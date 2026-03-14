Δεξαμενόπλοιο αμερικανικών συμφερόντων χτυπήθηκε από μη επανδρωμένα πλοία γεμάτα εκρηκτικά

Δύο μη επανδρωμένα πλοιάρια γεμάτα με εκρηκτικά χτύπησαν το δεξαμενόπλοιο Safesea Vishnu σε ιρακινό λιμάνι την Τετάρτη, προκαλώντας έκρηξη. Το αποτέλεσμα ήταν να τυλιχθεί στις φλόγες η αριστερή πλευρά του πλοίου, μη αφήνοντας χρόνο στο πλήρωμα να αντιδράσει. Στην ίδια επίθεση επλήγη και το ελληνόκτητο Zefyros.

Αυτά είναι τα πρώτα ευρήματα από την έρευνα που έκανε ο Αμερικανός ιδιοκτήτης και διαχειριστής του πλοίου. «Αφού μιλήσαμε με τα επιζώντα μέλη του πληρώματος, η επίθεση φαίνεται να ήταν σκόπιμη και υπολογισμένη», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Όμιλος Safesea με έδρα το Νιου Τζέρσεϊ.

Τουλάχιστον 16 δεξαμενόπλοια και άλλα πλοία έχουν δεχθεί επίθεση στον Κόλπο κατά τη διάρκεια του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν. Εκατοντάδες άλλα έχουν αγκυροβολήσει λόγω της απειλής της Τεχεράνης να επιτεθεί σε πλοία εντός ή κοντά στα Στενά του Ορμούζ, μέσω του οποίου διακινείται περίπου το ένα πέμπτο του πετρελαίου διεθνώς.

Το Safesea Vishnu, με σημαία Νήσων Μάρσαλ, ήταν αγκυροβολημένο στο ιρακινό λιμάνι Khor Al Zubair. Συμμετείχε σε φόρτωση 53.000 μετρικών τόνων νάφθας από πλοίο σε πλοίο κατά τη στιγμή της επίθεσης.

Τα 28 μέλη του πληρώματος του πλοίου, μη έχοντας χρόνο να ανοίξουν τις σωσίβιες λέμβους, πήδηξαν στο νερό για να ξεφύγουν από το φλεγόμενο πλοίο. Ένας πέθανε. Τα υπόλοιπα 27 μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και λαμβάνουν βοήθεια από την Πρεσβεία της Ινδίας στο Ιράκ, δήλωσε η εταιρεία Safesea.

Το δεξαμενόπλοιο έχει βυθιστεί στο νερό και έχει σταλεί μια ομάδα διάσωσης για να σταθεροποιήσει το πλοίο και να διασφαλίσει ότι το γύρω θαλάσσιο περιβάλλον είναι ασφαλές.

Ναυτικές οδοί – εμπόλεμες ζώνες

Η επίθεση πρέπει να χρησιμεύσει ως αφύπνιση για τις κυβερνήσεις, τις ναυτιλιακές αρχές και τη διεθνή κοινότητα, δήλωσε η Safesea.

«Οι εμπορικές ναυτιλιακές οδοί δεν μπορούν να γίνουν εμπόλεμες ζώνες», ανέφερε.

Το Zefyros, με σημαία Μάλτας, ήταν το άλλο πλοίο που συμμετείχε στη μεταφορά. Ένα βλήμα χτύπησε αυτό το πλοίο κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Τετάρτης το βράδυ, δήλωσε την Πέμπτη ο διευθυντής του με έδρα την Ελλάδα. Και τα 23 μέλη του πληρώματος του Zefyros απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

Περίπου 20.000 ναυτικοί που επιβαίνουν σε πλοία που δραστηριοποιούνται στην περιοχή αντιμετωπίζουν «μια επικίνδυνη και εξαιρετικά αβέβαιη κατάσταση ασφαλείας», σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ναυτιλίας.