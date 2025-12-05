Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν χθες Πέμπτη ταχύπλοο το οποίο κατ’ αυτές μετέφερε ναρκωτικά σε διεθνή ύδατα στον ανατολικό Ειρηνικό, σκοτώνοντας τέσσερις άνδρες που επέβαιναν σ’ αυτό (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω, που ανάρτησε η SOUTHCOM).

«Το σκάφος μετέφερε ναρκωτικά και κινείτο κατά μήκος γνωστής θαλάσσιας οδού», αποφάσισαν οι ΗΠΑ και εκτέλεσαν

«Οι υπηρεσίες πληροφοριών επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος μετέφερε ναρκωτικά και κινείτο κατά μήκος γνωστής θαλάσσιας οδού λαθραίας μεταφοράς στον ανατολικό Ειρηνικό», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη νότια Αμερική (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση»), αναρτώντας αποχαρακτηρισμένο απόσπασμα βίντεο του αεροπορικού πλήγματος, διάρκειας 21 δευτερολέπτων.

On Dec. 4, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel in international waters operated by a Designated Terrorist Organization. Intelligence confirmed that the vessel was carrying illicit narcotics and… pic.twitter.com/pqksvxM3HP — U.S. Southern Command (@Southcom) December 4, 2025

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν αεροπορικές επιθέσεις σε Καραϊβική και Ειρηνικό εναντίον σκαφών που φέρονται να χρησιμοποιούνται για διακίνηση ναρκωτικών.

Εξωδικαστικές εκτελέσεις

Ο Υπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ κάλεσε την Ουάσιγκτον να εξετάσει τη νομιμότητα των πληγμάτων, κάνοντας λόγο για «ισχυρές ενδείξεις» πως αποτελούν εξωδικαστικές εκτελέσεις.

«Τα πλήγματα διατάχθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες του δικαίου των ενόπλων συγκρούσεων και ως εκ τούτου οι διαταγές είναι σύννομες», δήλωσε εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης.