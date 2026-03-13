Το Ιράν «δεν θα κλείσει τα Στενά του Ορμούζ» – Την ένταση προκαλούν οι «αποσταθεροποιητικές ενέργειες των ΗΠΑ»
«Το Ιράν δεν θα κλείσει τα Στενά του Ορμούζ», δηλώνει ο ιρανός αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ, προσθέτοντας ότι την ένταση στην περιοχή προκαλούν «οι αποσταθεροποιητικές ενέργειες των ΗΠΑ».
Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης ανταποκριτών στα Ηνωμένα Εθνη, ο μόνιμος αντιπρόσωπος του Iράν στον ΟΗΕ, Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί, παρουσίασε τη θέση της χώρας του ως προς την ασφάλεια στη θαλάσσια περιοχή του Περσικού Κόλπου, υπογραμμίζοντας ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κρίσιμος χώρος ευθύνης για την Τεχεράνη (στη φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το το Χ, @Iran_GOV, ο Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί).
Οπως ανέφερε, «το Ιράν σέβεται πλήρως και παραμένει προσηλωμένο στην αρχή της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας».
Η ένταση στην περιοχή είναι αποτέλεσμα «των αποσταθεροποιητικών ενεργειών των ΗΠΑ»
Επισήμανε, ωστόσο, ότι η παρούσα ένταση στην περιοχή «δεν αποτελεί αποτέλεσμα της νόμιμης άσκησης του δικαιώματος άμυνας του Ιράν», αλλά «άμεση συνέπεια των αποσταθεροποιητικών ενεργειών των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες εξαπέλυσαν επίθεση κατά του Ιράν και υπονόμευσαν την περιφερειακή ασφάλεια».
Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με ενδεχόμενη συνοδεία εμπορικών πλοίων από το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό στα Στενά, ο ιρανός πρέσβης απέφυγε να υπεισέλθει σε επιχειρησιακές λεπτομέρειες, δηλώνοντας λακωνικά ότι «δεν έχει απάντηση επ’ αυτού» και επανέλαβε πως «το Ιράν δεν θα κλείσει τα Στενά του Ορμούζ και ακολουθεί τον δρόμο προς τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας. Αυτό αποτελεί δική μας ευθύνη σε αυτήν τη θαλάσσια οδό».
«Διαπραγμάτευση» με Κουρδιστάν
Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στο βόρειο Iράκ και τις αναφορές περί πιθανών χερσαίων επιχειρήσεων των κουρδικών δυνάμεων, ανέφερε ότι υπήρξε «σοβαρή διαπραγμάτευση με την περιφερειακή κυβέρνηση του Κουρδιστάν στο Ιράκ».
Και πρόσθεσε ότι η περιφερειακή διοίκηση διαβεβαίωσε την Τεχεράνη πως «θα παραμείνει συνεπής και δεν πρόκειται να επιτρέψει οποιαδήποτε παράνομη μεταφορά από το έδαφός της προς το ιρανικό έδαφος».
Πηγή: ΑΠΕ
