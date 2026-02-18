Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026
Χειμερινές εκπτώσεις για λίγες μέρες ακόμη – Το τελευταίο 10ήμερο ξεκίνησε
Τα Νέα της Αγοράς 18 Φεβρουαρίου 2026, 17:30

Χειμερινές εκπτώσεις για λίγες μέρες ακόμη – Το τελευταίο 10ήμερο ξεκίνησε

Οι χειμερινές εκπτώσεις δεν θα κρατήσουν για πάντα... Το τελευταίο 10ήμερο έχει φτάσει και είναι η ιδανική στιγμή για να αποκτήσετε όσα είχατε βάλει στο μάτι, πριν εξαντληθούν!

Vita.gr
Δάκρυα χαράς: Υπάρχουν στ’ αλήθεια;

Δάκρυα χαράς: Υπάρχουν στ’ αλήθεια;

Spotlight

Κάθε χρόνο, οι χειμερινές εκπτώσεις είναι η ιδανική ευκαιρία για μικρές (ή και μεγάλες) ανανεώσεις. Είτε θέλετε να αναβαθμίσετε το στυλ σας, είτε να επενδύσετε σε συσκευές που κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη, είτε απλώς να κάνετε ένα δώρο στον εαυτό σας, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή.

Οι επιλογές που ξεχωρίζουν αυτές τις χειμερινές εκπτώσεις

Καθώς μπαίνουμε στο τελευταίο δεκαήμερο των χειμερινών εκπτώσεων, οι επιλογές που αξίζει να δείτε είναι πραγματικά πολλές. Από κομψά παπούτσια και διαχρονικά ρούχα μέχρι συσκευές που αναβαθμίζουν το σπίτι και προϊόντα ομορφιάς που υπόσχονται άμεση αλλαγή, θα τα βρείτε όλα μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.GR σε πάνω από 12 εκατομμύρια προϊόντα.

Μόδα & Υπόδηση

Από άνετα καθημερινά παπούτσια μέχρι πιο κομψές επιλογές, οι παρακάτω προτάσεις συνδυάζουν ποιότητα και super τιμή.

Calvin Klein Ανδρικό Τζιν Slim Tapered 

Διαχρονικό τζιν με άψογη εφαρμογή, ιδανικό για κάθε στιγμή της ημέρας, από casual μέχρι πιο προσεγμένες εμφανίσεις.

Γυναικείες Μπότες Envie Shoes

Ζεστή, άνετη και κομψή, ιδανική επιλογή για καθημερινές εμφανίσεις και εύκολο styling με κάθε χειμερινό outfit.

Γυναικείο Chelsea Μποτάκι Tamaris

Το κλασικό μποτάκι που δεν λείπει από καμία γκαρνταρόμπα. Minimal, ευκολοφόρετο και πάντα επίκαιρο.

Sneaker Tamaris – Purple Comb

Ένα sneaker που δίνει χρώμα και ενέργεια στο look, χωρίς να χάνει την άνεση που χαρακτηρίζει την Tamaris.

Σπίτι & Τεχνολογία

Από μικροσυσκευές κουζίνας μέχρι gadgets και smart tech, εδώ θα βρείτε επιλογές που προσφέρουν πρακτικότητα και αξία.

Electrolux Air Fryer 5L

Για πιο υγιεινά γεύματα με λιγότερο λάδι και περισσότερη ευκολία. Μια συσκευή που αλλάζει την καθημερινότητα.

Andowl Q‑L350 Μπλέντερ για smoothies

Μικρό, πρακτικό και ιδανικό για smoothies, σάλτσες και γρήγορες παρασκευές μέσα στη μέρα.

JBL Tune 510BT Ασύρματα/Ενσύρματα Ακουστικά

Ελαφριά, άνετα και με μεγάλη αυτονομία. Τέλεια για μουσική, remote working ή ταξίδια.

Izzy Ionic Πιστολάκι Μαλλιών 2400W

Ισχυρό και αποτελεσματικό, με ιονική τεχνολογία για πιο λεία και υγιή μαλλιά. Περιλαμβάνει φυσούνα για styling.

Huawei Watch Fit 4 Pro

Κομψό smartwatch με προηγμένες λειτουργίες υγείας και άθλησης, ιδανικό για όσους θέλουν τεχνολογία στον καρπό τους.

Xiaomi G20 Lite Επαναφορτιζόμενη Σκούπα 2‑σε‑1

Ελαφριά και ευέλικτη, καθαρίζει εύκολα κάθε χώρο και φτάνει ακόμη και στα πιο δύσκολα σημεία.

TCL Smart TV 55” 4K UHD P6K

Εντυπωσιακή εικόνα και έξυπνες λειτουργίες για μια ολοκληρωμένη εμπειρία θέασης στο σπίτι.

Ομορφιά & Αρώματα

Οι εκπτώσεις είναι η τέλεια ευκαιρία για να δοκιμάσετε νέα προϊόντα ομορφιάς ή να αποκτήσετε αγαπημένα σας αρώματα σε καλύτερη τιμή.

Collistar Attivi Puri Κρέμα Ημέρας με Υαλουρονικό & Ceramides

Προσφέρει ενυδάτωση και σύσφιξη, ιδανική για καθημερινή φροντίδα και πιο λαμπερή επιδερμίδα.

Hermès Un Jardin à Cythère

Ένα άρωμα που αποπνέει μεσογειακή φρεσκάδα και κομψότητα, ιδανικό για όσους αγαπούν τις καθαρές, φωτεινές νότες.

Elizabeth Arden Red Door

Το διαχρονικό άρωμα που είναι γνωστό για τον δυναμισμό και την έντασή του.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΕΧΑΕ: Κέρδη 31,6 εκατ. ευρώ το 2025 – Πρόταση για μέρισμα 0,11 ευρώ

ΕΧΑΕ: Κέρδη 31,6 εκατ. ευρώ το 2025 – Πρόταση για μέρισμα 0,11 ευρώ

Vita.gr
Δάκρυα χαράς: Υπάρχουν στ’ αλήθεια;

Δάκρυα χαράς: Υπάρχουν στ’ αλήθεια;

Ποντοπόρος
Capital Clean Energy Carriers: Από σήμερα η δημόσια προσφορά με εύρος απόδοσης 3,7% έως 4,05%

Capital Clean Energy Carriers: Από σήμερα η δημόσια προσφορά με εύρος απόδοσης 3,7% έως 4,05%

inWellness
inTown
inTickets 17.02.26

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Plus
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Καραμπάγκ – Νιουκάστλ
Champions League 18.02.26

LIVE: Καραμπάγκ – Νιουκάστλ

LIVE: Καραμπάγκ – Νιουκάστλ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Καραμπάγκ – Νιουκάστλ για τα playoffs του Champions League.

Σύνταξη
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για τη δίκη των Τεμπών: Πολιτική τυμβωρυχία και άκρατος καιροσκοπισμός
Ελλάδα 18.02.26

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για τη δίκη των Τεμπών: Πολιτική τυμβωρυχία και άκρατος καιροσκοπισμός

Όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζει η Ενωση Δικαστών και  Εισαγγελέων, οι δικαστικοί λειτουργοί που κληρώθηκαν στην σύνθεση του Δικαστηρίου, με διαφανείς διαδικασίες, μετακινήθηκαν στο Εφετείο της Λάρισας με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, όπως ορίζει το Σύνταγμα.

Σύνταξη
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Καταγγελίες απαγωγής με πρόσχημα το μόντελινγκ – Για πιθανά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κάνει λόγο ο ΟΗΕ
Culture Live 18.02.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Καταγγελίες απαγωγής με πρόσχημα το μόντελινγκ – Για πιθανά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κάνει λόγο ο ΟΗΕ

Η υπόθεση Έπσταϊν επιβεβαιώνει τις διεθνείς διαστάσεις της, καθώς μαρτυρίες θυμάτων, νέες έρευνες σε ΗΠΑ και Βρετανία και παρέμβαση ειδικών του ΟΗΕ συγκλίνουν σε καταγγελίες για «παγκόσμια εγκληματική επιχείρηση» με πιθανές ευθύνες πέρα από τα σύνορα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ζαχαριάδης: Δεν γίνεται ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου χωρίς τον Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 18.02.26

Ζαχαριάδης: Δεν γίνεται ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου χωρίς τον Τσίπρα

«Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν η πιο έντιμη κυβέρνηση. Με λάθη ναι, με αδυναμίες ναι, αλλά δεν έβαλε το χέρι στο μέλι και αυτό είναι πολύ σημαντικό», τονίζει ο Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Ξεκίνησε η έρευνα της UEFA για την καταγγελία Βινίσιους – Αντιμέτωπος με βαριά «καμπάνα» ο Πρεστιάνι
On Field 18.02.26

Ξεκίνησε η έρευνα της UEFA για την καταγγελία Βινίσιους – Αντιμέτωπος με βαριά «καμπάνα» ο Πρεστιάνι

Η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία αναμένεται να καλέσει τον Βραζιλιάνο της Ρεάλ και τον Αργεντίνο της Μπενφίκα, αλλά και άλλους παίκτες των δύο ομάδων. Κινδυνεύει με βαριά «καμπάνα ο μέσος των Λουζιτανών

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Μην με κρίνετε, παλεύω μόνη» – Η κόρη του Μπρους Γουίλις και της Ντέμι Μουρ, Ρούμερ, στη βιοπάλη
«Συμπόνια, όχι ανταγωνισμός» 18.02.26

«Μην με κρίνετε, παλεύω μόνη» – Η κόρη του Μπρους Γουίλις και της Ντέμι Μουρ, Ρούμερ, στη βιοπάλη

Η κόρη του Μπρους Γουίλις και της Ντεμί Μουρ, Ρούμερ, απάντησε με ειλικρίνεια στις επικρίσεις που δέχεται για τον τρόπο ζωής της, ξεκαθαρίζοντας πως η ανατροφή της δίχρονης κόρης της βασίζεται αποκλειστικά στις δικές της δυνάμεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Διαπιστευτήρια Αλεξανδρίδη στον Τραμπ: Οι διμερείς σχέσεις, η επιθυμία επίσκεψης στην Ελλάδα και ένα δώρο
Αναφορά στην Γκίλφοϊλ 18.02.26

Διαπιστευτήρια Αλεξανδρίδη στον Τραμπ: Οι διμερείς σχέσεις, η επιθυμία επίσκεψης στην Ελλάδα και ένα δώρο

Ο νέος πρεσβευτής της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον επέδωσε τα διαπιστευτήρια του στον Τραμπ ο οποίος εξέφρασε επιθυμία να επισκεφθεί την Ελλάδα - Τι είπε ο Ρούμπιο για το στρατηγικό διάλογο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τι αναφέρει το πόρισμα της Πυροσβεστικής για τη Βιολάντα – Η διαρροή αερίου και τα κενά στα συστήματα ασφαλείας
Ελλάδα 18.02.26

Καταπέλτης το πόρισμα της Πυροσβεστικής για τη Βιολάντα - Η διαρροή αερίου και τα κενά στα συστήματα ασφαλείας

Στο πόρισμα της Πυροσβεστικής γίνεται γνωστό πως ακόμα και αν υπήρχαν ανιχνευτές διαρροής δεν θα είχαν αποτέλεσμα γιατί ήταν αποσυνδεδεμένη η ηλεκτροβάνα.

Νίκος Κλόκας, Δημήτρης Πέρρος
Κόντρα Λαζαρίδη-Μάντζου για τον ΟΠΕΚΑ: «Τι γνωρίζατε και δεν μας λέγατε;»- «Κάνετε σόου, την ευθύνη των ελέγχων την έχει η κυβέρνηση»
Βουλή 18.02.26

Κόντρα Λαζαρίδη-Μάντζου για τον ΟΠΕΚΑ: «Τι γνωρίζατε και δεν μας λέγατε;»- «Κάνετε σόου, την ευθύνη των ελέγχων την έχει η κυβέρνηση»

Στο επίκεντρο της κόντρας των δύο κοινοβουλευτικών εκπροσώπων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ βρέθηκε η ελεγχόμενη προϊσταμένη του ΟΠΕΚΑ Αναστασία Χατζηδάκη

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ο Μίλιτσιτς που δεν εμπνέει και ο Άρης που έχει την «τσέπη» να αλλάξει την κατάσταση τη νέα χρονιά
Μπάσκετ 18.02.26

Ο Μίλιτσιτς που δεν εμπνέει και ο Άρης που έχει την «τσέπη» να αλλάξει την κατάσταση τη νέα χρονιά

Η αποκαρδιωτική εικόνα (και) με το Μαρούσι δείχνει πως ο Άρης θα πρέπει να πάει σε νέο προπονητή την καινούργια σεζόν ώστε ο Άρης να παίξει βάσει του μπάτζετ που διαθέτει. Από τη στιγμή που υπάρχει διοίκηση με διάθεση να επενδύσει δεν χρειάζεται πανικός, αλλά ψυχραιμία και σωστές επιλογές.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Κιβωτός του Κόσμου: Την Πέμπτη η απόφαση για τον πατέρα Αντώνιο
Κιβωτός του Κόσμου 18.02.26

Την Πέμπτη η απόφαση για τον πατέρα Αντώνιο

Το δικαστήριο ήταν έτοιμο να εκδώσει σήμερα την απόφαση του αλλά η γραμματέας της έδρας δήλωσε ότι τηρεί το ωράριο λειτουργίας και ως εκ τούτου η αυλαία της διαδικασίας έκλεισε με επεισοδιακό τρόπο.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«The Simpsons» – 800 επεισόδια μετά το Σπρίνγκφιλντ λύνει τον γρίφο με τις κοινωνικοπολιτικές προβλέψεις
Ορόσημο 18.02.26

«The Simpsons» - 800 επεισόδια μετά το Σπρίνγκφιλντ λύνει τον γρίφο με τις κοινωνικοπολιτικές προβλέψεις

Για την επίτευξη του στόχου των 800 επεισοδίων και τις «παράξενες» προβλέψεις των Simpson για το μέλλον μίλησε ο παραγωγός της θρυλικής σειράς –αναφορά της ποπ κουλτούρας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΚΚΕ για ΟΠΕΚΑ: Είχαμε εδώ και καιρό προειδοποιήσει για τον νέο «ΟΠΕΚΕΠΕ» στα ΑμΕΑ
Επικαιρότητα 18.02.26

ΚΚΕ για ΟΠΕΚΑ: Είχαμε εδώ και καιρό προειδοποιήσει για τον νέο «ΟΠΕΚΕΠΕ» στα ΑμΕΑ

Το ΚΚΕ προειδοποιεί «να μην τολμήσει η κυβέρνηση να το αξιοποιήσει ως άλλοθι για νέες περικοπές σε επιδόματα και άλλες υπηρεσίες στήριξης των ανθρώπων με αναπηρία, των οικογενειών τους, των συνταξιούχων»

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Οι 200 ήταν κομμουνιστές μαθημένοι να υπηρετούν τον λαό και εκτελέστηκαν γιατί δεν αποκήρυξαν το ΚΚΕ
Πολιτική Γραμματεία 18.02.26

Κουτσούμπας: Οι 200 ήταν κομμουνιστές μαθημένοι να υπηρετούν τον λαό και εκτελέστηκαν γιατί δεν αποκήρυξαν το ΚΚΕ

«Τα συγκλονιστικά ντοκουμέντα, όπως αυτά με τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστών της Καισαριανής, θα πρέπει όχι μόνο να συντηρούν την ιστορική μνήμη του λαού αλλά να διδάσκονται στα σχολεία», ανέφερε ο Δημήτρης Κουτσούμπας 

Σύνταξη
