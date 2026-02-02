Ολυμπιακοί Αγώνες χωρίς πατρίδα: Οι Ρώσοι επιστρέφουν, αλλά ως «αόρατοι»

Στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026, η Ρωσία θα είναι παρούσα χωρίς να… υπάρχει. Οι αθλητές της δεν θα παρελάσουν, δεν θα ακουστεί εθνικός ύμνος, δεν θα καταγραφούν μετάλλια σε πίνακες χωρών. Θα αγωνιστούν ως «Ανεξάρτητοι Ουδέτεροι Αθλητές», σε μια ιδιότυπη κατάσταση πολιτικής και αθλητικής μετέωρης ύπαρξης, που συμπυκνώνει τις αντιφάσεις της σύγχρονης Ολυμπιακής ιδέας.

Η εικόνα αυτή δεν είναι καινούργια. Από το 2016 και μετά, η Ρωσία έχει αλλάξει περισσότερες ταυτότητες στους Αγώνες απ’ όσες σε ολόκληρο τον 20ό αιώνα. Η αφετηρία ήταν το σκάνδαλο κρατικά οργανωμένου ντόπινγκ, που αποκάλυψε ένα σύστημα αλλοίωσης αποτελεσμάτων, κορυφωμένο στους Αγώνες του Σότσι το 2014. Οι ποινές που ακολούθησαν δεν εξαφάνισαν τους αθλητές από το Ολυμπιακό σκηνικό· απλώς τους απογύμνωσαν από σύμβολα.

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, άλλαξε τα πάντα και ταυτόχρονα… τίποτα. Η χώρα μετατράπηκε σε διεθνή αθλητικό παρία, όμως ο μηχανισμός της «ουδετερότητας» έμεινε ενεργός. Έτσι, όπως και στο Παρίσι το 2024, έτσι και στο Μιλάνο-Κορτίνα, ένας μικρός αριθμός Ρώσων και Λευκορώσων αθλητών θα βρεθεί στους Αγώνες, υπό αυστηρούς όρους και εξονυχιστικούς ελέγχους.

Η ουσία δεν είναι αγωνιστική. Είναι πολιτική και ηθική. Κάθε αθλητής πρέπει να αποδείξει ότι δεν έχει στηρίξει ενεργά τον πόλεμο. Δηλώσεις, φωτογραφίες, δημόσιες παρουσίες, ακόμη και σιωπές, περνούν από φίλτρο. Κάποιοι μένουν εκτός όχι επειδή δεν είναι αρκετά καλοί, αλλά επειδή δεν είναι αρκετά «καθαροί» πολιτικά. Άλλοι αποκλείστηκαν πρακτικά, καθώς οι αποφάσεις των ομοσπονδιών και των δικαστηρίων ήρθαν πολύ αργά για να προλάβουν τα κριτήρια πρόκρισης.

Ολυμπιακοί Αγώνες δυο ταχυτήτων

Το αποτέλεσμα είναι μια Ολυμπιάδα με αθλητές δύο ταχυτήτων. Κάποιοι Ρώσοι θα είναι παρόντες και μάλιστα με αξιώσεις μεταλλίων, ειδικά σε αθλήματα όπως το καλλιτεχνικό πατινάζ. Άλλοι, κορυφαία ονόματα της προηγούμενης δεκαετίας, θα παρακολουθούν από μακριά, εγκλωβισμένοι σε μια καριέρα που τελειώνει χωρίς μεγάλο φινάλε.

Για τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, αυτή η «γκρίζα ζώνη» μοιάζει με συμβιβασμό: ούτε πλήρης αποκλεισμός, ούτε πλήρης επανένταξη. Για τους ίδιους τους αθλητές, όμως, είναι μια οδυνηρή εμπειρία. Αγωνίζονται στο μεγαλύτερο ραντεβού της ζωής τους χωρίς να μπορούν να εκπροσωπήσουν κάτι πέρα από τον εαυτό τους. Κερδίζουν μετάλλια που δεν ανήκουν σε καμία χώρα, ανεβαίνουν σε βάθρα χωρίς συλλογική ταυτότητα.

Και για τον θεατή; Το ερώτημα παραμένει ανοιχτό. Είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες ένας χώρος υπεράνω πολιτικής ή ένας καθρέφτης του κόσμου όπως πραγματικά είναι; Στο χιόνι της Ιταλίας, το 2026, η απάντηση θα δοθεί σιωπηλά: μέσα από αθλητές που θα τρέχουν, θα πέφτουν και θα πανηγυρίζουν χωρίς σημαία στην πλάτη. Παρόντες στο σώμα, απόντες στο όνομα.