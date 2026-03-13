Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026
Η σκοτεινή πλευρά της βιομηχανίας της ευεξίας
Υγεία 13 Μαρτίου 2026

Η σκοτεινή πλευρά της βιομηχανίας της ευεξίας

Σε προφίλ και κανάλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γίνονται αγοραπωλησίες μη εγκεκριμένων ουσιών που υπόσχονται ολική «μεταμόρφωση» - Τι είναι τα πεπτίδια που έχουν προκαλέσει φρενίτιδα

Γιώργος Σχοινάς
Αντιδρά ο εγκέφαλος: Αυτό πονάει πιο πολύ και από χωρισμό…

Αντιδρά ο εγκέφαλος: Αυτό πονάει πιο πολύ και από χωρισμό…

«Τι χρειάζεσαι; Παρέχουμε διανομή στην Ελλάδα». Αυτό ήταν ένα από τα πρώτα μηνύματα που ανταλλάξαμε στα αγγλικά με ένα «φαρμακείο» στην πλατφόρμα Telegram. Μετά, ήρθε το «μενού»: μια σειρά συνθετικών πεπτιδίων που υπόσχονται απώλεια βάρους, αποκατάσταση τραυματισμών ή αύξηση μυϊκής μάζας. Δίπλα, η τιμή. Κάποια ξεκινούν από 32, ενώ άλλα φτάνουν έως 50 ευρώ το φιαλίδιο.

Τα πεπτίδια διαφημίζονται από influencers σε όλον τον κόσμο ως ουσίες με «μαγικά» αποτελέσματα αντιγήρανσης

Τα πεπτίδια είναι η νεότερη τάση στη λεγόμενη βιομηχανία της ευεξίας. Διαφημίζονται από influencers σε όλον τον κόσμο ως ουσίες με «μαγικά» αποτελέσματα αντιγήρανσης ή οικοδόμησης του «ιδανικού» σώματος. Συνήθως πωλούνται σε φιαλίδια και η χρήση τους είναι ενέσιμη. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα: σε όλον τον κόσμο το μεγαλύτερο μέρος της διανομής τους γίνεται από «γκρίζα» διαδικτυακά φαρμακεία με έδρα την Κίνα.

Κανένας δεν ελέγχει τι περιέχουν τα φιαλίδια που φτάνουν στα χέρια των αγοραστών, ενώ τα περισσότερα φέρουν επισήμανση «Μόνο για ερευνητική χρήση». «Μετατρέπουν τους εαυτούς τους σε πειραματόζωα» προειδοποιούσε πρόσφατα η εφημερίδα «The Guardian» για την «τρέλα» που επικρατεί με τα ενέσιμα πεπτίδια στις ΗΠΑ. «Πρόκειται για ανομοιογενή ομάδα πρωτεϊνικών μορίων που υποστηρίζεται, αναπόδεικτα στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, πως ενδείκνυνται για λιπογλυπτική, αύξηση μυϊκής μάζας και απώλεια βάρους» εξηγεί η αναπληρώτρια καθηγήτρια Κλινικής Φαρμακολογίας στο ΑΠΘ Χρυσάνθη Σαρδέλη.

Στα πεπτίδια που μας πρόσφερε ο ανώνυμος πωλητής στο Telegram περιλαμβάνεται μια σειρά «δημοφιλών» συνθετικών ουσιών. Ανάμεσά τους το BPC-157 που υπόσχεται αποκατάσταση τραυματισμών, αλλά και το Melanotan ή αλλιώς το «ναρκωτικό Μπάρμπι», που χρησιμοποιείται για μαύρισμα, ωστόσο οι ειδικοί προειδοποιούν ότι έχει σοβαρές παρενέργειες.

Στην Ελλάδα απαγορεύεται η πώληση των συγκεκριμένων πεπτιδίων. Οπως είπε στα «ΝΕΑ» ο Ευάγγελος Μανωλόπουλος, πρώην πρόεδρος του ΕΟΦ και καθηγητής Φαρμακολογίας, για να μπορούν να διανεμηθούν νόμιμα αυτά, αλλά και κάθε είδους σκεύασμα, θα πρέπει να έχουν πρώτα γνωστοποιηθεί στον ΕΟΦ. Κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει για κανένα από αυτά. «Οι ιστοσελίδες που πωλούν τέτοιες ουσίες είναι παράνομες και έχουν συνήθως έδρα στο εξωτερικό. Είναι πολύ δύσκολο να τις κλείσουμε και όταν αυτό γίνεται, άμεσα ξεφυτρώνουν άλλες» δήλωσε.

Υπογράμμισε επίσης πως για κανένα από αυτά τα πεπτίδια δεν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα που να τεκμηριώνουν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους. Οσα πωλούνται εμπίπτουν στην κατηγορία των συμπληρωμάτων διατροφής. «Χρησιμοποιούν ασαφείς διατυπώσεις. Δεν λένε ότι θεραπεύουν κάποια νόσο» είπε και συμπλήρωσε πως αυτές οι ουσίες μπορούν να έχουν βλαβερές συνέπειες στο άτομο που τις χρησιμοποιεί. Σημειώνεται ότι υπάρχουν και αδειοδοτημένα πεπτίδια – κυρίως σε μορφή καλλυντικών ή κρεμών για το πρόσωπο, ή ακόμα και η σεμαγλουτίδη, η δραστική ουσία που περιέχεται στο Ozempic, είναι πεπτίδιο.

Η Interpol

Τον περασμένο Ιούνιο η Interpol συντόνισε μια επιχείρηση σε 90 χώρες που οδήγησε στην κατάσχεση πάνω από 50 εκατομμύριων δόσεων παράνομων φαρμακευτικών προϊόντων αξίας 65 εκατομμυρίων δολαρίων. «Η επιχείρηση αποκαλύπτει την αυξανόμενη ζήτηση για σεμαγλουτίδη και πεπτίδια ως «ενισχυτικά του τρόπου ζωής»» σημείωσε η Interpol.

Από την πλευρά της, η αναπληρώτρια καθηγήτρια Χρυσάνθη Σαρδέλη τόνισε ότι η διαδικτυακή προμήθεια τέτοιων πεπτιδίων «κάνει τη χρήση τους ακόμη περισσότερο προβληματική, καθώς δεν μεσολαβεί ο φαρμακοποιός που διασφαλίζει την ορθή προμήθεια και χρήση τους».

Στο TikTok

Τον ρόλο αυτόν αναλαμβάνουν άλλοι. Σε προφίλ με δεκάδες χιλιάδες ακολούθους στο TikTok συζητιούνται οι κατάλληλες δοσολογίες αλλά και «συνδυασμοί» για «κοκτέιλ» – δηλαδή παράλληλη χρήση πολλών ειδών πεπτιδίων. Αντίστοιχα βίντεο κυκλοφορούν και στα ελληνικά. Κάποια από αυτά παραπέμπουν σε ιστοσελίδα που πουλάει διάφορα φιαλίδια πεπτιδίων. Ολα αναγράφουν ότι ενδείκνυνται «μόνο για ερευνητική χρήση».

Ο «φαρμακοποιός» του Telegram προσφέρθηκε επίσης να μας πουλήσει στεροειδή και SARMS – ουσίες απαγορευμένες από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ. Είπε πως στέλνει τα «προϊόντα» του και στην Ελλάδα με εταιρεία κούριερ, ενώ απάντησε πως έχει στείλει «αρκετές φορές» στη χώρα μας. Αλλο κανάλι της ίδιας πλατφόρμας μάς έστειλε ολοκληρωμένο κατάλογο αναβολικών ουσιών για αγορά. «Εχεις κρυπτονομίσματα;» ρώτησε στο επόμενο μήνυμα. Και αυτός ισχυρίστηκε ότι είχε πελάτες από την Ελλάδα στο παρελθόν. «Η αποστολή γίνεται με απόλυτο επαγγελματισμό. Δεν πρέπει να ανησυχείς για τίποτα» έγραψε.

Υγεία
Το γλαύκωμα «κλέβει» την όραση χωρίς σημάδια
Παγκόσμια εβδομάδα 11.03.26

Το γλαύκωμα «κλέβει» την όραση χωρίς σημάδια

Τακτικός έλεγχος, ιδίως όταν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό, προλαβαίνει τις επιπτώσεις της νόσου και καθυστερεί την εξέλιξή της – Ραγδαία άνοδος λόγω δημογραφικού

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Φάρμακα παχυσαρκίας και μετά το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης
Παχυσαρκία ως νόσος 04.03.26

Φάρμακα παχυσαρκίας και μετά το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης

Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία αναδεικνύει τα στερεότυπα, τις προκαταλήψεις και καταρρίπτει την εντύπωση ότι η νόσος οφείλεται σε κακές προσωπικές επιλογές

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Οι 9 αιτίες που οδηγούν στην παχυσαρκία
Παγκόσμια ημέρα 03.03.26

Οι 9 αιτίες που οδηγούν στην παχυσαρκία

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Παχυσαρκίας, Μεταβολισμού και Διαταραχών Διατροφής (ΕΠΑΜΕΔΙ) προτείνει νέες δράσεις στο σύστημα υγείας σε συνδυασμό με τα νέα φάρμακα

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαψεύδει στο in η πλευρά Βάρρα ότι έκανε τη διαρροή – Πολιτική κόντρα για το εάν γνώριζε ο Βορίδης
Πολιτική Γραμματεία 13.03.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαψεύδει στο in η πλευρά Βάρρα ότι έκανε τη διαρροή – Πολιτική κόντρα για το εάν γνώριζε ο Βορίδης

Αιχμές από το περιβάλλον Βάρρα για τους υπαινιγμούς Βορίδη σχετικά με το «γιατί τώρα» της δημοσιοποίησης του επίμαχου εγγράφου του 2020 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την ώρα που η αντιπολίτευση μιλά για ψευδορκία

Ελένη Στεργίου - Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΠΑΣΟΚ: Το παρασκήνιο της διαγραφής Κωνσταντινόπουλου
Πολιτική Γραμματεία 13.03.26

ΠΑΣΟΚ: Το παρασκήνιο της διαγραφής Κωνσταντινόπουλου

Με επιστολή προς τον Νικήτα Κακλαμάνη ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ - Τι απάντησε ο Βουλευτής και τι θα συμβεί με τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Η επιστροφή του σκότους: Γιατί ο ναζισμός αναβιώνει στον 21ο αιώνα
Η επόμενη μέρα 13.03.26

Η επιστροφή του σκότους: Γιατί ο ναζισμός αναβιώνει στον 21ο αιώνα

Η αναβίωση του ναζισμού δεν είναι τυχαία. Προκύπτει από μια κρίση ταυτότητας, την ψυχολογία του φόβου, την ψηφιακή ριζοσπαστικοποίηση και τη θεσμική φθορά, απαιτώντας άμεση ανάλυση και δράση.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ιράν: Σφυροκόπημα της Τεχεράνης και της Βηρυτού – «Παρακολουθήστε τι θα συμβεί σήμερα», λέει ο Τραμπ
Κόσμος 13.03.26 Upd: 07:42

Ολονύχτιο σφυροκόπημα της Τεχεράνης και της Βηρυτού - «Παρακολουθήστε τι θα συμβεί σήμερα», λέει ο Τραμπ

Οι μαζικές επιθέσεις σε Ιράν και Λίβανο συνεχίζονται - Ο Μοτζταμπα Χαμενεΐ προχώρησε στις πρώτες του δηλώσεις - Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να λένε ότι ο «πόλεμος πάει καλά» - Δείτε όλες τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Κυβέρνηση ιδιωτικών συμβούλων 
Opinion 13.03.26

Κυβέρνηση ιδιωτικών συμβούλων 

Την περίοδο από το 2017 έως το 2019, το Δημόσιο κατέβαλε περίπου 22,8 εκατομμύρια ευρώ σε συμβουλευτικές εταιρείες. Από το 2019 έως το 2025 το ποσό ξεπέρασε το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Από τον Απρίλιο το νέο επίδομα ανεργίας – Έως 1.295 ευρώ
Πότε θα ισχύσει 13.03.26

Από τον Απρίλιο το νέο επίδομα ανεργίας

Το νέο επίδομα ανεργίας θα είναι υψηλότερο τους πρώτους μήνες, ώστε να καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες του δικαιούχου, και μειώνεται σταδιακά στη συνέχεια

Ηλίας Γεωργάκης
Η Ιταλία αγόρασε σπάνιο πορτρέτο του Καραβάτζιο για 30 εκατ. ευρώ – Θα εκτεθεί στο Παλάτσο Μπαρμπερίνι
Art 13.03.26

Η Ιταλία αγόρασε σπάνιο πορτρέτο του Καραβάτζιο για 30 εκατ. ευρώ – Θα εκτεθεί στο Παλάτσο Μπαρμπερίνι

Σε μία από τις μεγαλύτερες κρατικές επενδύσεις για έργο τέχνης των τελευταίων δεκαετιών, η Ιταλία απέκτησε ένα σπάνιο πορτρέτο του Καραβάτζιο που απεικονίζει τον μελλοντικό πάπα Ουρβανό Η΄ και θα παρουσιαστεί στο Παλάτσο Μπαρμπερίνι της Ρώμης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δημοσκόπηση: Τα δύο «ανοιχτά τραύματα» της κυβέρνησης Μητσοτάκη εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή
Δημοσκόπηση 13.03.26

Τα δύο «ανοιχτά τραύματα» της κυβέρνησης Μητσοτάκη εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή

Πρόσκαιρα οφέλη αποκομίζει η Νέα Δημοκρατία από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αλλά οι πολίτες δεν ξεχνούν τα εσωτερικά με την κυβέρνηση, σε νέα δημοσκόπηση, να παίρνει βαθμό κάτω από τη βάση σε δύο κομβικούς τομείς. Η πρόθεση ψήφου και η «σφήνα» από τα υπό ίδρυση κόμματα.

Σύνταξη
Ενοίκια: Τι αλλάζει από 1ης Απριλίου για μισθωτές και εκμισθωτές
Τα επτά SOS 13.03.26

Τι αλλάζει από 1ης Απριλίου για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

Υποχρεωτικά μέσω τραπεζών θα πληρώνονται τα ενοίκια - Το πλαίσιο για την καταβολή τους, πώς πρέπει να δηλωθεί ο ΙΒΑΝ στα ισχύοντα μισθωτήρια και πώς αυτά θα προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Η τακτική του δολώματος: Πώς το Ιράν ξετρυπώνει τις συστοιχίες Patriot και μετά τις καταστρέφει
Κόσμος 13.03.26

Η τακτική του δολώματος: Πώς το Ιράν ξετρυπώνει τις συστοιχίες Patriot και μετά τις καταστρέφει

Σμήνη drone του Ιράν λειτουργούν ως δολώματα, αναγκάζοντας τα προηγμένα ραντάρ των Patriot να αποκαλυφθούν. Δευτερόλεπτα μετά, βαλλιστικοί πύραυλοι χτυπούν τις ανοχύρωτες πλέον συστοιχίες.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Μίστι Κόπλαντ: H πρίμα μπαλαρίνα στην αντεπίθεση – «Ο Τιμοτέ Σαλαμέ μου ζήτησε να διαφημίσω το Marty Supreme»
«Διαχρονική σημασία» 13.03.26

Μίστι Κόπλαντ: H πρίμα μπαλαρίνα στην αντεπίθεση – «Ο Τιμοτέ Σαλαμέ μου ζήτησε να διαφημίσω το Marty Supreme»

«Πρώτα απ' όλα, πρέπει να πω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι με προσκάλεσε να συμμετάσχω στην προώθηση του Marty Supreme και να αναφερθώ στην τέχνη μου», δήλωσε η Μίστι Κόπλαντ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιράν: Ο πρώτος θάνατος γάλλου στρατιωτικού «κατά τη διάρκεια επίθεσης» στο Ιράκ
Εμανουέλ Μακρόν 13.03.26

Ο πρώτος θάνατος γάλλου στρατιωτικού στη Μέση Ανατολή

Η Γαλλία θρηνεί την πρώτη ανθρώπινη απώλεια στο μακελειό της Μέσης Ανατολής που προκάλεσαν οι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, και οι οποίοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Σύνταξη
Ιράν: Νέα πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ – Δυο τραυματίες
Ιράν 13.03.26

Νέα πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ

Το Ιράν εξαπέλυσε νέα πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ, από την οποία τραυματίστηκαν δύο άτομα, ενώ οι κάτοικοι ενημερώθηκαν να σπεύσουν στα καταφύγια.

Σύνταξη
Ιράν: Οι ΗΠΑ θα προστατεύσουν τα πλοία στα Στενά του Ορμούζ όταν αυτό καταστεί εφικτό, λέει ο Μπέσεντ
Σκοτ Μπέσεντ 13.03.26

Θα προστατεύσουμε τα πλοία στα Στενά του Ορμούζ όταν «καταστεί εφικτό»

«Μόλις καταστεί στρατιωτικά εφικτό, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, ίσως μαζί με έναν διεθνή συνασπισμό, θα συνοδεύει τα πλοία» που περνούν από τα Στενά του Ορμούζ, δηλώνει ο Σκοτ Μπέσεντ.

Σύνταξη
Ιράν: Οι ΗΠΑ επιτρέπουν για σχεδόν έναν μήνα τις πωλήσεις ρωσικού πετρελαίου
Αρση κυρώσεων 13.03.26

Οι ΗΠΑ άνοιξαν τη στρόφιγγα στο ρωσικό πετρέλαιο

Οι ΗΠΑ έδωσαν «γενική άδεια» για την πώληση, ως την 11η Απριλίου, αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων από τη Ρωσία που φορτώθηκαν σε δεξαμενόπλοια πριν από τη 12η Μαρτίου.

Σύνταξη
