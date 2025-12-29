«Ανάσες» στο εμπόριο: Ποιοι κέρδισαν στη μάχη του εορταστικού τζίρου

«Ανάσες» από την χριστουγεννιάτικη αγορά παίρνει το εμπόριο σε μια περίοδο που η κατανάλωση πιέζεται από την αύξηση του κόστους ζωής. Τα πρώτα μηνύματα για την πορεία των πωλήσεων είναι ενθαρρυντικά, με κάποιες κατηγορίες καταστημάτων πάντως να έχουν σαφές προβάδισμα στις προτιμήσεις των καταναλωτών. Οι μεγάλοι, οργανωμένοι παίκτες του εμπορίου, τα πολυκαταστήματα και τα εμπορικά κέντρα, ήταν εκείνοι που μέχρι στιγμής απορρόφησαν το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης, επιβεβαιώνοντας μια τάση που παγιώνεται τα τελευταία χρόνια.

Τζίρος 4,5 δισ. ευρώ για το εμπόριο

Υπολογίζεται πως ο συνολικός της φετινής εορταστικής περιόδου θα κινηθεί στα επίπεδα των 4,5 δισ. ευρώ, ελαφρώς υψηλότερα από τον αντίστοιχο περσινό.

Το «δώρο» των ιδιωτικών υπαλλήλους λειτούργησε και φέτος ως χρονικός καταλύτης αφού εξακολουθεί να αποτελεί κρίσιμο μοχλό για την αγορά. Από τα μέσα Δεκεμβρίου και μετά, όταν άρχισε να καταβάλλεται, η κίνηση εντάθηκε αισθητά, δίνοντας ώθηση κυρίως σε αγορές ένδυσης, υπόδησης, καλλυντικών και δώρων.

Ποιοι έχουν προβάδισμα στο εμπόριο

Υψηλή επισκεψιμότητα συγκέντρωσαν –για ακόμη μια φορά- τα εμπορικά κέντρα (malls) από τα βόρεια προάστια έως τα δυτικά (όπως το River West και το Golden Hall) καθώς και οι εμπορικοί δρόμοι των μεγάλων πόλεων από την Ερμού έως την Τσιμισκή.

Σημαντική ώθηση στο εμπορικό τρίγωνο των Αθηνών δίνει ο τουρισμός

Επιπλέον ώθηση στο ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας δίνει και ο τουρισμός. Όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, αυτές τις εορταστικές ημέρες υπάρχει αυξημένη προσέλευση από τουρίστες από το Ισραήλ, τις αραβικές χώρες αλλά και την Τουρκία, οι οποίοι λειτουργούν ενισχυτικά στην τόνωση της αγοράς.

Η παραμονή Πρωτοχρονιάς

Οι καλές καιρικές συνθήκες συνέβαλαν στο να διατηρηθεί η κινητικότητα σε υψηλά επίπεδα, ενισχύοντας τη διάθεση για έξοδο και ψώνια. Η εικόνα αυτή ήταν ιδιαίτερα εμφανής στους μεγάλους εμπορικούς δρόμους, όπου η κίνηση παρέμεινε αυξημένη έως και τις τελευταίες ημέρες πριν από την Πρωτοχρονιά.

Έμποροι και στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι ένα σημαντικό μέρος του τζίρου παραμένει ακόμη ανοιχτό

Το ενδιαφέρον της αγοράς επικεντρώνεται πλέον στις τελευταίες δύο ημέρες πριν από την Πρωτοχρονιά και κυρίως στην παραμονή, προτού κάνουν το… ταμείο της χρονιάς. Έμποροι και στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι ένα σημαντικό μέρος του τζίρου παραμένει ακόμη ανοιχτό, καθώς πολλοί καταναλωτές συνηθίζουν να αφήνουν τις τελευταίες αγορές για την ύστατη στιγμή. Πρόκειται κυρίως για δώρα τελευταίας στιγμής, είδη ένδυσης, ποτά και μικρές αγορές που συμπληρώνουν το εορταστικό τραπέζι, αλλά και για αξιοποίηση υπολοίπων από το δώρο Χριστουγέννων.

Το επόμενο μεγάλο στοίχημα για το εμπόριο

Μοιραία τα βλέμματα στρέφονται και στο επόμενο μεγάλο στοίχημα για το λιανεμπόριο: τις χειμερινές εκπτώσεις. Για πολλές επιχειρήσεις, ειδικά για όσες δεν κατάφεραν να πιάσουν τους στόχους τους μέσα στις γιορτές, η εκπτωτική περίοδος αποτελεί τη δεύτερη –και σε ορισμένες περιπτώσεις τελευταία– ευκαιρία να σώσουν την παρτίδα. Εκεί θα παίξουν τα ρέστα, με επιθετικές πολιτικές τιμών, μεγαλύτερα ποσοστά εκπτώσεων και έντονη προβολή, προκειμένου να κινηθεί το απόθεμα.

Οι ισχυροί παίκτες της αγοράς, με μεγαλύτερα περιθώρια και καλύτερη οργάνωση, μπαίνουν στην εκπτωτική μάχη με μεγαλύτερη άνεση

Ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις ένδυσης και υπόδησης που είδαν την κίνηση να κατευθύνεται κυρίως προς τις μεγάλες αλυσίδες, οι εκπτώσεις αποκτούν στρατηγικό χαρακτήρα. Η πίεση στα αποθέματα, το κόστος λειτουργίας και ο ανταγωνισμός καθιστούν την περίοδο αυτή καθοριστική για τη ρευστότητα των επόμενων μηνών. Αντίθετα, οι ισχυροί παίκτες της αγοράς, με μεγαλύτερα περιθώρια και καλύτερη οργάνωση, μπαίνουν στην εκπτωτική μάχη με μεγαλύτερη άνεση, επιδιώκοντας να ενισχύσουν περαιτέρω τα μερίδιά τους.

Πηγή: OT