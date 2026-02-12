H ΔΟΕ απέκλεισε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες τον Ουκρανό με το κράνος με τις εικόνες νεκρών αθλητών

Ο Ουκρανός αθλητής του skeleton, Βλάντισλαβ Χεράσκεβιτς, ήθελε να αγωνιστεί φορώντας το «κράνος μνήμης» με τις εικόνες των 24 Ουκρανών αθλητών, οι οποίοι έχασαν την ζωή τους στον πόλεμο με την Ρωσία.

Η ΔΟΕ επειδή παραβιάζει το άρθρο 50 του Ολυμπιακού Κανονισμού του ζήτησε να μην το φορέσει και του πρότεινε να αγωνιστεί με μαύρο περιβραχιόνιο. Μάλιστα ο Χεράσκεβιτς συναντήθηκε με την πρόεδρο της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι, η οποία δήλωσε ότι επιδίωξε προσωπικά τη συνάντηση «σε μια ύστατη προσπάθεια να βρεθεί λύση». Όπως ανέφερε, «κανείς – και ιδιαίτερα εγώ – δεν διαφωνεί με το μήνυμα. Είναι ένα ισχυρό μήνυμα μνήμης». Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι το ζήτημα αφορούσε την εφαρμογή των κανονισμών στον αγωνιστικό χώρο και ότι «δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί λύση», εμφανώς συγκινημένη. «Ήθελα πραγματικά να τον δω να αγωνίζεται. Ήταν ένα συναισθηματικά φορτισμένο πρωινό», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τη ΔΟΕ, προτάθηκε στον Ουκρανό αθλητή η δυνατότητα να επιδείξει το «κράνος μνήμης» πριν από την έναρξη και μετά το τέλος του αγώνα, καθώς και να αγωνιστεί φορώντας μαύρο περιβραχιόνιο. Ο ίδιος δήλωσε: «Αποκλείστηκα από τον αγώνα. Δεν θα ζήσω την δική μου Ολυμπιακή στιγμή».

Πάντως η Ουκρανία θα προσφύγει στο Αθλητικό Δικαστήριο CAS για να δικαιωθεί.