Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επιβεβαίωσαν ότι κατάσχεσαν τάνκερ την Παρασκευή το πρωί στα Στενά του Ορμούζ.

Ο 5ος Στόλος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, ο οποίος περιπολεί στην περιοχή, δήλωσε την Παρασκευή ότι «παρακολουθεί ενεργά την κατάσταση»

Πρόκειται για το δεξαμενόπλοιο Talara, με σημαία των Νήσων Μάρσαλ, το οποίο ταξίδευε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προς τη Σιγκαπούρη.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι διαπιστώθηκε «παραβίαση του νόμου λόγω μεταφοράς μη εξουσιοδοτημένου φορτίου», αλλά δεν παρείχαν λεπτομέρειες σχετικά με την αναφερόμενη παραβίαση.

Το BBC γράφει ότι, σύμφωνα με αναφορές, το πλοίο μετέφερε πετρέλαιο με υψηλή περιεκτικότητα σε θείο.

Το Ιράν έχει κατά καιρούς κατασχέσει δεξαμενόπλοια και φορτηγά πλοία που ταξίδευαν στον Περσικό Κόλπο και γύρω από αυτόν, ο οποίος αποτελεί βασική παγκόσμια ναυτιλιακή οδό για το πετρέλαιο και το υγροποιημένο φυσικό αέριο.

Συχνά αναφέρεται σε παραβιάσεις της θαλάσσιας ασφάλειας, όπως λαθρεμπόριο ή νομικά ζητήματα.

Τι λένε Ambrey και ΗΠΑ

Η εταιρεία θαλάσσιας ασφάλειας Ambrey ανακοίνωσε ότι το δεξαμενόπλοιο Talara είχε αναχωρήσει από το Ατζμάν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και κατευθυνόταν νότια μέσω των Στενών του Ορμούζ, όταν το πλησίασαν τρία μικρά σκάφη και παρατηρήθηκε μια «ξαφνική απόκλιση πορείας».

«Τα εμπορικά πλοία έχουν το δικαίωμα να πλέουν και να εμπορεύονται χωρίς περιορισμούς στην ανοικτή θάλασσα», πρόσθεσε.

Η εταιρεία που διαχειρίζεται το πλοίο ανακοίνωσε ότι έχασε την επαφή με το πλήρωμα την Παρασκευή το πρωί, ενώ το δεξαμενόπλοιο βρισκόταν 20 ναυτικά μίλια ανοικτά των ακτών του λιμανιού Χορφακάν της Σάρτζα.

Το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι έλαβε αναφορές για το περιστατικό και συμβούλεψε τα πλοία «να κινούνται με προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα».

Το Ιράν απειλεί εδώ και χρόνια να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται περίπου το 20% του συνόλου του εμπορεύσιμου πετρελαίου, ως αντίποινα για τις δυτικές κυρώσεις και άλλες ενέργειες εναντίον του.

Το BBC σημειώνει ότι οι απειλές του εντάθηκαν κατά τη διάρκεια της 12ήμερης σύγκρουσης με το Ισραήλ τον Ιούνιο, κατά την οποία το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν βομβαρδισμούς εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν και η Τεχεράνη αντέδρασε με επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ.

Τον Απρίλιο του 2024, οι Φρουροί της Επανάστασης κατάσχεσαν ένα εμπορικό πλοίο με δεσμούς με το Ισραήλ, μετά από μια θανατηφόρα επίθεση στο προξενείο του Ιράν στη Συρία, για την οποία κατηγορήθηκε το Τελ Αβίβ.