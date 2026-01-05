Πρωθυπουργός Γροιλανδίας σε Τραμπ: Φτάνει πια, όχι άλλες φαντασιώσεις προσάρτησης

«Φτάνει πια!», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς Φρέντερικ Νίλσεν την περασμένη νύκτα απαντώντας στις επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για το νησί της Δανίας όπου θέλει να αναρτήσει την αμερικανική σημαία.

«Οχι άλλη πίεση. Οχι άλλα υπονοούμενα. Οχι άλλες φαντασιώσεις προσάρτησης. Είμαστε ανοικτοί στον διάλογο. Είμαστε ανοικτοί στις συνομιλίες. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει μέσω των κατάλληλων διαύλων και με σεβασμό του διεθνούς δικαίου», έγραψε στο Facebook ο επικεφαλής της κυβέρνησης της Γροιλανδίας.

«Για πολλά χρόνια θεωρούσαμε τις ΗΠΑ στενό και πιστό φίλο. Σε δύσκολες καταστάσεις στεκόμασταν ο ένας δίπλα στον άλλο. Έχουμε αναλάβει κοινή ευθύνη για την άμυνα του Βόρειου Ατλαντικού και, ιδιαίτερα, της Βόρειας Αμερικής. Έτσι είναι οι φίλοι.

Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο, ο τρόπος με τον οποίο οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν επανειλημμένα τον λόγο τους είναι απολύτως απαράδεκτος», ανέφερε. «Απειλές, πιέσεις και δηλώσεις περί κατάληψης δεν πρέπει να έχουν θέση ανάμεσα σε φίλους. Δεν είναι αποδεκτό να μιλά κανείς έτσι σε έναν λαό που έχει διαχρονικά δείξει υπευθυνότητα, αξιοπιστία και φιλία», συμπλήρωσε.

Οι απειλές Τραμπ για τη Γροιλανδία

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, επανέλαβε για πολλοστή φορά τη θέση του κατά την οποία η Γροιλανδία «πρέπει» να γίνει μέρος των ΗΠΑ για την «ασφάλειά» τους.

Ώρες μετά την έκκληση της πρωθυπουργού της Δανίας η Ουάσιγκτον να σταματήσει τις απειλές για την περιοχή αυτή, ο Τραμπ δήλωσε: «Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία. Αυτή τη στιγμή είναι στρατηγικής σημασίας. Η Γροιλανδία είναι γεμάτη με ρωσικά και κινεζικά πλοία. Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία από άποψη εθνικής ασφάλειας, και η Δανία δεν θα είναι σε θέση να την κρατήσει».

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος έχει «στοχοποιήσει» από την πρώτη ημέρα που επανήλθε στον Λευκό Οίκο για τη δεύτερη θητεία του, τόσο τη Γροιλανδία, όσο και τον Παναμά, ως «κλειδιά» για το σχέδιό του. Το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου είναι να καταλάβει ή να ελέγξει όλα τα στρατηγικά ενεργειακά σημεία στον πλανήτη, προς όφελος των ΗΠΑ και μόνο αυτών.

Ο Τραμπ θεωρεί τη Γροιλανδία, εκτός από μία σημαντική πλουτοπαραγωγική περιοχή, κομβικό γεωστρατηγικό σημείο, το οποίο θα προσφέρει σαφές πλεονέκτημα στις ΗΠΑ έναντι τόσο της Ρωσίας, η οποία ενεργοποιείται έντονα στη γενικότερη περιοχή της Αρκτικής, όσο και απέναντι στην Κίνα.