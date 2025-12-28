«Στοίχημα» για το λιανικό εμπόριο το τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς

Μεσούσης της εορταστικής περιόδου και μία ανάσα από την εκπνοή του έτους, ο εμπορικός κόσμος προσδοκά σε θετικό πρόσημο πωλήσεων για το τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς, που είναι και το πλέον καθοριστικό για τη διαμόρφωση του συνολικού τζίρου των επιχειρήσεων στο λιανικό εμπόριο.

Με τον καταναλωτή αρκετά συγκρατημένο και με το αναιμική αγοραστική κίνηση του προηγούμενου διαστήματος, οι εμπορικές επιχειρήσεις ευελπιστούν, αν μη τι άλλο, ο τζίρος να κινηθεί στα αντίστοιχα περυσινά επιπεδα.

Δύο ταχύτητες στο λιανικό εμπόριο

Εν αναμονή, τον επόμενο μήνα, των πρώτων ασφαλών εκτιμήσεων για την πορεία των πωλήσεων, η κίνηση στην αγορά εμφανίζει μικτή εικόνα: από τη μια πολυκαταστήματα, μεγάλες αλυσίδες και ηλεκτρονικό εμπόριο να διατηρούν υψηλότερες ταχύτητες και από την άλλη μικρότερες αλυσίδες και μεμονωμένα εμπορικά καταστήματα να προσπαθούν να συγκρατήσουν τις όποιες δυνάμεις τους.

Όπως εξάλλου έχει καταγράψει στην Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας το ΙΟΒΕ ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στο λιανικό εμπόριο ενισχύθηκε σημαντικά τον Νοέμβριο (στις 113,5 μονάδες από 106,4 μονάδες τον Οκτώβριο), οδηγούμενος αποκλειστικά από τις αισιόδοξες προβλέψεις πωλήσεων στον κλάδο των πολυκαταστημάτων. Σε όλους τους υπόλοιπους κλάδους οι προσδοκίες εξασθένισαν ή διατηρήθηκαν αμετάβλητοι.

Η τονωτική ένεση του 10%

Από την πλευρά της η ΕΣΕΕ έχει επισημάνει ότι από το ταμείο του λιανικού εμπορίου λείπουν 750 εκατ. ευρώ και χρειάζεται μία τονωτική ένεση τουλάχιστον 10% για να ισοφαρίσει τις πιέσεις που δέχεται από το επίμονο λειτουργικό κόστος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της, το τέταρτο τρίμηνο του 2024 ο κύκλος εργασιών για το λιανικό εμπόριο (εκτός τροφίμων/οχημάτων/καυσίμων) διαμορφώθηκε σε 7,4 δισ. ευρώ.

Η εκτίμηση της ΕΣΕΕ αναφέρει ότι ο κύκλος εργασιών για το τελευταίο τρίμηνο του 2025 θα πρέπει να ανέλθει σε τουλάχιστον 8,2 δισ. ευρώ (αύξηση 10%), έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να καλύψουν το αυξημένο λειτουργικό κόστος και να εξασφαλίσουν, βραχυπρόθεσμα, τη βιωσιμότητά τους.

Η «πίτα» της εορταστικής περιόδου

Εν τω μεταξύ, ειδικά για τον κλάδο των σούπερ μάρκετ το τελευταίο δεκαπενθήμερο του έτους είναι κομβικής σημασίας αφού η συνολική αξία των πωλήσεων των αλυσίδων αντιστοιχεί περίπου στο 10% των ετήσιων πωλήσεων του κλάδου. Ανέρχεται περίπου στα 1,5 δισ. ευρώ και έτσι η χριστουγεννιάτικη αγορά είναι η πιο καθοριστική της χρονιάς.

Και δεδομένου ότι στις 31 Δεκεμβρίου κλείνει το οικονομικό έτος, η κάθε μία αλυσίδα επιχειρεί να καταγράψει τις καλύτερες – κατά το δυνατόν επιδόσεις. Πρωτίστως σε πωλήσεις – δηλαδή σε μερίδιο αγορά – και ακολούθως σε κερδοφορία, η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις είναι αναιμική, συγκρινόμενη με τις πραγματοποιούμενες πωλήσεις.

Οι προσδοκίες για τις πωλήσεις

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ) αναφέρει ότι η προσδοκία του εμπορικού κόσμου είναι να κινηθεί η φετινή εορταστική περίοδος καλύτερα από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και ο τζίρος του λιανεμπορίου τον Δεκέμβριο να ξεπεράσει τα περυσινά 4,5 δισ. ευρώ.

Όπως αναφέρει το ΕΒΕΠ, τα τελευταία στοιχεία της λιανικής από την αρχή του έτους δείχνουν μια μικρή και κατά το ήμισυ πληθωριστική αύξηση του τζίρου κατά 5%, η οποία μάλιστα σε μια περίοδο παρατεταμένης ακρίβειας αύξησε χαμηλότερα τον όγκο πωλήσεων στο 4%.

Αύξηση τζίρου άνω του 5% καταγράφεται μέχρι τώρα στα υπερκαταστήματα και τα σούπερ μάρκετ. Αντίστοιχα ποσοστά αύξησης για το 2025 εκτιμώνται και για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Σύμφωνα με το ΕΒΕΠ η αξία της διαδικτυακής αγοράς ξεπερνά τα 19 δισ. ευρώ, ποσό που αναλογεί στις πωλήσεις του τέταρτου τριμήνου του λιανικού εμπορίου. Ο ετήσιος, δε, κύκλος εργασιών σε όλους τους κλάδους του λιανικού εμπορίου ανήλθε πέρυσι σε 72 δισ. ευρώ και φέτος εκτιμάται να φτάσει στα 75 δισ. ευρώ.

Πηγή: ΟΤ