Ο Αντρέα Μποτσέλι και η Μαράια Κάρεϊ στην Τελετή Εναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο – Κορτίνα

Η Τελετή θα διεξαχθεί στο εμβληματικό ποδοσφαιρικό στάδιο Σαν Σίρο του Μιλάνου και θα περιλαμβάνει την Παρέλαση των Αθλητών καθώς και καλλιτεχνικά δρώμενα, σε ένα τρίωρο υπερθέαμα που αναμένεται να αποτελέσει τη στιγμή με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση των Αγώνων.

Ο Μποτσέλι, με δισκογραφία που περιλαμβάνει τόσο κλασική όσο και ποπ μουσική, έχει εμφανιστεί στη στέψη του βασιλιά Καρόλου Γ΄, καθώς και στους εορτασμούς για τα 75 χρόνια του Ιταλικού Συντάγματος στη Ρώμη. Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμά του, θα εμφανιστεί στην Ολυμπιακή Τελετή Εναρξης στο πλαίσιο ενός διαλείμματος από την παγκόσμια περιοδεία του, ταξιδεύοντας την επόμενη ημέρα για συναυλία στο Schottenstein Center στο Κολόμπους του Οχάιο, στις 7 Φεβρουαρίου, και στη συνέχεια για άλλες έξι εμφανίσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η εμφάνιση του Μποτσέλι «θα αποτελέσει μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές της διοργάνωσης, ενώνοντας το θέαμα με την ουσία των ολυμπιακών αξιών», ανέφεραν οι διοργανωτές σε ανακοίνωσή τους, προσθέτοντας ότι η συμμετοχή του θα «προσδώσει έναν σύγχρονο και παγκόσμιο τόνο στην αφήγηση».

Η Μαράια Κάρεϊ, η πρώτη διεθνής σταρ που ανακοινώθηκε ότι θα εμφανιστεί στο Σαν Σίρο, προσθέτει αμερικανικό ποπ «βάρος» στην Τελετή και η ίδια με ανάρτηση στο Instagramέγραψε «Ci vediamo a Milano», δηλαδή «Τα λέμε στο Μιλάνο».

Στην τελετή έναρξης θα συμμετάσχουν επίσης οι Ιταλίδες ηθοποιοί Σαμπρίνα Ιμπατσιατόρε, που εμφανίστηκε στη δεύτερη σεζόν της σειράς του HBO «The White Lotus», και η Ματίλντε Ντε Άντζελις, πρωταγωνίστρια της σειράς του Netflix «Ο Νόμος σύμφωνα με τη Λίντια Πόετ», όπως έχουν ανακοινώσει οι διοργανωτές.

Επειδή οι επερχόμενοι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες θα είναι οι πιο «απλωμένοι» γεωγραφικά αγώνες στην ιστορία, στοιχεία της Τελετής Εναρξης θα πραγματοποιηθούν και σε τρεις ακόμη τοποθεσίες, ώστε να μπορέσουν να συμμετάσχουν αθλητές από όλα τα αγωνίσματα. Οι στιγμές θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από την Κορτίνα, στην καρδιά των Δολομιτικών Άλπεων, το Λιβίνιο στις ιταλικές Άλπεις, καθώς και το Πρεντάτσο στην αυτόνομη επαρχία του Τρέντο.

Η τελετή θα περιλαμβάνει επίσης αφιέρωμα στον εκλιπόντα Ιταλό σχεδιαστή μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι, ο οποίος απεβίωσε τον Σεπτέμβριο σε ηλικία 91 ετών. Ο Αρμάνι έχει επί χρόνια έχει σχεδιάσει τις ολυμπιακές στολές της ιταλικής ομάδας και η κληρονομιά του ως ενός από τους θεμελιωτές της ιταλικής ένδυσης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το Μιλάνο, όπου άφησε έντονο αποτύπωμα με το θέατρο Armani, το μουσείο Silos και τη χορηγία της ομάδας μπάσκετ EA7 Emporio Armani Milano.

Στο στάδιο αναμένεται να βρεθούν περίπου 60.000 θεατές, ενώ εκατομμύρια ακόμη θα παρακολουθήσουν την τελετή από την τηλεόραση.