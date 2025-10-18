Από Σεπτέμβριο… Black Friday; Η αγορά μπροστά στην πιο «καυτή» σεζόν της χρονιάς

Στην τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου, την περίφημη Black Friday, έχουν στραμμένη της προσοχή τους καταναλωτές και έμποροι, καθώς σημαίνει την έναρξη της πιο «καυτής» σεζόν της χρονιάς.

Απόδειξη, το γεγονός ότι μεγάλες αλυσίδες της αγοράς με το τέλος της περιόδου σχολικών ειδών, ετοιμάζονται πυρετωδώς για προσφορές ενόψει Black Friday.

Η αισιοδοξία τους βασίζεται στο γεγονός πως η αγοραστική κίνηση στην ελληνική αγορά ενόψει Black Friday θα κυμανθεί στα περσινά επίπεδα με περίπου 3 εκατ. πωλήσεις με μέση απόδειξη κοντά στα 100 ευρώ και συνολικό τζίρο στα επίπεδα των 300 εκατ. ευρώ.

Ένας στους 2 καταναλωτές προγραμματίζουν κάποια αγορά ενόψει του μεγάλου εκπτωτικού γεγονότος

Από το Back-to-School στη Black Friday

Συγκρατημένοι ωστόσο εμφανίστηκαν οι καταναλωτές στην αγορά των σχολικών ειδών στις αρχές Σεπτεμβρίου. Με το πρώτο κουδούνι να χτυπά στις 11 Σεπτεμβρίου και τη ζήτηση να εμφανίζει μικρά peak, ανάλογα με τις περίφημες σχολικές λίστες, μέχρι τα τέλη του μήνα, οι αγορές δεν έπαψαν ποτέ να είναι price oriented, επικεντρωμένες δηλαδή στο κόστος, σαφώς ωστόσο επηρεασμένες από τις προτιμήσεις των παιδιών, τις τάσεις στα social media και τους δημοφιλείς ήρωες από ταινίες και σειρές.

Αυτό ακριβώς επιβεβαίωναν στις αρχές φθινοπώρου στον ΟΤ, αλυσίδες όπως τα Public και το Πλαίσιο, που μιλούσαν για «πιο συγκρατημένη διάθεση, λογικές αγορές, σταθερές ως επί το πλείστον τιμές και έναν οριακά θετικό αντίκτυπο».

Λίγες ημέρες νωρίτερα, εξάλλου, το κλείσιμο της θερινής εκπτωτικής περιόδου, δεν έδωσε την απαιτούμενη «ανάσα» που προσδοκούσε η αγορά.

Σύμφωνα με την πανελλαδική έρευνα για την πορεία των θερινών εκπτώσεων 2025 που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο της ΕΣΕΕ, έξι στις 10 (59%) επιχειρήσεις στο λιανικό εμπόριο κατέγραψαν χειρότερες πωλήσεις κατά τη διάρκεια των θερινών εκπτώσεων συγκριτικά με πέρυσι, ενώ μόλις 1 στις 10, κυρίως πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, κατέγραψαν θετικό πρόσημο.

Ως εκ τούτου, σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις (47%) εμφανίστηκαν λίγο έως καθόλου ικανοποιημένες από τις πωλήσεις τους κατά την περίοδο των θερινών εκπτώσεων.

Η αγορά προετοιμάζεται

Με τη φετινή Black Friday να πέφτει στις 28 Νοεμβρίου -τελευταία εργάσιμη για τον μήνα- και μεγάλες τις πιθανότητες καταβολής του μισθού την ίδια ημέρα για πολλές κατηγορίες εργαζομένων, οι προοπτικές για την κατανάλωση μοιάζουν ευοίωνες.

Σε σχέση με την περσινή χρονιά ωστόσο, το ευρύτερο πληθωριστικό περιβάλλον και οι αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων λόγω δασμών, δημιουργούν μικρές ανασχέσεις για το πώς αναμένεται η κατανάλωση. Και παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι δεν έχουν προγραμματίσει απόλυτα τις αγορές τους κατά τη Black Friday, το ενδιαφέρον παραμένει αμείωτο, όπως εξάλλου κατέγραφε και πέρυσι η πανελλαδική έρευνα της NielsenIQ.

Η αγορά περιμένει το μεγαλύτερο εκπτωτικό γεγονός της χρονιάς και οι καταναλωτές τηρούν στάση αναμονής, περιμένοντας τις τελευταίες στιγμές για να αξιολογήσουν τις καλύτερες «ευκαιρίες».

Στροφές ενόψει Black Friday ανεβάζει σύμφωνα με πληροφορίες οι μεγάλες αλυσίδες, οι οποίες έχουν προσδοκίες για την τόνωση των πωλήσεών τους, με τα προϊόντα τεχνολογίας να έχουν την… τιμητική τους τη συγκεκριμένη εκπτωτική περίοδο. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να υπάρξει εκτεταμένη διαφήμιση, προκειμένου να κινητοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι καταναλωτές.

Ανάλογη έρευνα της Klarna μιλούσε για έντονο ενδιαφέρον -της τάξης του 58,7%- για online αγορές, καθώς έπεται παραδοσιακά την επόμενη Δευτέρα η Cyber Monday με ανάλογες προσφορές. Παράλληλα, το 25% αναζητά προσφορές online, αλλά ολοκληρώνει τις αγορές του σε φυσικά καταστήματα.

Τα περσινά δεδομένα της έκθεσης του Ινστιτούτου Εμπορίου και Επιχειρήσεων της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ), έδειξαν πως οι μισές επιχειρήσεις επέλεξαν να διευρύνουν τη Black Friday σε όλη την εβδομάδα, ενώ το 30% των επιχειρήσεων συμμετείχε μόνο το τριήμερο.

Δύο στους 10 εκμεταλλεύονται την Black Friday για να αγοράσουν χριστουγεννιάτικα δώρα

Ποιοι αγοράζουν τελικά;

Η μεγάλη έρευνα της ΕΥ, Future Consumer Index Ελλάδα 2024, έκανε λόγο για 1 στους 2 καταναλωτές να προγραμματίζουν κάποια αγορά ενόψει του μεγάλου εκπτωτικού γεγονότος.

Πιο πρόθυμοι σύμφωνα με την έρευνα της ΕΥ εμφανίζονται οι νέοι ηλικίας 18-29 ετών (65%) – και ειδικότερα οι φοιτητές (69%) – και δευτερευόντως η ηλικιακή ομάδα 40-49 (54%). Καθοριστική φαίνεται να είναι και η παρουσία παιδιών στην οικογένεια, με τα ποσοστά όσων σκοπεύουν να κάνουν αγορές να είναι υψηλότερα μεταξύ όσων έχουν ανήλικα παιδιά (60%).

Τι θέλουν οι Έλληνες από τη Black Friday

Οι αντιλήψεις των Ελλήνων καταναλωτών για την ημέρα αυτή αποκαλύπτουν μία ισορροπία μεταξύ… προσδοκιών και επιφυλάξεων. Το 42,3% σχεδιάζει να συγκρίνει τις τιμές για να εξασφαλίσει πραγματικές εκπτώσεις, το 34,5% θα αγοράσει μόνο ό,τι μπορεί να αντέξει οικονομικά, ενώ το 33,9% σκοπεύει να αγοράσει μόνο προϊόντα που θα αγόραζε ούτως ή άλλως, αλλά σε χαμηλότερες τιμές.

Παράλληλα, το 20,5% θεωρεί τη Black Friday εξαιρετική ευκαιρία για προσφορές, το 19,7% αναμένει μεγάλες εκπτώσεις, ενώ ένα αξιοσημείωτο 19,5% δηλώνει ότι απέφυγε πρόσφατα αγορές, περιμένοντας τις χαμηλότερες τιμές της Black Friday.

Τα είδη ρουχισμού και υπόδησης, καθώς και τα προϊόντα τεχνολογίας, βρίσκονται στην κορυφή των προτιμήσεων, με πάνω από τους μισούς καταναλωτές να είναι έτοιμοι να επωφεληθούν από τις εκπτώσεις. Ακολουθούν οι μικρές και μεγάλες οικιακές συσκευές, που επίσης προσελκύουν σημαντικό ενδιαφέρον.

Οι άνδρες δείχνουν μεγαλύτερη προτίμηση στα προϊόντα τεχνολογίας, ενώ οι γυναίκες επικεντρώνονται περισσότερο στα είδη ρουχισμού και υπόδησης. Μεταξύ των προϊόντων τεχνολογίας, οι συσκευές smartphone κυριαρχούν στις προτιμήσεις, με τις τηλεοράσεις και τα laptops/notebooks να ακολουθούν.

Επόμενη στάση, οι γιορτές

Σύμφωνα και με ΕΒΕΠ, «οι 2 στους 10 εκμεταλλεύονται την Black Friday για να αγοράσουν χριστουγεννιάτικα δώρα».

Ενώ υπενθυμίζεται πως σε παλαιότερες έρευνες, η καλύτερη περίοδος για την αγοραστική κίνηση εντοπιζόταν στο χρονικό διάστημα που προηγούνταν των Χριστουγέννων, εξαιτίας και της καταβολής του δώρου.

Χαρακτηριστικό της τάσης, εξάλλου, είναι και το γεγονός πως παρά τους βραδύτερους ρυθμούς από τις προσδοκίες και τις ανάγκες των εμπορικών επιχειρήσεων, η κίνηση στην αγορά κατά την περσινή εορταστική περίοδο παρουσίασε σημάδια ομαλοποίησης, ενώ και η συνολική εικόνα του έτους καταγράφει μια ήπια βελτίωση, μετά από μια μακρά περίοδο παρατεταμένων κρίσεων και αναταράξεων. Το μερίδιο των επιχειρήσεων με υψηλότερες πωλήσεις τις γιορτές του 2024 υπερέβη το αντίστοιχο της προηγούμεης χρονιάς, όπως επισήμανε και η πανελλαδική έρευνα για την κίνηση των εμπορικών καταστημάτων κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου 2024-2025 που διενήργησε η ΕΣΕΕ.

Πηγή: ΟΤ