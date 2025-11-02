Ήδη από την τελευταία ημέρα του Οκτωβρίου, e-shops και σελίδες μεγάλων αλυσίδων σήμαναν την έναρξη της Black Friday. Μιας εκπτωτικής περιόδου που ξέφυγε από τα στενά όρια της ημέρας και επεκτάθηκε όχι απλά σε εβδομάδα, αλλά σε μήνα και στην Ελλάδα.

Κάτι που φρόντισαν να επικοινωνήσουν με ποικίλους ψηφιακούς κυρίως τρόπους -από email μέχρι τα social media- αλυσίδες ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών προϊόντων ή αθλητικών ειδών κατά κύριο λόγο, αλλά και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στο online shopping.

Black Friday, η ελληνική

Της δόθηκε ανεπίσημα το όνομα «Black Friday» για να καθοριστεί η ημέρα που ακολουθεί την Ημέρα των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ, δηλαδή η τέταρτη Παρασκευή του Νοεμβρίου, ημέρα η οποία έχει θεωρηθεί ως η αρχή της περιόδου των Χριστουγεννιάτικων αγορών στην χώρα από το 1952.

Οι εικόνες με τις ουρές των καταναλωτών να περιμένουν από τα ξημερώματα το άνοιγμα των καταστημάτων για να έχουν πρόσβαση πρώτοι στις χαμηλές τιμές της μίας και μόνο ημέρας κατά τις δεκαετίες που ακολούθησαν, έφτασαν και στην Ελλάδα, όπου χαρακτηρίζονταν ως «υπερβολικές» για χρόνια.

Η έλευσή της στην ελληνική πραγματικότητα τοποθετείται το 2015, όταν φυσικά καταστήματα μεγάλων αλυσίδων τοποθέτησαν τα πρώτα αυτοκόλλητα στη βιτρίνα τους, σημαίνοντας την έναρξη μιας εκπτωτικής ημέρας που δεν είχε συνηθίσει ο καταναλωτής.

Από το 2016 και μετά η εμφάνισή της εξαπλώνεται όλο και περισσότερο, με το χαρακτήρα της να αποκτά ψηφιακά χαρακτηριστικά μέσα στη πανδημία, όπου μαζί με την έκρηξη των ηλεκτρονικών πωλήσεων, η Black Friday ξεφεύγει από τα στενά όρια της ημέρας και γίνεται… εβδομάδα.

Πέρυσι, οι μισές επιχειρήσεις επέλεξαν να διευρύνουν τη Black Friday σε όλη την εβδομάδα, ενώ το 30% των επιχειρήσεων συμμετείχε μόνο το τριήμερο

Όλα είναι «μαύρα» και digital

Για να φτάσουμε σε επίπεδα μήνα τη μεταπανδημική εποχή, με προσωποποιημένα email να ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους για τις εκπτώσεις και τις προσφορές, την ίδια στιγμή που στα προφίλ τους στα social media ανακοινώνουν την έναρξη της συγκεκριμένης εκπτωτικής σεζόν με επιλεγμένα προϊόντα, που ακολουθούν τη λογική του rotation. Από αθλητικά παπούτσια και μπουφάν για καταστήματα όπως τα Intersport, JD/ Cosmos, Zackret, μέχρι στοχευμένες προσφορές για ηλεκτρικά είδη.

Με μεγαλύτερη πλέον την εστίαση σε σκούπες stick, συσκευές καθαρισμού, σκούπες ρομπότ αλλά και μικροσυσκευές, όπως new-age σεσουάρ και συσκευές για περιποίηση μαλλιών και σώματος μέχρι air fryer, και φυσικά, smartphones και αξεσουάρ αλλά και gaming, σύμφωνα με τις ενημερώσεις από Κωτσόβολος, Public, Πλαίσιο.

Εξάλλου, έρευνα της Klarna μιλούσε για έντονο ενδιαφέρον -της τάξης του 58,7%- για online αγορές, καθώς έπεται παραδοσιακά την επόμενη Δευτέρα η Cyber Monday με ανάλογες προσφορές. Μοναδικός αστερίσκος, το γεγονός ότι ενώ το 25% αναζητά προσφορές online, ολοκληρώνει τις αγορές του σε φυσικά καταστήματα.

Αγορές από το κινητό

Η μηνιαία διάρκεια της Black Friday ενισχύεται από την 24/7 πρόσβαση που έχουν πλέον οι καταναλωτές σε αγορές από το κινητό τους τηλέφωνο.

Δεν είναι τυχαίο ότι τα στοιχεία της περασμένης αντίστοιχης σεζόν, μιλούσαν για αγορές ακόμη και 8 στους 10 καταναλωτών να πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, με τις κορυφαίες επιλογές να περιλαμβάνουν smartphones, τηλεοράσεις, έξυπνες οικιακές συσκευές και δημοφιλή gaming προϊόντα.

Η ηλικιακή ομάδα 35-54 ετών κυριάρχησε για μία ακόμη χρονιά, αποτελώντας την πλέον ενεργή ομάδα καταναλωτών. Παράλληλα, οι νεότερες, τεχνολογικά εξοικειωμένες γενιές κατέγραψαν σημαντική άνοδο, ενισχύοντας τη μετατόπιση του κοινού προς τις online αγορές και το mobile shopping.

Ενδεικτικό της διείσδυσης του mobile shopping, είναι ότι ανάλυση της Public κατέγραψε ότι η τάση ενισχύθηκε περαιτέρω το 2024, με τις mobile αγορές να σημειώνουν νέο ρεκόρ, φτάνοντας σχεδόν το 84% των συνολικών ηλεκτρονικών αγορών, ενώ οι αγορές μέσω υπολογιστή παρουσίασαν ήπια πτώση, όπως και το 2023.

Παρά το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα, υπάρχουν προσδοκίες για αλλαγή ρυθμού στην κατανάλωση

Η άλλη ανάγνωση της Black Friday

Πίσω από την χρονική επέκταση της Black Friday βρίσκεται η αγωνιώδης προσπάθεια της αγοράς να κερδίσει το δικό της μερίδιο, μέσα σε ένα οικονομικό περιβάλλον με υψηλότερο κόστος διαβίωσης, χρέη πιστωτικών καρτών και πιο περιορισμένους προϋπολογισμούς.

«Οι αγοραστές δεν κυνηγούν απλώς τις εκπτώσεις — λαμβάνουν στρατηγικές οικονομικές αποφάσεις», εξηγούσε ο Marty Bauer, ειδικός σε θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου και λιανικής πώλησης στην Omnisend για να περιγράψει τα αμερικανικά πεπραγμένα και τις προσδοκίες στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Ομοίως και στην ελληνική αγορά, το ευρύτερο πληθωριστικό περιβάλλον και οι αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων λόγω δασμών, δημιουργούν μικρές ανασχέσεις για το πώς αναμένεται η κατανάλωση. Και παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι δεν έχουν προγραμματίσει απόλυτα τις αγορές τους κατά τη Black Friday, το ενδιαφέρον παραμένει αμείωτο, όπως εξάλλου κατέγραφε και πέρυσι η πανελλαδική έρευνα της NielsenIQ.

Η αγορά περιμένει το μεγαλύτερο εκπτωτικό γεγονός της χρονιάς και οι καταναλωτές τηρούν στάση αναμονής, περιμένοντας τις τελευταίες στιγμές για να αξιολογήσουν τις καλύτερες «ευκαιρίες».

Σύμφωνα, δε, με τα περσινά δεδομένα της έκθεσης του Ινστιτούτου Εμπορίου και Επιχειρήσεων της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ), έδειξαν πως οι μισές επιχειρήσεις επέλεξαν να διευρύνουν τη Black Friday σε όλη την εβδομάδα, ενώ το 30% των επιχειρήσεων συμμετείχε μόνο το τριήμερο.

Πηγή ΟΤ