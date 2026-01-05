newspaper
Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
05.01.2026 | 11:21
Ακυρώνονται ακτοπλοϊκά δρομολόγια στο Ιόνιο λόγω κακοκαιρίας
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πρωθυπουργός Γροιλανδίας σε Τραμπ: Φτάνει πια, όχι άλλες φαντασιώσεις προσάρτησης
Κόσμος 05 Ιανουαρίου 2026 | 11:40

Πρωθυπουργός Γροιλανδίας σε Τραμπ: Φτάνει πια, όχι άλλες φαντασιώσεις προσάρτησης

Η αγανακτισμένη απάντηση του πρωθυπουργού της Γροιλανδίας στις επαναλαμβανόμενες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ορμονικές διαταραχές: Τα σημάδια που μας τις δείχνουν

Ορμονικές διαταραχές: Τα σημάδια που μας τις δείχνουν

Spotlight

«Φτάνει πια!», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς Φρέντερικ Νίλσεν την περασμένη νύκτα απαντώντας στις επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για το νησί της Δανίας όπου θέλει να αναρτήσει την αμερικανική σημαία.

«Οχι άλλη πίεση. Οχι άλλα υπονοούμενα. Οχι άλλες φαντασιώσεις προσάρτησης. Είμαστε ανοικτοί στον διάλογο. Είμαστε ανοικτοί στις συνομιλίες. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει μέσω των κατάλληλων διαύλων και με σεβασμό του διεθνούς δικαίου», έγραψε στο Facebook ο επικεφαλής της κυβέρνησης της Γροιλανδίας.

«Για πολλά χρόνια θεωρούσαμε τις ΗΠΑ στενό και πιστό φίλο. Σε δύσκολες καταστάσεις στεκόμασταν ο ένας δίπλα στον άλλο. Έχουμε αναλάβει κοινή ευθύνη για την άμυνα του Βόρειου Ατλαντικού και, ιδιαίτερα, της Βόρειας Αμερικής. Έτσι είναι οι φίλοι.

Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο, ο τρόπος με τον οποίο οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν επανειλημμένα τον λόγο τους είναι απολύτως απαράδεκτος», ανέφερε. «Απειλές, πιέσεις και δηλώσεις περί κατάληψης δεν πρέπει να έχουν θέση ανάμεσα σε φίλους. Δεν είναι αποδεκτό να μιλά κανείς έτσι σε έναν λαό που έχει διαχρονικά δείξει υπευθυνότητα, αξιοπιστία και φιλία», συμπλήρωσε.

Οι απειλές Τραμπ για τη Γροιλανδία

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, επανέλαβε για πολλοστή φορά τη θέση του κατά την οποία η Γροιλανδία «πρέπει» να γίνει μέρος των ΗΠΑ για την «ασφάλειά» τους.

Ώρες μετά την έκκληση της πρωθυπουργού της Δανίας η Ουάσιγκτον να σταματήσει τις απειλές για την περιοχή αυτή, ο Τραμπ δήλωσε: «Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία. Αυτή τη στιγμή είναι στρατηγικής σημασίας. Η Γροιλανδία είναι γεμάτη με ρωσικά και κινεζικά πλοία. Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία από άποψη εθνικής ασφάλειας, και η Δανία δεν θα είναι σε θέση να την κρατήσει».

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος έχει «στοχοποιήσει» από την πρώτη ημέρα που επανήλθε στον Λευκό Οίκο για τη δεύτερη θητεία του, τόσο τη Γροιλανδία, όσο και τον Παναμά, ως «κλειδιά» για το σχέδιό του. Το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου είναι να καταλάβει ή να ελέγξει όλα τα στρατηγικά ενεργειακά σημεία στον πλανήτη, προς όφελος των ΗΠΑ και μόνο αυτών.

Ο Τραμπ θεωρεί τη Γροιλανδία, εκτός από μία σημαντική πλουτοπαραγωγική περιοχή, κομβικό γεωστρατηγικό σημείο, το οποίο θα προσφέρει σαφές πλεονέκτημα στις ΗΠΑ έναντι τόσο της Ρωσίας, η οποία ενεργοποιείται έντονα στη γενικότερη περιοχή της Αρκτικής, όσο και απέναντι στην Κίνα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πετρέλαιο
Βενεζουέλα: Πώς θα κινηθούν οι τιμές του αργού πετρελαίου;

Βενεζουέλα: Πώς θα κινηθούν οι τιμές του αργού πετρελαίου;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ορμονικές διαταραχές: Τα σημάδια που μας τις δείχνουν

Ορμονικές διαταραχές: Τα σημάδια που μας τις δείχνουν

Μεταφορές
Αεροδρόμια: Κατεπείγουσα εισαγγελική παρέμβαση για το μπλακ άουτ

Αεροδρόμια: Κατεπείγουσα εισαγγελική παρέμβαση για το μπλακ άουτ

inWellness
inTown
Stream newspaper
Τραμπ: Σε πήλινα πόδια στέκει το σχέδιο για τη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας – Τα εμπόδια και τα ρίσκα
Αυταπάτες 05.01.26

Σε πήλινα πόδια στέκει το σχέδιο Τραμπ για τη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας - Τα εμπόδια και τα ρίσκα

Οι ΗΠΑ κινδυνεύουν να πέσουν ξανά σε μια από τις συνηθισμένες παγίδες της σύγχρονης εξωτερικής πολιτικής τους - Τα σχέδια τους φαίνονται σωστά επί χάρτου, τα διαψεύδει η επαφή με την πραγματικότητα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μαδούρο: Πρώτη εμφάνιση σήμερα μετά την απαγωγή του στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης —
Κόσμος 05.01.26

Σήμερα η πρώτη εμφάνιση Μαδούρο μετά την απαγωγή του - Θα παρουσιαστεί στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης

Ο Νικολάς Μαδούρο και προσφάτως η σύζυγός του κατηγορούνται από δικαστικές αρχές των ΗΠΑ για διακίνηση ναρκωτικών - Ποια θα είναι η αντίδραση του πρόεδρου της Βενεζουέλας στη δίκη παρωδία

Σύνταξη
Κίνα: Το Πεκίνο δεν αποδέχεται οποιαδήποτε χώρα να αναλάβει ρόλο «παγκόσμιου δικαστή» – «Καρφί» για ΗΠΑ
Δηλώσεις ΥΠΕΞ 05.01.26

Το Πεκίνο δεν αποδέχεται οποιαδήποτε χώρα να αναλάβει ρόλο «παγκόσμιου δικαστή» - «Καρφί» για ΗΠΑ

Η Κίνα έχει ζητήσει την απελευθέρωση του Νικολάς Μαδούρο - Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών, Ουάνγκ Γι, πάντως, στις δηλώσεις του δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στις ΗΠΑ

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Διαδήλωση με αίτημα την απελευθέρωση του προέδρου Μαδούρο από τις ΗΠΑ
Κόσμος 05.01.26

Βενεζουέλα: Διαδήλωση με αίτημα την απελευθέρωση του προέδρου Μαδούρο από τις ΗΠΑ

«Αφήστε ελεύθερο τον πρόεδρό μας», «η αυτοκρατορία τον απήγαγε», «θέλουμε να επιστρέψουν», «η Βενεζουέλα δεν είναι αποικία κανενός»: αυτά και άλλα συνθήματα ακούστηκαν στη χθεσινή συγκέντρωση

Σύνταξη
Τα 5 αγκάθια για να κλέψει ο Τραμπ το πετρέλαιο της Βενεζουέλας
Ανεφάρμοστο σχέδιο; 05.01.26

Τα 5 αγκάθια για να κλέψει ο Τραμπ το πετρέλαιο της Βενεζουέλας

Μπορεί η απαγωγή του Μαδούρο από τον Τραμπ να ήταν «εντυπωσιακή» και «ταχεία». Η οικονομική ανταμοιβή από αυτήν -να αξιοποιηθεί το πετρέλαιο- δεν θα είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο

Σύνταξη
Άνοιξε η όρεξη του Τραμπ μετά τη Βενεζουέλα: Απειλεί Κολομβία, Γροιλανδία – « Η Κούβα είναι έτοιμη να πέσει»
Κόσμος 05.01.26

Άνοιξε η όρεξη του Τραμπ μετά τη Βενεζουέλα: Απειλεί Κολομβία, Γροιλανδία – « Η Κούβα είναι έτοιμη να πέσει»

Απειλές για επεμβάσεις των ΗΠΑ σε κυρίαρχα κράτη της Λατινικής και Κεντρικής Αμερικής και αλλού, εκτόξευσε ο Τραμπ μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα και την αιχμαλωσία του προέδρου της χώρας, Μαδούρο

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η προσωρινή πρόεδρος δημιούργησε επιτροπή για την απελευθέρωση του Νικολάς Μαδούρο
Κόσμος 05.01.26

Βενεζουέλα: Η προσωρινή πρόεδρος δημιούργησε επιτροπή για την απελευθέρωση του Νικολάς Μαδούρο

Η Ντέλσι Ροντρίγκες, ονομάστηκε προσωρινή πρόεδρος από το ανώτατο δικαστήριο στη Βενεζουέλα το βράδυ του Σαββάτου, μετά την απαγωγή του κ. Μαδούρο, από τον αμερικανικό στρατό

Σύνταξη
Πώς εξηγείται η εμμονή του Τραμπ με τη Βενεζουέλα: Προφητικό άρθρο για την επίθεση των ΗΠΑ στο Καράκας
Κόσμος 05.01.26

Πώς εξηγείται η εμμονή του Τραμπ με τη Βενεζουέλα: Προφητικό άρθρο για την επίθεση των ΗΠΑ στο Καράκας

Η στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα είχε προαναγγελθεί εδώ και μήνες. Όμως αν θέλουμε να την κατανοήσουμε πιο καθαρά, πρέπει να πάμε 200 χρόνια πίσω - στο Δόγμα Μονρόε.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Micro-retirement: η νέα ταξιδιωτική τάση της Gen Z που απαντά στην επαγγελματική εξουθένωση
Προορισμοί και προϋποθέσεις 05.01.26

Micro-retirement, η νέα ταξιδιωτική τάση της Gen Z που απαντά στην επαγγελματική εξουθένωση

Πώς οι νέοι της Gen Z ξαναγράφουν το ταξίδι και επαναπροσδιορίζουν τα όρια μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής - Από τη Λισαβόνα στην Τασκένδη, η ποιοτική ζωή χαμηλού κόστους φαντάζει εφικτή

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ουκρανία: 2 άμαχοι νεκροί σε πλήγματα της Ρωσίας στο Κίεβο και την περιφέρεια της ουκρανικής πρωτεύουσας
Κίεβο 05.01.26

2 άμαχοι νεκροί σε ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στη διάρκεια ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο και την περιφέρεια της ουκρανικής πρωτεύουσας, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιδρομές σε σχεδόν όλη την Ουκρανία.

Σύνταξη
Τραμπ: Δεν χρειάζεται επέμβαση στην Κούβα γιατί μοιάζει έτοιμη να πέσει
Ενδεχόμενο επέμβασης 05.01.26

Η Κούβα μοιάζει έτοιμη να πέσει, λέει ο Τραμπ

Ο Τραμπ δηλώνει ότι η Κούβα μοιάζει έτοιμη να πέσει και γι' αυτό δεν θα χρειαστεί να επέμβουν οι ΗΠΑ, επισημαίνοντας ότι κατά την επιχείρηση για την απαγωγή του Μαδούρο σκοτώθηκαν πολλοί Κουβανοί.

Σύνταξη
Ο Τραμπ απειλεί να διατάξει στρατιωτική επιχείρηση στην Κολομβία – Ο Πέτρο καταγγέλλει την απαγωγή Μαδούρο
Στρατιωτική δράση 05.01.26

Απειλεί την Κολομβία τώρα ο Τραμπ ενώ ο Πέτρο καταγγέλλει την απαγωγή Μαδούρο

«Χωρίς καμία νομική βάση» η απαγωγή Μαδούρο από τις ΗΠΑ, καταγγέλλει ο Πέτρο, τον οποίο ο Τραμπ χαρακτηρίζει «άρρωστο τύπο» και απειλεί με στρατιωτική δράση εναντίον του.

Σύνταξη
Ρωσία: Ουκρανική επίθεση με drones σε βιομηχανική ζώνη στην πόλη Γέλετς
Περιφέρεια Λίπετσκ 05.01.26

Ουκρανικά drones πλήττουν βιομηχανική ζώνη στη Ρωσία

Βιομηχανική ζώνη στη Ρωσία έπληξαν οι ουκρανικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά σε εργοστάσιο που παράγει εξαρτήματα για ρωσικούς πυραύλους και drones, σύμφωνα με ουκρανικά ΜΜΕ.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: «Σημαντικό βήμα» αλλά «όχι επαρκές» η αιχμαλώτιση Μαδούρο από τις ΗΠΑ, για τον δεξιό Ουρούτια
Δηλώνει πρόεδρος 05.01.26

Δεν είναι «επαρκές» βήμα η αιχμαλώτιση Μαδούρο, για τον δεξιό Ουρούτια

Πρόεδρος της Βενεζουέλας και αρχηγός του στρατού της δηλώνει ο δεξιός αντιπολιτευόμενος Ουρούτια, ο οποίος κρίνει πως η αιχμαλώτιση του Μαδούρο από τις ΗΠΑ δεν αποτελεί «επαρκές» βήμα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λατρεία Ντουπλάντις για Καραλή!
Άλμα επί κοντώ 05.01.26

Λατρεία Ντουπλάντις για Καραλή!

Ο Σουηδός ρέκορντμαν, Αρμάντ Ντουπλάντις αποθέωσε τον Μανόλο σε συνέντευξή του στην Ιταλία ενώ έθεσε στόχο τα 6.40!

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τραμπ: Σε πήλινα πόδια στέκει το σχέδιο για τη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας – Τα εμπόδια και τα ρίσκα
Αυταπάτες 05.01.26

Σε πήλινα πόδια στέκει το σχέδιο Τραμπ για τη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας - Τα εμπόδια και τα ρίσκα

Οι ΗΠΑ κινδυνεύουν να πέσουν ξανά σε μια από τις συνηθισμένες παγίδες της σύγχρονης εξωτερικής πολιτικής τους - Τα σχέδια τους φαίνονται σωστά επί χάρτου, τα διαψεύδει η επαφή με την πραγματικότητα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Σημίτης: «Τιμάμε την παρακαταθήκη του» – Το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ για τον ένα χρόνο από τον θάνατό του
Πολιτική Γραμματεία 05.01.26

«Τιμάμε την παρακαταθήκη του» - Το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του Κώστα Σημίτη

«Ο Κώστας Σημίτης ήταν σταθερά προσηλωμένος στο όραμα μιας δίκαιης κοινωνίας χωρίς ανισότητες, μιας ισχυρής πατρίδας στον πυρήνα της Ευρώπης», αναφέρει μεταξύ άλλων το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Critics Choice Awards: To «One Battle After Another» στην κορυφή, η «Bugonia» στο «αθόρυβο»
Βαρόμετρο 05.01.26

Critics Choice Awards: To «One Battle After Another» στην κορυφή, η «Bugonia» στο «αθόρυβο»

Η ταινία «One Battle After Another» ανακηρύχθηκε καλύτερη ταινία την Κυριακή το βράδυ. Άλλοι μεγάλοι νικητές των Critics Choice Awards ήταν οι ταινίες και οι σειρές «Sinners», «KPop Demon Hunters», «The Studio», «Adolescence» και «Jimmy Kimmel Live!».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βενεζουέλα: Πυρά της αντιπολίτευσης για τη δήλωση Μητσοτάκη – «Επικίνδυνη ατραπός»
Πολιτική Γραμματεία 05.01.26

Πυρά της αντιπολίτευσης για τη δήλωση Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα - «Επικίνδυνη ατραπός»

Η φράση του πρωθυπουργού «δεν είναι ώρα να συζητήσουμε για τη νομιμότητα» αναφορικά με την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα έχει σηκώσει θύελλα αντιδράσεων

Σύνταξη
Μαδούρο: Πρώτη εμφάνιση σήμερα μετά την απαγωγή του στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης —
Κόσμος 05.01.26

Σήμερα η πρώτη εμφάνιση Μαδούρο μετά την απαγωγή του - Θα παρουσιαστεί στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης

Ο Νικολάς Μαδούρο και προσφάτως η σύζυγός του κατηγορούνται από δικαστικές αρχές των ΗΠΑ για διακίνηση ναρκωτικών - Ποια θα είναι η αντίδραση του πρόεδρου της Βενεζουέλας στη δίκη παρωδία

Σύνταξη
Το Marty Supreme «χάρισε» στον Τιμοτέ Σαλαμέ το πρώτο του μεγάλο βραβείο – Η αφιέρωση και το φιλί στην Κάιλι Τζένερ
Το σήκωσε 05.01.26

Το Marty Supreme «χάρισε» στον Τιμοτέ Σαλαμέ το πρώτο του μεγάλο βραβείο – Η αφιέρωση και το φιλί στην Κάιλι Τζένερ

Ο 30χρονος ηθοποιός Τιμοτέ Σαλαμέ ήταν ο μεγάλος νικητής στα Critics Choice Awards, κερδίζοντας το βραβείο Α' Ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στο Marty Supreme, απέναντι σε μεγάλα ονόματα της 7ης Τέχνης.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ανυποχώρητοι οι αγρότες ετοιμάζονται για τον 48ωρο αποκλεισμό – Νέο αφήγημα και σχέδια για πρόστιμα από το Μαξίμου
Agro-in 05.01.26

Ανυποχώρητοι οι αγρότες ετοιμάζονται για τον 48ωρο αποκλεισμό – Νέο αφήγημα και σχέδια για πρόστιμα από το Μαξίμου

Ανυποχώρητοι οι αγρότες ετοιμάζονται για τον καθολικό αποκλεισμό εθνικών οδών, παραδρόμων και τελωνείων σε όλη την Ελλάδα, ενώ αύριο θα προχωρήσουν σε άνοιγμα των διοδίων - Θορυβημένοι στο Μαξίμου, προκρίνουν την τακτική «(λίγο)καρότο και (πολύ) μαστίγιο» - Το νέο αφήγημα της κυβέρνησης πρόβαλε ήδη ο Χατζηδάκης

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Κίνα: Το Πεκίνο δεν αποδέχεται οποιαδήποτε χώρα να αναλάβει ρόλο «παγκόσμιου δικαστή» – «Καρφί» για ΗΠΑ
Δηλώσεις ΥΠΕΞ 05.01.26

Το Πεκίνο δεν αποδέχεται οποιαδήποτε χώρα να αναλάβει ρόλο «παγκόσμιου δικαστή» - «Καρφί» για ΗΠΑ

Η Κίνα έχει ζητήσει την απελευθέρωση του Νικολάς Μαδούρο - Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών, Ουάνγκ Γι, πάντως, στις δηλώσεις του δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στις ΗΠΑ

Σύνταξη
Η παρουσία Ανδρουλάκη στο Φανάρι και η νέα κόντρα με το Μαξίμου για την εξωτερική πολιτική
Πολιτική Γραμματεία 05.01.26

Η παρουσία Ανδρουλάκη στο Φανάρι και η νέα κόντρα με το Μαξίμου για την εξωτερική πολιτική

Στο Φανάρι μεταβαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης ενόψει των Θεοφανίων, λίγες ώρες μετά την κλιμάκωση της αντιπαράθεσης ΠΑΣΟΚ – Μαξίμου για την εξωτερική πολιτική, με αιχμή τη δήλωση Μητσοτάκη για τα γεγονότα στη Βενεζουέλα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Greek Government Hardens Line on Farmer Road Blockades
English edition 05.01.26

Greek Government Hardens Line on Farmer Road Blockades

As farmers threaten nationwide highway closures, the government weighs new concessions alongside fines and administrative penalties, signaling that patience with prolonged blockades is running out

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο