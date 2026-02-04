magazin
Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026
04.02.2026 | 23:13
Απειλές Τραμπ εναντίον Χαμενεΐ: «Θα έλεγα ότι πρέπει να ανησυχεί πολύ»
Κατερίνα Λιόλιου – «Λογαριασμός»: Tο video – έκπληξη για τη νέα μεγάλη επιτυχία της!
Music Stage 04 Φεβρουαρίου 2026, 21:18

Κατερίνα Λιόλιου – «Λογαριασμός»: Tο video – έκπληξη για τη νέα μεγάλη επιτυχία της!

Σε μία εποχή που ο ατομισμός και η αποξένωση μοιάζουν να είναι η κυρίαρχη τάση, ο «Λογαριασμός» τονίζει ότι οι δυσκολίες γίνονται ελαφρύτερες όταν τις μοιραζόμαστε

Μήπως η σύγχρονη ζωή δεν μας ταιριάζει;

Μήπως η σύγχρονη ζωή δεν μας ταιριάζει;

Spotlight

Η Κατερίνα Λιόλιου, η πολυεπιτυχημένη ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, «ντύνει» τη νέα σαρωτική επιτυχία «Λογαριασμός» με ένα music video που μετατρέπει τη μουσική και την κίνηση σε πράξη ενσυναίσθησης και συλλογικής απελευθέρωσης.

Ο «Λογαριασμός», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum, μεταφέρεται στο YouTube μέσα από ένα video που λειτουργεί ως μια σύγχρονη μορφή group therapy όπου η μουσική και η κίνηση γίνονται τα εργαλεία για να μοιραστούμε βάρη, να αποσυμπιεστούμε και τελικά να προχωρήσουμε μαζί.

Σε μία εποχή που ο ατομισμός και η αποξένωση μοιάζουν να είναι η κυρίαρχη τάση, ο «Λογαριασμός» τονίζει ότι οι δυσκολίες γίνονται ελαφρύτερες όταν τις μοιραζόμαστε.

Με την πάντοτε «εκρηκτική» παρουσία της Κατερίνας Λιόλιου και σε σκηνοθεσία Steven Airth και κινησιολογία του Τάσου Ξιαρχό, το video στέλνει το μήνυμα πως ο «Λογαριασμός» δεν είναι κάτι που πρέπει να πληρωθεί, αλλά κάτι που μπορεί να ξεπεραστεί μέσα από την κατανόηση, την ενσυναίσθηση και τη συλλογικότητα.

YouTube thumbnail

Ο «Λογαριασμός» αποτελεί ακόμα μία τεράστια δισκογραφική επιτυχία της Κατερίνας Λιόλιου μετά και το σε χρόνο ρεκόρ πλατινένιο album «Το Δικό Μου DNA». Μεταξύ άλλων, το τραγούδι κατέκτησε μέσα σε 24 ώρες το no1 στο Apple Music όπου παραμένει έως σήμερα και το no2 στο Spotify Top50, ενώ ταυτόχρονα κάνει ρεκόρ καθώς μετρά πάνω από 2 εκατομμύρια streams σε περίπου 10 ημέρες κυκλοφορίας. Παράλληλα, πριν ακόμα κυκλοφορήσει έγινε trend στο TikTok όπου αυτή τη στιγμή έχει περισσότερα από 6.500 video creations.

Την ίδια ώρα, η Κατερίνα Λιόλιου ετοιμάζεται για την πρεμιέρα των εμφανίσεών της στο MonaΛisa της Θεσσαλονίκης που ξεκινούν αυτή την Παρασκευή (6 Φεβρουαρίου), και οι τρείς πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη γίνει sold out εδώ και ημέρες.

World
Urbain (Euroclear): Τα διεθνή κεφάλαια μετακινούνται από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη λόγω… Τραμπ

Urbain (Euroclear): Τα διεθνή κεφάλαια μετακινούνται από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη λόγω… Τραμπ

Business
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Η Ευρώπη χρειάζεται τώρα λύσεις για ETS και ενέργεια

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Η Ευρώπη χρειάζεται τώρα λύσεις για ETS και ενέργεια

inWellness
inTown
Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Η σύζυγος του Γούντι Άλεν επιτίθεται στο MeToo και σε 15χρονη θύμα σεξουαλικής κακοποίησης – «Αηδιαστική»
Victim blaming 04.02.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Η σύζυγος του Γούντι Άλεν επιτίθεται στο MeToo και σε 15χρονη θύμα σεξουαλικής κακοποίησης – «Αηδιαστική»

Η πρόσφατη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ φέρνει στο φως μια σειρά από προκλητικές επικοινωνίες της Σουν-Γι Πρεβέν, συζύγου του Γούντι Άλεν, που σοκάρουν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Φόβος, εξάντληση, δύναμη, καλοσύνη» – Συγκινητικό μήνυμα της Κέιτ Μίντλετον για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου
«Δεν είστε μόνοι» 04.02.26

«Φόβος, εξάντληση, δύναμη, καλοσύνη» – Συγκινητικό μήνυμα της Κέιτ Μίντλετον για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον αποκάλυψε τον Ιανουάριο του 2025 ότι βρισκόταν σε ύφεση μετά τη διάγνωση καρκίνου που ανακοινώθηκε τον Μάρτιο του 2024

Σύνταξη
«Εξόρυσσε μωρό μου, εξόρυσσε»: Ο Coalie, η μασκότ του άνθρακα, έγινε το απόλυτο viral φιάσκο του Λευκού Οίκου
Ορυκτά καύσιμα 04.02.26

«Εξόρυσσε μωρό μου, εξόρυσσε»: Ο Coalie, η μασκότ του άνθρακα, έγινε το απόλυτο viral φιάσκο του Λευκού Οίκου

Η προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να δώσει ένα «ανθρώπινο» και φιλικό πρόσωπο στη βιομηχανία του άνθρακα μέσω της μασκότ Coalie δεν πήγε πολύ καλά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Προσπάθησα πολύ να σε αγαπήσω, είμαι παιδί σου» – Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου για τα γενέθλια του πατέρα της
Φάμιλι 04.02.26

«Προσπάθησα πολύ να σε αγαπήσω, είμαι παιδί σου» - Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου για τα γενέθλια του πατέρα της

«Πολλές κόντρες μεταξύ μας. Πολλά που ενστερνίζεσαι και πιστεύεις δεν τα ενστερνίζομαι ούτε τα πιστεύω! Προσπάθησα πάρα πολλά χρόνια να συμφιλιωθώ με αυτό! Είμαι παιδί σου... Νομίζω το έχω καταφέρει» γράφει η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου στην ανάρτησή της στο Instagram για τα 92α γενέθλια του Αλέξανδρου Λυκουρέζου.

Σύνταξη
«Ξέρω πόσο βαρύ είναι»: Ο Ρίκι Μάρτιν συγκινήθηκε με τη δήλωση του Bad Bunny στα Grammy υπέρ των μεταναστών
Γλώσσες, σύνορα, όνειρα 04.02.26

«Ξέρω πόσο βαρύ είναι»: Ο Ρίκι Μάρτιν συγκινήθηκε με τη δήλωση του Bad Bunny στα Grammy υπέρ των μεταναστών

Ο Ρίκι Μάρτιν ένιωσε «έναν κόμπο στον λαιμό» με την ομιλία του Bad Bunny στα Grammy, όπου ο Πορτορικανός καλλιτέχνης καταφέρθηκε εναντίον της ICE, λέγοντας: «Δεν είμαστε άγριοι, δεν είμαστε ζώα, δεν είμαστε εξωγήινοι — είμαστε άνθρωποι και είμαστε Αμερικανοί».

Σύνταξη
Ο πατέρας της Νίκολα Πελτζ επικρίνει τον τρόπο που οι Μπέκαμ εκθέτουν την οικογένεια στη δημοσιότητα
Αναγκάζομαι να τοποθετηθώ 04.02.26

Ο πατέρας της Νίκολα Πελτζ επικρίνει τον τρόπο που οι Μπέκαμ εκθέτουν την οικογένεια στη δημοσιότητα

Για πρώτη φορά δημόσια τοποθετήθηκε ο πατέρας της Νίκολα Πελτζ για τη ρήξη με την οικογένεια Μπέκαμ, εκφράζοντας τη διαφωνία του με τον τρόπο που η υπόθεση παίρνει διαστάσεις στη δημοσιότητα και δηλώνοντας τη στήριξή του στον Μπρούκλιν και τον γάμο του.

Σύνταξη
Οι 16χρονοι Τεκετζήδες που καθήλωσαν το Καλλιμάρμαρο μπήκαν στο στούντιο με τον Γιώργο Νταλάρα
Music Stage 04.02.26

Οι 16χρονοι Τεκετζήδες που καθήλωσαν το Καλλιμάρμαρο μπήκαν στο στούντιο με τον Γιώργο Νταλάρα

Η γνωριμία τους με τον Γιώργο Νταλάρα υπήρξε καθοριστική, τους ανακαλύπτει μέσω φίλων και τους προσκαλεί να τραγουδήσουν παρέα στο Καλλιμάρμαρο στη μεγάλη συναυλία για τα 100 χρόνια του Μίκη Θεοδωράκη

Σύνταξη
O Γουίλ Άρνετ λέει ότι έδιωξε καλεσμένο από το podcast που συμπαρουσιάζει επειδή ήταν «μ@λ@κ@ς»
SmartLess 04.02.26

O Γουίλ Άρνετ λέει ότι έδιωξε καλεσμένο από το podcast που συμπαρουσιάζει επειδή ήταν «μ@λ@κ@ς»

«Τον ευχαριστήσαμε και τελειώσαμε εκεί», είπε ο Γουίλ Άρνετ χαρακτηριστικά, χωρίς να αποκαλύψει το όνομά του, λέγοντας πως αν γινόταν γνωστό ποιος ήταν, «θα μένατε άφωνοι».

Σύνταξη
Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου εγκαταλείπει το Ουίνδσορ εν μέσω νέας έντασης στο σκάνδαλο Έπσταϊν και ισχυρισμών για το Παλάτι
Royal Lodge 04.02.26

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου εγκαταλείπει το Ουίνδσορ εν μέσω νέας έντασης στο σκάνδαλο Έπσταϊν και ισχυρισμών για το Παλάτι

Η αποχώρηση του πρώην πρίγκιπα Άντριου από το Royal Lodge στο Ουίνδσορ και η μετακόμισή του στο Σάντρινγκαμ συμπίπτουν με την αναζωπύρωση της υπόθεσης Έπσταϊν και νέους ισχυρισμούς που αγγίζουν το Παλάτι του Μπάκιγχαμ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Υπόθεση Χάντερ Τόμσον: Οι αρχές επιβεβαιώνουν ξανά την αυτοκτονία του δημοσιογράφου 21 χρόνια μετά
Football Season Is Over 04.02.26

Υπόθεση Χάντερ Τόμσον: Οι αρχές επιβεβαιώνουν ξανά την αυτοκτονία του δημοσιογράφου 21 χρόνια μετά

Είκοσι χρόνια μετά τον θάνατο του Χάντερ Τόμσον, οι αρχές του Κολοράντο ολοκλήρωσαν νέα, ανεξάρτητη επανεξέταση της υπόθεσης, καταλήγοντας στο ίδιο συμπέρασμα: ο εμβληματικός «gonzo» δημοσιογράφος έβαλε τέλος στη ζωή του το 2005

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Να λογοδοτήσει»: Η πρώην σύζυγος του Μπιλ Γκέιτς, Μελίντα, σπάει τη σιωπή της για τη σχέση του με τον Έπσταϊν
Αποστάσεις 03.02.26

«Να λογοδοτήσει»: Η πρώην σύζυγος του Μπιλ Γκέιτς, Μελίντα, σπάει τη σιωπή της για τη σχέση του με τον Έπσταϊν

Η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς παίρνει σαφείς αποστάσεις από τον πρώην σύζυγό της Μπιλ Γκέιτς καλώντας τον να απαντήσει για τις νέες, σοκαριστικές λεπτομέρειες που ήρθαν στο φως σχετικά με τις επαφές του με τον καταδικασμένο παιδοβιαστή Τζέφρι Έπσταϊν 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με αγωγή τον Τρέβορ Νόα – «Η σάτιρα έχει συνταγματική προστασία», λένε ειδικοί στο δίκαιο
Νησί του Έπσταϊν 03.02.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με αγωγή τον Τρέβορ Νόα – «Η σάτιρα έχει συνταγματική προστασία», λένε ειδικοί στο δίκαιο

Ένα σατιρικό σχόλιο του Τρέβορ Νόα για τον Τζέφρι Έπσταϊν ήταν αρκετό για να προκαλέσει την οργή του προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος απείλησε με αγωγή, παρά το γεγονός ότι ειδικοί επικαλούνται την ισχυρή συνταγματική προστασία της πολιτικής σάτιρας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ 3-1: Οι «Πολίτες» αντίπαλοι της Άρσεναλ στον τελικό του League Cup
Ποδόσφαιρο 05.02.26

Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ 3-1: Οι «Πολίτες» αντίπαλοι της Άρσεναλ στον τελικό του League Cup

Η Μάντσεστερ Σίτι δεν άφησε κανένα περιθώριο Νιούκαστλ και μετά το 2-0 του πρώτου ημιτελικού, τη νίκησε και στη ρεβάνς που έγινε στην έδρα της. Στον τελικό θα αντιμετωπίσει την Άρσεναλ.

Σύνταξη
Το Συμβούλιο της Ευρώπης αποφάσισε την χρηματοδότηση της Ουκρανίας με την διαδικασία της ενισχυμένης συνεργασίας
90 δισ. 05.02.26

Το Συμβούλιο της Ευρώπης αποφάσισε την χρηματοδότηση της Ουκρανίας με την διαδικασία της ενισχυμένης συνεργασίας

Το Συμβούλιο της Ευρώπης επικύρωσε την χρηματοδότηση της Ουκρανίας χωρίς ομόφωνη απόφαση. Οι 24 χώρες συμφώνησαν να παρέχουν 2 έως 3 δισ. ευρώ τον χρόνο στην Ουκρανία

Σύνταξη
Μπενίτεθ: «Δεν μπορώ να πιστέψω πώς έγινε αυτό το πέναλτι – Δεν πρέπει να τα παρατήσουμε»
Ποδόσφαιρο 05.02.26

Μπενίτεθ: «Δεν μπορώ να πιστέψω πώς έγινε αυτό το πέναλτι – Δεν πρέπει να τα παρατήσουμε»

Μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον ΠΑΟΚ με 1-0 για τον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου, ο Ράφα Μπενίτεθ τόνισε πως η ομάδα του είχε τον έλεγχο του αγώνα, αλλά πλήρωσαν ένα αχρείαστο πέναλτι.

Σύνταξη
Στα ημιτελικά του Κυπέλλου με buzzer beater η Μπιλμπάο του Βαλβέρδε (2-1) – Πρόκριση και για Σοσιεδάδ (3-2)
Ποδόσφαιρο 05.02.26

Στα ημιτελικά του Κυπέλλου με buzzer beater η Μπιλμπάο του Βαλβέρδε (2-1) – Πρόκριση και για Σοσιεδάδ (3-2)

Ο Γουίλιαμς πέτυχε «χρυσό» γκολ στο 96′ και η Αθλέτικ Μπιλμπάο προκρίθηκε στα ημιτελικά του Copa Del Rey με το 2-1 επί της Βαλένθια – Πέρασε και η Σοσιεδάδ με φοβερή ανατροπή στο τέλος κόντρα στην Αλαβές (3-2).

Σύνταξη
Άρης Betsson – Νεπτούνας 83-64: Συνέτριψε τους Λιθουανούς και πάει για «τελικό» πρόκρισης στη Ρουμανία
Μπάσκετ 04.02.26

Άρης Betsson – Νεπτούνας 83-64: Συνέτριψε τους Λιθουανούς και πάει για «τελικό» πρόκρισης στη Ρουμανία

Με επιμέρους 25-8 στο 3ο δεκάλεπτο, ο Άρης Betsson συνέτριψε τη Νεπτούνας με 83-64, και την τελευταία αγωνιστική θέλει νίκη στη Ρουμανία επί της Κλουζ για να περάσει στην επόμενη φάση του EuroCup.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η σύγχρονη κιβωτός του Νώε: Το μυστηριώδες «θησαυροφυλάκιο» που επιδιώκει να διατηρήσει τη ζωή στον πλανήτη
BioVault 04.02.26

Η σύγχρονη κιβωτός του Νώε: Το μυστηριώδες «θησαυροφυλάκιο» που επιδιώκει να διατηρήσει τη ζωή στον πλανήτη

Η Colossal Biosciences δημιουργεί το πρώτο παγκόσμιο BioVault, μια σύγχρονη κιβωτό που φιλοδοξεί να προστατεύσει τη βιοποικιλότητα και να αποτρέψει την εξαφάνιση ειδών στον πλανήτη μας

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Ο Ποντένσε είναι εδώ ξανά…
On Field 04.02.26

Ο Ποντένσε είναι εδώ ξανά...

Ο Ολυμπιακός, ο Ποντένσε που «επιστρέφει», ο Ταρέμι που δεν σταματάει και ένα ντέρμπι στην πιο δύσκολη μέρα του χρόνου

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Προμηθέας Πάτρας – Μαρούσι 92-100: Οι Αμαρουσιώτες συμπλήρωσαν το Final 8 του Κυπέλλου – Τα ζευγάρια
Μπάσκετ 04.02.26

Προμηθέας Πάτρας – Μαρούσι 92-100: Οι Αμαρουσιώτες συμπλήρωσαν το Final 8 του Κυπέλλου – Τα ζευγάρια

Το Μαρούσι τσέκαρε το τελευταίο εισιτήριο για το Final 8 Κυπέλλου Ανδρών (17-21, Ηράκλειο) με το 100-92 επί του Προμηθέα στο κλειστό γυμναστήριο «Δ. Τόφαλος» στην Πάτρα. - Δείτε τα ζευγάρια.

Σύνταξη
Έρχονται ισχυρές καταιγίδες, λασποβροχές και θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ
Πρόγνωση 04.02.26

Έρχονται ισχυρές καταιγίδες, λασποβροχές και θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ

Επιδείνωση θα παρουσιάσει εκ νέου ο καιρός από την Πέμπτη, με βροχές και καταιγίδες που τοπικά θα είναι ισχυρές, πολύ ενισχυμένους ανέμους και αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στη χώρα.

Σύνταξη
Ηλικιωμένος οδηγός πήγαινε ανάποδα για 10 χιλιόμετρα στην Εγνατία Οδό
Ελλάδα 04.02.26

Ηλικιωμένος οδηγός πήγαινε ανάποδα για 10 χιλιόμετρα στην Εγνατία Οδό

Στην πορεία του 89χρονου οδηγού βρέθηκε μία 50χρονη η οποία στην προσπάθειά της να τον αποφύγει, προσέκρουσε με το αυτοκίνητό της στο διαχωριστικό στηθαίο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Βέροιας

Σύνταξη
Ζελέζνιτσαρ – Ολυμπιακός 1-3: Πάτησε γκάζι στο δεύτερο σετ και προκρίθηκε στα πλέι οφ
Αθλητισμός & Σπορ 04.02.26

Ζελέζνιτσαρ – Ολυμπιακός 1-3: Πάτησε γκάζι στο δεύτερο σετ και προκρίθηκε στα πλέι οφ

Εκτός έδρας νίκη με 3-1 σετ επί της Ζελέζνιτσαρ πέτυχε η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού και τερμάτισε στην τρίτη θέση του Γ’ ομίλου παίρνοντας την πρόκριση για τα πλέι οφ του CEV Champions League

Σύνταξη
Το Ιράν ανακοίνωσε πως οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ θα διεξαχθούν στο Ομάν την Παρασκευή
Κόσμος 04.02.26

Το Ιράν ανακοίνωσε πως οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ θα διεξαχθούν στο Ομάν την Παρασκευή

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Σαγιέντ Αμπάς Αραγκτσί, επιβεβαίωσε με ανάρτησή του πως οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ θα διεξαχθούν στο Ομάν την Παρασκευή, διαψεύδοντας αμερικανικό δημοσίευμα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Δουδωνής: Αποδείξαμε ότι έχουμε τα κότσια με τις τροπολογίες για να μην πληρώνει ο λαός μπροστινούς του Κασιδιάρη
Πολιτική Γραμματεία 04.02.26

Δουδωνής: Αποδείξαμε ότι έχουμε τα κότσια με τις τροπολογίες για να μην πληρώνει ο λαός μπροστινούς του Κασιδιάρη

Την οργή του Παναγιώτη Δουδωνή του ΠΑΣΟΚ προκάλεσε ο Καιρίδης αμφισβητώντας τη στάση του ΠΑΣΟΚ για την αναθεώρηση του Συντάγματος. «Τα κότσια κ. Καιρίδη τα είχαμε όταν τρέξαμε να φέρουμε τις τροπολογίες, στις οποίες ούτε καν απαντούσε η ΝΔ για να μην πληρώνει ο λαός τους μπροστινούς του Κασιδιάρη» ήταν η αποστομωτική απάντηση Δουδωνή.

Σύνταξη
Κέρκυρα: Σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας – Πτώσεις δέντρων και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος
Επιδείνωση του καιρού 04.02.26

Σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας από την Κέρκυρα - Πτώσεις δέντρων και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος

Δύσκολη νύχτα για την Κέρκυρα με την κακοκαιρία να δοκιμάζει τις αντοχές των υποδομών του νησιού. Πτώσεις δέντρων, διακοπές ρεύματος και δεμένα τα πλοία ανοιχτού τύπου.

Σύνταξη
