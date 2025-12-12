Το Ιράν κατάσχεσε ένα ξένο δεξαμενόπλοιο που φέρεται να μετέφερε 6 εκατομμύρια λίτρα «λαθραίου ντίζελ» στον Κόλπο του Ομάν, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, σε μια είδηση που έβγαλε πρώτος ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας IRIB.

Το Ιράν, το οποίο έχει από τις χαμηλότερες τιμές καυσίμων στον κόσμο λόγω των υψηλών κρατικών επιδοτήσεων και της πτώσης της αξίας του εθνικού του νομίσματος, όπως αναφέρει το Al Arabiya, καταπολεμά το ανεξέλεγκτο λαθρεμπόριο καυσίμων μέσω ξηράς προς τις γειτονικές χώρες και μέσω θάλασσας προς τα αραβικά κράτη του Κόλπου.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί, ο οποίος ταξίδεψε σήμερα στο Τουρκμενιστάν, συναντήθηκε και συνομίλησε με τον ομόλογό του από το Ομάν, Μπαντρ Αλμπουσαΐντι, την Παρασκευή.

Στη συνάντηση αυτή, οι δύο κορυφαίοι διπλωμάτες εξέτασαν τις διμερείς σχέσεις και συζήτησαν τρόπους επέκτασης των σχέσεων και της συνεργασίας σε όλους τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, ιδίως στον οικονομικό και εμπορικό τομέα.

Δεν είναι γνωστό αν το Ιράν κινήθηκε σε αντίποινα προς τις ΗΠΑ

Ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας IRIB δεν αποκάλυψε το όνομα του πλοίου ή τη χώρα νηολόγησής του, αλλά ανέφερε ότι το φορτίο ήταν, σύμφωνα με τις καταγγελίες, λαθραίο καύσιμο και συγκεκριμένα diesel.

Η τελευταία αυτή κατάσχεση στον Κόλπο του Ομάν έρχεται λίγο μετά την κατάσχεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες ενός δεξαμενόπλοιου που μετέφερε μεγάλη ποσότητα πετρελαίου από τη Βενεζουέλα. Πολλές πηγές έχουν δηλώσει στο Reuters ότι οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να πραγματοποιήσουν επιπλέον κατασχέσεις δεξαμενόπλοιων τις επόμενες ημέρες.

Οι ΗΠΑ αναφέρθηκαν πως το κατασχεθέν πλοίο ανήκει στον σκιώδη στόλο του Ιράν.