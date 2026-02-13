Κατερίνα Λιόλιου: Backstage από τα γυρίσματα του video clip για το τραγούδι της «Λογαριασμός»
Η Κατερίνα Λιόλιου πιο δυναμική από ποτέ.
Η Κατερίνα Λιόλιου πρωταγωνιστεί με τον «Λογαριασμό», τη νέα της σαρωτική επιτυχία που έγινε αμέσως no1 παντού και mega viral.
Κατερίνα Λιόλιου: Ο «Λογαριασμός» έφερε την πρωτιά
Ο «Λογαριασμός» της γνωστής τραγουδίστριας έγινε χρυσός με πάνω από 7 εκατομμύρια streaming points μέσα σε σχεδόν 15 ημέρες κυκλοφορίας, ενώ κατέκτησε το no1 στο Spotify Top50 και το no1 του Apple Music.
Ταυτόχρονα, βρίσκεται στο top10 των ραδιοφωνικών μεταδόσεων, είναι απόλυτο viral με πάνω από 7.000 video creations στο TikTok και «σαρώνει» το YouTube, όπου εκτοξεύτηκε στο no1 των trending videos σε λιγότερο από 24 ώρες και μετρά πάνω από 1 εκατομμύριο views σε μία εβδομάδα.
Το νέο video clip με τη Λιόλιου σε ένα διαφορετικό ρόλο
Το concept του music video κέρδισε αμέσως τις εντυπώσεις, καθώς η Κατερίνα Λιόλιου χαρίζει ακόμα μία πρωτότυπη και άκρως δημιουργική παραγωγή, αναδεικνύοντας την ένταση και το συναίσθημα των στίχων.
Το music video λειτουργεί ως μια σύγχρονη μορφή group therapy, όπου η μουσική και η κίνηση γίνονται τα εργαλεία για να μοιραστούμε βάρη, να αποσυμπιεστούμε και τελικά να προχωρήσουμε μαζί.
Σε μία εποχή που ο ατομισμός και η αποξένωση μοιάζουν να είναι η κυρίαρχη τάση, ο «Λογαριασμός» τονίζει ότι οι δυσκολίες και τα βάρη γίνονται ελαφρύτερα όταν τα μοιραζόμαστε.
Ο «Λογαριασμός», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum, είναι σε μουσική του Γιάννη Φακίνου και στίχους της Εβίτας Καραγιώργου. Τη σκηνοθεσία του video έκανε ο Steven Airth και την κινησιολογία ο Tasos Xiarcho.
