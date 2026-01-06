newspaper
Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026
Ψεύτικες εικόνες του Μαδούρο γίνονται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Κόσμος 06 Ιανουαρίου 2026 | 22:42

Ψεύτικες εικόνες του Μαδούρο γίνονται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η έλλειψη επαληθευμένων πληροφοριών και προηγμένων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης καθιστά δύσκολο να διαχωριστεί η πραγματικότητα από τη φαντασία σχετικά με την αρπαγή του Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ

Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για «μεγάλης κλίμακας επίθεση» κατά της Βενεζουέλας το πρωί του Σαββάτου, ψευδείς και παραπλανητικές εικόνες που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη άρχισαν να πλημμυρίζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις οποίες κυριαρχούσαν ψεύτικες φωτογραφίες του Νικολάς Μαδούρο να συνοδεύεται από πράκτορες των αμερικανικών αρχών κατά την αποβίβασή του από αεροπλάνο, εικόνες από ενθουσιασμένους Βενεζουελάνους να ξεχύνονται στους δρόμους του Καράκας και βίντεο με πυραύλους να πέφτουν πάνω στην πόλη – όλα ψεύτικα.

Το πλαστό περιεχόμενο αναμειγνύονταν με πραγματικά βίντεο και φωτογραφίες αμερικανικών αεροσκαφών που πετούσαν πάνω από την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας και εκρήξεις που φωτίζονταν στον σκοτεινό ουρανό. Η έλλειψη επαληθευμένων πληροφοριών σχετικά με την επιδρομή, σε συνδυασμό με τις ραγδαία εξελισσόμενες δυνατότητες των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, κατέστησαν δύσκολη τη διάκριση μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας σχετικά με την εισβολή στο Καράκας.

Όταν ο Τραμπ δημοσίευσε μια επαληθευμένη φωτογραφία του Μαδούρο με δεμένα μάτια, χειροπέδες και ντυμένο με γκρι φόρμα πάνω στο πολεμικό πλοίο USS Iwo Jima, οι ψεύτικες εικόνες με τους πράκτορες της Αμερικανικής Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών (DEA) είχαν ήδη γίνει viral. Σύμφωνα με τον ιστότοπο επαλήθευσης γεγονότων NewsGuard, οι φωτογραφίες τεχνητής νοημοσύνης έχουν προβληθεί και μοιραστεί εκατομμύρια φορές στο X, το Instagram, το Facebook και το TikTok.

Ψεύτικες εικόνες και βίντεο έγιναν viral

Ο Βινς Λάγκο, δήμαρχος του Κόραλ Γκέιμπλς στη Φλόριντα, δημοσίευσε στο Instagram τη ψεύτικη φωτογραφία του Μαδούρο να συνοδεύεται από πράκτορες της DEA, αναφέροντας ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας «είναι ο ηγέτης μιας ναρκοτρομοκρατικής οργάνωσης που απειλεί τη χώρα μας». Η ανάρτηση του Λάγκο έλαβε περισσότερα από 1500 «μου αρέσει» και εξακολουθεί να είναι δημοσιευμένη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vince Lago (@mayorvincelago)

Η NewsGuard δημοσίευσε το απόγευμα της Δευτέρας μια έκθεση στην οποία εντοπίζει πέντε φωτογραφίες που έχουν παραποιηθεί και έχουν βγει από το πλαίσιό τους, καθώς και δύο βίντεο της στρατιωτικής επιχείρησης στη Βενεζουέλα. Μια φωτογραφία που έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη δείχνει έναν στρατιώτη να ποζάρει δίπλα στον Μαδούρο, ο οποίος φοράει μια μαύρη κουκούλα στο κεφάλι.

Ένα βίντεο που έχει βγει από το πλαίσιό του δείχνει ένα ελικόπτερο των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων να προσγειώνεται σε μια υποτιθέμενη στρατιωτική βάση της Βενεζουέλας – στην πραγματικότητα, το βίντεο αυτό τραβήχτηκε τον Ιούνιο στη στρατιωτική βάση Fort Bragg στη Βόρεια Καρολίνα. Η NewsGuard ανέφερε ότι οι επτά παραπλανητικές φωτογραφίες και βίντεο που εντόπισε έχουν συγκεντρώσει πλέον πάνω από 14 εκατομμύρια προβολές μόνο στο X.

Ακροδεξιοί συνωμοσιολόγοι αναπαράγουν fake news

Άλλα βίντεο από παλαιότερα γεγονότα κυκλοφορούν επίσης στο διαδίκτυο και παρουσιάζονται ως μέρος της αμερικανικής επέμβασης στην Βενεζουέλα. Η Laura Loomer, ακροδεξιά influencer και έμπιστη του Τραμπ, δημοσίευσε στο X ένα βίντεο με μια αφίσα του προέδρου της Βενεζουέλας, λέγοντας ότι «ο λαός της Βενεζουέλας σκίζει τις αφίσες του Μαδούρο». Σύμφωνα με το Wired, το βίντεο είναι από το 2024. Η Loomer έχει αφαιρέσει τη δημοσίευση.

Ένας άλλος δεξιός influencer και συνωμοσιολόγος, ο Alex Jones, δημοσίευσε στο X ένα βίντεο από αέρος με χιλιάδες ανθρώπους να πανηγυρίζουν στο Καράκας. «Εκατομμύρια Βενεζουελάνοι κατέκλυσαν τους δρόμους του Καράκας και άλλων μεγάλων πόλεων για να γιορτάσουν την ανατροπή του κομμουνιστή δικτάτορα Νικολάου Μαδούρο», έγραψε ο Jones. «Τώρα πρέπει να δούμε την ίδια ενέργεια και εδώ, στο HomeFront!».

Το βίντεο, το οποίο είναι ακόμα διαθέσιμο, έχει συγκεντρώσει πάνω από 2,2 εκατομμύρια προβολές. Σχόλια στην ανάρτηση από το Community Notes, το εργαλείο διαχειριστικής εποπτείας του X, αναφέρουν ότι το βίντεο είναι «τουλάχιστον 18 μηνών». Μια αντίστροφη αναζήτηση εικόνας του βίντεο δείχνει ότι το υλικό προέρχεται στην πραγματικότητα από μια διαδήλωση στο Καράκας μετά την αμφισβητούμενη νίκη του Μαδούρο στις προεδρικές εκλογές του Ιουλίου 2024.

Το Grok, το chatbot τεχνητής νοημοσύνης της πλατφόρμας, αμφισβητεί επίσης το χρονοδιάγραμμα του βίντεο του Jones, αναφέροντας: «Οι τρέχουσες πηγές δεν δείχνουν τέτοιες εορταστικές εκδηλώσεις στο Καράκας σήμερα, αλλά αντίθετα συγκεντρώσεις υπέρ του Μαδούρο».

Η Meta, η X και η TikTok δεν απάντησαν στα αιτήματα του βρετανικού The Guardian για σχόλια.

Tεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Έρχονται επενδύσεις – μαμούθ μισού τρισ. το 2026

Τεχνητή Νοημοσύνη: Έρχονται επενδύσεις – μαμούθ μισού τρισ. το 2026

