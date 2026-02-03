Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης προσέγγισαν για νηοψία αμερικανικό δεξαμενόπλοιο – Συνεχίζει την πορεία του

Πλοιάρια των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν φέρονται ότι προσέγγισαν αμερικανικό δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ, με σκοπό να κάνουν νηοψία. Ωστόσο, σύμφωνα με την εταιρεία ασφαλείας των θαλάσσιων μεταφορών Vanguard Tech, το δεξαμενόπλοιο συνέχισε την πορεία του.

Στο παρελθόν, το Ιράν είχε κατασχέσει δεξαμενόπλοια στην περιοχή. Το περιστατικό έρχεται ενώ αναμένονται απευθείας διαπραγματεύσεις Τεχεράνης-Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με την εταιρεία το δεξαμενόπλοιο Stena Imperative, με σημαία ΗΠΑ, διέπλεε τα Στενά του Ορμούζ σε απόσταση 16 ν.μ. βόρεια του Ομάν, όταν έξι μικρά σκάφη των Φρουρών της Επανάστασης το πλησίασαν.

Μέσω ασυρμάτου, οι Ιρανοί διέταξαν τον πλοίαρχο «να σταματήσει τις μηχανές και να προετοιμαστεί για νηοψία». Ωστόσο, το αμερικανικό τάνκερ αύξησε ταχύτητα και συνέχισε την πορεία του. Η εταιρεία ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών Vanguard Tech δήλωσε ότι το αμερικανικό πλοίο δεν είχε περάσει στα ιρανικά χωρικά ύδατα.

«Πλέον, συνοδεύεται από ένα πλοίο του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού», πρόσθεσε.

Το συμβάν φαίνεται ότι επιβεβαιώνει και η βρετανική εταιρεία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO. Η εταιρεία είχε αναφερθεί στο περιστατικό, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τη σημαία του δεξαμενόπλοιου, ούτε από ποια χώρα προέρχονταν τα πλοία που το προσέγγισαν.

Ένταση ΗΠΑ-Ιράν

Τα Στενό του Ορμούζ είναι περιοχή-κλειδί για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως. Εξαιτίας της κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν το τελευταίο διάστημα και της απειλής Τραμπ ότι θα μπορούσε να πλήξει τη χώρα, αν δεν κάνει συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα, τα στενά είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Τυχόν σύγκρουση, θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στη ναυσιπλοΐα.

Την περασμένη εβδομάδα ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Τεχεράνης, απείλησε ότι τα στενά θα κλείσουν εάν το Ιράν δεχτεί επίθεση από τις ΗΠΑ.