Κατερίνα Λιόλιου: Έτοιμη να γίνει μητέρα; Τι απαντά

Η Κατερίνα Λιόλιου βρέθηκε προσκεκλημένη στην εκπομπή του Θέμη Γεωργαντά «After Dark» και μεταξύ άλλων μίλησε για την προσωπική ζωή της και τα μελλοντικά σχέδια της.

Η τραγουδίστρια τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε σχέση με τον Χάρη Παπατζανή.

Κατερίνα Λιόλιου: Τι αποκαλύπτει για την προσωπική ζωή της και το ενδεχόμενο μητρότητας

«Αυτό το κομμάτι της ζωής μου δεν το αναλύω πολύ αλλά δεν το κρύβω κιόλας. Είμαι σε μια πάρα πολύ ωραία φάση της ζωής μου. Προσωπικά δεν θεωρώ σωστό να κρύβεις τον άνθρωπο σου και μάλιστα, τώρα, τον άνθρωπο που είμαστε μαζί τρία χρόνια!

Εντάξει, είμαστε μαζί τρία χρόνια. Είμαστε μαζί και στην προσωπική ζωή και έχω την τύχη να συνεργαζόμαστε. Είναι ένας άνθρωπος που αποτελεί έμπνευση για μένα και έχει αποτελέσει και μέντορας μου τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, βέβαια. Κάνουμε μαζί brainstorming, σχεδιάζουμε πράγματα για το μέλλον για το project, οπότε αισθάνομαι αρκετά τυχερή».

Όσον αφορά στο κομμάτι της μητρότητας, επισήμανε στη συνέχεια: «Δεν είναι κάτι που έχω αποκλείσει και είναι κάτι που ξέρω ότι όταν το αισθανθώ μέσα μου θα το κάνω. Προς το παρόν δεν έχω νιώσει την απίστευτη ανάγκη να το κάνω αυτό».

Οι δυσκολίες στην καλλιτεχνική διαδρομή της

«Έχω πολλή υπομονή μέσα μου και κάποιες φορές κάποια πράγματα που μπορεί να περνάω, δεν τα δείχνω.

Υπήρξε μια περίοδος που είχα απογοητευτεί, γιατί είχα περάσει από διάφορα σχήματα στα οποία άνοιγα το πρόγραμμα. Είχα κάνει και κάποιες προσπάθειες δισκογραφικά, χωρίς να αποφέρουν καρπούς.