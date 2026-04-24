Κατερίνα Λιόλιου: O «Λογαριασμός» γίνεται συναυλίες σε όλη την Ελλάδα το καλοκαίρι
Η Κατερίνα Λιόλιου, η πολυεπιτυχημένη ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με το «Λογαριασμός Summer Tour».
Μετά από τις διαδοχικές πολύμηνες sold out εμφανίσεις στη Θεσσαλονίκη που συνεχίζονται σερί και στην Αθήνα, η Κατερίνα Λιόλιου θα συναντήσει το κοινό σε μια σειρά συναυλιών τους προσεχείς μήνες, μεταφέροντας την «εκρηκτική» της ενέργεια σε κάθε γωνιά της χώρας.
Το «Λογαριασμός Summer Tour» αποτελεί μια δυναμική μουσική εμπειρία που συνδυάζει τις σαρωτικές, πολυπλατινένιες και super viral επιτυχίες της, με ερμηνείες γεμάτες ψυχή και πάθος, εντυπωσιακή σκηνική παρουσία και αμεσότητα με το κοινό.
Κάθε live μετατρέπεται σε μια έντονη, συναισθηματική εμπειρία, επιβεβαιώνοντας τη μοναδική θέση της Κατερίνας Λιόλιου στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή.
- Η πώληση των εισιτηρίων θα είναι διαθέσιμη σταδιακά στο inTickets
Σύντομα θα ανακοινωθούν και νέες ημερομηνίες συναυλιών.
Οι πρώτοι σταθμοί:
- 23 Ιουνίου, Αλεξανδρούπολη (Θέατρο Αλτιναλμάζη)
- 8 Ιουλίου, Καστοριά (Παραλίμνιο Πάρκο Πολυκάρπης)
- 5 Αυγούστου, Χανιά (Εθνικό Στάδιο Χανίων)
- 7 Αυγούστου, Ρέθυμνο (Φεστιβάλ Γης)
- 25 Αυγούστου, Λάρισα (Κηποθέατρο Αλκαζάρ)
- 2 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη (Θέατρο Γης)
- 7 Σεπτεμβρίου, Καλαμάτα (Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας)
- 14 Σεπτεμβρίου, Ιωάννινα (Υπαίθριο θέατρο Ε.Η.Μ. – Φρόντζου)
