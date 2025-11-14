Τέσσερις Κυριακές ανοιχτά τα μαγαζιά για τα Χριστούγεννα – Αυτές είναι οι ημερομηνίες

Όπως κάθε χρόνο ορισμένες Κυριακές, πριν αλλά και κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν, για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών.

Το υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε τις ημερομηνίες κατά τις οποίες τα καταστήματα θα λειτουργήσουν κατ’ εξαίρεση μέσα στον Δεκέμβριο, προκειμένου να διευκολυνθεί η αγορά ενόψει των εορτών.

Ανοιχτά μαγαζιά: Οι τέσσερις Κυριακές

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του υπουργείου, η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές θα πραγματοποιηθεί κατ’ εξαίρεση στις ακόλουθες ημερομηνίες:

• 30 Νοεμβρίου 2025

• 14 Δεκεμβρίου 2025

• 21 Δεκεμβρίου 2025

• 28 Δεκεμβρίου 2025

Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες καθορίζονται από το υπουργείο Ανάπτυξης σε συνεργασία με τους εμπορικούς συλλόγους και συνήθως συμπίπτουν με περιόδους αυξημένης ζήτησης, όπως οι γιορτές και οι εκπτωτικές περίοδοι.

Σύμφωνα με το υπουργείο, το πλαίσιο λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές της επόμενης χρονιάς θα προσδιοριστεί με νέα ΚΥΑ.

Όπως τονίζουν, οι τελικές ημερομηνίες θα οριστικοποιηθούν με υπουργική απόφαση, καθώς εξαρτώνται από το ετήσιο πρόγραμμα εκπτώσεων και τον εορταστικό σχεδιασμό της κάθε χρονιάς.

Οι εκπτώσεις ξεκινούν με Black Friday

Σε λίγες ημέρες θα πραγματοποιηθεί και η Black Friday, όπως έγινε γνωστή στις ΗΠΑ, εγκαινιάζοντας μια περίοδο εκπτώσεων πριν τις εορτές.

Η ημερομηνία της Black Friday είναι η Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, αν και ήδη κάποια μεγάλα εμπορικά καταστήματα υπογραμμίζουν ότι θα πραγματοποιήσουν «εβδομάδα εκπτώσεων», ξεκινώντας από την Δευτέρα 24 Νοεμβρίου τις προσφορές τους ή ακόμα και «Black Month».

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την Black Friday ακολουθεί η Cyber Monday, την Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, με προσφορές στις online αγορές.