Κοινό ενδιαφέρον
Ενώ οι δύο τους λατρεύουν να περνούν χρόνο μαζί, ο Ρίτσαρντ είπε στο Vanity Fair Spain τον Απρίλιο του 2024 ότι ο Χόμερ δεν καταλαβαίνει πλήρως το επίπεδο της φήμης του.
«Δεν το καταλαβαίνει» είπε ο Ρίτσαρντ. «Και του είναι επίσης πολύ δύσκολο να με βλέπει στην οθόνη, γιατί ακόμα κι αν υποδύομαι έναν ακραίο χαρακτήρα, παραμένω ο πατέρας του και του είναι δύσκολο να βυθιστεί στην ιστορία».
«Τυχαία, μόλις άρχισε κι αυτός να ασχολείται με την υποκριτική» συνέχισε ο Ρίτσαρντ. «Ξαφνικά άρχισε να ενδιαφέρεται και φαίνεται να του αρέσει. Γράφει και σκηνοθετεί μικρές ταινίες, οπότε έχουμε αυτό το νέο κοινό ενδιαφέρον».
*Η 3η σεζόν της σειράς «Euphoria» είναι διαθέσιμη για streaming στο HBO Max.
*Με στοιχεία από people.com
