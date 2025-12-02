newspaper
Βενεζουέλα: Ναύαρχος των ΗΠΑ διέταξε να αποτελειώσουν όσους επέζησαν από αμερικανικό πλήγμα σε σκάφος
Κόσμος 02 Δεκεμβρίου 2025 | 03:45

Βενεζουέλα: Ναύαρχος των ΗΠΑ διέταξε να αποτελειώσουν όσους επέζησαν από αμερικανικό πλήγμα σε σκάφος

Τη διαταγή για το δεύτερο πλήγμα προκειμένου να εξοντωθούν όσοι επέζησαν από το προηγούμενο εναντίον σκάφους στα ανοικτά της Βενεζουέλας έδωσε ο ναύαρχος των ΗΠΑ Φρανκ Μπράντλεϊ.

Το αμερικανικό επαναληπτικό πλήγμα τον Σεπτέμβριο στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά της Βενεζουέλας εναντίον ταχύπλοου το οποίο, κατά την Ουάσιγκτον, μετέφερε ναρκωτικά, διατάχθηκε από ναύαρχο, διαβεβαίωσε χθες ο Λευκός Οίκος, υπερασπιζόμενος τη νομιμότητα της διαταγής του, παρά τον αυξανόμενο σάλο που προκαλεί στις ΗΠΑ (στη φωτογραφία από Donald Trump/Truth Social, επάνω, σκάφος στα ανοικτά της Βενεζουέλας στο στόχαστρο των αμερικανικών δυνάμεων πριν δεχτεί πλήγμα).

Ο ναύαρχος Φρανκ Μπράντλεϊ, ο επικεφαλής της διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων (SOCOM) των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, διέταξε το δεύτερο πλήγμα, το οποίο σύμφωνα με ρεπορτάζ που δημοσίευσε η εφημερίδα Washington Post σκοπό είχε να σκοτωθούν οι δυο επιζήσαντες του αρχικού πλήγματος, δήλωσε η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας Κάρολαϊν Λέβιτ.

Ο Λευκός Οίκος διαβεβαίωσε ότι ναύαρχος έδωσε εντολή για δεύτερο πλήγμα εξόντωσης όσων είχαν επιζήσει

Ο ναύαρχος είχε νομικά πλήρως το «δικαίωμα» να πάρει την απόφαση αυτή, συμπλήρωσε η εκπρόσωπος.

Η Washington Post ανέφερε την Παρασκευή ότι ο υπουργός Aμυνας Πιτ Χέγκσεθ διέταξε, πριν το πλήγμα του Σεπτεμβρίου, να εξοντωθούν όλοι οι επιβαίνοντες στο σκάφος, γεγονός που οδήγησε τους στρατιωτικούς να το πλήξουν για δεύτερη φορά προκειμένου να αποτελειώσουν δύο επιζήσαντες που είχαν απομείνει στο φλεγόμενο πλεούμενο.

«Η διαταγή ήταν να σκοτώσουμε τους πάντες», εξήγησε πηγή της εφημερίδας.

Προχθές Κυριακή ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε πως σκόπευε να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές, τονίζοντας πως «δεν θα το ήθελα αυτό».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους, υπερασπίστηκε τον υπουργό του: «Ο Πιτ είπε ότι δεν έδωσε τέτοια διαταγή και τον πιστεύω», επέμεινε.

Ο υπουργός Χέγκσεθ αντέδρασε καταγγέλλοντας «fake news» («ψευδείς ειδήσεις»).

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν από τον Σεπτέμβριο επιδρομές εναντίον ταχύπλοων, στην πλειονότητά τους στην Καραϊβική, αλλά και στον ανατολικό Ειρηνικό, στο όνομα της καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών.

«Εξωδικαστικές εκτελέσεις»

Εχουν διεξαγάγει πλήγματα εναντίον 20 και πλέον σκαφών, σκοτώνοντας τουλάχιστον 83 ανθρώπους, σύμφωνα με ανακοινώσεις της ίδιας της Ουάσιγκτον.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης διαβεβαιώνει πως οι επιχειρήσεις αυτές ήταν νόμιμες.

Ο Υπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ όμως διαφωνεί. Βλέπει «βάσιμες ενδείξεις» για τη διάπραξη «εξωδικαστικών εκτελέσεων».

Πηγή: ΑΠΕ

Νιγηρία: Παραιτείται ο υπουργός Αμυνας έπειτα από το κύμα απαγωγών
Νιγηρία 02.12.25

Οι απαγωγές καρατόμησαν... τον υπουργό Αμυνας

Αντιμέτωπη με την έξαρση των απαγωγών, η προεδρία της Νιγηρίας ανακοίνωσε, μεταξύ άλλων, την παραίτηση του υπουργού Αμυνας, ενώ κήρυξε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης».

Σύνταξη
Σικάγο: Ο Χοακίν Γκουσμάν, γιος του «Ελ Τσάπο», ομολόγησε την ενοχή του σε ποινική διαδικασία
Σικάγο 02.12.25

Ο Χοακίν Γκουσμάν, γιος του «Ελ Τσάπο», ομολόγησε την ενοχή του

Ενας εκ των γιων του «Ελ Τσάπο», ο Χοακίν Γκουσμάν Λόπες, ομολόγησε την ενοχή του στις ΗΠΑ και θα αποφύγει την ποινή του θανάτου, την οποία οι αμερικανικές αρχές δεν θα ζητήσουν να του επιβληθεί.

Σύνταξη
Ευρωπαϊκή Ενωση: Και ο Καναδάς θα συμμετέχει στα δάνεια του SAFE
Ευρωπαϊκή Ενωση 02.12.25

Κομμάτι και στον Καναδά από την πίτα του SAFE

Η ΕΕ και ο Καναδάς ολοκλήρωσαν τις διαπραγματεύσεις για τους όρους με τους οποίους θα συμμετέχει η χώρα της Βόρειας Αμερικής στα χαμηλότοκα δάνεια του μέσου SAFE.

Σύνταξη
Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία στέλνει μήνυμα αδιαλλαξίας στον απόηχο των συνομιλιών στις ΗΠΑ
Η «βάση» του Πούτιν 01.12.25

Το Κρεμλίνο στέλνει μήνυμα αδιαλλαξίας στον απόηχο των συνομιλιών στη Φλόριντα

Οι «εξελίξεις» αυτής της εβδομάδας δεν φέρνουν τα εμπλεκόμενα μέρη πιο κοντά· απλά ξεκαθαρίζουν πόσο μακριά παραμένουν από μια τελική συμφωνία για την Ουκρανία

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ο Τραμπ συγκαλεί σύσκεψη στο Οβάλ Γραφείο για τη Βενεζουέλα – Το «τελεσίγραφο» στον Μαδούρο
Εκστρατεία πίεσης 01.12.25

Ο Τραμπ συγκαλεί σύσκεψη στο Οβάλ Γραφείο για τη Βενεζουέλα – Το «τελεσίγραφο» στον Μαδούρο

Αυξάνει την πίεση στη Βενεζουέλα ο Αμερικανός πρόεδρος, λίγες ώρες αφότου παραδέχθηκε το τηλεφώνημα με τον Μαδούρο. Φέρεται ότι του έδωσε «διορία» για να παραιτηθεί από την εξουσία.

Σύνταξη
Άγνωστοι έκλεψαν χιλιάδες πυρομαχικά που προορίζονταν για τον γερμανικό στρατό
Bundeswehr 01.12.25

Άγνωστοι έκλεψαν χιλιάδες πυρομαχικά που προορίζονταν για τον γερμανικό στρατό

Φτερά έκαναν 20.000 πυρομαχικά και καπνογόνα από πολιτικό φορτηγό το οποίο είχε ως τελικό προορισμό τον γερμανικό στρατό. Οι αρχές πιστεύουν πως το φορτίο ήταν γνωστό στους δράστες

Σύνταξη
Νοτιοανατολική Ασία: Πάνω από 1.160 οι νεκροί από τις πλημμύρες – Τρομάζει το μέγεθος της καταστροφής
Κλιματική καταστροφή 01.12.25 Upd: 21:00

Νοτιοανατολική Ασία: Πάνω από 1.160 οι νεκροί από τις πλημμύρες – Τρομάζει το μέγεθος της καταστροφής

Τεράστια είναι η καταστροφή από τις φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις στην Ινδονησία, τη Μαλαισία και την Ταϊλάνδη. Εκατοντάδες οι νεκροί, εκατομμύρια οι πληγέντες κάτοικοι, ανυπολόγιστο το κόστος.

Σύνταξη
