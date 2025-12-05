newspaper
Λιανικό εμπόριο δύο ταχυτήτων [γράφημα]
Οικονομία 05 Δεκεμβρίου 2025 | 22:33

Λιανικό εμπόριο δύο ταχυτήτων [γράφημα]

Αισιόδοξες οι προβλέψεις για τις πωλήσεις μόνο στον κλάδο των πολυκαταστημάτων – Τι δείχνει έρευνα του ΙΟΒΕ

Μαρία Σιδέρη
A
A
Παρά τη νέα επιδείνωση του οικονομικού κλίματος σε συνδυασμό με την πτώση και στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, που καταγράφηκε τον Νοέμβριο, το λιανικό εμπόριο ήταν ένας από τους δύο – μόνο – κλάδους όπου το κλίμα εμφανίζει σημαντική βελτίωση, οδηγούμενο από τις αισιόδοξες προβλέψεις για τις πωλήσεις στα πολυκαταστήματα.

Σύμφωνα με την Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας του ΙΟΒΕ, ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στο Λιανικό Εμπόριο ενισχύεται σημαντικά τον Νοέμβριο και διαμορφώνεται στις 113,5 μονάδες, από 106,4 μονάδες τον Οκτώβριο.

Αισιοδοξία για τις πωλήσεις στα πολυκαταστήματα

Η βελτίωση αυτή αφορά τον κλάδο των πολυκαταστημάτων, καθώς οι υπόλοιποι από τους εξεταζόμενους βασικούς κλάδους εξασθένισαν ήπια ή διατηρήθηκαν αμετάβλητοι.

Ειδικότερα, έντονα ανοδικά κινούνται οι επιχειρηματικές προσδοκίες στα Πολυκαταστήματα, με το δείκτη να διαμορφώνεται στις 128,7 μονάδες από 103,5 μονάδες τον προηγούμενο μήνα.

Οι αρνητικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις αμβλύνονται και στρέφονται θετικές στις +78 (από -3) μονάδες, ενώ παράλληλα οι έντονα θετικές προβλέψεις για τις πωλήσεις της επόμενης περιόδου διατηρούνται αμετάβλητες στις +78 μονάδες.

Τρόφιμα – ποτά – καπνός: Οι προσδοκίες

Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στα Τρόφιμα – Ποτά – Καπνός εξασθένισε ήπια τον Νοέμβριο και διαμορφώθηκε στις 112,7 (από 114,3) μονάδες, ήπια υψηλότερα σε σχέση με το περυσινό επίπεδο (109,4 μον.).

Οι θετικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις υποχώρησαν ελαφρά στις +41 (από +46) μονάδες, ενώ αντίθετα οι αισιόδοξες προσδοκίες για τις πωλήσεις της επόμενης περιόδου βελτιώθηκαν ήπια και διαμορφώθηκαν στις +69 (από +61) μονάδες.

Υφάσματα – ένδυση – υπόδηση: Θετικές προβλέψεις

Ήπια πτωτικά κινείται ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στα Υφάσματα – Ένδυση – Υπόδηση, και διαμορφώνεται στις 105,7 (από 107,0) μονάδες, έντονα χαμηλότερα από το αντίστοιχο επίπεδο πέρυσι (127,2 μον.).

Οι έντονα αρνητικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις εντείνονται ελαφρά (-43 από -36 μονάδες), ενώ αντίθετα οι ήπια αρνητικές προβλέψεις για το επόμενο διάστημα εξασθενούν έντονα και στρέφονται θετικές στις +43 μονάδες, από τις -4 μονάδες το προηγούμενο διάστημα.

Είδη οικιακού εξοπλισμού: Οι αρνητικές εκτιμήσεις

Οι προσδοκίες στα Είδη Οικιακού Εξοπλισμού εξασθενούν οριακά και ο σχετικός δείκτης διαμορφώνεται τον Νοέμβριο στις 99,4 (από 100,0) μονάδες, ήπια χαμηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι (104,6 μον.).

Οι αρνητικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις εξασθενούν σημαντικά και στρέφονται θετικές στις +17 από τις -7 μονάδες, ενώ αντίθετα οι έντονα θετικές προβλέψεις στις πωλήσεις στο επόμενο διάστημα εξασθένισαν σημαντικά και διαμορφώνονται στις +2 από +37 μονάδες τον Οκτώβριο.

Αμετάβλητες διατηρούνται οι επιχειρηματικές προσδοκίες στα Οχήματα – Ανταλλακτικά, στις 100,5 μονάδες, ήπια χαμηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 (109,3 μονάδες).

Οι τρέχουσες πωλήσεις του κλάδου ενισχύονται σημαντικά και από τις -30 μονάδες τον Οκτώβριο διαμορφώνονται στις +8 μονάδες, ενώ παράλληλα οι προβλέψεις για τις πωλήσεις της επόμενης περιόδου ενισχύονται (+53 από +42) μονάδες.

Πηγή: ΟΤ

