Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης κατέσχεσαν δεξαμενόπλοιο με «λαθραίο ντίζελ» [βίντεο]
Κόσμος 12 Δεκεμβρίου 2025 | 23:15

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης κατέσχεσαν δεξαμενόπλοιο με «λαθραίο ντίζελ» [βίντεο]

Το Ιράν κατέσχεσε ένα δεξαμενόπλοιο με άγνωστο νηολόγιο και χωρίς να γνωστοποιήσει το όνομά του στον κόλπο του Ομάν, αναφέροντας στα κρατικά ΜΜΕ πως μετέφερε λαθραία καύσιμα.

Spotlight

Το Ιράν κατάσχεσε ένα ξένο δεξαμενόπλοιο που φέρεται να μετέφερε 6 εκατομμύρια λίτρα «λαθραίου ντίζελ» στον Κόλπο του Ομάν, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, σε μια είδηση που έβγαλε πρώτος ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας IRIB.

Το Ιράν, το οποίο έχει από τις χαμηλότερες τιμές καυσίμων στον κόσμο λόγω των υψηλών κρατικών επιδοτήσεων και της πτώσης της αξίας του εθνικού του νομίσματος, όπως αναφέρει το Al Arabiya, καταπολεμά το ανεξέλεγκτο λαθρεμπόριο καυσίμων μέσω ξηράς προς τις γειτονικές χώρες και μέσω θάλασσας προς τα αραβικά κράτη του Κόλπου.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο  υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί, ο οποίος ταξίδεψε σήμερα στο Τουρκμενιστάν, συναντήθηκε και συνομίλησε με τον ομόλογό του από το Ομάν, Μπαντρ Αλμπουσαΐντι, την Παρασκευή.

Στη συνάντηση αυτή, οι δύο κορυφαίοι διπλωμάτες εξέτασαν τις διμερείς σχέσεις και συζήτησαν τρόπους επέκτασης των σχέσεων και της συνεργασίας σε όλους τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, ιδίως στον οικονομικό και εμπορικό τομέα.

Δεν είναι γνωστό αν το Ιράν κινήθηκε σε αντίποινα προς τις ΗΠΑ

Ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας IRIB δεν αποκάλυψε το όνομα του πλοίου ή τη χώρα νηολόγησής του, αλλά ανέφερε ότι το φορτίο ήταν, σύμφωνα με τις καταγγελίες, λαθραίο καύσιμο και συγκεκριμένα diesel.

Η τελευταία αυτή κατάσχεση στον Κόλπο του Ομάν έρχεται λίγο μετά την κατάσχεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες ενός δεξαμενόπλοιου που μετέφερε μεγάλη ποσότητα πετρελαίου από τη Βενεζουέλα. Πολλές πηγές έχουν δηλώσει στο Reuters ότι οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να πραγματοποιήσουν επιπλέον κατασχέσεις δεξαμενόπλοιων τις επόμενες ημέρες.

Οι ΗΠΑ αναφέρθηκαν πως το κατασχεθέν πλοίο ανήκει στον σκιώδη στόλο του Ιράν.

Ναυτιλία
Lloyd’s List: Μαρινάκης και Αγγελικούση στην κορυφή – 17 Έλληνες στο top 100 της παγκόσμιας ναυτιλίας

Lloyd’s List: Μαρινάκης και Αγγελικούση στην κορυφή – 17 Έλληνες στο top 100 της παγκόσμιας ναυτιλίας

World
Τραμπ: Το σχέδιο για ένα νέο μπλοκ ισχύος με 5 μέλη

Τραμπ: Το σχέδιο για ένα νέο μπλοκ ισχύος με 5 μέλη

Ουκρανία: Να σταματήσουν οι επιθέσεις σε πλοία και ενεργειακές υποδομές, ζητά η Τουρκία – Τι μετέφερε το πλοίο
Κόσμος 12.12.25

Ουκρανία: Να σταματήσουν οι επιθέσεις σε πλοία και ενεργειακές υποδομές, ζητά η Τουρκία – Τι μετέφερε το πλοίο

Η Τουρκία καταδίκασε την επίθεση στο πλοίο CENK RORO τουρκικής ιδιοκτησίας, το οποίο φέρεται να μετέφερε γεννήτριες, κάτι που κάνει το χτύπημα να παρουσιάζεται ως «στοχευμένο»

Σύνταξη
Καρίμ Χαν: Καταγγέλλει ότι τον απείλησε υψηλόβαθμος Βρετανός αξιωματούχος για την έρευνα σχετικά με το Ισραήλ
Η δήλωσή του 12.12.25

Ο Καρίμ Χαν καταγγέλλει ότι τον απείλησε υψηλόβαθμος Βρετανός αξιωματούχος για την έρευνα σχετικά με το Ισραήλ

Το Middle East Eye εκτιμά ότι ο αξιωματούχος στον οποίο αναφέρεται ο Καρίμ Χαν ήταν ο τότε υπουργός Εξωτερικών και πρώην πρωθυπουργός, Ντέιβιντ Κάμερον

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μυστικές συναντήσεις μεταξύ του FBI και του κορυφαίου διαπραγματευτή της Ουκρανίας
Κόσμος 12.12.25

Μυστικές συναντήσεις μεταξύ του FBI και του κορυφαίου διαπραγματευτή της Ουκρανίας

Ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ και ο αναπληρωτής του, Νταν Μποντζίνο, συναντήθηκαν με τον Ρούστεμ Ούμεροφ, εν μέσω εκστρατείας πίεσης των ΗΠΑ για αποδοχή των όρων από την Ουκρανία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Επικίνδυνη και τρομακτική αποστολή»: Πώς ένας βετεράνος των ΗΠΑ βοήθησε τη Ματσάδο να φύγει από τη Βενεζουέλα
Κόσμος 12.12.25

«Επικίνδυνη και τρομακτική αποστολή»: Πώς ένας βετεράνος των ΗΠΑ βοήθησε τη Ματσάδο να φύγει από τη Βενεζουέλα

O βετεράνος των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ Μπράιαν Στερν αφηγείται την επικίνδυνη νυχτερινή αποστολή που παρείχε την τέλεια κάλυψη για τη διαφυγή της Μαρία Κόρινα Ματσάδο

Σύνταξη
