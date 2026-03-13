Το Ιράν επέτρεψε σε δύο δεξαμενόπλοια υπό ινδινή σημαία που μεταφέρουν αέριο να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ
Και ένα δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου αναμένεται να φθάσει στην Ινδία το Σάββατο μεταφέροντας σαουδαραβικό πετρέλαιο, αφού διέπλευσε τα Στενά του Ορμούζ την 1η Μαρτίου
Το Ιράν επέτρεψε σε δύο δεξαμενόπλοια μεταφοράς υγροποιημένου αερίου (LPG) υπό ινδική σημαία να διαπλεύσουν τα Στενά του Ορμούζ, όπως ανέφεραν τέσσερις πηγές με άμεση γνώση του θέματος, κάνοντας λόγο για μια κίνηση που θα μπορούσε να βοηθήσει στην άμβλυνση της κρίσης που έχει προκληθεί με το υγραέριο το οποίο χρησιμοποιείται για το μαγείρεμα στη χώρα.
Επίσης, ένα δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου αναμένεται να φθάσει στην Ινδία το Σάββατο μεταφέροντας σαουδαραβικό πετρέλαιο, αφού διέπλευσε τα Στενά του Ορμούζ την 1η Μαρτίου, σύμφωνα με δύο πηγές και τα δεδομένα της εταιρείας Loyd’s List Intelligence.
Το Ιράν «δεν θα κλείσει τα Στενά του Ορμούζ»
Την Παρασκευή, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης ανταποκριτών στα Ηνωμένα Έθνη, ο μόνιμος αντιπρόσωπος του Iράν στον ΟΗΕ, Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί, παρουσίασε τη θέση της χώρας του ως προς την ασφάλεια στη θαλάσσια περιοχή του Περσικού Κόλπου, υπογραμμίζοντας ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κρίσιμος χώρος ευθύνης για την Τεχεράνη.
Όπως ανέφερε, «το Ιράν σέβεται πλήρως και παραμένει προσηλωμένο στην αρχή της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας».
Επισήμανε, ωστόσο, ότι η παρούσα ένταση στην περιοχή «δεν αποτελεί αποτέλεσμα της νόμιμης άσκησης του δικαιώματος άμυνας του Ιράν», αλλά «άμεση συνέπεια των αποσταθεροποιητικών ενεργειών των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες εξαπέλυσαν επίθεση κατά του Ιράν και υπονόμευσαν την περιφερειακή ασφάλεια».
Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με ενδεχόμενη συνοδεία εμπορικών πλοίων από το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό στα Στενά, ο Ιρανός πρέσβης απέφυγε να υπεισέλθει σε επιχειρησιακές λεπτομέρειες, δηλώνοντας λακωνικά ότι «δεν έχει απάντηση επ’ αυτού» και επανέλαβε πως «το Ιράν δεν θα κλείσει τα Στενά του Ορμούζ και ακολουθεί τον δρόμο προς τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας. Αυτό αποτελεί δική μας ευθύνη σε αυτή τη θαλάσσια οδό».
- Το Ιράν επέτρεψε σε δύο δεξαμενόπλοια υπό ινδινή σημαία που μεταφέρουν αέριο να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ
