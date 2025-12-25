Σοκ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες: Νεκρός στο ξενοδοχείο 27χρονος Νορβηγός αθλητής

Σοκ έχει προκαλέσει στον παγκόσμιο αθλητισμό και τους επικείμενους (σ.σ. 6 – 22 Φεβρουαρίου) Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του Νορβηγού διαθλητή, Σίβερτ Γκούτορμ Μπάκεν, σε ηλικία μόλις 27 ετών. Ο Μπάκεν θεωρούταν ένα από τα μεγάλα φαβορί της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί σε Μιλάνο και Κορτίνα.

Ο 27χρονος βρέθηκε νεκρός την παραμονή των Χριστουγένων στο δωμάτιο του ξενοδοχείου που διέμενε στο Λαβάτσε, στην ευρύτερη περιοχή το Τρεντίνο όπου βρισκόταν το προπονητικό του καμπ. Ανακοίνωση για τον απροσδόκητο χαμό του εξέδωσε η Διεθνής Ένωση Διάθλου, η οποία αναφέρει ότι ο Μπάκεν ήταν ένας αθλητής που άφησε έντονο αποτύπωμα στο άθλημα, παρά το νεαρό της ηλικίας του.

❄️ #Biathlon | 🕊️ Le monde du biathlon est en deuil : Sivert Guttorm Bakken (27 ans) est décédé. ⚫ Le Norvégien a été retrouvé inanimé dans sa chambre d’hôtel en Italie, quelques jours après l’étape de Coupe du monde au Grand-Bornand à laquelle il avait participé. pic.twitter.com/LHmteqpdH3 — francetvsport (@francetvsport) December 23, 2025

Σημειώνεται ότι το 2022, ο Νορβηγός είχε διαγνωστεί με μυοκαρδίτιδα, γεγονός που τον είχε αναγκάσει να απέχει προσωρινά από τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις. Παρ’ όλα αυτά, προετοιμάστηκε κανονικά και δήλωσε συμμετοχή στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026. Ήταν Πρωταθλητής Ευρώπης στα 10 χιλιόμετρα σπριντ και σε δύο αγωνίσματα σκυταλοδρομίας, με τέσσερις νίκες σε Παγκόσμια Κύπελλα, αποτελώντας ένα από τα νέα σύμβολα του νορβηγικού διάθλου.

Λεπτομέρειες για την υπόθεση ακόμη δεν έχουν κυκλοφορήσει, ωστόσο το Langrenn.com ανέφερε ότι ο αθλητής εντοπίστηκε να φορά μάσκα υψομέτρου, η οποία μειώνει την εισροή του οξυγόνου και που χρησιμοποιείται συχνά από αθλητές που προετοιμάζονται για αγώνες σε μεγάλα υψόμετρα. Οι έρευνα των ιταλικών Αρχών γύρω από τον θάνατο του αθλητή, βρίσκονται σε εξέλιξη.