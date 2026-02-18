Χειμερινές εκπτώσεις για λίγες μέρες ακόμη – Το τελευταίο 10ήμερο ξεκίνησε

Κάθε χρόνο, οι χειμερινές εκπτώσεις είναι η ιδανική ευκαιρία για μικρές (ή και μεγάλες) ανανεώσεις. Είτε θέλετε να αναβαθμίσετε το στυλ σας, είτε να επενδύσετε σε συσκευές που κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη, είτε απλώς να κάνετε ένα δώρο στον εαυτό σας, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή.

Οι επιλογές που ξεχωρίζουν αυτές τις χειμερινές εκπτώσεις

Καθώς μπαίνουμε στο τελευταίο δεκαήμερο των χειμερινών εκπτώσεων, οι επιλογές που αξίζει να δείτε είναι πραγματικά πολλές. Από κομψά παπούτσια και διαχρονικά ρούχα μέχρι συσκευές που αναβαθμίζουν το σπίτι και προϊόντα ομορφιάς που υπόσχονται άμεση αλλαγή, θα τα βρείτε όλα μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.GR σε πάνω από 12 εκατομμύρια προϊόντα.

Μόδα & Υπόδηση

Από άνετα καθημερινά παπούτσια μέχρι πιο κομψές επιλογές, οι παρακάτω προτάσεις συνδυάζουν ποιότητα και super τιμή.

Calvin Klein Ανδρικό Τζιν Slim Tapered

Διαχρονικό τζιν με άψογη εφαρμογή, ιδανικό για κάθε στιγμή της ημέρας, από casual μέχρι πιο προσεγμένες εμφανίσεις.

Γυναικείες Μπότες Envie Shoes

Ζεστή, άνετη και κομψή, ιδανική επιλογή για καθημερινές εμφανίσεις και εύκολο styling με κάθε χειμερινό outfit.

Γυναικείο Chelsea Μποτάκι Tamaris

Το κλασικό μποτάκι που δεν λείπει από καμία γκαρνταρόμπα. Minimal, ευκολοφόρετο και πάντα επίκαιρο.

Sneaker Tamaris – Purple Comb

Ένα sneaker που δίνει χρώμα και ενέργεια στο look, χωρίς να χάνει την άνεση που χαρακτηρίζει την Tamaris.

Σπίτι & Τεχνολογία

Από μικροσυσκευές κουζίνας μέχρι gadgets και smart tech, εδώ θα βρείτε επιλογές που προσφέρουν πρακτικότητα και αξία.

Electrolux Air Fryer 5L

Για πιο υγιεινά γεύματα με λιγότερο λάδι και περισσότερη ευκολία. Μια συσκευή που αλλάζει την καθημερινότητα.

Andowl Q‑L350 Μπλέντερ για smoothies

Μικρό, πρακτικό και ιδανικό για smoothies, σάλτσες και γρήγορες παρασκευές μέσα στη μέρα.

JBL Tune 510BT Ασύρματα/Ενσύρματα Ακουστικά

Ελαφριά, άνετα και με μεγάλη αυτονομία. Τέλεια για μουσική, remote working ή ταξίδια.

Izzy Ionic Πιστολάκι Μαλλιών 2400W

Ισχυρό και αποτελεσματικό, με ιονική τεχνολογία για πιο λεία και υγιή μαλλιά. Περιλαμβάνει φυσούνα για styling.

Huawei Watch Fit 4 Pro

Κομψό smartwatch με προηγμένες λειτουργίες υγείας και άθλησης, ιδανικό για όσους θέλουν τεχνολογία στον καρπό τους.

Xiaomi G20 Lite Επαναφορτιζόμενη Σκούπα 2‑σε‑1

Ελαφριά και ευέλικτη, καθαρίζει εύκολα κάθε χώρο και φτάνει ακόμη και στα πιο δύσκολα σημεία.

TCL Smart TV 55” 4K UHD P6K

Εντυπωσιακή εικόνα και έξυπνες λειτουργίες για μια ολοκληρωμένη εμπειρία θέασης στο σπίτι.

Ομορφιά & Αρώματα

Οι εκπτώσεις είναι η τέλεια ευκαιρία για να δοκιμάσετε νέα προϊόντα ομορφιάς ή να αποκτήσετε αγαπημένα σας αρώματα σε καλύτερη τιμή.

Collistar Attivi Puri Κρέμα Ημέρας με Υαλουρονικό & Ceramides

Προσφέρει ενυδάτωση και σύσφιξη, ιδανική για καθημερινή φροντίδα και πιο λαμπερή επιδερμίδα.

Hermès Un Jardin à Cythère

Ένα άρωμα που αποπνέει μεσογειακή φρεσκάδα και κομψότητα, ιδανικό για όσους αγαπούν τις καθαρές, φωτεινές νότες.

Elizabeth Arden Red Door

Το διαχρονικό άρωμα που είναι γνωστό για τον δυναμισμό και την έντασή του.