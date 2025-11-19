Αποζημίωση δισεκατομμυρίων θα διεκδικήσει η Ουκρανία για τις εκπομπές άνθρακα του πολέμου

Η Ουκρανία σχεδιάζει να αξιώσει από τη Ρωσία αποζημίωση σχεδόν 44 δισ. δολαρίων για την αύξηση των εκπομπών άνθρακα ως αποτέλεσμα του πολέμου, δήλωσε αξιωματούχος του Κιέβου στο περιθώριο της COP30, της συνόδου για το κλίμα που πραγματοποιείται στη Βραζιλία.

Το αίτημα, τα πρώτο του είδους του στα χρονικά, θα περιλαμβάνει τις εκπομπές από την καύση ορυκτών καυσίμων, την παραγωγή χάλυβα και τσιμέντου που χρησιμοποιούνται στον πόλεμο, καθώς και από τις πυρκαγιές που έκαψαν δάση.

«Μεγάλες βλάβες προκλήθηκαν στο νερό, στη γη, στα δάση. Έχουμε επίσης τεράστιες πρόσθετες εκπομπές CO2 και αερίων του θερμοκηπίου» είπε στο Reuters ο Πάβλο Καρτάσοβ, υφυπουργός Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Γεωργίας.

Μέλος της ρωσικής αντιπροσωπείας στην COP30 αρνήθηκε να σχολιάσει.

H Ουκρανία έχει τη βοήθεια του ολλανδού ειδικού στην αποτίμηση άνθρακα Λέναρντ ντε Κλερκ, ο οποίος εκτιμά ότι οι εκπομπές της Ουκρανίας αυξήθηκαν κατά 237 εκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου του άνθρακα από τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022, νούμερο που αντιστοιχεί στις ετήσιες εκπομπές της Ιρλανδίας, του Βελγίου και της Αυστρίας μαζί.

Ο Ντε Κλερκ δήλωσε στο Reuters ότι υπολόγισε τις επιπτώσεις βασιζόμενος σε μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2022 στο περιοδικό Nature και εκτιμούσε το λεγόμενο κοινωνικό κόστος του άνθρακα –ένα μέτρο της βλάβης για την κοινωνία – στα 185 δολάρια ανά τόνο CO2.

Όπως είπε. Το Κίεβο ετοιμάζεται να υποβάλει αίτημα μέσω μιας νέας διαδικασίας αποζημιώσεων που καταρτίζει το Συμβούλιο της Ευρώπης, στην οποία έχουν ήδη υποβληθεί 70.000 αιτήματα από Ουκρανούς ιδιώτες για ζημίες λόγω του πολέμου.

Όλες οι αξιώσεις, συμπεριλαμβανομένων όσων υποβάλλονται από άλλες νομικές οντότητες όπως οι επιχειρήσεις, θα εξεταστούν από επιτροπή αποζημιώσεων.

Παραμένει ωστόσο ασαφές πώς θα καλυφθούν οι αποζημιώσεις. Ο Ντε Κλερκ υποστήριξε ότι τα χρήματα θα μπορούσαν να αντληθούν από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχει παγώσει η Δύση.