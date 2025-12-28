Ανοιχτά καταστήματα την Κυριακή – Το ωράριο λειτουργίας έως την Τετάρτη
Την τελευταία Κυριακή του χρόνου τα καταστήματα λειτουργούν κανονικά, όμως ενδέχεται να υπάρξουν μικρές διαφοροποιήσεις στο ωράριο από επιχείρηση σε επιχείρηση, μόνο για τις περιπτώσεις που κλείνουν νωρίτερα.
- Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ: Πώς να αποκτήσετε το δικό σας αυτοκίνητο με 30% κρατική επιδότηση
- Σέρρες: Στο μηδέν και πάλι οι έρευνες για τον αγνοούμενο πυροσβέστη
- Βίντεο ντοκουμέντο από τη φωτιά στο διαμέρισμα με τους δύο νεκρούς - Ακούστηκε έκρηξη και ξέσπασαν φλόγες
- Τρεις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης το Σάββατο στην Κρήτη - 209 μετανάστες μεταφέρθηκαν σε λιμάνια
Ανοιχτά θα παραμείνουν τα καταστήματα την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, την τελευταία Κυριακή του έτους έως και την παραμονή Πρωτοχρονιάς με ωράριο που κυμαίνεται κατά τόπους και κατά περίπτωση. Τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά στο συγκεκριμένο ωράριο στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
Το ωράριο για την Κυριακή από τις 11:00 έως τις 18:00, αν και σε ορισμένες εμπορικές αλυσίδες ενδέχεται να υπάρξουν μικρές αποκλίσεις, κυρίως για τις περιπτώσεις που θα κλείσουν νωρίτερα, καθώς το ωράριο είναι «προτεινόμενο» και όχι υποχρεωτικό.
Τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά ανήμερα της Πρωτοχρονιάς όσο και στις 2 Ιανουαρίου, η οποία παραδοσιακά θεωρείται ημέρα «απογραφής» των επιχειρήσεων.
Το ωράριο λειτουργίας για την τελευταία Κυριακή του χρόνου έως την Τετάρτη
Την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου το ωράριο λειτουργίας θα είναι από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.
Την Δευτέρα 29 και την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Ενώ την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, την Παραμονή δηλαδή Πρωτοχρονιάς το ωράριο λειτουργίας θα είναι από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.
Το ίδιο ωράριο θα λειτουργήσουν και τα καταστήματα του Πειραιά. Στην Θεσσαλονίκη το ωράριο την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου προτείνεται να είναι από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, ενώ από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα θα λειτουργήσουν τα καταστήματα της Θεσσαλονίκης την Παραμονή Πρωτοχρονιάς.
- «Ένταση» ανάμεσα σε Νετανιάχου και την ομάδα του Τραμπ πριν τη συνάντηση της Δευτέρας
- Σκανδιναβία: Η καταιγίδα Γιοχάνες άφησε πίσω της δύο νεκρούς και χιλιάδες σπίτια χωρίς ρεύμα
- Ουκρανία: Ο Ζελένσκι λέει πως μετά την συνάντηση με τον Τραμπ θα έχει συνομιλίες με ευρωπαίους ηγέτες
- Ανοιχτά καταστήματα την Κυριακή – Το ωράριο λειτουργίας έως την Τετάρτη
- Συνελήφθη ο τράπερ Ivan Greko – Αγνόησε την αποφυλάκιση με κατ’ οίκον περιορισμό και οι άλλες «αμαρτίες»
- Αγρότης με δεσμευμένο λογαριασμό: «Δεν έχω ούτε ένα ευρώ» – H κυβέρνηση «λειτουργεί με πρακτικές Βόρειας Κορέας»
- Η Ρωσία στοχεύει να στρατολογήσει πάνω από 400.000 στρατιώτες το 2026
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 28.12.2025]
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις