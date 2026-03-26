Το Pornhub στο στόχαστρο – Η ΕΕ προειδοποιεί τις πορνογραφικές πλατφόρμες για την πρόσβαση παιδιών

Οι μεγάλες πλατφόρμες σεξουαλικών βίντεο -Pornhub, Stripchat, ΧΝΧΧ και XVideos, παραβιάζουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία επιτρέποντας την πρόσβαση ανηλίκων, ανακοίνωσε την Πέμπτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία απειλεί τις εταιρείες με τσουχτερά πρόστιμα.

Η ανακοίνωση έρχεται έπειτα από δεκάμηνη έρευνα για τη συμμόρφωση των πορνογραφικών ιστοσελίδων με τον Κανονισμό για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, ο οποίος υποχρεώνει τις μεγάλες πλατφόρμες να καταπολεμήσουν το παράνομο και επιβλαβές περιεχόμενο.

«Τα παιδιά αποκτούν πρόσβαση σε περιεχόμενο για ενηλίκους σε όλο και μικρότερες ηλικίες. Οι πλατφόρμες αυτές πρέπει να εφαρμόσουν ισχυρά και αποτελεσματικά μέτρα που σέβονται την ιδιωτικότητα προκειμένου να κρατήσουν τους ανηλίκους μακριά από τις υπηρεσίες τους» δήλωσε η Χένα Βιρκούνεν, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδια για την τεχνολογική κυριαρχία.

Η έρευνα της Επιτροπής διαπίστωσε ότι οι τέσσερις εταιρείες δεν χρησιμοποιούν αντικειμενικές και ενδελεχείς μεθοδολογίες προκειμένου να αξιολογήσουν τους κινδύνους για τα παιδιά.

Η Κομισόν κατηγορεί το Pornhub της κυπριακής Aylo Freesites, το Stripchat της κυπριακής Technius, το XNXX της τσεχικής NKL Associates και το XVideos της επίσης τσεχικής WebGroup, ότι ενδιαφέρονται περισσότερο για την εικόνα τους παρά για την προστασία των ανηλίκων.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι πλατφόρμες επιτρέπουν την πρόσβαση σε οποιονδήποτε δηλώσει ότι είναι άνω των 18 ετών, ένα μέτρο που δεν εμποδίζει αποτελεσματικά τους ανηλίκους.

Η προσέγγιση αυτή, είπε η Κομισιόν, θα πρέπει να αντικατασταθεί με εργαλεία επιβεβαίωσης της ηλικίας που σέβονται την ιδιωτικότητα των χρηστών.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, οι εταιρείες κινδυνεύουν με πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν το 6% του παγκόσμιου τζίρου τους.