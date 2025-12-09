Συνελήφθη 25χρονος για πορνογραφία ανηλίκων – Πώς εντοπίστηκε

Για πορνογραφία ανηλίκων, μέσω διαδικτύου συνελήφθη 25χρονος στην Αττική μετά από έρευνα της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης στοιχείων, που περιήλθαν από το γραφείο HSI (Homeland Security Investigations) της πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Ελλάδα, εντοπίστηκε χρήστης του διαδικτύου στην ελληνική επικράτεια, ο οποίος, απέστειλε και ζήτησε από χρήστη εφαρμογής συνομιλίας και ανταλλαγής αρχείων, υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Διακινούσε υλικό από το 2024

Ακολούθησε ενδελεχής ψηφιακή ανάλυση και διαδικτυακή έρευνα, από την οποία προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος, τουλάχιστον από το 2024, έχει διαμοιράσει σε πλήθος χρηστών της ανωτέρω εφαρμογής μεγάλο αριθμό αρχείων υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους.

Από την επακόλουθη αλληλογραφία, που πραγματοποιήθηκε κατόπιν σχετικής παραγγελίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και μετά από επικοινωνία με παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και τηλεπικοινωνιών, εξακριβώθηκε ο τόπος κατοικίας του κατηγορούμενου σε περιοχή της Αττικής.

Η έφοδος στο σπίτι του

Σε έρευνα που έλαβε χώρα πρωινές ώρες της 8ης Δεκεμβρίου 2025 στην εν λόγω οικία, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ παράλληλα πιστοποιήθηκε η εμπλοκή του κατηγορούμενου στην υπόθεση, καθώς εντοπίστηκε πλήθος αρχείων υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, λόγος για τον οποίο συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Το κατασχεθέν ψηφιακό πειστήριο θα αποσταλεί στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.