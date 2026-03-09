Ο Ρωσικός Εθνικός ύμνος ακούστηκε ξανά σε διοργάνωση της ΔΟΕ μετά από μια δεκαετία

Η Ρωσία άκουσε και πάλι τον Εθνικό της ύμνο σε διοργάνωση της ΔΟΕ μετά από δέκα ολόκληρα χρόνια. Συνέβη από την Ρωσίδα σκιέρ Βαρβάρα Βοροντσίχινα, καθώς κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον αγώνα super-G στους Παραολυμπιακούς του Μιλάνου – Κορτίνα που διεξάγονται αυτές τις ημέρες.

Θυμίζουμε πως η Ρωσική Ολυμπιακή Επιτροπή είχε τιμωρηθεί το 2016 (μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο) λόγω παραβιάσεων των κανονισμών ντόπινγκ και το 2022 για τη στρατιωτική εισβολή της χώρας στην ουκρανική επικράτεια. Η ποινή για την πρώτη τιμωρία ολοκληρώθηκε, ενώ για τη δεύτερη ήδη υπάρχουν συζητήσεις ώστε οι ρωσικές ομάδες, σε συλλογικό κι Εθνικό επίπεδο να επιστρέψουν πάλι στις διεθνείς διοργανώσεις.

Το πρώτο βήμα έγινε ήδη στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες. Οπως συνηθίζεται με κάθε αθλητή που κατακτά χρυσό μετάλλιο κατέκτησε σε Ολυμπιακούς ή Παραολυμπιακούς Αγώνες ανακρούεται ο αντίστοιχος Εθνικός ύμνος. Αυτό ακριβώς συνέβη και με την 23χρονη Ρωσίδα σκιέρ (δείτε το βίντεο παρακάτω).

«Είναι πραγματικά ξεχωριστό για μένα, επειδή μπορώ να δω τη σημαία μου στους φίλους μου που έφτασαν εδώ», είπε. «Ίσως τώρα δεν μπορώ να το πιστέψω και δεν καταλαβαίνω τι συνέβη. Ίσως λίγο αργότερα (θα) δω το χρυσό μου μετάλλιο. Είναι πραγματικά τόσο ξεχωριστό για μένα. Είναι καταπληκτικό. Έχω μεγάλη υποστήριξη από την οικογένειά μου, τους φίλους μου και όλους τους ανθρώπους στη Ρωσία», είπε εμφανώς συγκινημένη η νεαρή αθλήτρια Βαρβάρα Βοροντσίχινα.

Να αναφέρουμε πως στην τελετή έναρξης των αγώνων του Μιλάνου – Κορτίνα απείχαν εις ένδειξη διαμαρτυρίες για τη συμμετοχή Ρώσων και Λευκορώσων αθλητών με τις σημαίες και τα εμβλήματά τους οι εξής χώρες: Ουκρανία, Τσεχία, Εσθονία, Φινλανδία, Λετονία, Λιθουανία και Πολωνία.