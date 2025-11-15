newspaper
Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025
15.11.2025 | 18:57
Ακινητοποίηση αμαξοστοιχίας με 95 επιβάτες λίγο μετά τη Σίνδο
15.11.2025 | 15:51
ΗΣΑΠ: Ακινητοποιημένοι για 10 λεπτά οι συρμοί την Κυριακή - Ο λόγος
15.11.2025 | 13:50
Ψυχρή εισβολή εν όψει - Πότε αναμένεται
Ιράν: Κατάσχεσε δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 15 Νοεμβρίου 2025 | 19:30

Ιράν: Κατάσχεσε δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν κατάσχεσε το δεξαμενόπλοιο Talara, με σημαία των Νήσων Μάρσαλ, το οποίο ταξίδευε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προς τη Σιγκαπούρη

Σχέσεις: Η πολλή… «δικαιοσύνη» τις καταστρέφει;

Σχέσεις: Η πολλή… «δικαιοσύνη» τις καταστρέφει;

Spotlight

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επιβεβαίωσαν ότι κατάσχεσαν τάνκερ την Παρασκευή το πρωί στα Στενά του Ορμούζ.

Ο 5ος Στόλος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, ο οποίος περιπολεί στην περιοχή, δήλωσε την Παρασκευή ότι «παρακολουθεί ενεργά την κατάσταση»

Πρόκειται για το δεξαμενόπλοιο Talara, με σημαία των Νήσων Μάρσαλ, το οποίο ταξίδευε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προς τη Σιγκαπούρη.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι διαπιστώθηκε «παραβίαση του νόμου λόγω μεταφοράς μη εξουσιοδοτημένου φορτίου», αλλά δεν παρείχαν λεπτομέρειες σχετικά με την αναφερόμενη παραβίαση.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Το BBC γράφει ότι, σύμφωνα με αναφορές, το πλοίο μετέφερε πετρέλαιο με υψηλή περιεκτικότητα σε θείο.

Το Ιράν έχει κατά καιρούς κατασχέσει δεξαμενόπλοια και φορτηγά πλοία που ταξίδευαν στον Περσικό Κόλπο και γύρω από αυτόν, ο οποίος αποτελεί βασική παγκόσμια ναυτιλιακή οδό για το πετρέλαιο και το υγροποιημένο φυσικό αέριο.

Συχνά αναφέρεται σε παραβιάσεις της θαλάσσιας ασφάλειας, όπως λαθρεμπόριο ή νομικά ζητήματα.

Τι λένε Ambrey και ΗΠΑ

Η εταιρεία θαλάσσιας ασφάλειας Ambrey ανακοίνωσε ότι το δεξαμενόπλοιο Talara είχε αναχωρήσει από το Ατζμάν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και κατευθυνόταν νότια μέσω των Στενών του Ορμούζ, όταν το πλησίασαν τρία μικρά σκάφη και παρατηρήθηκε μια «ξαφνική απόκλιση πορείας».

Ο 5ος Στόλος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, ο οποίος περιπολεί στην περιοχή, δήλωσε την Παρασκευή ότι «παρακολουθεί ενεργά την κατάσταση».

«Τα εμπορικά πλοία έχουν το δικαίωμα να πλέουν και να εμπορεύονται χωρίς περιορισμούς στην ανοικτή θάλασσα», πρόσθεσε.

Η εταιρεία που διαχειρίζεται το πλοίο ανακοίνωσε ότι έχασε την επαφή με το πλήρωμα την Παρασκευή το πρωί, ενώ το δεξαμενόπλοιο βρισκόταν 20 ναυτικά μίλια ανοικτά των ακτών του λιμανιού Χορφακάν της Σάρτζα.

Το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι έλαβε αναφορές για το περιστατικό και συμβούλεψε τα πλοία «να κινούνται με προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα».

Το Ιράν απειλεί εδώ και χρόνια να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται περίπου το 20% του συνόλου του εμπορεύσιμου πετρελαίου, ως αντίποινα για τις δυτικές κυρώσεις και άλλες ενέργειες εναντίον του.

Το BBC σημειώνει ότι οι απειλές του εντάθηκαν κατά τη διάρκεια της 12ήμερης σύγκρουσης με το Ισραήλ τον Ιούνιο, κατά την οποία το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν βομβαρδισμούς εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν και η Τεχεράνη αντέδρασε με επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ.

Τον Απρίλιο του 2024, οι Φρουροί της Επανάστασης κατάσχεσαν ένα εμπορικό πλοίο με δεσμούς με το Ισραήλ, μετά από μια θανατηφόρα επίθεση στο προξενείο του Ιράν στη Συρία, για την οποία κατηγορήθηκε το Τελ Αβίβ.

Πάπας Λέων: Συναντήθηκε με ηθοποιούς και σκηνοθέτες – «Ο κινηματογράφος κινδυνεύει, πρέπει να προστατευθεί»
Στο Βατικανό 15.11.25

«Ο κινηματογράφος κινδυνεύει, πρέπει να προστατευθεί»: Ο Πάπας Λέων συναντήθηκε με ηθοποιούς και σκηνοθέτες

Ο Λέων ΙΔ' συνάντησε επιφανείς ανθρώπους του κινηματογράφου - Ο σκηνοθέτης Σπάικ Λι δώρισε στον Αμερικανό Πάπα μια φανέλα από το αμερικανικό πρωτάθλημα μπάσκετ, με γραμμένο «Pope Leo 14»

Σύνταξη
ΗΠΑ: Μειώσεις δασμών σε βασικά αγαθά – Η κυβέρνηση Τραμπ υπό πίεση από το πολιτικό κόστος της ακρίβειας
Πολιτικό κόστος 15.11.25

ΗΠΑ: Μειώσεις δασμών σε βασικά αγαθά – Η κυβέρνηση Τραμπ υπό πίεση από το πολιτικό κόστος της ακρίβειας

Φοβούμενος τις συνέπειες από τη δασμολογική πολιτική εν όψει ενδιάμεσων εκλογών, ο Τραμπ ανακοίνωσε μείωση δασμών σε βασικά αγαθά. Εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι για την ακρίβεια φταίει ο... Μπάιντεν

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
COP30: Μεγάλη διαδήλωση στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή που διεξάγεται στη Βραζιλία
«Πορεία για το Κλίμα» 15.11.25

Μεγάλη διαδήλωση στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή που διεξάγεται στη Βραζιλία

Η COP30 φιλοξενείται στο Μπελέμ της Βραζιλίας - Παράλληλα διεξάγεται η «Σύνοδος Κορυφής των Λαών» με συμμετοχή εκατοντάδων οργανώσεων, κινημάτων και δικτύων

Σύνταξη
ΗΠΑ: Υπερτυχερός κέρδισε σχεδόν 1 δισ. δολάρια στην αμερικανική λοταρία Mega Millions
Του «έκατσε» 15.11.25

Υπερτυχερός στις ΗΠΑ κέρδισε σχεδόν 1 δισ. δολάρια στην αμερικανική λοταρία Mega Millions

Με αφορμή το αστονομικό ποσό που κερδήθηκε στη γνωστή λοταρία των ΗΠΑ, επανήλθε το θέμα της υπερβολικής ενασχόλησης με τον τζόγο - Οργανώσεις προειδοποιούν για τους κινδύνους εθισμού

Σύνταξη
Γάζα: Προς ψήφιση στον ΟΗΕ τη Δευτέρα το «διορθωμένο» σχέδιο Τραμπ – Διπλωματικά παιχνίδια και παζάρια
Αγώνας επιβίωσης στη Γάζα 15.11.25

Προς ψήφιση στον ΟΗΕ τη Δευτέρα το «διορθωμένο» σχέδιο Τραμπ - Διπλωματικά παιχνίδια και παζάρια

Διπλωματικά παιχνίδια και παζάρια για να προωθηθεί το σχέδιο Τραμπ όσο το Ισραήλ εδραιώνει την παρουσία του στη μισή Γάζα και εκτοπίζει Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Μπολσονάρου: Απερρίφθη η έφεση για «απόπειρα πραξικοπήματος» – Μικρές πιθανότητες να αποφύγει τη φυλάκιση
Βραζιλία 15.11.25

Απερρίφθη η έφεση του Μπολσονάρου για «απόπειρα πραξικοπήματος» - Μικρές πιθανότητες να αποφύγει τη φυλάκιση

Το δικαστήριο είχε ήδη αποφανθεί κατά της έφεσης του Ζαΐρ Μπολσονάρου την περασμένη εβδομάδα, αλλά έπρεπε ακόμη να επικυρώσει την απόφασή του

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Τι πιστεύουν οι Αμερικανοί για τις επιθέσεις και το ενδεχόμενο πολέμου
Δημοσκόπηση 15.11.25

Τι πιστεύουν οι Αμερικανοί για το ενδεχόμενο πολέμου στη Βενεζουέλα - 12.000 πεζοναύτες στην Καραϊβική περιμένουν εντολές

Οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν ότι πραγματοποίησαν την 20η επίθεσή τους στην Καραϊβική σκοτώνοντας ακόμα 4 ανθρώπους - Τι δείχνει δημοσκόπηση για τις κινήσεις Τραμπ στη Βενεζουέλα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ινδία: Στους εννέα οι νεκροί από την επίθεση σε αστυνομικό τμήμα στο Κασμίρ – Δύσκολη η αναγνώριση των σορών
Πολλοί τραυματίες 15.11.25

Στους εννέα οι νεκροί από την επίθεση σε αστυνομικό τμήμα στην Ινδία - Δύσκολη η αναγνώριση των σορών

Η ένταση της έκρηξης στο αστυνομικό τμήμα στην Ινδία ήταν τέτοια «που ανθώπινα μέλη εντοπίστηκαν σε κοντινά σπίτια, περίπου 200 μέτρα μακριά», δήλωσαν πηγές από τη διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών

Σύνταξη
Η Ουκρανία ανάμεσα στη Σκύλλα και τη Χάρυβδη: Καταστραμμένη από τις βόμβες και σημαδεμένη από τη διαφθορά
Κόσμος 15.11.25

Η Ουκρανία ανάμεσα στη Σκύλλα και τη Χάρυβδη: Καταστραμμένη από τις βόμβες και σημαδεμένη από τη διαφθορά

Η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια διπλή κρίση: τον πόλεμο στο έδαφος και τα σκάνδαλα διαφθοράς που δοκιμάζουν την αντοχή της κυβέρνησης Ζελένσκι

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Είναι ο στρατός της Βενεζουέλας έτοιμος να ανταπεξέλθει σε έναν πόλεμο με την Αμερική;
Κλιμάκωση 15.11.25

Είναι ο στρατός της Βενεζουέλας έτοιμος να ανταπεξέλθει σε έναν πόλεμο με την Αμερική;

Η Βενεζουέλα είναι απίθανο να μπορέσει να ανταποκριθεί στην αμερικανική επιθετικότητα. Ωστόσο, ο πρόεδρος Μαδούρο έχει και άλλες επιλογές, σύμφωνα με τους ειδικούς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η ΕΕ ετοιμάζει φόρο για τα ανθυγιεινά τρόφιμα και τα αλκοολούχα ποτά – Σχέδιο για την υγεία της καρδιάς
Στόχος η υγεία 15.11.25

Η ΕΕ ετοιμάζει φόρο για τα ανθυγιεινά τρόφιμα και τα αλκοολούχα ποτά – Σχέδιο για την υγεία της καρδιάς

Ο φόρος αναμένεται να τεθεί σε ισχύει τους επόμενους μήνες και εκτός από τα ανθυγιεινά τρόφιμα θα περιλαμβάνει τον καπνό. Θα ενισχύει τον έλεγχο και τα μέτρα πρόληψης με βοήθεια από την ΑΙ.

Σύνταξη
Το ΕΛΚ έσπασε τη «γραμμή αποκλεισμού» της ακροδεξιάς στην Ευρωβουλή – Απρόβλεπτες οι συνέπειες
Ευκαιριακές συμμαχίες; 15.11.25

Το ΕΛΚ έσπασε τη «γραμμή αποκλεισμού» της ακροδεξιάς στην Ευρωβουλή – Απρόβλεπτες οι συνέπειες

Το ΕΛΚ έχει επιλέξει τη συμμαχία με την Ακροδεξιά όταν δεν μπορεί να συνεργαστεί με το Κέντρο. Και βρίσκεται αντιμέτωπο με κριτική ότι μπροστά σε μικρές νίκες θέτει σε κίνδυνο την ίδια τη δημοκρατία

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΠΟΥ: Για πρώτη φορά οδηγίες διαχείρισης του διαβήτη στις εγκύους
Κατευθυντήριες οδηγίες 15.11.25

ΠΟΥ: Για πρώτη φορά οδηγίες διαχείρισης του διαβήτη στις εγκύους

27 συστάσεις για διαχείριση του διαβήτη τύπου Ι, ΙΙ ή κύησης στις εγκύους με συμβουλές για τους θεραπευτικούς στόχους και την συνολική αγωγή πέραν των φαρμάκων

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ο Τραμπ αποκήρυξε την πιστή του, αλλά «παραστρατημένη», βουλευτή Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν
Είχε «παραστρατήσει» 15.11.25

Ο Τραμπ αποκηρύσσει δημόσια την «τρελή» Μάγκι

«Το μόνο που βλέπω να κάνει η “τρελή” Μάγκι είναι ΠΑΡΑΠΟΝΑ, ΠΑΡΑΠΟΝΑ, ΠΑΡΑΠΟΝΑ», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ, αποκηρύσσοντας δημόσια την άλλοτε πιστή του βουλευτή Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν.

Σύνταξη
Live streaming: Βόρεια Μακεδονία – Ελλάδα
Μπάσκετ γυναικών 15.11.25

Live streaming: Βόρεια Μακεδονία – Ελλάδα

Παρακολουθήστε σε live streaming τον αγώνα της Εθνικής Γυναικών με τη Βόρεια Μακεδονία για τα προκριματικά του EuroBasket Women 2027.

Σύνταξη
Ηνωμένο Βασίλειο: Ένας στους 4 άνδρες πιστεύει ότι καμία γυναίκα δεν θα τον αγαπήσει ποτέ
Έρωτας; Μπα 15.11.25

Ένας στους 4 άνδρες πιστεύει ότι καμία γυναίκα δεν θα τον ερωτευτεί ποτέ, σύμφωνα με νέα έρευνα

Η έκθεση «The State of UK Men» υπογράμμισε τον βαθμό στον οποίο οι άνδρες αισθάνονται απογοητευμένοι από το σύγχρονο τοπίο των σχέσεων, αλλά και τις μισογυνιστικές απόψεις που συμμερίζονται.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι δυο γενιές που είναι παγιδευμένες στην «κενή» οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας
Οικονομικές Ειδήσεις 15.11.25

Οι δυο γενιές που είναι παγιδευμένες στην «κενή» οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας

Γιατί το κυβερνητικό αφήγημα, το περιβόητο «success story», είναι θεμελιωδώς κενό, την ίδια στιγμή που οι πιο ευάλωτες ηλικιακές ομάδες είναι εν πολλοίς εγκαταλελειμμένες

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος αμαξοστοιχία με 95 επιβάτες λίγο μετά τη Σίνδο
Ελλάδα 15.11.25

Ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος αμαξοστοιχία με 95 επιβάτες λίγο μετά τη Σίνδο

Ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος η αμαξοστοιχία 1599 με προορισμό τη Λάρισα λίγο μετά τον σιδηροδρομικό σταθμό Σίνδου. Τελικά αναχώρησε για τη Λάρισα με καθυστέρηση 90 λεπτών.

Σύνταξη
LIVE: Κύπρος – Αυστρία
Ποδόσφαιρο 15.11.25

LIVE: Κύπρος – Αυστρία

LIVE: Κύπρος – Αυστρία. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κύπρος – Αυστρία για την 9η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Κλήθηκε στην Εθνική ο Βήχος του Λεβαδειακού (pics)
Ποδόσφαιρο 15.11.25

Κλήθηκε στην Εθνική ο Βήχος του Λεβαδειακού (pics)

Ο Μάριος Βήχος του Λεβαδειακού είναι αυτός που κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας για να αντικαταστήσει τον τραυματία Δημήτρη Γιαννούλη.

Σύνταξη
Επίδομα 250 ευρώ: Πότε θα γίνει η πληρωμή του – Ποιοι μένουν εκτός
Οικονομικές Ειδήσεις 15.11.25

Επίδομα 250 ευρώ: Πότε θα γίνει η πληρωμή του – Ποιοι μένουν εκτός

Το επίδομα θα χορηγείται σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών, με ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ και περιουσία έως 200.000 ευρώ, εφόσον είναι άγαμοι. Για έγγαμους τα όρια ανέρχονται σε 26.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα και 300.000 ευρώ περιουσία.

Σύνταξη
Τουρισμός για όλους: Eπιπλέον δικαιούχοι στο πρόγραμμα του 2025
Έως 31 Δεκεμβρίου 15.11.25

Τουρισμός για όλους: Eπιπλέον δικαιούχοι στο πρόγραμμα του 2025

Την ένταξη νέων δικαιούχων για τη χαμηλή περίοδο που λήγει 31.12.2025, ανακοίνωσε το υπουργειο Τουρισμού. Τις επόμενες ημέρες θα ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάδειξης των νέων δικαιούχων του προγράμματος

Σύνταξη
Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και απαγόρευση συγκεντρώσεων την Κυριακή για την επίσκεψη Ζελένσκι στην Αθήνα
Ελλάδα 15.11.25

Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και απαγόρευση συγκεντρώσεων την Κυριακή για την επίσκεψη Ζελένσκι στην Αθήνα

Στο κέντρο της Αθήνας και γύρω από την πρεσβεία της Ουκρανίας στο Ψυχικά δεν θα επιτρέπονται δημόσιες συναθροίσεις από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ της Κυριακής

Σύνταξη
Νέες αποκαλύψεις για τον επιχειρηματία στο κύκλωμα απάτης – Οι αναρτήσεις στα social media και οι σοκαριστικές μαρτυρίες θυμάτων
Ελλάδα 15.11.25

Νέες αποκαλύψεις για τον επιχειρηματία στο κύκλωμα απάτης – Οι αναρτήσεις στα social media και οι σοκαριστικές μαρτυρίες θυμάτων

«Ήταν σε ένα τραπέζι ένα ‘βουνό’ από χρήματα, δεσμίδες με 50ευρα, τα οποία ήταν καλυμμένα με μία κουβέρτα» περιγράφει ένα από τα θύματα του κυκλώματος με τον επιχειρηματία να έχει ηγετικό ρόλο

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Κασάνο
Χάντμπολ 15.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Κασάνο

LIVE: Ολυμπιακός – Κασάνο. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Κασάνο για το κρίσιμο πρώτο ματς της φάσης των «32» του EHF European Cup. Τηλεοπτικά από MEGA News.

Σύνταξη
Η Ρούμπι Ρόουζ ρίχνει ευθείες βολές προς την Σίντνεϊ Σουίνι – «Είσαι ηλίθια, κατέστρεψες την ταινία Christy»
Για τον λαό; 15.11.25

Η Ρούμπι Ρόουζ ρίχνει ευθείες βολές προς την Σίντνεϊ Σουίνι – «Είσαι ηλίθια, κατέστρεψες την ταινία Christy»

Η ηθοποιός Ρούμπι Ρόουζ άφησε αιχμές για την συμμετοχή της Σίντνεϊ Σουίνι στην ταινία «Christy», δεδομένου ότι η ηθοποιός φέρεται να έχει πολιτικές σχέσεις με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πάπας Λέων: Συναντήθηκε με ηθοποιούς και σκηνοθέτες – «Ο κινηματογράφος κινδυνεύει, πρέπει να προστατευθεί»
Στο Βατικανό 15.11.25

«Ο κινηματογράφος κινδυνεύει, πρέπει να προστατευθεί»: Ο Πάπας Λέων συναντήθηκε με ηθοποιούς και σκηνοθέτες

Ο Λέων ΙΔ' συνάντησε επιφανείς ανθρώπους του κινηματογράφου - Ο σκηνοθέτης Σπάικ Λι δώρισε στον Αμερικανό Πάπα μια φανέλα από το αμερικανικό πρωτάθλημα μπάσκετ, με γραμμένο «Pope Leo 14»

Σύνταξη
Golden Boy Web: Τι έκαναν στην καριέρα τους τα άλλα… χρυσά παιδιά πριν τον Μουζακίτη
Ποδόσφαιρο 15.11.25

Golden Boy Web: Τι έκαναν στην καριέρα τους τα άλλα… χρυσά παιδιά πριν τον Μουζακίτη

Ο Χρήστος Μουζακίτης πήρε το βραβείο Golden Boy Web για το 2025, ξεπερνώντας πανάκριβους παίκτες των κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων - Τι έκαναν στην καριέρα τους και ποια ήταν η εξέλιξη των προηγούμενων νικητών

Σύνταξη
Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση από την ΕΛΑΣ: Χειροπέδες σε 45 μέλη – Πάνω από 7 εκατ. ευρώ η λεία τους
Ελλάδα 15.11.25

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση από την ΕΛΑΣ: Χειροπέδες σε 45 μέλη – Πάνω από 7 εκατ. ευρώ η λεία τους

Εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην διάπραξη απατών μέσω τηλεφωνικών κλήσεων, καθώς και στη διάπραξη διακεκριμένων κλοπών.

Σύνταξη
Ο Μουζακίτης πάνω από… εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ: Ποιους άφησε πίσω του για το βραβείο Golden Boy Web και πόσο κοστίζουν (vids)
Ποδόσφαιρο 15.11.25

Ο Μουζακίτης πάνω από… εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ: Ποιους άφησε πίσω του για το βραβείο Golden Boy Web και πόσο κοστίζουν (vids)

Παίκτες όπως οι Γιαμάλ, Ντουέ, Γιλντίζ, Γκιουλέρ και Κουμπαρσί... έφαγαν τη σκόνη του Χρήστου Μουζακίτη ο οποίος πήρε το βραβείο European Golden Boy Web για το 2025 - Πόσο κοστίζει η πρώτη δεκάδα της λίστας.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Μειώσεις δασμών σε βασικά αγαθά – Η κυβέρνηση Τραμπ υπό πίεση από το πολιτικό κόστος της ακρίβειας
Πολιτικό κόστος 15.11.25

ΗΠΑ: Μειώσεις δασμών σε βασικά αγαθά – Η κυβέρνηση Τραμπ υπό πίεση από το πολιτικό κόστος της ακρίβειας

Φοβούμενος τις συνέπειες από τη δασμολογική πολιτική εν όψει ενδιάμεσων εκλογών, ο Τραμπ ανακοίνωσε μείωση δασμών σε βασικά αγαθά. Εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι για την ακρίβεια φταίει ο... Μπάιντεν

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
COP30: Μεγάλη διαδήλωση στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή που διεξάγεται στη Βραζιλία
«Πορεία για το Κλίμα» 15.11.25

Μεγάλη διαδήλωση στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή που διεξάγεται στη Βραζιλία

Η COP30 φιλοξενείται στο Μπελέμ της Βραζιλίας - Παράλληλα διεξάγεται η «Σύνοδος Κορυφής των Λαών» με συμμετοχή εκατοντάδων οργανώσεων, κινημάτων και δικτύων

Σύνταξη
Μια από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς είναι απλώς δύο άνθρωποι που μιλάνε μεταξύ τους
Peter Hujar’s Day 15.11.25

Μια από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς είναι απλώς δύο άνθρωποι που μιλάνε μεταξύ τους

Αποτελούμενη από μια συζήτηση μεταξύ δύο ανθρώπων σε ένα διαμέρισμα στο West Village της Νέας Υόρκης, γυρισμένη με λιτότητα αλλά και υποβλητικότητα, η ταινία Peter Hujar’s Day απολαμβάνει τη ζεστή απλότητά της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σολωμού για εξώδικο Δημητριάδη: «Οι υποκλοπές ξεκινούσαν και κατέληγαν στο Μαξίμου επί της θητείας του»
Επιμένει στη θέση της 15.11.25

Σολωμού για εξώδικο Δημητριάδη: «Οι υποκλοπές ξεκινούσαν και κατέληγαν στο Μαξίμου επί της θητείας του»

Η Κατερίνα Σολωμού από το Συντονιστικό Πολιτικό Κέντρο του ΠΑΣΟΚ εξέδωσε δήλωση για το εξώδικο που τις απέστειλε ο Γρηγόρης Δημητριάδης για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Σύνταξη
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

