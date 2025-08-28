Απαγόρευση χρήσης πεζογέφυρας στη Ζάκυνθο

Κλειστή μέχρι νεωτέρας η ξύλινη πεζογέφυρα στον χείμαρρο Αγίου Χαραλάμπη στη Ζάκυνθο. Ειδικότερα, η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου όπως αναφέρει σε ανάρτηση του ο Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου Κωνσταντίνος Καποδίστριας, ενημερώνει ότι η ξύλινη πεζογέφυρα στον χείμαρρο του Αγίου Χαραλάμπη θα παραμείνει κλειστή έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, μετά από αυτοψία που διενήργησαν οι τεχνικές υπηρεσίες, η πεζογέφυρα παρουσιάζει σοβαρές φθορές λόγω έλλειψης συντήρησης τα τελευταία δέκα χρόνια, γεγονός που την καθιστά επικίνδυνη για τη διέλευση πεζών.

Ενέργειες αποκατάστασης

Η Π.Ε. Ζακύνθου έχει ήδη προχωρήσει, όπως αναφέρεται, στις απαιτούμενες διαδικασίες ώστε να δρομολογηθεί η επισκευή και η πλήρης αποκατάστασή της, με στόχο να παραδοθεί ξανά στο κοινό με όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας.

Μέχρι τότε, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες καλούνται να δείξουν κατανόηση για την προσωρινή ταλαιπωρία. Με την ολοκλήρωση των εργασιών θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για την επαναλειτουργία της γέφυρας