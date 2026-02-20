Θεσσαλονίκη: 17χρονη έγκυος κατήγγειλε 16χρονο ότι την έσπρωξε και τραυματίστηκε – Συνελήφθη και για εκδικητική πορνογραφία
Θύμα εκδικητικής πορνογραφίας και σωματικής κακοποίησης από έναν 16χρονο κατήγγειλε ότι έπεσε μια 17χρονη που βρίσκεται σε κατάσταση κύησης
Ένας 16χρονος συνελήφθη χθες το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, καθώς κατηγορείται για εκδικητική πορνογραφία σε βάρος μιας 16χρονης με την οποία διατηρούσε σχέση στο παρελθόν. Μάλιστα ο ανήλικος κατηγορείται ότι έσπρωξε και μια 17χρονη φίλη της, η οποία μάλιστα είναι έγκυος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η 16χρονη κατήγγειλε τον ανήλικο πως είχε αναρτήσει πριν από μία εβδομάδα βίντεο σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης με μεταξύ τους ερωτική τους συνεύρεση, το οποίο αργότερα κατέβασε. Όπως είπε η ίδια, αυτό έγινε όταν εκείνη αρνήθηκε να τα βρουν ξανά μετά τη διακοπή της σχέσης τους.
Σύμφωνα με το thestival,gr, χθες το απόγευμα μάλιστα ο 16χρονος φέρεται να έσπρωξε τη 17χρονη έγκυο φίλη της πρώην του, σε συνάντηση που είχαν. Η 17χρονη τον κατήγγειλε στις Αρχές και έτσι οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 16χρονο. Μετά και τη δεύτερη καταγγελία από την 16χρονη πρώην του, ο ανήλικος συνελήφθη ξανά.
