ΗΠΑ: Επιτρέπουμε στα ιρανικά τάνκερ να διέρχονται από το Ορμούζ, για να διατηρηθεί η προσφορά πετρελαίου

Εν μέσω αύξησης των τιμών του πετρελαίου, που τις τελευταίες ημέρες δεν έχουν πέσει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι «επιτρέπουν στα ιρανικά πετρελαιοφόρα να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ», προκειμένου να συμβάλουν στη διατήρηση της παγκόσμιας προσφοράς. Και ινδικά πλοία έχουν περάσει το τελευταίο 24ωρο τα Στενά του Ορμούζ.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC, είπε:

«Τα ιρανικά πλοία έχουν ήδη αρχίσει να φεύγουν και το επιτρέψαμε αυτό για να τροφοδοτήσουμε τον υπόλοιπο κόσμο».

Ο Αμερικανός υπουργός πρόσθεσε ότι περισσότερα πλοία διέρχονται πλέον από τη θαλάσσια οδό, συμπεριλαμβανομένων πλοίων από την Ινδία και την Κίνα, ενώ τόνισε ότι η κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ θα πρέπει να αρχίσει να αυξάνεται.

U.S. Treasury Secretary Scott Bessent on Iran: The Iranian ships have been getting out already, and we’ve let that happen to supply the rest of the world. pic.twitter.com/gBRsbpzVs4 — Clash Report (@clashreport) March 16, 2026



Ο Σκοτ Μπέσεντ είπε επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε καταστήσει σαφές ότι ο στόχος της Ουάσινγκτον ήταν να αποδυναμώσει και να καταστρέψει τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν. Σε αυτό συμπεριέλαβε το πολεμικό ναυτικό του και την ικανότητά του να προβάλλει δύναμη πέρα από τα σύνορά του.

Μη ιρανικό πετρελαιοφόρο διέπλευσε το Ορμούζ

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα δεδομένα του ιστότοπου που παρακολουθεί τη ναυσιπλοΐα, Marine Traffic, πετρελαιοφόρο με σημαία Πακιστάν διέπλευσε την Κυριακή τα Στενά του Ορμούζ διατηρώντας σε λειτουργία το σύστημα εντοπισμού. Σύμφωνα με το Marine Traffic, αυτό «δείχνει πως ορισμένες μεταφορές επωφελούνται ίσως από ένα ασφαλισμένο πέρασμα έπειτα από διαπραγματεύσεις» με το Ιράν.

Το μήκους 237 μέτρων πλοίο μετέφερε αργό πετρέλαιο. «Eισήλθε στην ιρανική Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη στις 11:33 UTC (14:33 ώρα Ελλάδας) της 15ης Μαρτίου και διέπλευσε το στενό του Χορμούζ στις 14:43 UTC», ανέφερε το MarineTrafiic στο X.

First non-Iranian cargo transits Strait of Hormuz with AIS on The Aframax tanker Karachi, carrying Abu Dhabi’s Das crude, has become the first non-Iranian cargo to transit the chokepoint while broadcasting its AIS signal, suggesting that select shipments may be receiving… pic.twitter.com/Q6j6W3Cxz3 — MarineTraffic (@MarineTraffic) March 16, 2026



«Η διέλευση αυτή πραγματοποιείται έπειτα από αρκετές εβδομάδες πολύ μειωμένης κυκλοφορίας σε αυτόν τον στρατηγικό υδάτινο δίαυλο», προσθέτει ο ιστότοπος.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Bloomberg, στις 28 Φεβρουαρίου το πλοίο ήταν ακόμη αγκυροβολημένο στο νησί Ντας, έναν κόμβο εξαγωγής πετρελαίου των Εμιράτων.

Τα Στενό του Χορμούζ, που βρίσκεται ανάμεσα στον Περσικό Κόλπο και στον Κόλπο του Ομάν, έχουν ιδιαίτερη στρατηγική σημασία για την εξαγωγή υδρογονανθράκων των χωρών του Κόλπου: το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και το ένα πέμπτο του υγροποιημένου φυσικού αερίου διέρχονται από αυτό.

Η Τεχεράνη το θέτει στο στόχαστρο σε αντίποινα για τα πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ με σκοπό να προκαλέσει προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία για να ασκήσει πίεση στην Ουάσιγκτον.

Ο Ντόναλντ Τραμπ άσκησε πίεση την Κυριακή στην Κίνα και στο ΝΑΤΟ προκειμένου να τον βοηθήσουν να άρει τον αποκλεισμό της ζώνης.

77 διελεύσεις από την έναρξη του πολέμου

Η εταιρεία ναυτιλιακών δεδομένων Lloyd’s List Intelligence κατέγραψε την Παρασκευή 77 διελεύσεις πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Αλλά επρόκειτο ουσιαστικά, σύμφωνα με την ίδια, για πλοία που του λεγόμενου σκιώδους στόλου, δηλαδή τάνκερ που λειτουργούν εκτός των παραδοσιακών κυκλωμάτων ασφάλισης και θαλάσσιας παρακολούθησης. Πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο που τελεί υπό κυρώσεις ή για να παρακάμψουν ορισμένες ρυθμίσεις.

Από την 1η Μαρτίου, 20 εμπορικά πλοία, μεταξύ των οποίων εννέα πετρελαιοφόρα, δέχθηκαν επίθεση ή έστειλαν σήμα για συμβάντα στην περιοχή, σύμφωνα με την υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο Πολεμικό Ναυτικό της Βρετανίας. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός έχει καταγράψει από την πλευρά του 16 συμβάντα, μεταξύ των οποίων οκτώ στα οποία ενεπλάκησαν πετρελαιοφόρα.