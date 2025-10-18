newspaper
Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
18.10.2025 | 20:53
Ακινητοποιήθηκε τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο - Αίγιο
Σημαντική είδηση:
18.10.2025 | 12:51
Ποδηλατικός Γύρος Αθήνας: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί την Κυριακή
# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Από Σεπτέμβριο… Black Friday; Η αγορά μπροστά στην πιο «καυτή» σεζόν της χρονιάς
Οικονομικές Ειδήσεις 18 Οκτωβρίου 2025 | 19:44

Από Σεπτέμβριο… Black Friday; Η αγορά μπροστά στην πιο «καυτή» σεζόν της χρονιάς

Τι αλλάζει τη φετινή Black Friday – Προσδοκίες για αλλαγή ρυθμού στην κατανάλωση

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το άγχος «γράφει» στο σώμα – Οι προειδοποιητικές ενδείξεις

Το άγχος «γράφει» στο σώμα – Οι προειδοποιητικές ενδείξεις

Spotlight

Στην τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου, την περίφημη Black Friday, έχουν στραμμένη της προσοχή τους καταναλωτές και έμποροι, καθώς σημαίνει την έναρξη της πιο «καυτής» σεζόν της χρονιάς.

Απόδειξη, το γεγονός ότι μεγάλες αλυσίδες της αγοράς με το τέλος της περιόδου σχολικών ειδών, ετοιμάζονται πυρετωδώς για προσφορές ενόψει Black Friday.

Η αισιοδοξία τους βασίζεται στο γεγονός πως η αγοραστική κίνηση στην ελληνική αγορά ενόψει Black Friday θα κυμανθεί στα περσινά επίπεδα με περίπου 3 εκατ. πωλήσεις με μέση απόδειξη κοντά στα 100 ευρώ και συνολικό τζίρο στα επίπεδα των 300 εκατ. ευρώ.

Ένας στους 2 καταναλωτές προγραμματίζουν κάποια αγορά ενόψει του μεγάλου εκπτωτικού γεγονότος

Από το Back-to-School στη Black Friday

Συγκρατημένοι ωστόσο εμφανίστηκαν οι καταναλωτές στην αγορά των σχολικών ειδών στις αρχές Σεπτεμβρίου. Με το πρώτο κουδούνι να χτυπά στις 11 Σεπτεμβρίου και τη ζήτηση να εμφανίζει μικρά peak, ανάλογα με τις περίφημες σχολικές λίστες, μέχρι τα τέλη του μήνα, οι αγορές δεν έπαψαν ποτέ να είναι price oriented, επικεντρωμένες δηλαδή στο κόστος, σαφώς ωστόσο επηρεασμένες από τις προτιμήσεις των παιδιών, τις τάσεις στα social media και τους δημοφιλείς ήρωες από ταινίες και σειρές.

Αυτό ακριβώς επιβεβαίωναν στις αρχές φθινοπώρου στον ΟΤ, αλυσίδες όπως τα Public και το Πλαίσιο, που μιλούσαν για «πιο συγκρατημένη διάθεση, λογικές αγορές, σταθερές ως επί το πλείστον τιμές και έναν οριακά θετικό αντίκτυπο».

Λίγες ημέρες νωρίτερα, εξάλλου, το κλείσιμο της θερινής εκπτωτικής περιόδου, δεν έδωσε την απαιτούμενη «ανάσα» που προσδοκούσε η αγορά.

Σύμφωνα με την πανελλαδική έρευνα για την πορεία των θερινών εκπτώσεων 2025 που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο της ΕΣΕΕ, έξι στις 10 (59%) επιχειρήσεις στο λιανικό εμπόριο κατέγραψαν χειρότερες πωλήσεις κατά τη διάρκεια των θερινών εκπτώσεων συγκριτικά με πέρυσι, ενώ μόλις 1 στις 10, κυρίως πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, κατέγραψαν θετικό πρόσημο.

Ως εκ τούτου, σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις (47%) εμφανίστηκαν λίγο έως καθόλου ικανοποιημένες από τις πωλήσεις τους κατά την περίοδο των θερινών εκπτώσεων.

Η αγορά προετοιμάζεται

Με τη φετινή Black Friday να πέφτει στις 28 Νοεμβρίου -τελευταία εργάσιμη για τον μήνα- και μεγάλες τις πιθανότητες καταβολής του μισθού την ίδια ημέρα για πολλές κατηγορίες εργαζομένων, οι προοπτικές για την κατανάλωση μοιάζουν ευοίωνες.

Σε σχέση με την περσινή χρονιά ωστόσο, το ευρύτερο πληθωριστικό περιβάλλον και οι αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων λόγω δασμών, δημιουργούν μικρές ανασχέσεις για το πώς αναμένεται η κατανάλωση. Και παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι δεν έχουν προγραμματίσει απόλυτα τις αγορές τους κατά τη Black Friday, το ενδιαφέρον παραμένει αμείωτο, όπως εξάλλου κατέγραφε και πέρυσι η πανελλαδική έρευνα της NielsenIQ.

Η αγορά περιμένει το μεγαλύτερο εκπτωτικό γεγονός της χρονιάς και οι καταναλωτές τηρούν στάση αναμονής, περιμένοντας τις τελευταίες στιγμές για να αξιολογήσουν τις καλύτερες «ευκαιρίες».

Στροφές ενόψει Black Friday ανεβάζει σύμφωνα με πληροφορίες οι μεγάλες αλυσίδες, οι οποίες έχουν προσδοκίες για την τόνωση των πωλήσεών τους, με τα προϊόντα τεχνολογίας να έχουν την… τιμητική τους τη συγκεκριμένη εκπτωτική περίοδο. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να υπάρξει εκτεταμένη διαφήμιση, προκειμένου να κινητοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι καταναλωτές.

Ανάλογη έρευνα της Klarna μιλούσε για έντονο ενδιαφέρον -της τάξης του 58,7%- για online αγορές, καθώς έπεται παραδοσιακά την επόμενη Δευτέρα η Cyber Monday με ανάλογες προσφορές. Παράλληλα, το 25% αναζητά προσφορές online, αλλά ολοκληρώνει τις αγορές του σε φυσικά καταστήματα.

Τα περσινά δεδομένα της έκθεσης του Ινστιτούτου Εμπορίου και Επιχειρήσεων της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ), έδειξαν πως οι μισές επιχειρήσεις επέλεξαν να διευρύνουν τη Black Friday σε όλη την εβδομάδα, ενώ το 30% των επιχειρήσεων συμμετείχε μόνο το τριήμερο.

Δύο στους 10 εκμεταλλεύονται την Black Friday για να αγοράσουν χριστουγεννιάτικα δώρα

Ποιοι αγοράζουν τελικά;

Η μεγάλη έρευνα της ΕΥ, Future Consumer Index Ελλάδα 2024, έκανε λόγο για 1 στους 2 καταναλωτές να προγραμματίζουν κάποια αγορά ενόψει του μεγάλου εκπτωτικού γεγονότος.

Πιο πρόθυμοι σύμφωνα με την έρευνα της ΕΥ εμφανίζονται οι νέοι ηλικίας 18-29 ετών (65%) – και ειδικότερα οι φοιτητές (69%) – και δευτερευόντως η ηλικιακή ομάδα 40-49 (54%). Καθοριστική φαίνεται να είναι και η παρουσία παιδιών στην οικογένεια, με τα ποσοστά όσων σκοπεύουν να κάνουν αγορές να είναι υψηλότερα μεταξύ όσων έχουν ανήλικα παιδιά (60%).

Τι θέλουν οι Έλληνες από τη Black Friday

Οι αντιλήψεις των Ελλήνων καταναλωτών για την ημέρα αυτή αποκαλύπτουν μία ισορροπία μεταξύ… προσδοκιών και επιφυλάξεων. Το 42,3% σχεδιάζει να συγκρίνει τις τιμές για να εξασφαλίσει πραγματικές εκπτώσεις, το 34,5% θα αγοράσει μόνο ό,τι μπορεί να αντέξει οικονομικά, ενώ το 33,9% σκοπεύει να αγοράσει μόνο προϊόντα που θα αγόραζε ούτως ή άλλως, αλλά σε χαμηλότερες τιμές.

Παράλληλα, το 20,5% θεωρεί τη Black Friday εξαιρετική ευκαιρία για προσφορές, το 19,7% αναμένει μεγάλες εκπτώσεις, ενώ ένα αξιοσημείωτο 19,5% δηλώνει ότι απέφυγε πρόσφατα αγορές, περιμένοντας τις χαμηλότερες τιμές της Black Friday.

Τα είδη ρουχισμού και υπόδησης, καθώς και τα προϊόντα τεχνολογίας, βρίσκονται στην κορυφή των προτιμήσεων, με πάνω από τους μισούς καταναλωτές να είναι έτοιμοι να επωφεληθούν από τις εκπτώσεις. Ακολουθούν οι μικρές και μεγάλες οικιακές συσκευές, που επίσης προσελκύουν σημαντικό ενδιαφέρον.

Οι άνδρες δείχνουν μεγαλύτερη προτίμηση στα προϊόντα τεχνολογίας, ενώ οι γυναίκες επικεντρώνονται περισσότερο στα είδη ρουχισμού και υπόδησης. Μεταξύ των προϊόντων τεχνολογίας, οι συσκευές smartphone κυριαρχούν στις προτιμήσεις, με τις τηλεοράσεις και τα laptops/notebooks να ακολουθούν.

Επόμενη στάση, οι γιορτές

Σύμφωνα και με ΕΒΕΠ, «οι 2 στους 10 εκμεταλλεύονται την Black Friday για να αγοράσουν χριστουγεννιάτικα δώρα».

Ενώ υπενθυμίζεται πως σε παλαιότερες έρευνες, η καλύτερη περίοδος για την αγοραστική κίνηση εντοπιζόταν στο χρονικό διάστημα που προηγούνταν των Χριστουγέννων, εξαιτίας και της καταβολής του δώρου.

Χαρακτηριστικό της τάσης, εξάλλου, είναι και το γεγονός πως παρά τους βραδύτερους ρυθμούς από τις προσδοκίες και τις ανάγκες των εμπορικών επιχειρήσεων, η κίνηση στην αγορά κατά την περσινή εορταστική περίοδο παρουσίασε σημάδια ομαλοποίησης, ενώ και η συνολική εικόνα του έτους καταγράφει μια ήπια βελτίωση, μετά από μια μακρά περίοδο παρατεταμένων κρίσεων και αναταράξεων. Το μερίδιο των επιχειρήσεων με υψηλότερες πωλήσεις τις γιορτές του 2024 υπερέβη το αντίστοιχο της προηγούμεης χρονιάς, όπως επισήμανε και η πανελλαδική έρευνα για την κίνηση των εμπορικών καταστημάτων κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου 2024-2025 που διενήργησε η ΕΣΕΕ.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Black Friday: Από… Σεπτέμβριο ετοιμάζεται η αγορά για την πιο «καυτή» σεζόν της χρονιάς

Black Friday: Από… Σεπτέμβριο ετοιμάζεται η αγορά για την πιο «καυτή» σεζόν της χρονιάς

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το άγχος «γράφει» στο σώμα – Οι προειδοποιητικές ενδείξεις

Το άγχος «γράφει» στο σώμα – Οι προειδοποιητικές ενδείξεις

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Κληρώνει τέλος Οκτωβρίου για τη Chevron

Υδρογονάνθρακες: Κληρώνει τέλος Οκτωβρίου για τη Chevron

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Εισοδήματα: Ο μακρύς δρόμος προς τη σύγκλιση των εισοδημάτων με τον μέσο Ευρωπαίο
Οικονομικές Ειδήσεις 18.10.25

Ο μακρύς δρόμος προς τη σύγκλιση των εισοδημάτων με τον μέσο Ευρωπαίο - Βαθιά και διαχρονική ανισορροπία

Τα εισοδήματα μπορεί να αυξάνονται στην Ελλάδα αλλά δεν επαρκούν για πολλά νοικοκυριά. Η σύγκλιση με τον μέσο Ευρωπαίο απαιτεί ενδεχομένως και μία 15ετία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μισθοί: Διευρύνεται το χάσμα μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ – Πού εντοπίζονται οι μεγαλύτερες ανισότητες
Στην… ουρά 18.10.25

Διευρύνεται το μισθολογικό χάσμα μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ - Πού εντοπίζονται οι μεγαλύτερες ανισότητες

Στο σύνολο των 237 περιφερειών της ΕΕ, οι ελληνικές καταλαμβάνουν πλέον τις τελευταίες θέσεις ως προς το επίπεδο του μέσου μισθού - Τι αναφέρει το ΚΕΠΕ

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στην κορυφή, με πέντε περιοχές να ξεχωρίζουν
Στοιχεία Eurostat 18.10.25

Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στην κορυφή, με πέντε περιοχές να ξεχωρίζουν

Χάσμα μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ, σύμφωνα με τη Eurostat - Ευάλωτα στη φτώχεια ένα στα τέσσερα παιδιά στην Ευρώπη και ένας στους τρεις σε περιοχές της Δ. Ελλάδας, Μακεδονίας, Β. Αιγαίου και Ιονίου

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τέλος στο σίριαλ της εκτός σχεδίου δόμησης – Έρχεται απλουστευμένος Νέος Οικοδομικός Κανονισμός
Κατασκευές 18.10.25

Τέλος στο σίριαλ της εκτός σχεδίου δόμησης – Έρχεται απλουστευμένος Νέος Οικοδομικός Κανονισμός

Αφού τελείωσαν οι… περιπέτειες με το ΣτΕ δρομολογείται και ένας νέος, απλουστευμένος Νέος Οικοδομικός Κανονισμός χωρίς «μπόνους» δόμησης, ο οποίος θα αποτελείται από μόλις 20 άρθρα

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Συντάξεις: Έκδοση σε έναν μήνα από το τέλος του 2026 αλλά με αστερίσκους
Η πλατφόρμα Dashboard 18.10.25

Έκδοση συντάξεων σε έναν μήνα από το τέλος του 2026 αλλά με αστερίσκους

Με ψηφιοποίηση 56 εκατ. σελίδων των αρχείων του ΕΦΚΑ και τη λειτουργία του νέου πληροφοριακού συστήματος - Μέχρι τότε οι καθυστερήσεις φτάνουν έως τα τρία χρόνια για τις επικουρικές συντάξεις

Ηλίας Γεωργάκης
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κολλημένες στο «χθες» – Γιατί η ψηφιοποίηση αποτελεί μονόδρομο για την ανάπτυξη
Οικονομία 18.10.25

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κολλημένες στο «χθες» – Γιατί η ψηφιοποίηση αποτελεί μονόδρομο για την ανάπτυξη

Μία ψηφιακή ανανέωση χρειάζονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με στόχο την ανάπτυξη στο προσεχές μέλλον

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Σούπερ μάρκετ: Η κωδική ονομασία «μείωση 2.000» και ο… «δράκος του παραμυθιού»
Η μάχη της ακρίβειας 18.10.25

Η κωδική ονομασία «μείωση 2.000» και ο… «δράκος του παραμυθιού»

«Ταμείο» κάνει η κυβέρνηση που ανακοίνωσε μείωση τιμών σε πάνω από 2.000 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, στο πλαίσιο εθελοντικής πρωτοβουλίας. Στο πορτοφόλι τους και τα ράφια κοιτούν οι καταναλωτές διαπιστώνοντας ότι από τις λίστες απουσιάζουν βασικά προϊόντα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
inStream - Ροή Ειδήσεων
Όταν η τέχνη επιμένει να ανθίζει στα χαλάσματα: Καλλιτέχνες και αρχαιολόγοι στη Γάζα για τη ζωή μετά την εκεχειρία
Culture Live 18.10.25

Όταν η τέχνη επιμένει να ανθίζει στα χαλάσματα: Καλλιτέχνες και αρχαιολόγοι στη Γάζα για τη ζωή μετά την εκεχειρία

«Είναι αλήθεια ότι ο ουρανός έχει γίνει πιο ήσυχος, αλλά κάτω από αυτή την ηρεμία κρύβονται πληγωμένες ψυχές και πόλεις που έχουν γίνει ερείπια», λέει η Λίνα Ματζέντ Γιασίν, απόφοιτη αρχαιολογίας του Ισλαμικού Πανεπιστημίου της Γάζας

Σύνταξη
LIVE: Ρόμα – Ίντερ
Ποδόσφαιρο 18.10.25

LIVE: Ρόμα – Ίντερ

LIVE: Ρόμα – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρόμα – Ίντερ για την 7η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
JFK: Προβλήματα βάρους, απόρριψη από μια ηθοποιό του Χόλιγουντ και λοιπές αποκαλύψεις σε νέο βιβλίο
Culture Live 18.10.25

JFK: Προβλήματα βάρους, απόρριψη από μια ηθοποιό του Χόλιγουντ και λοιπές αποκαλύψεις σε νέο βιβλίο

Το βιβλίο του Scott Badler με τίτλο «Becoming JFK: John F. Kennedy's Early Path to Leadership» (JFK: Η πρώιμη πορεία του John F. Kennedy προς την ηγεσία) αφηγείται την περίοδο πριν από την προεδρία του 35ου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μεντιλίμπαρ: «Η νοοτροπία και η σκέψη μας πρέπει να είναι ίδια σε όλα τα παιχνίδια»
Ποδόσφαιρο 18.10.25

Μεντιλίμπαρ: «Η νοοτροπία και η σκέψη μας πρέπει να είναι ίδια σε όλα τα παιχνίδια»

Ο Χοσέ Λουίς; Μεντιλίμπαρ, παρά το 2-0 επί της ΑΕΛ, τόνισε οτι δεν του άρεσε ο τρόπος με τον οποίο οι παίκτες του αντιμετώπισαν το παιχνίδι και πως θα πρέπει σε όλα τα ματς να δείχνουν τον ίδιο ζήλο.

Σύνταξη
Εισοδήματα: Ο μακρύς δρόμος προς τη σύγκλιση των εισοδημάτων με τον μέσο Ευρωπαίο
Οικονομικές Ειδήσεις 18.10.25

Ο μακρύς δρόμος προς τη σύγκλιση των εισοδημάτων με τον μέσο Ευρωπαίο - Βαθιά και διαχρονική ανισορροπία

Τα εισοδήματα μπορεί να αυξάνονται στην Ελλάδα αλλά δεν επαρκούν για πολλά νοικοκυριά. Η σύγκλιση με τον μέσο Ευρωπαίο απαιτεί ενδεχομένως και μία 15ετία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΗΠΑ: Τι είναι το κίνημα «No Kings» που τάσσεται ενάντια στον Τραμπ – Εκατομμύρια πολίτες στους δρόμους
Μαζική συμμετοχή 18.10.25

Τι είναι το κίνημα «No Kings» που τάσσεται ενάντια στον Τραμπ - Εκατομμύρια πολίτες στους δρόμους [Εικόνες]

Εκατομμύρια πολίτες αναμένεται να συμμετάσχουν στις σημερινές διαμαρτυρίες σε όλες τις ΗΠΑ, ενάντια στην αυταρχικότητα του Ντόναλντ Τραμπ

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ηρακλής – Μύκονος Betsson 73-80: Μεγάλη νίκη για τους «νεοφώτιστους» με σούπερ Ρέι (vid)
Μπάσκετ 18.10.25

Ηρακλής – Μύκονος Betsson 73-80: Μεγάλη νίκη για τους «νεοφώτιστους» με σούπερ Ρέι (vid)

Η Μύκονος Betsson έχοντας σε εξαιρετική μέρα τον Ρέι που σημείωσε 22 πόντους, πήρε σπουδαία νίκη στο Ιβανώφειο, με 73-80 επί του Ηρακλή η οποία ήταν η πρώτη στην ιστορία της στη Basket League.

Σύνταξη
Για 4 ώρες κατέθετε ο εργοδότης του 22χρονου – Το τηλεφώνημα που δέχθηκε λίγα λεπτά μετά το φονικό στη Φοινικούντα
Μεσσηνία 18.10.25

Για 4 ώρες κατέθετε ο εργοδότης του 22χρονου – Το τηλεφώνημα που δέχθηκε λίγα λεπτά μετά το φονικό στη Φοινικούντα

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες και δεν αποκλείεται να έχουμε νέες εξελίξεις ενόψει και τις προγραμματισμένης απολογίας των δύο συληφθεντων την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι. 

Σύνταξη
LIVE: Παναιτωλικός – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 18.10.25

LIVE: Παναιτωλικός – ΟΦΗ

LIVE: Παναιτωλικός – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – ΟΦΗ για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
«Κανείς δε βγάζει λεφτά από αυτά» – Τι θα απογίνουν τα μουσικά βιντεοκλίπ με το κλείσιμο του MTV;
Pause 18.10.25

«Κανείς δε βγάζει λεφτά από αυτά» - Τι θα απογίνουν τα μουσικά βιντεοκλίπ με το κλείσιμο του MTV;

Πέντε κανάλια MTV θα κλείσουν στο τέλος του έτους στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφήνοντας μόνο ένα – το οποίο μεταδίδει κυρίως ριάλιτι σόου. Και με τους περιορισμένους προϋπολογισμούς, οι σκηνοθέτες λένε ότι αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Ορτέγκα της επίθεσης και ο Μάνσα
On Field 18.10.25

Ο Ορτέγκα της επίθεσης και ο Μάνσα

Ο Αργεντίνος μπακ είχε και πάλι ασίστ, δείχνοντας ότι φέτος βοηθάει τον Ολυμπιακό και στο δημιουργικό κομμάτι του παιχνιδιού, ενώ ο Βραζιλιάνος στόπερ έδειξε πολύ καλά στοιχεία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μάντσεστερ Σίτι – Έβερτον 2-0: Νίκη με… υπογραφή του τρομερού Χάαλαντ (pic)
Ποδόσφαιρο 18.10.25

Μάντσεστερ Σίτι – Έβερτον 2-0: Νίκη με… υπογραφή του τρομερού Χάαλαντ (pic)

Ο Νορβηγός Έρλινγκ Χάαλαντ έκανε τη διαφορά και οδήγησε τη Μάντσεστερ Σίτι σε νίκη με 2-0 επί της Έβερτον – Στις καθυστερήσεις ισοφάρισε η Κρίσταλ Πάλλας κόντρα στην Μπόρνμουθ (3-3).

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 18.10.25

LIVE: Ατρόμητος – Λεβαδειακός

LIVE: Ατρόμητος – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Λεβαδειακός για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο