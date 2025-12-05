Ειρηνικός: 4 νεκροί σε νέο στρατιωτικό πλήγμα των ΗΠΑ εναντίον σκάφους με «ναρκωτικά»
Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέο πλήγμα εναντίον σκάφους στον Ειρηνικό, το οποίο κατά τις ένοπλες δυνάμεις τους μετέφερε ναρκωτικά, σκοτώνοντας τέσσερις ανθρώπους.
- H λέξη της χρονιάς «πνίγεται» σε δημιουργήματα τεχνητής προχειρότητας...
- Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική - Στη Βλυχάδα το μεγαλύτερο ύψος βροχής
- Αγρότες: Πατέρας έκανε δώρο στην κόρη του κάθισμα… Ferrari για το τρακτέρ της
- Κακοκαιρία Byron: Αλλαγές στο πρόγραμμα των δικαστηρίων λόγω καιρικών φαινομένων
Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν χθες Πέμπτη ταχύπλοο το οποίο κατ’ αυτές μετέφερε ναρκωτικά σε διεθνή ύδατα στον ανατολικό Ειρηνικό, σκοτώνοντας τέσσερις άνδρες που επέβαιναν σ’ αυτό (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω, που ανάρτησε η SOUTHCOM).
«Το σκάφος μετέφερε ναρκωτικά και κινείτο κατά μήκος γνωστής θαλάσσιας οδού», αποφάσισαν οι ΗΠΑ και εκτέλεσαν
«Οι υπηρεσίες πληροφοριών επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος μετέφερε ναρκωτικά και κινείτο κατά μήκος γνωστής θαλάσσιας οδού λαθραίας μεταφοράς στον ανατολικό Ειρηνικό», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη νότια Αμερική (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση»), αναρτώντας αποχαρακτηρισμένο απόσπασμα βίντεο του αεροπορικού πλήγματος, διάρκειας 21 δευτερολέπτων.
On Dec. 4, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel in international waters operated by a Designated Terrorist Organization. Intelligence confirmed that the vessel was carrying illicit narcotics and… pic.twitter.com/pqksvxM3HP
— U.S. Southern Command (@Southcom) December 4, 2025
Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν αεροπορικές επιθέσεις σε Καραϊβική και Ειρηνικό εναντίον σκαφών που φέρονται να χρησιμοποιούνται για διακίνηση ναρκωτικών.
Εξωδικαστικές εκτελέσεις
Ο Υπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ κάλεσε την Ουάσιγκτον να εξετάσει τη νομιμότητα των πληγμάτων, κάνοντας λόγο για «ισχυρές ενδείξεις» πως αποτελούν εξωδικαστικές εκτελέσεις.
«Τα πλήγματα διατάχθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες του δικαίου των ενόπλων συγκρούσεων και ως εκ τούτου οι διαταγές είναι σύννομες», δήλωσε εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης.
- Ειρηνικός: 4 νεκροί σε νέο στρατιωτικό πλήγμα των ΗΠΑ εναντίον σκάφους με «ναρκωτικά»
- Τσεχία: Εκ νέου πρωθυπουργός ο τραμπιστής δισεκατομμυριούχος Μπάμπις
- Λιθουανία: Καταδικάστηκε για αντισημιτικές δηλώσεις ο ηγέτης ήσσονος κόμματος του κυβερνητικού συνασπισμού
- Βενεζουέλα: Αναστέλλουν τις πτήσεις εταιρείες του Παναμά και της Κολομβίας για λόγους ασφαλείας
- Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Ακουγαν τους κοριούς
- Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Η ημερομηνία διεξαγωγής και ποιοι παίκτες θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο παιχνίδι
- Wall Street: Οι αγορές κρατούν την ανάσα τους λίγο πριν την απόφαση της Fed
- Economist: H λέξη της χρονιάς «πνίγεται» σε δημιουργήματα τεχνητής προχειρότητας…
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις