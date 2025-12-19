Η Κρις Τζένερ πιστεύει ότι ο εγγονός της επικοινωνεί με τον νεκρό παππού του – Τι της είπε

Η Κρις Τζένερ αποκάλυψε ότι πιστεύει πως ο μικρός εγγονός της, Τέιτουμ, έχει έναν ιδιαίτερο «δίαυλο επικοινωνίας» με τον Ρόμπερτ Καρντάσιαν, τον πρώην σύζυγό της που έφυγε από τη ζωή το 2003.

Στο πρόσφατο επεισόδιο της σειράς The Kardashians, η 70χρονη μητέρα της οικογένειας επισκέπτεται το σπίτι της Κάιλι Τζένερ, το οποίο –σύμφωνα με όσα συζητούν– μοιάζει να έχει μια ανεξήγητη, σχεδόν μεταφυσική ενέργεια. Στην κουβέντα συμμετέχουν η Κλόε Καρντάσιαν και ο Σκοτ Ντίσικ, με την ατμόσφαιρα να γίνεται ολοένα και πιο φορτισμένη.

«Μου είπε πως ο παππούς του ήταν λυπημένος επειδή με αγαπά»

Αφορμή στάθηκε μια φράση του τρίχρονου Τέιτουμ, ο οποίος ζήτησε να «πάρει τηλέφωνο τη Χάνι» — ένα προσωνύμιο που χρησιμοποιεί για τη γιαγιά του. Η έκπληξη ήταν καθολική, καθώς κανείς δεν του έχει μάθει να την αποκαλεί έτσι. Για την Κρις Τζένερ, ωστόσο, το όνομα αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία: ήταν ο τρόπος με τον οποίο την προσφωνούσε ο Ρόμπερτ Καρντάσιαν όσο ήταν μαζί.

Όπως περιγράφει η ίδια, το παιδί μίλησε με απίστευτη λεπτομέρεια για έναν άντρα που δεν έχει γνωρίσει ποτέ, λέγοντας ότι είναι αστείος, ότι έκλαιγε και ότι την αγαπά. «Μου είπε πως ο παππούς του ήταν λυπημένος επειδή με αγαπά», αφηγείται η Κρις Τζένερ, εμφανώς συγκινημένη.

Σε προσωπική της εξομολόγηση στην κάμερα, η Τζένερ χαρακτήρισε τις στιγμές αυτές «ανεξήγητες». «Ένα παιδί τριών ετών να μιλά για συζητήσεις με τον παππού του και να του λέει καληνύχτα σαν να βρίσκεται στο ίδιο δωμάτιο… είναι κάτι που σε κάνει να αναρωτιέσαι», είπε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας πνευματικής παρουσίας που μόνο ο μικρός φαίνεται να αντιλαμβάνεται.

«Ορκίζομαι ότι είναι σαν να βλέπω τον μπαμπά μου μέσα του»

Η Κλόε Καρντάσιαν έχει αναφερθεί και στο παρελθόν στις παράξενες συμπτώσεις που τη συνδέουν με τον γιο της και τον αείμνηστο πατέρα της. «Ορκίζομαι ότι είναι σαν να βλέπω τον μπαμπά μου μέσα του», είχε πει σε προηγούμενο επεισόδιο, τονίζοντας πως οι λεπτομέρειες που αναφέρει το παιδί δεν του έχουν ποτέ υποδειχθεί.

Ο Ρόμπερτ Καρντάσιαν έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών, έπειτα από σύντομη μάχη με τον καρκίνο του οισοφάγου. Η μνήμη του, ωστόσο, παραμένει ζωντανή — όχι μόνο μέσα από την ιστορία της οικογένειας και τη δημόσια παρουσία του στη διάσημη «Δίκη του Αιώνα» του O.J. Simpson, αλλά, όπως αφήνει να εννοηθεί η Κρις Τζένερ, και μέσα από τις αυθόρμητες λέξεις ενός μικρού παιδιού.

*Με πληροφορίες από: Daily Mail, Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @krisjenner