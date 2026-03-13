newspaper
12.03.2026 | 20:48
Νέα σύλληψη για κατασκοπεία στη Σούδα
Το Ιράν «δεν θα κλείσει τα Στενά του Ορμούζ» – Την ένταση προκαλούν οι «αποσταθεροποιητικές ενέργειες των ΗΠΑ»
Κόσμος 13 Μαρτίου 2026, 02:00

Το Ιράν «δεν θα κλείσει τα Στενά του Ορμούζ» – Την ένταση προκαλούν οι «αποσταθεροποιητικές ενέργειες των ΗΠΑ»

«Το Ιράν δεν θα κλείσει τα Στενά του Ορμούζ», δηλώνει ο ιρανός αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ, προσθέτοντας ότι την ένταση στην περιοχή προκαλούν «οι αποσταθεροποιητικές ενέργειες των ΗΠΑ».

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης ανταποκριτών στα Ηνωμένα Εθνη, ο μόνιμος αντιπρόσωπος του Iράν στον ΟΗΕ, Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί, παρουσίασε τη θέση της χώρας του ως προς την ασφάλεια στη θαλάσσια περιοχή του Περσικού Κόλπου, υπογραμμίζοντας ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κρίσιμος χώρος ευθύνης για την Τεχεράνη (στη φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το το Χ, @Iran_GOV, ο Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί).

Οπως ανέφερε, «το Ιράν σέβεται πλήρως και παραμένει προσηλωμένο στην αρχή της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας».

Η ένταση στην περιοχή είναι αποτέλεσμα «των αποσταθεροποιητικών ενεργειών των ΗΠΑ»

Επισήμανε, ωστόσο, ότι η παρούσα ένταση στην περιοχή «δεν αποτελεί αποτέλεσμα της νόμιμης άσκησης του δικαιώματος άμυνας του Ιράν», αλλά «άμεση συνέπεια των αποσταθεροποιητικών ενεργειών των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες εξαπέλυσαν επίθεση κατά του Ιράν και υπονόμευσαν την περιφερειακή ασφάλεια».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με ενδεχόμενη συνοδεία εμπορικών πλοίων από το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό στα Στενά, ο ιρανός πρέσβης απέφυγε να υπεισέλθει σε επιχειρησιακές λεπτομέρειες, δηλώνοντας λακωνικά ότι «δεν έχει απάντηση επ’ αυτού» και επανέλαβε πως «το Ιράν δεν θα κλείσει τα Στενά του Ορμούζ και ακολουθεί τον δρόμο προς τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας. Αυτό αποτελεί δική μας ευθύνη σε αυτήν τη θαλάσσια οδό».

«Διαπραγμάτευση» με Κουρδιστάν

Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στο βόρειο Iράκ και τις αναφορές περί πιθανών χερσαίων επιχειρήσεων των κουρδικών δυνάμεων, ανέφερε ότι υπήρξε «σοβαρή διαπραγμάτευση με την περιφερειακή κυβέρνηση του Κουρδιστάν στο Ιράκ».

Και πρόσθεσε ότι η περιφερειακή διοίκηση διαβεβαίωσε την Τεχεράνη πως «θα παραμείνει συνεπής και δεν πρόκειται να επιτρέψει οποιαδήποτε παράνομη μεταφορά από το έδαφός της προς το ιρανικό έδαφος».

Πηγή: ΑΠΕ

Επικαιρότητα
Ακριβή βενζίνη: Οι Γάλλοι φουλάρουν στην Ισπανία και οι Γερμανοί στη… Γαλλία

Ακριβή βενζίνη: Οι Γάλλοι φουλάρουν στην Ισπανία και οι Γερμανοί στη… Γαλλία

Ναυτιλία
Βαγγέλης Μαρινάκης: Έβαλε ξανά το Όσλο στον παγκόσμιο χάρτη της ναυτιλίας

Βαγγέλης Μαρινάκης: Έβαλε ξανά το Όσλο στον παγκόσμιο χάρτη της ναυτιλίας

Stream
Ιράν: Ο πόλεμος εξελίσσεται «πολύ γρήγορα» και «όλα πάνε πολύ καλά, δηλώνει ο Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ 13.03.26

Ο πόλεμος εξελίσσεται «πολύ γρήγορα»

«Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ γρήγορα. Ολα πάνε πολύ καλά, ο στρατός μας είναι άφθαστος», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Αμερικανικό αεροπλάνο με έξι επιβαίνοντες έχει πέσει σε έρημο στο δυτικό Ιράκ – Πώς έγινε το ατύχημα
Κόσμος 13.03.26 Upd: 01:52

Αμερικανικό αεροπλάνο με έξι επιβαίνοντες έχει πέσει σε έρημο στο δυτικό Ιράκ – Πώς έγινε το ατύχημα

Ένα KC-135 εναέριου ανεφοδιασμού φέρεται να συγκρούστηκε στον αέρα με άλλο αμερικανικό αεροσκάφος πάνω από το Ιράκ, το οποίο κατάφερε να προσγειωθεί στο Ισραήλ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συναγερμός μετά την επίθεση σε συναγωγή – Πρόσθετα μέτρα ασφαλείας στη Γερμανία
Κόσμος 12.03.26

Συναγερμός μετά την επίθεση σε συναγωγή – Πρόσθετα μέτρα ασφαλείας στη Γερμανία

Τα μέτρα ασφαλείας ενισχύονται, τα πρωτόκολλα προστασίας επανεξετάζονται και η παρουσία δυνάμεων ασφαλείας αυξάνεται, ιδίως για τους ισραηλινούς, εβραϊκούς και αμερικανικούς θεσμούς, δήλωσε ο Μερτς.

Σύνταξη
Πώς οι ΗΠΑ έχουν εντάξει ενεργά τις κυβερνοεπιθέσεις στις πολεμικές τους επιχειρήσεις
Κόσμος 12.03.26

Πώς οι ΗΠΑ έχουν εντάξει ενεργά τις κυβερνοεπιθέσεις στις πολεμικές τους επιχειρήσεις

Ο Τραμπ φέρεται να υιοθετεί πλήρως τις κυβερνοεπιθέσεις ως τρόπο έναρξης των πολεμικών του επιχειρήσεων όπως δείχνουν τα παραδείγματα στη Βενεζουέλα και το Ιράν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Αντιδράσεις στο Κογκρέσο για την αποστολή τουρκικών F-16 στην κατεχόμενη Κύπρο
ΗΠΑ 12.03.26

Αντιδράσεις στο Κογκρέσο για την αποστολή τουρκικών F-16 στην κατεχόμενη Κύπρο

Οι βουλευτές των ΗΠΑ κάνουν λόγο για μια κίνηση που υπονομεύει τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και εγείρει ζητήματα συμμόρφωσης με την αμερικανική νομοθεσία περί εξαγωγών όπλων

Σύνταξη
Νετανιάχου: Συντρίβουμε το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν – Πλήττουμε και κατατροπώνουμε τους εντολοδόχους του
Κόσμος 12.03.26

Νετανιάχου: Συντρίβουμε το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν – Πλήττουμε και κατατροπώνουμε τους εντολοδόχους του

«Μέσω μιας άνευ προηγουμένου συνένωσης δυνάμεων μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ, έχουμε καταφέρει τεράστια επιτεύγματα. Επιτεύγματα που αλλάζουν την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, ακόμη και πέρα από αυτήν», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Σύνταξη
Πόσοι έχουν σκοτωθεί στη Μέση Ανατολή από την έναρξη του πολέμου Ιράν – ΗΠΑ – Ισραήλ
Γενικευμένη σύρραξη 12.03.26

Πόσοι έχουν σκοτωθεί στη Μέση Ανατολή από την έναρξη του πολέμου Ιράν – ΗΠΑ – Ισραήλ

Οι αριθμοί για τους θανάτους στη Μέση Ανατολή βασίζονται σε στοιχεία που επικοινωνούν οι κυβερνήσεις, οι ένοπλες δυνάμεις, οι υγειονομικές αρχές και οι οργανισμοί διάσωσης των χωρών

Σύνταξη
Νορβηγία: Ύποπτο περιστατικό σε συναγωγή στο Τρόντχαϊμ – Μία σύλληψη από την αστυνομία
Νορβηγία 12.03.26 Upd: 20:31

Ύποπτο περιστατικό σε συναγωγή στο Τρόντχαϊμ - Μία σύλληψη από την αστυνομία

Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση στο Τρόντχαϊμ, στη Νορβηγία. Πληροφορίες για μία σύλληψη. Η αστυνομία είχε ανακοινώσει την ενίσχυση της ασφάλειας στη συναγωγή μετά την επίθεση στην αμερικανική πρεσβεία στο Όσλο στις 8 Μαρτίου.

Σύνταξη
Πυροβολισμοί σε συναγωγή στο Μίσιγκαν μετά από πρόσκρουση αυτοκινήτου πάνω στο κτήριο
ΗΠΑ 12.03.26 Upd: 20:16

Πυροβολισμοί σε συναγωγή στο Μίσιγκαν μετά από πρόσκρουση αυτοκινήτου πάνω στο κτήριο

Συναγερμός στο Μίσιγκαν. «Ένα αυτοκίνητο προσέκρουσε στο κτήριο της συναγωγής και έπεσαν πυροβολισμοί. Αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή νεκρούς. Το περιστατικό είναι σε εξέλιξη».

Σύνταξη
Λευκός Οίκος με σοβαρότητα α λα Τραμπ – Νέο βίντεο σε μορφή βιντεοπαιχνιδιού για τα πλήγματα στο Ιράν
Κυνισμός 12.03.26

Λευκός Οίκος με σοβαρότητα α λα Τραμπ – Νέο βίντεο σε μορφή βιντεοπαιχνιδιού για τα πλήγματα στο Ιράν

Ο Λευκός Οίκος «ανέβασε» βίντεο στα social media που μοιάζει με βιντεοπαιχνίδι, με την κάθε βολή σε μία σειρά αθλημάτων - τένις, ράγκμπι, μπάσκετ - να μετατρέπεται σε αμερικανό πλήγμα στο Ιράν

Σύνταξη
O πόλεμος του Ιράν πλησιάζει τα σύνορα της Ευρώπης – Μπορεί η γηραιά ήπειρος να κοιμάται ήσυχη;
Προς τη Μεσόγειο 12.03.26

O πόλεμος του Ιράν πλησιάζει τα σύνορα της Ευρώπης – Μπορεί η γηραιά ήπειρος να κοιμάται ήσυχη;

Καθώς ο πόλεμος με το Ιράν κλιμακώνεται, πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, όπως η Αθήνα, η Σόφια και το Βουκουρέστι, βρίσκονται πλέον εντός της εμβέλειας του οπλοστασίου της Τεχεράνης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Frontex: Ο αριθμός των παράτυπων εισόδων στην ΕΕ μειώθηκε κατά 52% τους δύο πρώτους μήνες του 2026
Κόσμος 12.03.26

Frontex: Ο αριθμός των παράτυπων εισόδων στην ΕΕ μειώθηκε κατά 52% τους δύο πρώτους μήνες του 2026

Την ίδια περίοδο, ωστόσο, το «ανθρώπινο κόστος» συνέχισε να αυξάνεται. Με βάση στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης που επικαλείται ο Frontex, περίπου 660 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Μεσόγειο τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο

Σύνταξη
