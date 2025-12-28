newspaper
Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025
Ανοιχτά καταστήματα την Κυριακή – Το ωράριο λειτουργίας έως την Τετάρτη
28 Δεκεμβρίου 2025

Ανοιχτά καταστήματα την Κυριακή – Το ωράριο λειτουργίας έως την Τετάρτη

Την τελευταία Κυριακή του χρόνου τα καταστήματα λειτουργούν κανονικά, όμως ενδέχεται να υπάρξουν μικρές διαφοροποιήσεις στο ωράριο από επιχείρηση σε επιχείρηση, μόνο για τις περιπτώσεις που κλείνουν νωρίτερα.

Spotlight

Ανοιχτά θα παραμείνουν τα καταστήματα την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, την τελευταία Κυριακή του έτους έως και την παραμονή Πρωτοχρονιάς με ωράριο που κυμαίνεται κατά τόπους και κατά περίπτωση. Τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά στο συγκεκριμένο ωράριο στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

Το ωράριο για την Κυριακή από τις 11:00 έως τις 18:00, αν και σε ορισμένες εμπορικές αλυσίδες ενδέχεται να υπάρξουν μικρές αποκλίσεις, κυρίως για τις περιπτώσεις που θα κλείσουν νωρίτερα, καθώς το ωράριο είναι «προτεινόμενο» και όχι υποχρεωτικό.

Τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά ανήμερα της Πρωτοχρονιάς όσο και στις 2 Ιανουαρίου, η οποία παραδοσιακά θεωρείται ημέρα «απογραφής» των επιχειρήσεων.

Το ωράριο λειτουργίας για την τελευταία Κυριακή του χρόνου έως την Τετάρτη

Την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου το ωράριο λειτουργίας θα είναι από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.

Την Δευτέρα 29 και την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Ενώ την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, την Παραμονή δηλαδή Πρωτοχρονιάς το ωράριο λειτουργίας θα είναι από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.

Το ίδιο ωράριο θα λειτουργήσουν και τα καταστήματα του Πειραιά. Στην Θεσσαλονίκη το ωράριο την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου προτείνεται να είναι από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, ενώ από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα θα λειτουργήσουν τα καταστήματα της Θεσσαλονίκης την Παραμονή Πρωτοχρονιάς.

World
Deutsche Bank: Έρχονται τεράστια πακέτα τόνωσης σε ΗΠΑ και Ευρωζώνη και… δύο κίνδυνοι

Deutsche Bank: Έρχονται τεράστια πακέτα τόνωσης σε ΗΠΑ και Ευρωζώνη και… δύο κίνδυνοι

Business
Καταναλωτές: Πού πραγματοποιούν τις αγορές τους οι Έλληνες

Καταναλωτές: Πού πραγματοποιούν τις αγορές τους οι Έλληνες

25.12.25

28.12.25

27.12.25

27.12.25

27.12.25

27.12.25

27.12.25

27.12.25

27.12.25

27.12.25

27.12.25

«Ένταση» ανάμεσα σε Νετανιάχου και την ομάδα του Τραμπ πριν τη συνάντηση της Δευτέρας
28.12.25

«Ένταση» ανάμεσα σε Νετανιάχου και την ομάδα του Τραμπ πριν τη συνάντηση της Δευτέρας

Αμερικανικά και διεθνή μέσα μεταδίδουν πως η συνάντηση ανάμεσα στους Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου, δεν αναμένεται ήρεμη καθώς υπάρχει «εκνευρισμός» στην αμερικανική πλευρά.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι λέει πως μετά την συνάντηση με τον Τραμπ θα έχει συνομιλίες με ευρωπαίους ηγέτες
28.12.25

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι λέει πως μετά την συνάντηση με τον Τραμπ θα έχει συνομιλίες με ευρωπαίους ηγέτες

O Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε με ευρωπαίους ηγέτες το Σάββατο πριν την συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ και αναμένεται να τους ενημερώσει και μετά από τις συνομιλίες στο Μαϊάμι

Σύνταξη
28.12.25

Η Ρωσία στοχεύει να στρατολογήσει πάνω από 400.000 στρατιώτες το 2026
28.12.25

Η Ρωσία στοχεύει να στρατολογήσει πάνω από 400.000 στρατιώτες το 2026

O επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ουκρανίας επιβεβαίωσε πως η Ρωσία έπιασε τους στόχους επιστράτευσης του 2025 και ετοιμάζεται να επιστρατεύσει ακόμα περισσότερους στρατιώτες

Σύνταξη
Πέθανε ο Φρανσίς Μαρμάντ – Η «πένα» που έκανε την τζαζ τρόπο ζωής
27.12.25

Πέθανε ο Φρανσίς Μαρμάντ – Η «πένα» που έκανε την τζαζ τρόπο ζωής

Ένας από τους πιο ελεύθερους και αιχμηρούς στοχαστές της γαλλικής τζαζ και δημοσιογραφίας, ο Φρανσίς Μαρμάντ έφυγε ανήμερα τα Χριστούγεννα, αφήνοντας πίσω του γραφή, χιούμορ και σκέψη που δεν χωρούσαν σε καλούπια.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μακρόν: Την ανάγκη να δοθούν στο Κίεβο ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας υπογράμμισε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ζελένσκι
27.12.25

Μακρόν: Την ανάγκη να δοθούν στο Κίεβο ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας υπογράμμισε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ζελένσκι

Στόχος της συνομιλίας Μακρόν - Ζελένσκι ήταν η έκφραση προς τον Ουκρανό πρόεδρο της υποστήριξης τόσο της Ευρώπης όσο και του Καναδά, ενόψει των συνομιλιών που θα έχει με τον Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
27.12.25

Μούσι, καουμπόικο καπέλο και τζιν: Ο Τζεφ Μπέζος «θερίζει» το Άσπεν με την Λόρεν Σάντσεζ και νέο λουκ
27.12.25

Μούσι, καουμπόικο καπέλο και τζιν: Ο Τζεφ Μπέζος «θερίζει» το Άσπεν με την Λόρεν Σάντσεζ και νέο λουκ

Ο Τζεφ Μπέζος αφήνει πίσω το αυστηρό εταιρικό προφίλ και εμφανίζεται με νέα εικόνα, την ώρα που ο ίδιος και η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος ετοιμάζονται να βρεθούν στον πυρήνα του Met Gala 2026, προκαλώντας σχόλια εντός κι εκτός μόδας

Σύνταξη
ΚΚΕ για απεργία ΣΕΗ: Στηρίζουμε τον αγώνα των σωματείων για υπογραφή ΣΣΕ με συγκροτημένα δικαιώματα
27.12.25

ΚΚΕ για απεργία ΣΕΗ: Στηρίζουμε τον αγώνα των σωματείων για υπογραφή ΣΣΕ με συγκροτημένα δικαιώματα

«Η αδιαλλαξία των εργοδοτών του χώρου οδήγησε στο κλείσιμο των θεάτρων και στην αταλάντευτη στάση των ηθοποιών που συμμετείχαν σε αυτήν», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
27.12.25

Η πιο γλυκιά στιγμή των Χριστουγέννων ανήκει στην πριγκίπισσα Σάρλοτ
27.12.25

Η πιο γλυκιά στιγμή των Χριστουγέννων ανήκει στην πριγκίπισσα Σάρλοτ

Με μια αυθόρμητη κίνηση έξω από την εκκλησία στο Σάντρινγκχαμ, η 10χρονη πριγκίπισσα Σάρλοτ σταμάτησε για selfies με τον κόσμο, χαρίζοντας τη πιο ζεστή και ανθρώπινη στιγμή των φετινών βασιλικών Χριστουγέννων

Σύνταξη
Βρετανία: Το Λονδίνο ξεκινά ένα πρόγραμμα για προσέλκυση νέων στις ένοπλες δυνάμεις
27.12.25

Βρετανία: Το Λονδίνο ξεκινά ένα πρόγραμμα για προσέλκυση νέων στις ένοπλες δυνάμεις

Ενώ υποχρεωτική στρατιωτική θητεία δεν υφίσταται στη Βρετανία το 1960, ο  αρχηγός του γενικού επιτελείου ΕΔ προειδοποίησε ότι περισσότεροι άνθρωποι πρέπει να είναι έτοιμοι να πολεμήσουν μπροστά τις αυξανόμενες απειλές

Σύνταξη
Απεργία ΣΕΗ: Με ζεστό κρασί στον δρόμο, οι ηθοποιοί έκλεισαν τα θέατρα και κατέβηκαν στη Βουκουρεστίου
27.12.25

Απεργία ΣΕΗ: Με ζεστό κρασί στον δρόμο, οι ηθοποιοί έκλεισαν τα θέατρα και κατέβηκαν στη Βουκουρεστίου

Στη συμβολή των οδών Βουκουρεστίου και Πανεπιστημίου, με ένα μεγάλο τσουκάλι ζεστό κρασί να αχνίζει στο πεζοδρόμιο, οι ηθοποιοί άφησαν το σανίδι και έστησαν απεργιακή «παράσταση», κρατώντας κλειστά τα θέατρα και διεκδικώντας Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Σύνταξη
