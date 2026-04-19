19.04.2026 | 10:28
Κρήτη: Ισχυρός σεισμός στο Λασίθι
Ποντάροντας στον πόλεμο στο Ιράν: Πάνω από 1 δισ. δολάρια σε στοιχήματα που έγιναν με… ύποπτα καλό timing
Κόσμος 19 Απριλίου 2026, 10:00

Ποντάροντας στον πόλεμο στο Ιράν: Πάνω από 1 δισ. δολάρια σε στοιχήματα που έγιναν με… ύποπτα καλό timing

Οι ύποπτες στοιχηματικές κινήσεις σχετικά με την αμερικανο-ισραηλινό πόλεμο στο Ιράν αποφέρουν τεράστια κέρδη και προκαλούν ανησυχίες στους νομοθέτες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τους τελευταίους μήνες, μια σειρά από ασυνήθιστα επίκαιρα χρηματοοικονομικά πονταρίσματα έχει στρέψει την προσοχή σε έναν ταχέως εξελισσόμενο και αμφιλεγόμενο τομέα των σύγχρονων αγορών: τις συναλλαγές που βασίζονται σε προβλέψεις για γεωπολιτικά γεγονότα.

Αυτό που κάποτε περιοριζόταν σε μεγάλο βαθμό στα αθλητικά στοιχήματα έχει μετατραπεί σε ένα εκτεταμένο οικοσύστημα όπου οι επενδυτές στοιχηματίζουν σε οτιδήποτε, από πολιτικές εξελίξεις έως στρατιωτικές συγκρούσεις.

Πλατφόρμες όπως η Polymarket και η Kalshi έχουν δώσει τη δυνατότητα στους χρήστες να κερδοσκοπούν πάνω σε πραγματικά γεγονότα με άνευ προηγουμένου ευκολία.

Αυτή η μεταβολή έχει προκαλέσει αυξανόμενη ανησυχία μεταξύ νομοθετών, ρυθμιστικών αρχών και ακαδημαϊκών εμπειρογνωμόνων, ιδίως μετά από μια σειρά συναλλαγών που φάνηκε να προβλέπουν — με ύποπτη ακρίβεια — το χρονοδιάγραμμα σημαντικών εξελίξεων στην πρόσφατη σύγκρουση των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν.

Η κλίμακα και η ακρίβεια αυτών των στοιχημάτων έχουν θέσει ένα ανησυχητικό ερώτημα, γράφει ο Guardian: ήταν απλώς τυχερές εικασίες ή αποδεικτικά στοιχεία για τη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών με σκοπό το κέρδος;

Τέλειο χρονοδιάγραμμα: Κέρδη από την πρόβλεψη πολέμου

Στις 27 Φεβρουαρίου, λίγες ώρες πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκινήσουν αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν, σημειώθηκε έντονη δραστηριότητα στο Polymarket.

Περίπου 150 λογαριασμοί στοιχημάτισαν προβλέποντας ότι οι επιδρομές θα γίνονταν την επόμενη μέρα. Σύμφωνα με ανάλυση, αυτά τα στοιχήματα ανήλθαν συνολικά σε περίπου 855.000 δολάρια, με 16 λογαριασμούς να κερδίζουν ο καθένας πάνω από 100.000 δολάρια.

Λίγο αργότερα, ένας ανώνυμος χρήστης που δραστηριοποιούνταν με το όνομα «Magamyman» φέρεται να κέρδισε πάνω από 553.000 δολάρια στοιχηματίζοντας ότι ο Αλί Χαμενεΐ θα απομακρυνόταν από την εξουσία — τοποθετώντας το στοίχημα λίγα μόλις λεπτά πριν δολοφονηθεί σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή.

Μια καταγγελία που υπέβαλε η Public Citizen στην Επιτροπή Εμπορίας Προθεσμιακών Συμβολαίων Εμπορευμάτων (CFTC) εντόπισε επίσης αρκετούς άλλους λογαριασμούς που ήταν ύποπτοι για εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών, οι οποίοι κέρδισαν συνολικά πάνω από 1,2 εκατομμύρια δολάρια.

Το μοτίβο επαναλήφθηκε ξανά στις 7 Απριλίου.

Δεκάδες λογαριασμοί έκαναν στοιχήματα προβλέποντας κατάπαυση του πυρός μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν λίγες ώρες πριν ο Ντόναλντ Τραμπ την ανακοινώσει δημοσίως.

Αυτοί οι επενδυτές φαινόταν να προβλέπουν όχι μόνο το αποτέλεσμα αλλά και τον ακριβή χρόνο της ανακοίνωσης.

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου και τεράστια στοιχήματα

Η δραστηριότητα δεν περιορίστηκε στις πλατφόρμες προβλέψεων.

Οι παραδοσιακές χρηματοπιστωτικές αγορές, ιδίως τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (συμφωνίες για αγορά ή πώληση ενός προϊόντος σε προκαθορισμένη τιμή σε συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία), παρουσίασαν επίσης ύποπτα μοτίβα συναλλαγών.

Στις 23 Μαρτίου, οι επενδυτές τοποθέτησαν περίπου 580 εκατομμύρια δολάρια σε στοιχήματα μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου, λίγα λεπτά πριν ο Τραμπ ανακοινώσει «παραγωγικές» συνομιλίες με το Ιράν.

Η δήλωσή του προκάλεσε απότομη πτώση στις τιμές του πετρελαίου, επιτρέποντας σε αυτούς τους επενδυτές να αποκομίσουν σημαντικά κέρδη.

Ένα παρόμοιο περιστατικό εκτυλίχθηκε στις 7 Απριλίου, όταν επενδύθηκαν 950 εκατομμύρια δολάρια στοιχηματίζοντας ότι οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν — και πάλι, λίγες ώρες πριν η ανακοίνωση της εκεχειρίας προκαλέσει ακριβώς αυτό το αποτέλεσμα.

Αυτές οι συντονισμένες και χρονικά καλά υπολογισμένες συναλλαγές έχουν εντείνει τον έλεγχο τόσο στις αποκεντρωμένες πλατφόρμες στοιχημάτων όσο και στις ρυθμιζόμενες αγορές εμπορευμάτων.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι, αν και αυτά τα μοτίβα είναι ύποπτα, δεν αποτελούν οριστική απόδειξη παραβατικής συμπεριφοράς.

Όπως σημείωσε ο Andrew Verstein, καθηγητής νομικής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες, τέτοιες συναλλαγές θα μπορούσαν θεωρητικά να βασίζονται σε δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες ή ακόμη και στην τύχη.

Ωστόσο, η συνέπεια και η κλίμακα των στοιχημάτων έχουν οδηγήσει πολλούς να πιστεύουν ότι δικαιολογείται περαιτέρω έρευνα.

Μια νομική «Άγρια Δύση»

Η ραγδαία ανάπτυξη των αγορών προβλέψεων έχει ξεπεράσει την ανάπτυξη σαφών ρυθμιστικών πλαισίων.

Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι ο κλάδος λειτουργεί επί του παρόντος σε μια νομική γκρίζα ζώνη, με αλληλεπικαλυπτόμενες δικαιοδοσίες και περιορισμένη ικανότητα επιβολής. Ο Craig Holman, μέλος του λόμπι για θέματα κυβερνητικών υποθέσεων της οργάνωσης Public Citizen, περιέγραψε το τρέχον περιβάλλον ως «Άγρια Δύση», όπου μπορούν να στοιχηματιστούν μεγάλα χρηματικά ποσά με ελάχιστη εποπτεία.

Η CFTC, που παραδοσιακά είναι υπεύθυνη για την εποπτεία των αγορών μελλοντικής εκπλήρωσης, βρέθηκε στο επίκεντρο αυτής της συζήτησης. Ωστόσο, η ικανότητά της να ενεργεί αποφασιστικά έχει παρεμποδιστεί από εσωτερικές προκλήσεις.

Η επιτροπή έχει επί του παρόντος μόνο ένα εν ενεργεία μέλος, τον Michael Selig, ο οποίος έχει εκφράσει ανοιχτά τη στάση απέναντι στις αγορές προβλέψεων, αλλά έχει επίσης δεσμευτεί να διώξει υποθέσεις εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών.

Ταυτόχρονα, οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ έχουν αρχίσει να διεκδικούν τη δική τους εξουσία.

Η Νεβάδα απαγόρευσε προσωρινά την Kalshi για λειτουργία χωρίς άδεια τυχερών παιχνιδιών, ενώ η Αριζόνα υπέβαλε ποινικές κατηγορίες σχετικά με στοιχήματα για τις εκλογές.

Η Kalshi αμφισβήτησε αυτές τις ενέργειες, υποστηρίζοντας ότι οι ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές —και όχι οι πολιτείες— έχουν δικαιοδοσία επί τέτοιων πλατφορμών.

Νομικές περιπλοκές της εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών

Στο επίκεντρο της διαμάχης βρίσκεται το ερώτημα αν αυτές οι συναλλαγές συνιστούν παράνομη εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών.

Σύμφωνα με την αμερικανική νομοθεσία, απαγορεύεται στους κυβερνητικούς αξιωματούχους και υπαλλήλους να χρησιμοποιούν μη δημόσιες πληροφορίες για προσωπικό οικονομικό όφελος.

Ωστόσο, η εφαρμογή αυτών των κανόνων στις αγορές προβλέψεων και στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης εμπορευμάτων δεν είναι καθόλου απλή.

Παραδοσιακά, οι υποθέσεις εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών αφορούν μετοχές και διώκονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC).

Αντίθετα, το νομικό πλαίσιο για την εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών στις αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης είναι λιγότερο ανεπτυγμένο.

Ως αποτέλεσμα, υπάρχουν λίγα προηγούμενα για να καθοδηγήσουν τις ενέργειες επιβολής του νόμου σε αυτόν τον αναδυόμενο τομέα.

Στην πολυπλοκότητα προστίθεται η χρήση της τεχνολογίας blockchain και των ανώνυμων λογαριασμών σε πλατφόρμες όπως το Polymarket.

Αυτά τα χαρακτηριστικά δυσκολεύουν τις ρυθμιστικές αρχές να ταυτοποιήσουν τους επενδυτές και να αποδείξουν ότι ενήργησαν βάσει πληροφοριών που αποκτήθηκαν με αθέμιτο τρόπο.

Ακόμη και αν εντοπιστούν ύποπτα μοτίβα, η απόδειξη της πρόθεσης και της προέλευσης των πληροφοριών παραμένει σημαντική πρόκληση.

Δεδομένα, μοτίβα και υποψίες

Πρόσφατη ακαδημαϊκή έρευνα ενίσχυσε τις ανησυχίες σχετικά με τις συναλλαγές με βάση εμπιστευτικές πληροφορίες.

Μια μελέτη υπό την ηγεσία του Joshua Mitts, καθηγητής νομικής του Columbia, ανέλυσε πάνω από 200.000 ύποπτα μοτίβα συναλλαγών μεταξύ 2024 και 2026.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ορισμένοι επενδυτές πέτυχαν ποσοστό επιτυχίας σχεδόν 70%, αποκομίζοντας κέρδη 143 εκατομμυρίων δολαρίων από επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν την κατάλληλη στιγμή σε ένα ευρύ φάσμα γεγονότων.

Αυτά τα γεγονότα περιλάμβαναν όχι μόνο γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά και πολιτιστικά γεγονότα υψηλού προφίλ, όπως φήμες που αφορούσαν τον Νικολά Μαδούρο και ειδήσεις για διασημότητες όπως η Τέιλορ Σουίφρ.

Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι ορισμένοι επενδυτές ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί — ή να είναι εξαιρετικά ικανοί στην ερμηνεία σημάτων πριν από την αγορά.

Οι ευρύτερες επιπτώσεις

Η πιθανότητα εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών στις αγορές προβλέψεων δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την ακεραιότητα της αγοράς και την εμπιστοσύνη του κοινού.

Όταν τοποθετούνται στοιχήματα σε γεγονότα όπως στρατιωτικές ενέργειες ή πολιτικές αποφάσεις, τα διακυβεύματα εκτείνονται πέρα από το οικονομικό κέρδος. Όπως επισήμανε ο Verstein, υπάρχει κίνδυνος τα οικονομικά κίνητρα να στρεβλώσουν τη λήψη αποφάσεων στον πραγματικό κόσμο.

Σε αντίθεση με την εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών σε εταιρικό επίπεδο, όπου τα αποτελέσματα είναι προκαθορισμένα, τα γεωπολιτικά γεγονότα μπορούν να επηρεαστούν από όσους βρίσκονται στην εξουσία.

Αυτό δημιουργεί ένα ανησυχητικό σενάριο στο οποίο άτομα με πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες — ή ακόμη και εξουσία λήψης αποφάσεων — θα μπορούσαν ενδεχομένως να επωφεληθούν από γεγονότα που βοηθούν να διαμορφώσουν.

Τέτοιες δυναμικές θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη όχι μόνο στις χρηματοπιστωτικές αγορές αλλά και στους κυβερνητικούς θεσμούς.

Εάν το κοινό πιστεύει ότι σημαντικές αποφάσεις επηρεάζονται από ιδιωτικά οικονομικά συμφέροντα, η νομιμότητα αυτών των αποφάσεων ενδέχεται να τεθεί υπό αμφισβήτηση.

Αιτήματα για μεταρρύθμιση και το μέλλον

Σε απάντηση σε αυτές τις ανησυχίες, οι νομοθέτες έχουν αρχίσει να προτείνουν νέους κανονισμούς.

Ένα νομοσχέδιο που κατατέθηκε στα τέλη Μαρτίου από τα δύο κόμματα στοχεύει να απαγορεύσει στα μέλη του Κογκρέσου και στους ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους να συμμετέχουν σε αγορές προβλέψεων που σχετίζονται με πολιτικά ή πολιτικά γεγονότα.

Εν τω μεταξύ, η CFTC έχει δηλώσει την πρόθεσή της να καταπολεμήσει τις ύποπτες δραστηριότητες, αν και δεν έχει προχωρήσει στην εισαγωγή νέων κανόνων μέχρι να στελεχωθεί πλήρως.

Η πρόκληση για τις ρυθμιστικές αρχές θα είναι η εξισορρόπηση της καινοτομίας με τη λογοδοσία — διασφαλίζοντας ότι αυτές οι νέες αγορές μπορούν να λειτουργούν δίκαια χωρίς να παρεμποδίζεται η ανάπτυξή τους.

Καθώς η τεχνολογία συνεχίζει να αναδιαμορφώνει το χρηματοοικονομικό τοπίο, η γραμμή μεταξύ κερδοσκοπίας και εκμετάλλευσης ενδέχεται να γίνεται όλο και πιο ασαφής.

Το αν οι ρυθμιστικές αρχές μπορούν να συμβαδίσουν με αυτές τις αλλαγές θα καθορίσει το μέλλον των αγορών προβλέψεων — και αν θα παραμείνουν ένα εργαλείο για την απόκτηση πληροφοριών ή θα γίνουν ένα μέσο κατάχρησης.

Εξαγωγές: Πόσο «πλήγωσε» ο πόλεμος τις ελληνικές επιχειρήσεις – Η ζημιά στη ζήτηση

Εξαγωγές: Πόσο «πλήγωσε» ο πόλεμος τις ελληνικές επιχειρήσεις – Η ζημιά στη ζήτηση

Άσκηση: Ποια ώρα μεγιστοποιούνται τα οφέλη της για την καρδιά;

Άσκηση: Ποια ώρα μεγιστοποιούνται τα οφέλη της για την καρδιά;

Η επίτευξη συμφωνίας με τις ΗΠΑ είναι ακόμη μακριά, λέει το Ιράν – Ένταση με πυρά σε πλοία στα κλειστά στενά του Ορμούζ

Η επίτευξη συμφωνίας με τις ΗΠΑ είναι ακόμη μακριά, λέει το Ιράν – Ένταση με πυρά σε πλοία στα κλειστά στενά του Ορμούζ

Ακροβατώντας μεταξύ Τραμπ και πολιτικής φθοράς – Η Τζόρτζια Μελόνι με την πλάτη στον τοίχο
Τροχιά αναπροσαρμογής 19.04.26

Ακροβατώντας μεταξύ Τραμπ και πολιτικής φθοράς – Η Τζόρτζια Μελόνι με την πλάτη στον τοίχο

Με τα εσωτερικά προβλήματα να στοιβάζονται και την πίεση της κοινής γνώμης να αυξάνεται στην Ιταλία, η ακροδεξιά πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επιχειρεί επαναπροσδιορισμό στρατηγικής

Μαργαρίτα Βεργολιά
Βουλγαρία: Άνοιξαν οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές
Άνοιξαν οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές στη Βουλγαρία - Φαβορί ο φιλορώσος πρώην πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ

Οι εκλογές έρχονται εν μέσω πολιτικής κρίσης με αδύναμους κυβερνητικούς συνασπισμούς να μην καταφέρνουν να επιβιώσουν και την πίστη των πολιτών στις δημοκρατικές εκλογές να φθίνει.

Πώς οι Simpsons εξελίχθηκαν σε τηλεοπτικό φαινόμενο που διαμόρφωσε την παγκόσμια κουλτούρα και οικονομία
Πώς οι Simpsons εξελίχθηκαν σε τηλεοπτικό φαινόμενο που διαμόρφωσε την παγκόσμια κουλτούρα και οικονομία

Η οικογένεια Simpsons, από τα πιο αναγνωρίσιμα και εμπορικά επιτυχημένα franchises όλων των εποχών, αποτελεί ένα σπάνιο παράδειγμα μακροχρόνιας επιρροής που παραμένει επίκαιρη

Η επίτευξη συμφωνίας με τις ΗΠΑ είναι ακόμη μακριά, λέει το Ιράν – Κλειστά ξανά τα στενά του Ορμούζ
Η επίτευξη συμφωνίας με τις ΗΠΑ είναι ακόμη μακριά, λέει το Ιράν – Κλειστά ξανά τα στενά του Ορμούζ

Το Ιράν διαμηνύει πως είμαστε ακόμη «μακριά από τελική συμφωνία - Ξαναέκλεισε τα Στενά του Ορμούζ σε αντίποινα για τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, ενώ πλοία δέχθηκαν πυρά - Δεν μπορούν να εκβιάζουν τις ΗΠΑ, λέει ο Τραμπ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Γιατί η ΕΕ βάζει φρένο στην πρόσβαση ανηλίκων στα social media – Το ρεκόρ χρήσης στην Ελλάδα
Γιατί η ΕΕ βάζει φρένο στην πρόσβαση ανηλίκων στα social media - Το ρεκόρ χρήσης στην Ελλάδα

Παρά τα μέτρα - λιγότερο ή περισσότερο αυστηρά - που εξετάζονται ή λαμβάνονται από τις κυβερνήσεις, η χρήση των social media παραμένει υψηλή μεταξύ των εφήβων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat

Ο βαλλιστικός έλεγχος ούτε αθωώνει ούτε καταδικάζει τον ύποπτο για την δολοφονία Κερκ
Ο βαλλιστικός έλεγχος ούτε αθωώνει ούτε καταδικάζει τον ύποπτο για την δολοφονία Κερκ

Θρίλερ με την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ καθώς ο βαλλιστικός έλεγχος αποδείχθηκε ασαφής για να αθωώσει ή να ενοχοποιήσει περαιτέρω τον ύποπτο για τον φόνο εν μέσω θεωριών συνομωσίας.

Η Βουλγαρία ψηφίζει την Κυριακή με τον πρώην πρόεδρο Ράντεφ να προηγείται στις δημοσκοπήσεις
Εκλογές επί εκλογών

Ο φιλορώσος πρώην πρόεδρος Ράντεφ προηγείται στις δημοσκοπήσεις με ποσοστό που δεν του εξασφαλίζει αυτοδυναμία. Αναμένεται σχεδόν διπλάσια προσέλευση από τις εκλογές του 2024

Ο ράπερ Τόρι Λέινζ μήνυσε την φυλακή του ζητώντας 100 εκατ. δολάρια για μαχαίρωμα από συγκρατούμενο
Ο ράπερ Τόρι Λέινζ μήνυσε την φυλακή του ζητώντας 100 εκατ. δολάρια για μαχαίρωμα από συγκρατούμενο

Ο ράπερ Τόρι Λέινζ μήνυσε το σωφρονιστικό σύστημα της Καλιφόρνιας, υποστηρίζοντας ότι δεν έπρεπε να βρίσκεται στο ίδιο κελί μαζί με έναν συγκρατούμενο που τον μαχαίρωσε 16 φορές πέρυσι

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο ενός διοικητή εφέδρων στο νότιο Λίβανο
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο ενός διοικητή εφέδρων στο νότιο Λίβανο

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι διοικητής των εφέδρων ο οποίος βρίσκονταν στον Λίβανο και χτυπήθηκε με άλλους 3 στρατιώτες, πέθανε αφού είχε τραυματιστεί σοβαρά την Παρασκευή από εκρηκτικό μηχανισμό

Ο Γκαλιμπάφ μίλησε για τον έλεγχο του Ορμούζ και για την κρίση που παραλίγο να τορπιλίσει τις διαπραγματεύσεις
Ο Γκαλιμπάφ μίλησε για τον έλεγχο του Ορμούζ και για την κρίση που παραλίγο να τορπιλίσει τις διαπραγματεύσεις

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, μίλησε για το ποιος έχει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και μια κρίση που συνέβη με αμερικανικό ναρκαλιευτικό κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Κατασχέθηκαν έπειτα από καταδίωξη 1,6 τόνοι κοκαΐνης ανοιχτά της Δομινικανής Δημοκρατίας
Κατασχέθηκαν έπειτα από καταδίωξη 1,6 τόνοι κοκαΐνης ανοιχτά της Δομινικανής Δημοκρατίας

Το φορτίο βρέθηκε χθες Παρασκευή σε πλοίο που αναχαιτίστηκε στα ανοικτά των νότιων ακτών της χώρας αυτής της Καραϊβικής κατά τη διάρκεια κοινής επιχείρησης της υπηρεσίας καταπολέμησης των ναρκωτικών και της DEA

Ο πόλεμος στο Ιράν αποκάλυψε το αδύναμο σημείο του Τραμπ: την οικονομία
Ο πόλεμος στο Ιράν αποκάλυψε την «αχίλλειο πτέρνα» του Τραμπ

Ο έλεγχος του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν εξέθεσε την οικονομική ευπάθεια των ΗΠΑ, αυξάνοντας την εγχώρια πίεση στον Τραμπ. Σύμμαχοι και αντίπαλοι αμφισβητούν την αξιοπιστία των ΗΠΑ, ενώ αναλυτές προειδοποιούν για μακροπρόθεσμες οικονομικές και γεωπολιτικές επιπτώσεις. Η Ρωσία και η Κίνα θα μπορούσαν να αντλήσουν διδάγματα σχετικά με τα αδύναμα σημεία των ΗΠΑ.

