Οι ΗΠΑ στέλνουν την ICE στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς – Οργή στην Ιταλία για την εμπλοκή σε θέματα ασφαλείας

Την ώρα που οι ΗΠΑ βράζουν για τις δύο εν ψυχρώ δολοφονίες πολιτών από πράκτορες της ICE στη Μινεάπολη, αποκαλύφθηκε ότι η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ θα σταλεί και στην Ιταλία, στη διάρκεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Ρόλος της, σύμφωνα με την αμερικανική πρεσβεία στη Ρώμη, θα είναι να βοηθήσει στην υποστήριξη των αμερικανικών επιχειρήσεων ασφαλείας στη διάρκεια των Αγώνων.

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες ξεκινούν στις 6 Φεβρουαρίου.

Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει οργή στην Ιταλία, και κυρίως στο Μιλάνο, που φιλοξενεί τους Αγώνες. Ο δήμαρχος της πόλης, Μπέπε Σάλα, δήλωσε στο ιταλικό ραδιόφωνο: «Αυτή είναι μια πολιτοφυλακή που σκοτώνει. Δεν είναι ευπρόσδεκτη στην πόλη μας».

Oggi apprendiamo da notizie di stampa che, per garantire la sicurezza durante i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026, l’Italia potrebbe avvalersi del supporto dell’ICE – Immigration and Customs Enforcement – l’agenzia federale statunitense responsabile… pic.twitter.com/PQ08H2z6Sr — Europa Verde – Verdi (@europaverde_it) January 24, 2026

Η ανακοίνωση της ICE

Απαντώντας στις οργισμένες αντιδράσεις πολιτικών και των τοπικών αρχόντων στο Μιλάνο, εκπρόσωπος της ICE δήλωσε ότι «όλες οι επιχειρήσεις ασφαλείας παραμένουν υπό ιταλική εξουσία».

Ενώ πηγές της αμερικανικής πρεσβείας στη Ρώμη μιλώντας στα ιταλικά ΜΜΕ, είπαν ότι διάφορες ομοσπονδιακές υπηρεσίες είχαν εργαστεί σε προηγούμενους Αγώνες στο παρελθόν. Ωστόσο, δεν αποσαφήνισαν αν η ICE ήταν μεταξύ αυτών.

Η ICE στην ανακοίνωσή της υποστηρίζει ότι «οι Έρευνες Εσωτερικής Ασφάλειας (HSI) της ICE υποστηρίζουν την Υπηρεσία Διπλωματικής Ασφάλειας του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ και το έθνος υποδοχής για τον έλεγχο και τον μετριασμό των κινδύνων από τις διεθνικές εγκληματικές οργανώσεις».

«Προφανώς» δεν θα διεξάγει επιχειρήσεις επιβολής της μετανάστευσης εκτός των ΗΠΑ, ανέφερε.

Σύμφωνα με την εφημερίδα La Repubblica, η ακροδεξιά κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι, που καλλιεργεί στενές σχέσεις με την κυβέρνηση Τραμπ, εξέτασε επιφανειακά το ενδεχόμενο να εμποδίσει την παρουσία πρακτόρων της ICE στην Ιταλία. Αλλά τελικά έκρινε ότι αυτό θα απαιτούσε μια απόκλιση από τον τρόπο με τον οποίο συνήθως προστατεύονται οι Αμερικανοί αξιωματούχοι κατά τη διάρκεια επισκέψεων υψηλού προφίλ στο εξωτερικό.

«Δεν τηρούν δημοκρατικούς κανόνες»

Σε μια οργίλη δήλωσή του, ο δήμαρχος του Μιλάνου, Τζουζέπε Σάλα, δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL ότι οι πράκτορες δεν θα ήταν ευπρόσδεκτοι στην πόλη. «Δεν εγγυώνται ότι είναι ευθυγραμμισμένοι με τις δημοκρατικές μεθόδους διαχείρισης της ασφάλειας».

‘God forbid!’ – Milan mayor rejects US plan to send ICE agents to Winter Olympics “As the Mayor of Milan, but also as an Italian, I really do not want this ‘de facto’ private police force to come to Milan,» he added. The remarks come after ICE said it would send agents to… pic.twitter.com/rn5Qgbbj80 — Viory Video (@vioryvideo) January 27, 2026



«Αυτή είναι μια πολιτοφυλακή που σκοτώνει», πρόσθεσε. «Είναι σαφές ότι δεν είναι ευπρόσδεκτοι στο Μιλάνο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό. Δεν μπορούμε απλώς να πούμε όχι στον Τραμπ για μια φορά;», αναρωτήθηκε. «Μπορούμε να φροντίσουμε μόνοι μας για την ασφάλειά τους. Δεν χρειαζόμαστε την ICE», σημείωσε.

Milan mayor calls ICE «a militia that kills» and says agents not welcome as part of U.S. Olympic security https://t.co/NU1WedMzag #Milan #Olympics2026 pic.twitter.com/22dd48aZUU — Ansarpress (@ansarpress1) January 27, 2026



Από την πλευρά του, μεταξύ άλλων, ο ευρωβουλευτής του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος, Αλεσάντρο Ζαν, δήλωσε ότι η παρουσία πρακτόρων της ICE θα ήταν απαράδεκτη.

«Στην Ιταλία, δεν θέλουμε όσους καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και ενεργούν εκτός οποιουδήποτε δημοκρατικού ελέγχου», έγραψε στο X.

Un portavoce dell’ICE smentisce Piantedosi e conferma la presenza delle organizzazione alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Ora basta ambiguità, il Governo deve dire a Trump che l’ICE non é gradita in Italia, nemmeno per fare da scorta alla delegazione americana. Le… pic.twitter.com/tbx7pqFwnY — Riccardo Magi (@riccardomagi) January 27, 2026

Μαζεύουν υπογραφές

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, Πράσινη και Αριστερή Συμμαχία (AVS) και Azione, μαζεύουν υπογραφές. Ζητούν από την ιταλική κυβέρνηση και την οργανωτική επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων να αποτρέψουν την είσοδο και την εμπλοκή των πρακτόρων της ICE στις επιχειρήσεις ασφαλείας.

«Η ICE είναι η πολιτοφυλακή που πυροβολεί ανθρώπους στους δρόμους της Μινεάπολης και απομακρύνει παιδιά από τις οικογένειές τους», δήλωσε η AVS.

Ενώ το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RAI μετέδωσε την είδηση προβάλλοντας ένα βίντεο από τη Μινεάπολη. Σε αυτό, πράκτορες της ICE εμφανώς απειλούν να σπάσουν το παράθυρο του οχήματος που χρησιμοποιούσε το πλήρωμά της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης, που έκανε ρεπορτάζ στην πόλη.