ΠΑΕ Ολυμπιακός και Βαγγέλης Μαρινάκης στο πλευρό όσων έχουν ανάγκη με «Δέματα Αγάπης»

Το κοινωνικό της πρόσωπο έδειξε για πολλοστή φορά η ΠΑΕ Ολυμπιακός, αφού όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι «ερυθρόλευκοι» στήριξαν έμπρακτα την κοινωνία του Πειραιά -και όχι μόνο.

Με πρωτοβουλία του Βαγγέλη Μαρινάκη, οι «ερυθρόλευκοι» στάθηκαν στο πλευρό της Μητρόπολης Πειραιά και των συνανθρώπων που δοκιμάζονται τις ημέρες των γιορτών, προσφέροντας «Δέματα Αγάπης», δηλαδή τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης.

Πρόκειται για μια δράση με βαθύ ανθρώπινο αποτύπωμα, που υπενθυμίζει πως η αλληλεγγύη και η προσφορά δεν γνωρίζουν σύνορα, ούτε περιορίζονται εντός των αγωνιστικών γραμμών. Ο Ολυμπιακός, πιστός στις αξίες και την ιστορία του, συνεχίζει να στηρίζει το κοινωνικό σύνολο, μετατρέποντας τη δύναμη του συλλόγου σε πράξη αγάπης και συμπαράστασης. Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: κανείς δεν είναι μόνος. Και όταν η κοινωνία δοκιμάζεται, η ενότητα, η φροντίδα και η ανθρωπιά μπορούν να γίνουν η μεγαλύτερη νίκη όλων μας.

Ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, ο Μητροπολίτης Πειραιά, Σεβασμιώτατος κ.Σεραφείμ και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Γηπέδου «Γ. Καραϊσκάκης», Βασίλης Βασιλειάδης, αλλά και αντιπροσωπεία της ομάδας του Ολυμπιακού, παρευρέθηκαν την Τρίτη στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου προκειμένου να προσφέρουν Γεύματα Αγάπης.

«Μεγάλη ευγνωμοσύνη στον Βαγγέλη Μαρινάκη που πάντοτε αφειδώλευτα προσφέρει»

Ο Μητροπολίτης Πειραιά, Σεβασμιώτατος κ. Σεραφείμ μίλησε στην εκπομπή Buongiorno του MEGA για την σημασία της προσφοράς αυτές τις μέρες.

«Ασφαλώς και είναι η πλέον απτή απόδειξη ότι θα γιορτάσουμε αληθινά Χριστούγεννα, αυτή η έκφραση στοργής σε κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη. Με τον δήμαρχο Πειραιά και τον διευθύνοντα σύμβουλο του γηπέδου Καραϊσκάκη είμαστε εδώ για να δείξουμε ότι είμαστε συντονισμένοι, όπως οι χορδές σε μία κιθάρα. Και ψάλλομε όλοι μαζί τον εναρμόνιο ύμνο της αγάπης για κάθε άνθρωπο που το έχει ανάγκη, κάθε χρόνο», είπε αρχικά και συμπλήρωσε: «Μεγάλη ευγνωμοσύνη στον πρόεδρο, κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος παντοτε αφειδώλευτα προσφέρει, καθώς και στον πειραϊκό λαό. Αλλά και σε όλους τους ευεργέςτεςκαι συμπαραστάτες στο έργο αυτό. Ευχόμαστε σε όλους να έχουν αληθινά Χριστούγεννα».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του γηπέδου «Γ. Καραϊσκάκης», Βασίλης Βασιλειάδης, ανέφερε: «Σας στέλνω τις επιταγές για τον μισθό του Δεκεμβρίου, των πέντε ιεροδιακόνων της Ιεράς Μητρόπολης Πειραιά, επιπλέον των χρημάτων που σας έστειλε χθες στον Ραδιομαραθώνιο ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης (σ.σ. το ποσό των 50.000 ευρώ). Ο Ολυμπιακός και ο πρόεδρός μας, κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης, θα είναι πάντα στο πλευρό της Ιεράς Μητρόπολης Πειραιώς».

«Θα το λέμε και θα το επαναλαμβάνουμε: ο Πειραιάς σημαίνει Ολυμπιακός και ο Ολυμπιακός σημαίνει Πειραιάς, θα το λέμε πάντοτε. Ευχαριστούμε και το MEGA», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά ο κ. Σεβασμιώτατος κ. Σεραφείμ.

Τέλος, ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, τόνισε τα εξής: «Σήμερα θα έλεγα ότι είναι «ισχυρή συμμαχία εν δράσει». Άλλη μία πρωτοβουλία, άλλη μια δράση της ισχυρής συμμαχίας που έχει χτιστεί τα τελευταία χρόνια στον δήμο Πειραιά με μπροστάρη τον Μητροπολίτη μας, την δημοτική αρχή, τον Ολυμπιακό μας, σημαντικούς συλλόγους και φορείς της πόλης. Παραμερίζοντας όποιες άλλες διαφορές είμαστε κοντά σε κάθε Πειραιώτη ώστε κανείς να μην είναι μόνος. Τα Χριστούγεννα γίνεται πιο έντονο λόγω των γιορτών. Είμαστε στον Άγιο Νικόλα, θα μοιραστούν περίπου σήμερα 5.000 δέματα σε όλες τις ενορίες».