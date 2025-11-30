Κατερίνα Λιόλιου: Έτοιμη να γίνει μητέρα; Τι απαντά
Η Κατερίνα Λιόλιου σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση.
- «Η Ουκρανία πρέπει να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ» - Τι εκτιμά ο Φαμπρίς Ποτιέ για τον πόλεμο
- Οι δύο νέοι τομείς στους οποίους η Κίνα ετοιμάζεται να κυριαρχήσει
- Λύθηκε το μυστήριο του ναού της Αφροδίτης: Πως το 2.000 ετών κτίριο άντεξε τη δοκιμασία του χρόνου
- Στις κάλπες σήμερα και αύριο οι δικηγόροι της χώρας – 8 οι υποψήφιοι για τον ΔΣΑ
Η Κατερίνα Λιόλιου βρέθηκε προσκεκλημένη στην εκπομπή του Θέμη Γεωργαντά «After Dark» και μεταξύ άλλων μίλησε για την προσωπική ζωή της και τα μελλοντικά σχέδια της.
Η τραγουδίστρια τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε σχέση με τον Χάρη Παπατζανή.
Κατερίνα Λιόλιου: Τι αποκαλύπτει για την προσωπική ζωή της και το ενδεχόμενο μητρότητας
«Αυτό το κομμάτι της ζωής μου δεν το αναλύω πολύ αλλά δεν το κρύβω κιόλας. Είμαι σε μια πάρα πολύ ωραία φάση της ζωής μου. Προσωπικά δεν θεωρώ σωστό να κρύβεις τον άνθρωπο σου και μάλιστα, τώρα, τον άνθρωπο που είμαστε μαζί τρία χρόνια!
Εντάξει, είμαστε μαζί τρία χρόνια. Είμαστε μαζί και στην προσωπική ζωή και έχω την τύχη να συνεργαζόμαστε. Είναι ένας άνθρωπος που αποτελεί έμπνευση για μένα και έχει αποτελέσει και μέντορας μου τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, βέβαια. Κάνουμε μαζί brainstorming, σχεδιάζουμε πράγματα για το μέλλον για το project, οπότε αισθάνομαι αρκετά τυχερή».
Όσον αφορά στο κομμάτι της μητρότητας, επισήμανε στη συνέχεια: «Δεν είναι κάτι που έχω αποκλείσει και είναι κάτι που ξέρω ότι όταν το αισθανθώ μέσα μου θα το κάνω. Προς το παρόν δεν έχω νιώσει την απίστευτη ανάγκη να το κάνω αυτό».
Οι δυσκολίες στην καλλιτεχνική διαδρομή της
«Έχω πολλή υπομονή μέσα μου και κάποιες φορές κάποια πράγματα που μπορεί να περνάω, δεν τα δείχνω.
Υπήρξε μια περίοδος που είχα απογοητευτεί, γιατί είχα περάσει από διάφορα σχήματα στα οποία άνοιγα το πρόγραμμα. Είχα κάνει και κάποιες προσπάθειες δισκογραφικά, χωρίς να αποφέρουν καρπούς.
- Στιβ Γουίτκοφ, ο «άνθρωπος του διπλωματικού παρασκηνίου» της εποχής Τραμπ 2.0
- Πέρασαν 12 χρόνια – Η ανάρτηση που δείχνει ότι ο Βιν Ντίζελ δεν ξεχνά τον «αδερφό» του Πολ Γουόκερ
- Θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη – Ταξί συγκρούστηκε με μηχανή
- Ο Καρέτσας στο «μπλοκάκι» των μεγάλων κλαμπ της Ευρώπης – «Παρέλαση» σκάουτερ στο ματς της Γκενκ (pic)
- Πάπας Λέων: Στο Φανάρι για τη θρονική εορτή της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης
- «Να τα πούμε;» – Ρομπότ σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς, κάνουν πρόβες για τα κάλαντα
- Η Φλαμένγκο σήκωσε το Κόπα Λιμπερταδόρες κόντρα στην Παλμέιρας (vid, pic)
- «Η κυβέρνηση κάνει περιορισμένη επιδοματική πολιτική» – Τι λέει η αντιπολίτευση για το επίδομα ενοικίου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις