newspaper
Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Οι ΗΠΑ στέλνουν την ICE στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς – Οργή στην Ιταλία για την εμπλοκή σε θέματα ασφαλείας
Κόσμος 27 Ιανουαρίου 2026, 18:09

Οι ΗΠΑ στέλνουν την ICE στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς – Οργή στην Ιταλία για την εμπλοκή σε θέματα ασφαλείας

«Δεν είναι ευπρόσδεκτη», λέει ο δήμαρχος του Μιλάνο, που φιλοξενεί τους αγώνες. «Αυτή είναι μια πολιτοφυλακή που σκοτώνει. Δεν μπορούμε να πούμε μια φορά όχι στον Τραμπ».

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γιατί μας άγγιξε τόσο το βίντεο με τον μοναχικό πιγκουίνο;

Γιατί μας άγγιξε τόσο το βίντεο με τον μοναχικό πιγκουίνο;

Spotlight

Την ώρα που οι ΗΠΑ βράζουν για τις δύο εν ψυχρώ δολοφονίες πολιτών από πράκτορες της ICE στη Μινεάπολη, αποκαλύφθηκε ότι η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ θα σταλεί και στην Ιταλία, στη διάρκεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Ρόλος της, σύμφωνα με την αμερικανική πρεσβεία στη Ρώμη, θα είναι να βοηθήσει στην υποστήριξη των αμερικανικών επιχειρήσεων ασφαλείας στη διάρκεια των Αγώνων.

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες ξεκινούν στις 6 Φεβρουαρίου.

Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει οργή στην Ιταλία, και κυρίως στο Μιλάνο, που φιλοξενεί τους Αγώνες. Ο δήμαρχος της πόλης, Μπέπε Σάλα, δήλωσε στο ιταλικό ραδιόφωνο: «Αυτή είναι μια πολιτοφυλακή που σκοτώνει. Δεν είναι ευπρόσδεκτη στην πόλη μας».

Η ανακοίνωση της ICE

Απαντώντας στις οργισμένες αντιδράσεις πολιτικών και των τοπικών αρχόντων στο Μιλάνο, εκπρόσωπος της ICE δήλωσε ότι «όλες οι επιχειρήσεις ασφαλείας παραμένουν υπό ιταλική εξουσία».

Ενώ πηγές της αμερικανικής πρεσβείας στη Ρώμη μιλώντας στα ιταλικά ΜΜΕ, είπαν ότι διάφορες ομοσπονδιακές υπηρεσίες είχαν εργαστεί σε προηγούμενους Αγώνες στο παρελθόν. Ωστόσο, δεν αποσαφήνισαν αν η ICE ήταν μεταξύ αυτών.

Η ICE στην ανακοίνωσή της υποστηρίζει ότι «οι Έρευνες Εσωτερικής Ασφάλειας (HSI) της ICE υποστηρίζουν την Υπηρεσία Διπλωματικής Ασφάλειας του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ και το έθνος υποδοχής για τον έλεγχο και τον μετριασμό των κινδύνων από τις διεθνικές εγκληματικές οργανώσεις».

«Προφανώς» δεν θα διεξάγει επιχειρήσεις επιβολής της μετανάστευσης εκτός των ΗΠΑ, ανέφερε.

Σύμφωνα με την εφημερίδα La Repubblica, η ακροδεξιά κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι, που καλλιεργεί στενές σχέσεις με την κυβέρνηση Τραμπ, εξέτασε επιφανειακά το ενδεχόμενο να εμποδίσει την παρουσία πρακτόρων της ICE στην Ιταλία. Αλλά τελικά έκρινε ότι αυτό θα απαιτούσε μια απόκλιση από τον τρόπο με τον οποίο συνήθως προστατεύονται οι Αμερικανοί αξιωματούχοι κατά τη διάρκεια επισκέψεων υψηλού προφίλ στο εξωτερικό.

«Δεν τηρούν δημοκρατικούς κανόνες»

Σε μια οργίλη δήλωσή του, ο δήμαρχος του Μιλάνου, Τζουζέπε Σάλα, δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL ότι οι πράκτορες δεν θα ήταν ευπρόσδεκτοι στην πόλη. «Δεν εγγυώνται ότι είναι ευθυγραμμισμένοι με τις δημοκρατικές μεθόδους διαχείρισης της ασφάλειας».


«Αυτή είναι μια πολιτοφυλακή που σκοτώνει», πρόσθεσε. «Είναι σαφές ότι δεν είναι ευπρόσδεκτοι στο Μιλάνο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό. Δεν μπορούμε απλώς να πούμε όχι στον Τραμπ για μια φορά;», αναρωτήθηκε. «Μπορούμε να φροντίσουμε μόνοι μας για την ασφάλειά τους. Δεν χρειαζόμαστε την ICE», σημείωσε.


Από την πλευρά του, μεταξύ άλλων, ο ευρωβουλευτής του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος, Αλεσάντρο Ζαν, δήλωσε ότι η παρουσία πρακτόρων της ICE θα ήταν απαράδεκτη.

«Στην Ιταλία, δεν θέλουμε όσους καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και ενεργούν εκτός οποιουδήποτε δημοκρατικού ελέγχου», έγραψε στο X.

Μαζεύουν υπογραφές

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, Πράσινη και Αριστερή Συμμαχία (AVS) και Azione, μαζεύουν υπογραφές. Ζητούν από την ιταλική κυβέρνηση και την οργανωτική επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων να αποτρέψουν την είσοδο και την εμπλοκή των πρακτόρων της ICE στις επιχειρήσεις ασφαλείας.

«Η ICE είναι η πολιτοφυλακή που πυροβολεί ανθρώπους στους δρόμους της Μινεάπολης και απομακρύνει παιδιά από τις οικογένειές τους», δήλωσε η AVS.

Ενώ το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RAI μετέδωσε την είδηση προβάλλοντας ένα βίντεο από τη Μινεάπολη. Σε αυτό, πράκτορες της ICE εμφανώς απειλούν να σπάσουν το παράθυρο του οχήματος που χρησιμοποιούσε το πλήρωμά της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης, που έκανε ρεπορτάζ στην πόλη.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα και έκρηξη τζίρου και τράπεζες +4,5%

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα και έκρηξη τζίρου και τράπεζες +4,5%

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί μας άγγιξε τόσο το βίντεο με τον μοναχικό πιγκουίνο;

Γιατί μας άγγιξε τόσο το βίντεο με τον μοναχικό πιγκουίνο;

Κατασκευές
ΣτΕ: Βάζει στοπ σε ξενοδοχειακή επένδυση στη Μήλο

ΣτΕ: Βάζει στοπ σε ξενοδοχειακή επένδυση στη Μήλο

inWellness
inTown
Stream newspaper
Η Μελάνια Τραμπ είναι εναντίον των «ταραχών» – Και καλεί τους κατοίκους στη Μινεσότα να «διαδηλώνουν ειρηνικά»
Παρέμβαση 27.01.26

Η Μελάνια Τραμπ είναι εναντίον των «ταραχών» – Και καλεί τους κατοίκους στη Μινεσότα να «διαδηλώνουν ειρηνικά»

Η σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ, Μελάνια, παρανέβη στην κρίση που προκάλεσε η εν ψυχρώ δολοφονία του Άλεξ Πρίτι στη Μινεάπολη. Και μέσω Fox News έκανε έκκληση «για ενότητα» και ειρηνικές διαδηλώσεις.

Σύνταξη
Σικελία: Το Νισέμι «ταλαντεύεται» στον γκρεμό λόγω κατολίσθησης – Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Νότια Ιταλία
«Έχουμε φοβηθεί» 27.01.26

Σικελία: Το Νισέμι «ταλαντεύεται» στον γκρεμό λόγω κατολίσθησης – Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Νότια Ιταλία

Τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο επεκτάθηκε η κατολίσθηση στην πόλη Νισέμι στη Σικελία μέσα στη νύχτα. Τρομακτικές οι συνέπειες της κακοκαιρίας στην Ιταλία. Τρεις περιοχές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σύνταξη
Εικόνες από το τροχαίο στη Ρουμανία – Αμορφη μάζα το βαν με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ
Κόσμος 27.01.26

Εικόνες από το τροχαίο στη Ρουμανία – Αμορφη μάζα το βαν με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ

Στο τροχαίο όπου έχασαν τη ζωή του επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ ενεπλάκησαν συνολικά τέσσερα οχήματα: το μίνι βαν, ένα φορτηγό, μία βυτιοφόρα νταλίκα που μετέφερε αλκοόλη χωρίς να σημειωθεί διαρροή, και ένα αυτοκίνητο.

Σύνταξη
Τραμπ: Έκρηξη οργής στη Μινεσότα και ρήγματα στους Ρεπουμπλικανούς για την ICE – Αποχωρεί ο διαβόητος Μποβίνο
Ανεπιθύμητοι και... στην Ιταλία 27.01.26

Έκρηξη οργής στη Μινεσότα και ρήγματα στους Ρεπουμπλικανούς για την ICE - Αποχωρεί από την πολιτεία ο διαβόητος διοικητής

Βήματα πίσω από τον Τραμπ εν μέσω κατακραυγής - H ICE λέει ότι πάει στους Ολυμπιακούς της Ιταλίας - «Είστε ανεπιθύμητοι», απαντά ο δήμαρχος του Μιλάνο

Σύνταξη
Τραγωδία στη Ρουμανία: Νεκροί σε τροχαίο επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν στη Γαλλία
Τρεις τραυματίες 27.01.26 Upd: 18:34

Τραγωδία στη Ρουμανία: Νεκροί σε τροχαίο επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν στη Γαλλία

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70, έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής. Επτά νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ και τρεις τραυματίες

Σύνταξη
Σοκαριστικό δυστύχημα με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Επτά νεκροί και τρεις τραυματίες
Τραγωδία 27.01.26 Upd: 17:13

Σοκαριστικό δυστύχημα με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Επτά νεκροί και τρεις τραυματίες

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70, έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής. Επτά νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ και τρεις τραυματίες

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ακραίο κρύο καθώς πλησιάζει μια ακόμη χειμερινή καταιγίδα – Νέος συναγερμός για 160 εκατ. ανθρώπους
Κόσμος 27.01.26

Νέος συναγερμός για 160 εκατ. ανθρώπους στις ΗΠΑ - Ακραίο κρύο καθώς πλησιάζει μια ακόμη χειμερινή καταιγίδα

Μια νέα έκρηξη αρκτικού αέρα ήταν καθ' οδόν και υπήρχε «αυξανόμενη πιθανότητα μιας ακόμη σημαντικής χειμερινής καταιγίδας» για τις ανατολικές πολιτείες στις ΗΠΑ

Σύνταξη
Γαλλία: «Non, cher Mark Rutte» – «Οι Ευρωπαίοι μπορούν και πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη της ασφάλειάς τους»
Κόσμος 27.01.26

«Non, cher Mark Rutte» - Με γαλλικά η απάντηση στο ΝΑΤΟ ότι η Ευρώπη δεν μπορεί χωρίς τις ΗΠΑ

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ είπε ότι χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρώπη δεν μπορεί - Σε Βερολίνο και Παρίσι σήμερα και αύριο οι πρωθυπουργοί της Δανίας και της Γροιλανδίας

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ουκρανία: Εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ μόνο με την παραχώρηση του Ντονμπάς στη Ρωσία
Financial Times 27.01.26

Αποκάλυψη: Οι ΗΠΑ προσφέρουν εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία μόνο με την παραχώρηση του Ντονμπάς στη Ρωσία

Οι ΗΠΑ πιέζουν την Ουκρανία να αποδεχτεί τους όρους της Ρωσίας για το εδαφικό - Την 1η Φεβρουαρίου αναμένεται να συνεχιστούν οι συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ερασιτέχνης Ολυμπιακός: «Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων» (pic)
Άλλα Αθλήματα 27.01.26

Ερασιτέχνης Ολυμπιακός: «Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων» (pic)

«Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, στους ανθρώπους τους, καθώς και σε ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός.

Σύνταξη
ΚΚΕ για επιστολική ψήφο: Το νομοσχέδιο θέτει σοβαρά ζητήματα παραβίασης του αδιάβλητου των εκλογών
Επικαιρότητα 27.01.26

ΚΚΕ για επιστολική ψήφο: Το νομοσχέδιο θέτει σοβαρά ζητήματα παραβίασης του αδιάβλητου των εκλογών

«Δεν πρόκειται για ένα 'μέτρο διευκόλυνσης', αλλά για μια επιλογή με βαθύτερες στοχεύσεις», υποστηρίζει το ΚΚΕ για το νομοσχέδιο που αφορά στην ψήφο των ομογενών στις εθνικές εκλογές

Σύνταξη
Το επόμενο βήμα του Γιώργου Λάνθιμου τον γυρίζει εκεί που ξεκίνησε – Θα σκηνοθετήσει το σποτ μιας διαφήμισης
How to 27.01.26

Το επόμενο βήμα του Γιώργου Λάνθιμου τον γυρίζει εκεί που ξεκίνησε - Θα σκηνοθετήσει το σποτ μιας διαφήμισης

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Έλληνας σκηνοθέτης των ταινιών «Bugonia» και «Poor Things», Γιώργος Λάνθιμος, ξεκίνησε την καριέρα του στην Ελλάδα σκηνοθετώντας διαφημίσεις, μουσικά βίντεο κλιπ και πειραματικά θεατρικά έργα –τώρα επιστρέφει στις ρίζες του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δημοσκόπηση: «Ταβάνι» στο 27% για Μητσοτάκη – «Δεν είναι έτοιμη η Καρυστιανού για την πολιτική»
Πολιτική Γραμματεία 27.01.26

Δημοσκόπηση: «Ταβάνι» στο 27% για Μητσοτάκη – «Δεν είναι έτοιμη η Καρυστιανού για την πολιτική»

Με τον «Κανένα» κονταροχτυπιέτσι ο Μητσοτάκης στην αξιοπιστία, στη δημοσκόπηση - «Όχι έτοιμη ακόμη η Μαρία Καρυστιανού για την πολιτική», λένε επτά στους 10 πολίτες

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ποινικός λαϊκισμός Φλωρίδη για την πατροκτονία στη Γλυφάδα
Επικαιρότητα 27.01.26

Νέα Αριστερά: Ποινικός λαϊκισμός Φλωρίδη για την πατροκτονία στη Γλυφάδα

«Κατά τον κύριο Φλωρίδη, το αν ο δράστης επί 8 χρόνια είχε ή δεν είχε κατάλληλη ψυχιατρική υποστήριξη δεν ασκεί καμία ουσιαστική επιρροή στο έγκλημα που διαπράχθηκε», σημειώνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Τρίκαλα: Τα σενάρια για τα αίτια της έκρηξης στη «Βιολάντα» και τα αναπάντητα «γιατί» – Νέο βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 27.01.26

Τρίκαλα: Τα σενάρια για τα αίτια της έκρηξης στη «Βιολάντα» και τα αναπάντητα «γιατί» – Νέο βίντεο ντοκουμέντο

Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς έγινε τόσο μεγάλη έκρηξη - Από τη φωτιά αναπτύχθηκε θερμοκρασία πάνω από 1.000 βαθμοί στο εργοστάσιο - Είναι ενδεικτικό ότι έλιωσε ο χάλυβας.

Σύνταξη
«Έφυγε» ο διανοητής της κομμουνιστικής αριστεράς Γιώργος Ρούσης
Σταθερά μαρξιστής 27.01.26

«Έφυγε» ο διανοητής της κομμουνιστικής αριστεράς Γιώργος Ρούσης

Ομότιμος καθηγητής του Παντείου Πανεπιστήμιου, συγγραφέας πλήθους βιβλίων, αγωνιστής του αντιδικτατορικού κινήματος, ο Γιώργος Ρούσης έμεινε πάντα στρατευμένος στην κομμουνιστική αριστερά

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Οι παιδικές αναμνήσεις του Μάθιου ΜακΚόναχι γέννησαν τον αιώνιο έφηβο του «Dazed and Confused»
«Εντάξει, εντάξει» 27.01.26

Οι παιδικές αναμνήσεις του Μάθιου ΜακΚόναχι γέννησαν τον αιώνιο έφηβο του «Dazed and Confused»

Το κάπως μακρινό 1993, ο Μάθιου ΜακΚόναχι ενσάρκωσε τον Ντέιβιντ Γούντερσον στην εμβληματική ταινία «Dazed and Confused» - και η σκιαγράφηση του χαρακτήρα του, δεν ήταν καθόλου τυχαία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Μελάνια Τραμπ είναι εναντίον των «ταραχών» – Και καλεί τους κατοίκους στη Μινεσότα να «διαδηλώνουν ειρηνικά»
Παρέμβαση 27.01.26

Η Μελάνια Τραμπ είναι εναντίον των «ταραχών» – Και καλεί τους κατοίκους στη Μινεσότα να «διαδηλώνουν ειρηνικά»

Η σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ, Μελάνια, παρανέβη στην κρίση που προκάλεσε η εν ψυχρώ δολοφονία του Άλεξ Πρίτι στη Μινεάπολη. Και μέσω Fox News έκανε έκκληση «για ενότητα» και ειρηνικές διαδηλώσεις.

Σύνταξη
SUPER 3: «Σήμερα η σκέψη μας είναι βαριά» (pic)
Ποδόσφαιρο 27.01.26

SUPER 3: «Σήμερα η σκέψη μας είναι βαριά» (pic)

Ο σύνδεσμος οργανωμένων οπαδών του Άρη εξέφρασε τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους σε τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρουμανία.

Σύνταξη
Συλλυπητήρια από την πολιτική ηγεσία της χώρας για το τραγικό δυστύχημα με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ
Επικαιρότητα 27.01.26

Συλλυπητήρια από την πολιτική ηγεσία της χώρας για το τραγικό δυστύχημα με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στις οικογένειας των θυμάτων στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία με τους φίλους του ΠΑΟΚ

Σύνταξη
Σοφία Ζαχαράκη – Παύλος Μαρινάκης: Επίσκεψη στο 2ο ΓΕΛ Γέρακα για το πρωτοποριακό πιλοτικό πρόγραμμα «Καλλιεργώντας Κριτικούς Αναγνώστες»
Επικαιρότητα 27.01.26

Σοφία Ζαχαράκη – Παύλος Μαρινάκης: Επίσκεψη στο 2ο ΓΕΛ Γέρακα για το πρωτοποριακό πιλοτικό πρόγραμμα «Καλλιεργώντας Κριτικούς Αναγνώστες»

«Θέλουμε οι μαθητές να θωρακίζονται απέναντι στην παραπληροφόρηση και να αναπτύσσουν κρίση, αυτονομία και υπευθυνότητα στον τρόπο με τον οποίο ενημερώνονται» δήλωσε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Σύνταξη
Η μεγάλη τραγωδία του 1999 – Έξι οπαδοί του ΠΑΟΚ είχαν σκοτωθεί σε τροχαίο δυστύχημα στα Τέμπη
Ποδόσφαιρο 27.01.26

Η μεγάλη τραγωδία του 1999 – Έξι οπαδοί του ΠΑΟΚ είχαν σκοτωθεί σε τροχαίο δυστύχημα στα Τέμπη

Τα τραγικά νέα από το τροχαίο στην Ρουμανία, «ξύπνησαν» σπαρακτικές μνήμες από το δυστύχημα του 1999 στα Τέμπη, όταν έξι οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν την ζωή τους επιστρέφοντας από την Αθήνα

Σύνταξη
Σικελία: Το Νισέμι «ταλαντεύεται» στον γκρεμό λόγω κατολίσθησης – Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Νότια Ιταλία
«Έχουμε φοβηθεί» 27.01.26

Σικελία: Το Νισέμι «ταλαντεύεται» στον γκρεμό λόγω κατολίσθησης – Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Νότια Ιταλία

Τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο επεκτάθηκε η κατολίσθηση στην πόλη Νισέμι στη Σικελία μέσα στη νύχτα. Τρομακτικές οι συνέπειες της κακοκαιρίας στην Ιταλία. Τρεις περιοχές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σύνταξη
Εικόνες από το τροχαίο στη Ρουμανία – Αμορφη μάζα το βαν με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ
Κόσμος 27.01.26

Εικόνες από το τροχαίο στη Ρουμανία – Αμορφη μάζα το βαν με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ

Στο τροχαίο όπου έχασαν τη ζωή του επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ ενεπλάκησαν συνολικά τέσσερα οχήματα: το μίνι βαν, ένα φορτηγό, μία βυτιοφόρα νταλίκα που μετέφερε αλκοόλη χωρίς να σημειωθεί διαρροή, και ένα αυτοκίνητο.

Σύνταξη
Must Read
Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο